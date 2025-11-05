JOE levert flink in en zakt een heel procent in de luistercijfers van afgelopen week. Radio 10, waar afgelopen week de ’70’s-week’ te horen was, vindt de weg terug omhoog: de zender krijgt er 0,5 procentpunt bij. Dat blijkt uit de luistercijfers van het NMO (week 44).

Opvallend is dat Sky Radio inlevert, terwijl daar afgelopen week een themalijst werd uitgezonden. Meestal zorgen dat soort lijsten voor hogere luistercijfers, maar Sky Radio ziet het marktaandeel met 0,6 procentpunt zakken.

NPO Radio 1 stijgt het hardst van de grootste zenders er krijgt er 0,7 procentpunt bij. Ook Qmusic doet goede zaken en plust 0,5 procentpunt.

StationWeek 44
2025		Week 43
2025		 Week 44
2024		 
01.NPO Radio 212.1 %11.8 % 0.312.0 % 0.1
02.Qmusic11.4 %10.9 % 0.511.2 % 0.2
03.Radio 5389.1 %8.9 % 0.210.8 % 1.7
04.NPO Radio 18.6 %7.9 % 0.77.7 % 0.9
05.NPO Radio 58.0 %7.6 % 0.47.4 % 0.6
06.Sky Radio6.7 %7.3 % 0.67.3 % 0.6
07.Radio 105.7 %5.2 % 0.56.4 % 0.7
08.RPO Radio5.4 %6.0 % 0.6 %
09.JOE5.4 %6.4 % 15.4 %=
10.Radio Veronica4.9 %4.7 % 0.23.5 % 1.4
11.E Power3.8 %3.9 % 0.13.4 % 0.4
12.100% NL2.9 %3.0 % 0.13.9 % 1
13.Radio 10 extra*2.1 %2.3 % 0.21.7 % 0.4
14.NPO 3FM2.0 %1.8 % 0.22.2 % 0.2
15.NPO Klassiek1.9 %2.1 % 0.21.5 % 0.4
16.SLAM!1.4 %1.1 % 0.30.9 % 0.5
17.Qmusic extra*1.3 %1.6 % 0.31.1 % 0.2
18.NPO Sterren NL1.1 %1.2 % 0.1 %
19.BNR Nieuwsradio1.0 %0.9 % 0.10.9 % 0.1
20.Radio 538 extra*0.8 %0.7 % 0.10.7 % 0.1
21.Qmusic Limburg0.7 %0.6 % 0.10.5 % 0.2
22.NPO Soul & Jazz0.6 %0.5 % 0.1 %
23.KINK0.6 %0.7 % 0.10.9 % 0.3
24.Sky Radio extra*0.5 %0.5 %=0.7 % 0.2
25.Veronica extra*0.4 %0.4 %=0.1 % 0.3
26.Radio Noordzee0.3 %0.4 % 0.1 %
27.JOE Non Stop0.3 %0.2 % 0.1 %
28.Sublime0.3 %0.2 % 0.10.4 % 0.1
29.Radio 8FM0.2 %0.2 %= %
30.NPO Campus Radio0.2 %0.2 %= %
31.Decibel0.1 %0.1 %=0.1 %=
32.SLAM! extra*0.1 %0.1 %=0.1 %=
33.AAS Network0.1 %0.2 % 0.10.1 %=
34.4EVER49 Radio0.1 %0.1 %= %
35.100%NL extra*0.1 %0.1 %=0.1 %=
36.KINK extra*0.0 %0.1 % 0.10.0 %=
37.Mediahuis Radio extra*0.0 %0.0 %=0.2 % 0.2
38.Grand Prix Radio0.0 %0.3 % 0.30.4 % 0.4
       
extra* = Extra zenders / Themazenders

Stijgers BNR Nieuwsradio, JOE Non Stop, NPO 3FM, NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO Radio 5, NPO Soul & Jazz, Qmusic, Qmusic Limburg, Radio 10, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio Veronica, SLAM! en Sublime
Dalers100% NL, AAS Network, E Power, Grand Prix Radio, JOE, KINK, KINK extra zenders, NPO Klassiek, NPO Sterren NL, Qmusic extra zenders, RPO Radio, Radio 10 extra zenders, Radio Noordzee en Sky Radio
Gelijk100%NL extra zenders, 4EVER49 Radio, Decibel, Mediahuis Radio extra zenders, NPO Campus Radio, Radio 8FM, SLAM! extra zenders, Sky Radio extra zenders en Veronica extra zenders

Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.

