NPO Radio 2 blijft marktleider. Het gat met de nummer twee wordt groter, doordat Qmusic 0,9 procentpunt inlevert. Ook Radio 1 levert veel in: 0,8 procentpunt. Dat blijkt uit de luistercijfers van het NMO over week 46.

Sky Radio pakt winst en krijgt er 0,7 procentpunt bij. Ook Radio 538 pakt winst met 0,6 procentpunt.

StationWeek 46
2025		Week 45
2025		 Week 46
2024		 
01.NPO Radio 212.2 %12.1 % 0.112.6 % 0.4
02.Qmusic11.0 %11.9 % 0.911.1 % 0.1
03.Radio 5389.6 %9.0 % 0.69.2 % 0.4
04.NPO Radio 58.3 %8.5 % 0.27.8 % 0.5
05.NPO Radio 17.5 %8.3 % 0.88.1 % 0.6
06.Sky Radio7.4 %6.7 % 0.77.5 % 0.1
07.RPO Radio5.9 %5.7 % 0.26.3 % 0.4
08.JOE5.9 %5.5 % 0.45.8 % 0.1
09.Radio 105.5 %5.4 % 0.15.8 % 0.3
10.Radio Veronica4.8 %4.5 % 0.34.6 % 0.2
11.E Power3.4 %3.3 % 0.13.2 % 0.2
12.100% NL2.7 %2.9 % 0.24.0 % 1.3
13.NPO 3FM2.2 %2.1 % 0.12.0 % 0.2
14.Radio 10 extra*2.1 %2.3 % 0.21.6 % 0.5
15.NPO Klassiek2.0 %2.0 %=1.6 % 0.4
16.Qmusic extra*1.3 %1.3 %=1.1 % 0.2
17.SLAM!1.1 %1.1 %=0.9 % 0.2
18.NPO Sterren NL1.0 %1.0 %= %
19.Radio 538 extra*1.0 %0.6 % 0.40.5 % 0.5
20.BNR Nieuwsradio0.8 %1.0 % 0.20.8 %=
21.Sky Radio extra*0.7 %0.5 % 0.20.6 % 0.1
22.Qmusic Limburg0.6 %0.6 %=0.5 % 0.1
23.Veronica extra*0.4 %0.3 % 0.10.1 % 0.3
24.Radio Noordzee0.4 %0.3 % 0.1 %
25.KINK0.4 %0.6 % 0.20.8 % 0.4
26.NPO Soul & Jazz0.4 %0.6 % 0.2 %
27.Sublime0.3 %0.2 % 0.10.3 %=
28.NPO Campus Radio0.2 %0.2 %= %
29.JOE Non Stop0.2 %0.2 %= %
30.SLAM! extra*0.1 %0.2 % 0.10.1 %=
31.Radio 8FM0.1 %0.2 % 0.1 %
32.AAS Network0.1 %0.1 %=0.1 %=
33.4EVER49 Radio0.1 %0.0 % 0.1 %
34.100%NL extra*0.1 %0.1 %=0.1 %=
35.KINK extra*0.1 %0.1 %=0.0 % 0.1
36.Decibel0.1 %0.1 %= %
37.Mediahuis Radio extra*0.0 %0.0 %=0.2 % 0.2
       
extra* = Extra zenders / Themazenders

Stijgers 4EVER49 Radio, E Power, JOE, NPO 3FM, NPO Radio 2, RPO Radio, Radio 10, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio Noordzee, Radio Veronica, Sky Radio, Sky Radio extra zenders, Sublime en Veronica extra zenders
Dalers100% NL, BNR Nieuwsradio, KINK, NPO Radio 1, NPO Radio 5, NPO Soul & Jazz, Qmusic, Radio 10 extra zenders, Radio 8FM en SLAM! extra zenders
Gelijk100%NL extra zenders, AAS Network, Decibel, JOE Non Stop, KINK extra zenders, Mediahuis Radio extra zenders, NPO Campus Radio, NPO Klassiek, NPO Sterren NL, Qmusic Limburg, Qmusic extra zenders en SLAM!

Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.

StationWeek 46
2025		Week 45
2025		 Week 46
2024		 
01.NPO Radio 5589611 22190 399
02.NPO Radio 2356347 9122 234
03.NPO Klassiek323310 1397 226
04.NPO Radio 1283296 1390 193
05.Radio Veronica253243 10116 137
06.Radio 538222207 1584 138
07.Qmusic209215 681 128
08.Radio 10209211 292 117
09.NPO Sterren NL201213 12
10.JOE181157 2477 104
11.Sky Radio154139 1569 85
12.E Power151146 567 84
13.KINK148137 11102 46
14.NPO Soul & Jazz146170 24
15.NPO 3FM145127 1864 81
16.SLAM!138139 149 89
17.RPO Radio138145 772 66
18.100% NL137128 969 68
19.Radio 10 extra*134142 873 61
20.Radio Noordzee12093 27
21.NPO Campus Radio101128 27
22.Qmusic Limburg97111 1443 54
23.Veronica extra*9773 2435 62
24.Qmusic extra*9483 1150 44
25.BNR Nieuwsradio8997 853 36
26.Radio 538 extra*8854 3449 39
27.Sublime6648 1870 4
28.Decibel6385 22
29.Sky Radio extra*6155 642 19
30.Radio 8FM5540 15
31.4EVER49 Radio4939 10
32.JOE Non Stop4668 22
33.SLAM! extra*4139 217 24
34.KINK extra*3834 415 23
35.100%NL extra*3332 124 9
36.AAS Network2115 67 14
37.Mediahuis Radio extra*914 539 30
       
