Qmusic en NPO Radio 5 stijgen verder en staan steviger in de top 5. Dat blijkt uit de luistercijfers van het NMO (week 45). Radio 10 en Radio Veronica dalen juist. Verder zijn er weinig grote verschuivingen.
Ten opzichte van vorig jaar stijgt NPO Radio 5 flink, Sky Radio blijft juist laag.
|Station
|Week 45
2025
|Week 44
2025
|Week 45
2024
|01.
|NPO Radio 2
|12.1 %
|12.1 %
|=
|12.0 %
|0.1
|02.
|Qmusic
|11.9 %
|11.4 %
|0.5
|11.4 %
|0.5
|03.
|Radio 538
|9.0 %
|9.1 %
|0.1
|10.8 %
|1.8
|04.
|NPO Radio 5
|8.5 %
|8.0 %
|0.5
|7.6 %
|0.9
|05.
|NPO Radio 1
|8.3 %
|8.6 %
|0.3
|7.9 %
|0.4
|06.
|Sky Radio
|6.7 %
|6.7 %
|=
|7.8 %
|1.1
|07.
|RPO Radio
|5.7 %
|5.4 %
|0.3
|%
|08.
|JOE
|5.5 %
|5.4 %
|0.1
|5.2 %
|0.3
|09.
|Radio 10
|5.4 %
|5.7 %
|0.3
|5.8 %
|0.4
|10.
|Radio Veronica
|4.5 %
|4.9 %
|0.4
|4.2 %
|0.3
|11.
|E Power
|3.3 %
|3.8 %
|0.5
|3.3 %
|=
|12.
|100% NL
|2.9 %
|2.9 %
|=
|3.9 %
|1
|13.
|Radio 10 extra*
|2.3 %
|2.1 %
|0.2
|1.3 %
|1
|14.
|NPO 3FM
|2.1 %
|2.0 %
|0.1
|2.2 %
|0.1
|15.
|NPO Klassiek
|2.0 %
|1.9 %
|0.1
|1.9 %
|0.1
|16.
|Qmusic extra*
|1.3 %
|1.3 %
|=
|0.8 %
|0.5
|17.
|SLAM!
|1.1 %
|1.4 %
|0.3
|0.8 %
|0.3
|18.
|NPO Sterren NL
|1.0 %
|1.1 %
|0.1
|%
|19.
|BNR Nieuwsradio
|1.0 %
|1.0 %
|=
|0.9 %
|0.1
|20.
|Radio 538 extra*
|0.6 %
|0.8 %
|0.2
|0.7 %
|0.1
|21.
|Qmusic Limburg
|0.6 %
|0.7 %
|0.1
|0.4 %
|0.2
|22.
|KINK
|0.6 %
|0.6 %
|=
|0.9 %
|0.3
|23.
|NPO Soul & Jazz
|0.6 %
|0.6 %
|=
|%
|24.
|Sky Radio extra*
|0.5 %
|0.5 %
|=
|0.6 %
|0.1
|25.
|Grand Prix Radio
|0.5 %
|0.0 %
|0.5
|%
|26.
|Veronica extra*
|0.3 %
|0.4 %
|0.1
|0.0 %
|0.3
|27.
|Radio Noordzee
|0.3 %
|0.3 %
|=
|%
|28.
|JOE Non Stop
|0.2 %
|0.3 %
|0.1
|%
|29.
|NPO Campus Radio
|0.2 %
|0.2 %
|=
|%
|30.
|Sublime
|0.2 %
|0.3 %
|0.1
|0.3 %
|0.1
|31.
|SLAM! extra*
|0.2 %
|0.1 %
|0.1
|0.1 %
|0.1
|32.
|Radio 8FM
|0.2 %
|0.2 %
|=
|%
|33.
|100%NL extra*
|0.1 %
|0.1 %
|=
|0.1 %
|=
|34.
|AAS Network
|0.1 %
|0.1 %
|=
|0.1 %
|=
|35.
|Decibel
|0.1 %
|0.1 %
|=
|0.2 %
|0.1
|36.
|KINK extra*
|0.1 %
|0.0 %
|0.1
|0.0 %
|0.1
|37.
|4EVER49 Radio
|0.0 %
|0.1 %
|0.1
|%
|38.