StationWeek 44
2025		Week 43
2025		 Week 44
2024		 
01.NPO Radio 5584585 1182 402
02.NPO Radio 2336325 11116 220
03.NPO Klassiek277289 1297 180
04.NPO Radio 1272286 1488 184
05.Radio Veronica268248 20105 163
06.NPO Sterren NL224267 43
07.Radio 10224205 19100 124
08.Radio 538206200 692 114
09.Qmusic202198 480 122
10.NPO Soul & Jazz199193 6
11.KINK173196 23108 65
12.SLAM!164126 3865 99
13.JOE162198 3676 86
14.E Power160159 166 94
15.Sky Radio139156 1768 71
16.Radio 10 extra*127148 2169 58
17.RPO Radio126142 16
18.NPO 3FM124120 471 53
19.100% NL123142 1974 49
20.Qmusic Limburg122106 1640 82
21.JOE Non Stop11562 53
22.Radio Noordzee103126 23
23.NPO Campus Radio10378 25
24.Decibel8651 3539 47
25.Qmusic extra*8595 1049 36
26.Veronica extra*7882 428 50
27.Sublime7375 283 10
28.Radio 538 extra*7158 1350 21
29.BNR Nieuwsradio6973 455 14
30.4EVER49 Radio6557 8
31.Radio 8FM6372 9
32.Sky Radio extra*4956 753 4
33.SLAM! extra*3341 819 14
34.100%NL extra*2547 2219 6
35.KINK extra*2343 2016 7
36.AAS Network1622 66 10
37.Grand Prix Radio763 5690 83
38.Mediahuis Radio extra*412 836 32
       
extra* = Extra zenders / Themazenders

Stijgers 4EVER49 Radio, Decibel, E Power, JOE Non Stop, NPO 3FM, NPO Campus Radio, NPO Radio 2, NPO Soul & Jazz, Qmusic, Qmusic Limburg, Radio 10, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio Veronica en SLAM!
Dalers100% NL, 100%NL extra zenders, AAS Network, BNR Nieuwsradio, Grand Prix Radio, JOE, KINK, KINK extra zenders, Mediahuis Radio extra zenders, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Radio 5, NPO Sterren NL, Qmusic extra zenders, RPO Radio, Radio 10 extra zenders, Radio 8FM, Radio Noordzee, SLAM! extra zenders, Sky Radio, Sky Radio extra zenders, Sublime en Veronica extra zenders

Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.

StationWeek 44
2025		Week 43
2025		 Week 44
2024		 
01.Qmusic4.439.0824.335.585 103.4974.045.747 393.335
02.Sky Radio3.776.8373.693.186 83.6513.790.342 13.505
03.Radio 5383.462.7783.507.756 44.9783.570.228 107.450
04.RPO Radio3.412.5563.352.274 60.282
05.NPO Radio 22.825.1822.880.814 55.6322.695.509 129.673
06.JOE2.638.8802.558.156 80.7242.406.557 232.323
07.NPO Radio 12.488.7612.188.795 299.9662.115.292 373.469
08.Radio 102.019.2512.005.215 14.0362.298.087 278.836
09.100% NL1.868.2391.670.757 197.4821.631.602 236.637
10.E Power1.857.4251.960.383 102.9581.940.978 83.553
11.Radio Veronica1.452.4491.485.762 33.3131.152.146 300.303
12.Radio 10 extra*1.274.1281.233.562 40.5661.115.322 158.806
13.NPO 3FM1.248.2721.172.129 76.1431.165.431 82.841
14.Qmusic extra*1.231.6811.310.044 78.3631.030.168 201.513
15.BNR Nieuwsradio1.100.564918.172 182.392568.775 531.789
16.NPO Radio 51.083.7881.027.665 56.123955.067 128.721
17.Radio 538 extra*863.306958.264 94.958736.810 126.496
18.Sky Radio extra*860.521741.150 119.371556.547 303.974
19.SLAM!659.611713.125 53.514526.946 132.665
20.NPO Klassiek541.347576.785 35.438474.197 67.150
21.AAS Network466.241555.017 88.776689.121 222.880
22.Qmusic Limburg438.767476.222 37.455392.947 45.820
23.NPO Sterren NL391.017342.426 48.591
24.Veronica extra*366.078352.077 14.001145.093 220.985
25.SLAM! extra*284.441229.128 55.313200.894 83.547
26.Sublime272.225257.179 15.046210.540 61.685
27.KINK261.434289.140 27.706289.039 27.605
28.Mediahuis Radio extra*252.113202.043 50.070349.879 97.766
29.Radio Noordzee247.864245.054 2.810
30.NPO Soul & Jazz242.797198.823 43.974
31.100%NL extra*237.724172.530 65.194224.066 13.658
32.Radio 8FM206.643216.906 10.263
33.JOE Non Stop197.352244.040 46.688
34.KINK extra*157.733148.245 9.48875.881 81.852
35.Decibel131.73882.349 49.38984.927 46.811
36.NPO Campus Radio120.117170.576 50.459
37.4EVER49 Radio97.696114.667 16.971
38.Grand Prix Radio66.925390.368 323.443215.230 148.305
       
extra* = Extra zenders / Themazenders

Stijgers 100% NL, 100%NL extra zenders, BNR Nieuwsradio, Decibel, JOE, KINK extra zenders, Mediahuis Radio extra zenders, NPO 3FM, NPO Radio 1, NPO Radio 5, NPO Soul & Jazz, NPO Sterren NL, Qmusic, RPO Radio, Radio 10, Radio 10 extra zenders, Radio Noordzee, SLAM! extra zenders, Sky Radio, Sky Radio extra zenders, Sublime en Veronica extra zenders
Dalers4EVER49 Radio, AAS Network, E Power, Grand Prix Radio, JOE Non Stop, KINK, NPO Campus Radio, NPO Klassiek, NPO Radio 2, Qmusic Limburg, Qmusic extra zenders, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio 8FM, Radio Veronica en SLAM!

Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.

Foto: RadioFreak

GERELATEERDE ARTIKELENMEER VAN DEZE AUTEUR