extra* = Extra zenders / Themazenders

Stijgers 100% NL, 100%NL extra zenders, 4EVER49 Radio, AAS Network, E Power, JOE, KINK, KINK extra zenders, NPO 3FM, NPO Klassiek, NPO Radio 2, Qmusic extra zenders, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio 8FM, Radio Noordzee, Radio Veronica, SLAM! extra zenders, Sky Radio, Sky Radio extra zenders, Sublime en Veronica extra zenders
DalersBNR Nieuwsradio, Decibel, JOE Non Stop, Mediahuis Radio extra zenders, NPO Campus Radio, NPO Radio 1, NPO Radio 5, NPO Soul & Jazz, NPO Sterren NL, Qmusic, Qmusic Limburg, RPO Radio, Radio 10, Radio 10 extra zenders en SLAM!

Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.

StationWeek 46
2025		Week 45
2025		 Week 46
2024		 
01.Qmusic4.133.9014.359.281 225.3803.997.927 135.974
02.Sky Radio3.796.1293.767.512 28.6173.665.118 131.011
03.Radio 5383.380.8913.405.403 24.5123.543.251 162.360
04.RPO Radio3.373.2023.107.952 265.2502.825.894 547.308
05.NPO Radio 22.695.6432.740.218 44.5752.675.296 20.347
06.JOE2.560.1202.747.137 187.0172.561.234 1.114
07.NPO Radio 12.091.7262.214.409 122.6832.096.482 4.756
08.Radio 102.091.6592.019.396 72.2632.180.635 88.976
09.E Power1.782.3631.795.972 13.6091.777.279 5.084
10.100% NL1.542.7171.793.114 250.3971.862.617 319.900
11.Radio Veronica1.482.4411.461.595 20.8461.158.922 323.519
12.Radio 10 extra*1.219.6251.267.491 47.8661.021.967 197.658
13.NPO 3FM1.184.4771.283.393 98.9161.198.289 13.812
14.Qmusic extra*1.121.3761.222.879 101.503985.764 135.612
15.NPO Radio 51.107.9231.094.585 13.338992.370 115.553
16.Radio 538 extra*851.330906.552 55.222631.485 219.845
17.Sky Radio extra*849.544693.896 155.648709.450 140.094
18.BNR Nieuwsradio731.972830.724 98.752572.997 158.975
19.SLAM!633.467639.471 6.004758.177 124.710
20.Qmusic Limburg495.362429.763 65.599380.990 114.372
21.NPO Klassiek483.821500.534 16.713474.616 9.205
22.AAS Network479.816553.327 73.511747.078 267.262
23.NPO Sterren NL377.918378.825 907
24.Veronica extra*366.459373.157 6.698151.667 214.792
25.Mediahuis Radio extra*308.162254.168 53.994276.465 31.697
26.JOE Non Stop303.801246.468 57.333
27.Sublime300.873281.118 19.755195.710 105.163
28.Radio Noordzee285.774221.877 63.897
29.SLAM! extra*270.020335.062 65.042282.702 12.682
30.100%NL extra*228.882296.713 67.831157.652 71.230
31.KINK223.748340.359 116.611254.920 31.172
32.NPO Soul & Jazz203.729272.837 69.108
33.Radio 8FM201.622319.663 118.041
34.KINK extra*187.344155.535 31.80995.332 92.012
35.NPO Campus Radio174.527130.663 43.864
36.4EVER49 Radio165.80492.036 73.768
37.Decibel79.43482.532 3.098
       
extra* = Extra zenders / Themazenders

Stijgers 4EVER49 Radio, JOE Non Stop, KINK extra zenders, Mediahuis Radio extra zenders, NPO Campus Radio, NPO Radio 5, Qmusic Limburg, RPO Radio, Radio 10, Radio Noordzee, Radio Veronica, Sky Radio, Sky Radio extra zenders en Sublime
Dalers100% NL, 100%NL extra zenders, AAS Network, BNR Nieuwsradio, Decibel, E Power, JOE, KINK, NPO 3FM, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO Soul & Jazz, NPO Sterren NL, Qmusic, Qmusic extra zenders, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio 8FM, SLAM!, SLAM! extra zenders en Veronica extra zenders

Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.