|Mediahuis Radio extra*
|0.0 %
|0.0 %
|=
|0.2 %
|0.2
|Stijgers
|Grand Prix Radio, JOE, KINK extra zenders, NPO 3FM, NPO Klassiek, NPO Radio 5, Qmusic, RPO Radio, Radio 10 extra zenders en SLAM! extra zenders
|Dalers
|4EVER49 Radio, E Power, JOE Non Stop, NPO Radio 1, NPO Sterren NL, Qmusic Limburg, Radio 10, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio Veronica, SLAM!, Sublime en Veronica extra zenders
|Gelijk
|100% NL, 100%NL extra zenders, AAS Network, BNR Nieuwsradio, Decibel, KINK, Mediahuis Radio extra zenders, NPO Campus Radio, NPO Radio 2, NPO Soul & Jazz, Qmusic extra zenders, Radio 8FM, Radio Noordzee, Sky Radio en Sky Radio extra zenders
|Station
|Week 45
2025
|Week 44
2025
|Week 45
2024
|01.
|NPO Radio 5
|611
|584
|27
|188
|423
|02.
|NPO Radio 2
|347
|336
|11
|117
|230
|03.
|NPO Klassiek
|310
|277
|33
|107
|203
|04.
|NPO Radio 1
|296
|272
|24
|84
|212
|05.
|Radio Veronica
|243
|268
|25
|108
|135
|06.
|Qmusic
|215
|202
|13
|84
|131
|07.
|NPO Sterren NL
|213
|224
|11
|08.
|Radio 10
|211
|224
|13
|94
|117
|09.
|Radio 538
|207
|206
|1
|93
|114
|10.
|NPO Soul & Jazz
|170
|199
|29
|11.
|JOE
|157
|162
|5
|71
|86
|12.
|E Power
|146
|160
|14
|64
|82
|13.
|RPO Radio
|145
|126
|19
|14.
|Radio 10 extra*
|142
|127
|15
|64
|78
|15.
|Sky Radio
|139
|139
|=
|71
|68
|16.
|SLAM!
|139
|164
|25
|59
|80
|17.
|KINK
|137
|173
|36
|99
|38
|18.
|100% NL
|128
|123
|5
|72
|56
|19.
|NPO Campus Radio
|128
|103
|25
|20.
|NPO 3FM
|127
|124
|3
|71
|56
|21.
|Qmusic Limburg
|111
|122
|11
|34
|77
|22.
|Grand Prix Radio
|101
|7
|94
|23.
|BNR Nieuwsradio
|97
|69
|28
|51
|46
|24.
|Radio Noordzee
|93
|103
|10
|25.
|Decibel
|85
|86
|1
|99
|14
|26.
|Qmusic extra*
|83
|85
|2
|52
|31
|27.
|Veronica extra*
|73
|78
|5
|16
|57
|28.
|JOE Non Stop
|68
|115
|47
|29.
|Sky Radio extra*
|55
|49
|6
|44
|11
|30.
|Radio 538 extra*
|54
|71
|17
|55
|1
|31.
|Sublime
|48
|73
|25
|74
|26
|32.
|Radio 8FM
|40
|63
|23
|33.
|4EVER49 Radio
|39
|65
|26
|34.
|SLAM! extra*
|39
|33
|6
|16
|23
|35.
|KINK extra*
|34
|23
|11
|23
|11
|36.
|100%NL extra*
|32
|25
|7
|36
|4
|37.
|AAS Network
|15
|16
|1
|6
|9
|38.
|Mediahuis Radio extra*
|14
|4
|10
|45
|31
|Stijgers
|100% NL, 100%NL extra zenders, BNR Nieuwsradio, Grand Prix Radio, KINK extra zenders, Mediahuis Radio extra zenders, NPO 3FM, NPO Campus Radio, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO Radio 5, Qmusic, RPO Radio, Radio 10 extra zenders, Radio 538, SLAM! extra zenders en Sky Radio extra zenders
|Dalers
|4EVER49 Radio, AAS Network, Decibel, E Power, JOE, JOE Non Stop, KINK, NPO Soul & Jazz, NPO Sterren NL, Qmusic Limburg, Qmusic extra zenders, Radio 10, Radio 538 extra zenders, Radio 8FM, Radio Noordzee, Radio Veronica, SLAM!, Sublime en Veronica extra zenders
|Gelijk
|Sky Radio
|Station
|Week 45
2025
|Week 44
2025
|Week 45
2024
|01.
