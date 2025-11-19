NPO Radio 2 blijft marktleider. Het gat met de nummer twee wordt groter, doordat Qmusic 0,9 procentpunt inlevert. Ook Radio 1 levert veel in: 0,8 procentpunt. Dat blijkt uit de luistercijfers van het NMO over week 46.
Sky Radio pakt winst en krijgt er 0,7 procentpunt bij. Ook Radio 538 pakt winst met 0,6 procentpunt.
|Station
|Week 46
2025
|Week 45
2025
|Week 46
2024
|01.
|NPO Radio 2
|12.2 %
|12.1 %
|0.1
|12.6 %
|0.4
|02.
|Qmusic
|11.0 %
|11.9 %
|0.9
|11.1 %
|0.1
|03.
|Radio 538
|9.6 %
|9.0 %
|0.6
|9.2 %
|0.4
|04.
|NPO Radio 5
|8.3 %
|8.5 %
|0.2
|7.8 %
|0.5
|05.
|NPO Radio 1
|7.5 %
|8.3 %
|0.8
|8.1 %
|0.6
|06.
|Sky Radio
|7.4 %
|6.7 %
|0.7
|7.5 %
|0.1
|07.
|RPO Radio
|5.9 %
|5.7 %
|0.2
|6.3 %
|0.4
|08.
|JOE
|5.9 %
|5.5 %
|0.4
|5.8 %
|0.1
|09.
|Radio 10
|5.5 %
|5.4 %
|0.1
|5.8 %
|0.3
|10.
|Radio Veronica
|4.8 %
|4.5 %
|0.3
|4.6 %
|0.2
|11.
|E Power
|3.4 %
|3.3 %
|0.1
|3.2 %
|0.2
|12.
|100% NL
|2.7 %
|2.9 %
|0.2
|4.0 %
|1.3
|13.
|NPO 3FM
|2.2 %
|2.1 %
|0.1
|2.0 %
|0.2
|14.
|Radio 10 extra*
|2.1 %
|2.3 %
|0.2
|1.6 %
|0.5
|15.
|NPO Klassiek
|2.0 %
|2.0 %
|=
|1.6 %
|0.4
|16.
|Qmusic extra*
|1.3 %
|1.3 %
|=
|1.1 %
|0.2
|17.
|SLAM!
|1.1 %
|1.1 %
|=
|0.9 %
|0.2
|18.
|NPO Sterren NL
|1.0 %
|1.0 %
|=
|%
|19.
|Radio 538 extra*
|1.0 %
|0.6 %
|0.4
|0.5 %
|0.5
|20.
|BNR Nieuwsradio
|0.8 %
|1.0 %
|0.2
|0.8 %
|=
|21.
|Sky Radio extra*
|0.7 %
|0.5 %
|0.2
|0.6 %
|0.1
|22.
|Qmusic Limburg
|0.6 %
|0.6 %
|=
|0.5 %
|0.1
|23.
|Veronica extra*
|0.4 %
|0.3 %
|0.1
|0.1 %
|0.3
|24.
|Radio Noordzee
|0.4 %
|0.3 %
|0.1
|%
|25.
|KINK
|0.4 %
|0.6 %
|0.2
|0.8 %
|0.4
|26.
|NPO Soul & Jazz
|0.4 %
|0.6 %
|0.2
|%
|27.
|Sublime
|0.3 %
|0.2 %
|0.1
|0.3 %
|=
|28.
|NPO Campus Radio
|0.2 %
|0.2 %
|=
|%
|29.
|JOE Non Stop
|0.2 %
|0.2 %
|=
|%
|30.
|SLAM! extra*
|0.1 %
|0.2 %
|0.1
|0.1 %
|=
|31.
|Radio 8FM
|0.1 %
|0.2 %
|0.1
|%
|32.
|AAS Network
|0.1 %
|0.1 %
|=
|0.1 %
|=
|33.
|4EVER49 Radio
|0.1 %
|0.0 %
|0.1
|%
|34.
|100%NL extra*
|0.1 %
|0.1 %
|=
|0.1 %
|=
|35.
|KINK extra*
|0.1 %
|0.1 %
|=
|0.0 %
|0.1
|36.
|Decibel
|0.1 %
|0.1 %
|=
|%
|37.
