Qmusic en NPO Radio 5 stijgen verder en staan steviger in de top 5. Dat blijkt uit de luistercijfers van het NMO (week 45). Radio 10 en Radio Veronica dalen juist. Verder zijn er weinig grote verschuivingen.

Ten opzichte van vorig jaar stijgt NPO Radio 5 flink, Sky Radio blijft juist laag.

StationWeek 45
2025		Week 44
2025		 Week 45
2024		 
01.NPO Radio 212.1 %12.1 %=12.0 % 0.1
02.Qmusic11.9 %11.4 % 0.511.4 % 0.5
03.Radio 5389.0 %9.1 % 0.110.8 % 1.8
04.NPO Radio 58.5 %8.0 % 0.57.6 % 0.9
05.NPO Radio 18.3 %8.6 % 0.37.9 % 0.4
06.Sky Radio6.7 %6.7 %=7.8 % 1.1
07.RPO Radio5.7 %5.4 % 0.3 %
08.JOE5.5 %5.4 % 0.15.2 % 0.3
09.Radio 105.4 %5.7 % 0.35.8 % 0.4
10.Radio Veronica4.5 %4.9 % 0.44.2 % 0.3
11.E Power3.3 %3.8 % 0.53.3 %=
12.100% NL2.9 %2.9 %=3.9 % 1
13.Radio 10 extra*2.3 %2.1 % 0.21.3 % 1
14.NPO 3FM2.1 %2.0 % 0.12.2 % 0.1
15.NPO Klassiek2.0 %1.9 % 0.11.9 % 0.1
16.Qmusic extra*1.3 %1.3 %=0.8 % 0.5
17.SLAM!1.1 %1.4 % 0.30.8 % 0.3
18.NPO Sterren NL1.0 %1.1 % 0.1 %
19.BNR Nieuwsradio1.0 %1.0 %=0.9 % 0.1
20.Radio 538 extra*0.6 %0.8 % 0.20.7 % 0.1
21.Qmusic Limburg0.6 %0.7 % 0.10.4 % 0.2
22.KINK0.6 %0.6 %=0.9 % 0.3
23.NPO Soul & Jazz0.6 %0.6 %= %
24.Sky Radio extra*0.5 %0.5 %=0.6 % 0.1
25.Grand Prix Radio0.5 %0.0 % 0.5 %
26.Veronica extra*0.3 %0.4 % 0.10.0 % 0.3
27.Radio Noordzee0.3 %0.3 %= %
28.JOE Non Stop0.2 %0.3 % 0.1 %
29.NPO Campus Radio0.2 %0.2 %= %
30.Sublime0.2 %0.3 % 0.10.3 % 0.1
31.SLAM! extra*0.2 %0.1 % 0.10.1 % 0.1
32.Radio 8FM0.2 %0.2 %= %
33.100%NL extra*0.1 %0.1 %=0.1 %=
34.AAS Network0.1 %0.1 %=0.1 %=
35.Decibel0.1 %0.1 %=0.2 % 0.1
36.KINK extra*0.1 %0.0 % 0.10.0 % 0.1
37.4EVER49 Radio0.0 %0.1 % 0.1 %
38.Mediahuis Radio extra*0.0 %0.0 %=0.2 % 0.2
       
extra* = Extra zenders / Themazenders

Stijgers Grand Prix Radio, JOE, KINK extra zenders, NPO 3FM, NPO Klassiek, NPO Radio 5, Qmusic, RPO Radio, Radio 10 extra zenders en SLAM! extra zenders
Dalers4EVER49 Radio, E Power, JOE Non Stop, NPO Radio 1, NPO Sterren NL, Qmusic Limburg, Radio 10, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio Veronica, SLAM!, Sublime en Veronica extra zenders
Gelijk100% NL, 100%NL extra zenders, AAS Network, BNR Nieuwsradio, Decibel, KINK, Mediahuis Radio extra zenders, NPO Campus Radio, NPO Radio 2, NPO Soul & Jazz, Qmusic extra zenders, Radio 8FM, Radio Noordzee, Sky Radio en Sky Radio extra zenders

Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.