|Qmusic
|4.359.281
|4.439.082
|79.801
|4.079.630
|279.651
|02.
|Sky Radio
|3.767.512
|3.776.837
|9.325
|3.898.660
|131.148
|03.
|Radio 538
|3.405.403
|3.462.778
|57.375
|3.437.372
|31.969
|04.
|RPO Radio
|3.107.952
|3.412.556
|304.604
|05.
|JOE
|2.747.137
|2.638.880
|108.257
|2.526.484
|220.653
|06.
|NPO Radio 2
|2.740.218
|2.825.182
|84.964
|2.724.740
|15.478
|07.
|NPO Radio 1
|2.214.409
|2.488.761
|274.352
|2.478.671
|264.262
|08.
|Radio 10
|2.019.396
|2.019.251
|145
|2.261.365
|241.969
|09.
|E Power
|1.795.972
|1.857.425
|61.453
|1.857.765
|61.793
|10.
|100% NL
|1.793.114
|1.868.239
|75.125
|1.718.399
|74.715
|11.
|Radio Veronica
|1.461.595
|1.452.449
|9.146
|1.315.265
|146.330
|12.
|NPO 3FM
|1.283.393
|1.248.272
|35.121
|1.148.259
|135.134
|13.
|Radio 10 extra*
|1.267.491
|1.274.128
|6.637
|980.379
|287.112
|14.
|Qmusic extra*
|1.222.879
|1.231.681
|8.802
|771.361
|451.518
|15.
|NPO Radio 5
|1.094.585
|1.083.788
|10.797
|884.676
|209.909
|16.
|Radio 538 extra*
|906.552
|863.306
|43.246
|623.551
|283.001
|17.
|BNR Nieuwsradio
|830.724
|1.100.564
|269.840
|650.823
|179.901
|18.
|Sky Radio extra*
|693.896
|860.521
|166.625
|625.380
|68.516
|19.
|SLAM!
|639.471
|659.611
|20.140
|577.894
|61.577
|20.
|AAS Network
|553.327
|466.241
|87.086
|676.126
|122.799
|21.
|NPO Klassiek
|500.534
|541.347
|40.813
|490.123
|10.411
|22.
|Qmusic Limburg
|429.763
|438.767
|9.004
|434.363
|4.600
|23.
|NPO Sterren NL
|378.825
|391.017
|12.192
|24.
|Veronica extra*
|373.157
|366.078
|7.079
|125.025
|248.132
|25.
|Grand Prix Radio
|354.108
|66.925
|287.183
|26.
|KINK
|340.359
|261.434
|78.925
|351.301
|10.942
|27.
|SLAM! extra*
|335.062
|284.441
|50.621
|211.892
|123.170
|28.
|Radio 8FM
|319.663
|206.643
|113.020
|29.
|100%NL extra*
|296.713
|237.724
|58.989
|139.282
|157.431
|30.
|Sublime
|281.118
|272.225
|8.893
|186.106
|95.012
|31.
|NPO Soul & Jazz
|272.837
|242.797
|30.040
|32.
|Mediahuis Radio extra*
|254.168
|252.113
|2.055
|236.647
|17.521
|33.
|JOE Non Stop
|246.468
|197.352
|49.116
|34.
|Radio Noordzee
|221.877
|247.864
|25.987
|35.
|KINK extra*
|155.535
|157.733
|2.198
|114.743
|40.792
|36.
|NPO Campus Radio
|130.663
|120.117
|10.546
|37.
|4EVER49 Radio
|92.036
|97.696
|5.660
|38.
|Decibel
|82.532
|131.738
|49.206
|94.244
|11.712
|Stijgers
|100%NL extra zenders, AAS Network, Grand Prix Radio, JOE, JOE Non Stop, KINK, Mediahuis Radio extra zenders, NPO 3FM, NPO Campus Radio, NPO Radio 5, NPO Soul & Jazz, Radio 10, Radio 538 extra zenders, Radio 8FM, Radio Veronica, SLAM! extra zenders, Sublime en Veronica extra zenders
|Dalers
|100% NL, 4EVER49 Radio, BNR Nieuwsradio, Decibel, E Power, KINK extra zenders, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO Sterren NL, Qmusic, Qmusic Limburg, Qmusic extra zenders, RPO Radio, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Radio Noordzee, SLAM!, Sky Radio en Sky Radio extra zenders