|Mediahuis Radio extra*
|0.0 %
|0.0 %
|=
|0.2 %
|0.2
|Stijgers
|4EVER49 Radio, E Power, JOE, NPO 3FM, NPO Radio 2, RPO Radio, Radio 10, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio Noordzee, Radio Veronica, Sky Radio, Sky Radio extra zenders, Sublime en Veronica extra zenders
|Dalers
|100% NL, BNR Nieuwsradio, KINK, NPO Radio 1, NPO Radio 5, NPO Soul & Jazz, Qmusic, Radio 10 extra zenders, Radio 8FM en SLAM! extra zenders
|Gelijk
|100%NL extra zenders, AAS Network, Decibel, JOE Non Stop, KINK extra zenders, Mediahuis Radio extra zenders, NPO Campus Radio, NPO Klassiek, NPO Sterren NL, Qmusic Limburg, Qmusic extra zenders en SLAM!
Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.
|Station
|Week 46
2025
|Week 45
2025
|Week 46
2024
|01.
|NPO Radio 5
|589
|611
|22
|190
|399
|02.
|NPO Radio 2
|356
|347
|9
|122
|234
|03.
|NPO Klassiek
|323
|310
|13
|97
|226
|04.
|NPO Radio 1
|283
|296
|13
|90
|193
|05.
|Radio Veronica
|253
|243
|10
|116
|137
|06.
|Radio 538
|222
|207
|15
|84
|138
|07.
|Qmusic
|209
|215
|6
|81
|128
|08.
|Radio 10
|209
|211
|2
|92
|117
|09.
|NPO Sterren NL
|201
|213
|12
|10.
|JOE
|181
|157
|24
|77
|104
|11.
|Sky Radio
|154
|139
|15
|69
|85
|12.
|E Power
|151
|146
|5
|67
|84
|13.
|KINK
|148
|137
|11
|102
|46
|14.
|NPO Soul & Jazz
|146
|170
|24
|15.
|NPO 3FM
|145
|127
|18
|64
|81
|16.
|SLAM!
|138
|139
|1
|49
|89
|17.
|RPO Radio
|138
|145
|7
|72
|66
|18.
|100% NL
|137
|128
|9
|69
|68
|19.
|Radio 10 extra*
|134
|142
|8
|73
|61
|20.
|Radio Noordzee
|120
|93
|27
|21.
|NPO Campus Radio
|101
|128
|27
|22.
|Qmusic Limburg
|97
|111
|14
|43
|54
|23.
|Veronica extra*
|97
|73
|24
|35
|62
|24.
|Qmusic extra*
|94
|83
|11
|50
|44
|25.
|BNR Nieuwsradio
|89
|97
|8
|53
|36
|26.
|Radio 538 extra*
|88
|54
|34
|49
|39
|27.
|Sublime
|66
|48
|18
|70
|4
|28.
|Decibel
|63
|85
|22
|29.
|Sky Radio extra*
|61
|55
|6
|42
|19
|30.
|Radio 8FM
|55
|40
|15
|31.
|4EVER49 Radio
|49
|39
|10
|32.
|JOE Non Stop
|46
|68
|22
|33.
|SLAM! extra*
|41
|39
|2
|17
|24
|34.
|KINK extra*
|38
|34
|4
|15
|23
|35.
|100%NL extra*
|33
|32
|1
|24
|9
|36.
|AAS Network
|21
|15
|6
|7
|14
|37.
|Mediahuis Radio extra*
|9
|14
|5
|39
|30
|Stijgers
|100% NL, 100%NL extra zenders, 4EVER49 Radio, AAS Network, E Power, JOE, KINK, KINK extra zenders, NPO 3FM, NPO Klassiek, NPO Radio 2, Qmusic extra zenders, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio 8FM, Radio Noordzee, Radio Veronica, SLAM! extra zenders, Sky Radio, Sky Radio extra zenders, Sublime en Veronica extra zenders
|Dalers
|BNR Nieuwsradio, Decibel, JOE Non Stop, Mediahuis Radio extra zenders, NPO Campus Radio, NPO Radio 1, NPO Radio 5, NPO Soul & Jazz, NPO Sterren NL, Qmusic, Qmusic Limburg, RPO Radio, Radio 10, Radio 10 extra zenders en SLAM!
Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.
|Station
|Week 46
2025
|Week 45
2025
|Week 46
2024
|01.
|Qmusic
|4.133.901
|4.359.281
|225.380
|3.997.927
|135.974
|02.
|Sky Radio
|3.796.129
|3.767.512
|28.617
|3.665.118
|131.011
|03.
|Radio 538
|3.380.891
|3.405.403
|24.512
|3.543.251
|162.360
|04.
|RPO Radio
|3.373.202
|3.107.952
|265.250
|2.825.894
|547.308
|05.
|NPO Radio 2
|2.695.643
|2.740.218
|44.575
|2.675.296
|20.347
|06.
|JOE
|2.560.120
|2.747.137
|187.017
|2.561.234
|1.114
|07.
|NPO Radio 1
|2.091.726
|2.214.409
|122.683
|2.096.482
|4.756
|08.
|Radio 10
|2.091.659
|2.019.396
|72.263
|2.180.635
|88.976
|09.
|E Power
|1.782.363
|1.795.972
|13.609
|1.777.279
|5.084
|10.
|100% NL
|1.542.717
|1.793.114
|250.397
|1.862.617
|319.900
|11.
|Radio Veronica
|1.482.441
|1.461.595
|20.846
|1.158.922
|323.519
|12.
|Radio 10 extra*
|1.219.625
|1.267.491
|47.866
|1.021.967
|197.658
|13.
|NPO 3FM
|1.184.477
|1.283.393
|98.916
|1.198.289
|13.812
|14.
|Qmusic extra*
|1.121.376
|1.222.879
|101.503
|985.764
|135.612
|15.
|NPO Radio 5
|1.107.923
|1.094.585
|13.338
|992.370
|115.553
|16.
|Radio 538 extra*
|851.330
|906.552
|55.222
|631.485
|219.845
|17.
|Sky Radio extra*
|849.544
|693.896
|155.648
|709.450
|140.094
|18.
|BNR Nieuwsradio
|731.972
|830.724
|98.752
|572.997
|158.975
|19.
|SLAM!
|633.467
|639.471
|6.004
|758.177
|124.710
|20.
|Qmusic Limburg
|495.362
|429.763
|65.599
|380.990
|114.372
|21.
|NPO Klassiek
|483.821
|500.534
|16.713
|474.616
|9.205
|22.
|AAS Network
|479.816
|553.327
|73.511
|747.078
|267.262
|23.
|NPO Sterren NL
|377.918
|378.825
|907
|24.
|Veronica extra*
|366.459
|373.157
|6.698
|151.667
|214.792
|25.
|Mediahuis Radio extra*
|308.162
|254.168
|53.994
|276.465
|31.697
|26.
|JOE Non Stop
|303.801
|246.468
|57.333
|27.
|Sublime
|300.873
|281.118
|19.755
|195.710
|105.163
|28.
|Radio Noordzee
|285.774
|221.877
|63.897
|29.
|SLAM! extra*
|270.020
|335.062
|65.042
|282.702
|12.682
|30.
|100%NL extra*
|228.882
|296.713
|67.831
|157.652
|71.230
|31.
|KINK
|223.748
|340.359
|116.611
|254.920
|31.172
|32.
|NPO Soul & Jazz
|203.729
|272.837
|69.108
|33.
|Radio 8FM
|201.622
|319.663
|118.041
|34.
|KINK extra*
|187.344
|155.535
|31.809
|95.332
|92.012
|35.
|NPO Campus Radio
|174.527
|130.663
|43.864
|36.
|4EVER49 Radio
|165.804
|92.036
|73.768
|37.
|Decibel
|79.434
|82.532
|3.098
|Stijgers
|4EVER49 Radio, JOE Non Stop, KINK extra zenders, Mediahuis Radio extra zenders, NPO Campus Radio, NPO Radio 5, Qmusic Limburg, RPO Radio, Radio 10, Radio Noordzee, Radio Veronica, Sky Radio, Sky Radio extra zenders en Sublime
|Dalers
|100% NL, 100%NL extra zenders, AAS Network, BNR Nieuwsradio, Decibel, E Power, JOE, KINK, NPO 3FM, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO Soul & Jazz, NPO Sterren NL, Qmusic, Qmusic extra zenders, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio 8FM, SLAM!, SLAM! extra zenders en Veronica extra zenders
Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.
Foto: RadioFreak