StationWeek 45
2025		Week 44
2025		 Week 45
2024		 
01.NPO Radio 5611584 27188 423
02.NPO Radio 2347336 11117 230
03.NPO Klassiek310277 33107 203
04.NPO Radio 1296272 2484 212
05.Radio Veronica243268 25108 135
06.Qmusic215202 1384 131
07.NPO Sterren NL213224 11
08.Radio 10211224 1394 117
09.Radio 538207206 193 114
10.NPO Soul & Jazz170199 29
11.JOE157162 571 86
12.E Power146160 1464 82
13.RPO Radio145126 19
14.Radio 10 extra*142127 1564 78
15.Sky Radio139139=71 68
16.SLAM!139164 2559 80
17.KINK137173 3699 38
18.100% NL128123 572 56
19.NPO Campus Radio128103 25
20.NPO 3FM127124 371 56
21.Qmusic Limburg111122 1134 77
22.Grand Prix Radio1017 94
23.BNR Nieuwsradio9769 2851 46
24.Radio Noordzee93103 10
25.Decibel8586 199 14
26.Qmusic extra*8385 252 31
27.Veronica extra*7378 516 57
28.JOE Non Stop68115 47
29.Sky Radio extra*5549 644 11
30.Radio 538 extra*5471 1755 1
31.Sublime4873 2574 26
32.Radio 8FM4063 23
33.4EVER49 Radio3965 26
34.SLAM! extra*3933 616 23
35.KINK extra*3423 1123 11
36.100%NL extra*3225 736 4
37.AAS Network1516 16 9
38.Mediahuis Radio extra*144 1045 31
       
StationWeek 45
2025		Week 44
2025		 Week 45
2024		 
01.Qmusic4.359.2814.439.082 79.8014.079.630 279.651
02.Sky Radio3.767.5123.776.837 9.3253.898.660 131.148
03.Radio 5383.405.4033.462.778 57.3753.437.372 31.969
04.RPO Radio3.107.9523.412.556 304.604
05.JOE2.747.1372.638.880 108.2572.526.484 220.653
06.NPO Radio 22.740.2182.825.182 84.9642.724.740 15.478
07.NPO Radio 12.214.4092.488.761 274.3522.478.671 264.262
08.Radio 102.019.3962.019.251 1452.261.365 241.969
09.E Power1.795.9721.857.425 61.4531.857.765 61.793
10.100% NL1.793.1141.868.239 75.1251.718.399 74.715
11.Radio Veronica1.461.5951.452.449 9.1461.315.265 146.330
12.NPO 3FM1.283.3931.248.272 35.1211.148.259 135.134
13.Radio 10 extra*1.267.4911.274.128 6.637980.379 287.112
14.Qmusic extra*1.222.8791.231.681 8.802771.361 451.518
15.NPO Radio 51.094.5851.083.788 10.797884.676 209.909
16.Radio 538 extra*906.552863.306 43.246623.551 283.001
17.BNR Nieuwsradio830.7241.100.564 269.840650.823 179.901
18.Sky Radio extra*693.896860.521 166.625625.380 68.516
19.SLAM!639.471659.611 20.140577.894 61.577
20.AAS Network553.327466.241 87.086676.126 122.799
21.NPO Klassiek500.534541.347 40.813490.123 10.411
22.Qmusic Limburg429.763438.767 9.004434.363 4.600
23.NPO Sterren NL378.825391.017 12.192
24.Veronica extra*373.157366.078 7.079125.025 248.132
25.Grand Prix Radio354.10866.925 287.183
26.KINK340.359261.434 78.925351.301 10.942
27.SLAM! extra*335.062284.441 50.621211.892 123.170
28.Radio 8FM319.663206.643 113.020
29.100%NL extra*296.713237.724 58.989139.282 157.431
30.Sublime281.118272.225 8.893186.106 95.012
31.NPO Soul & Jazz272.837242.797 30.040
32.Mediahuis Radio extra*254.168252.113 2.055236.647 17.521
33.JOE Non Stop246.468197.352 49.116
34.Radio Noordzee221.877247.864 25.987
35.KINK extra*155.535157.733 2.198114.743 40.792
36.NPO Campus Radio130.663120.117 10.546
37.4EVER49 Radio92.03697.696 5.660
38.Decibel82.532131.738 49.20694.244 11.712
       
