JOE levert flink in en zakt een heel procent in de luistercijfers van afgelopen week. Radio 10, waar afgelopen week de ’70’s-week’ te horen was, vindt de weg terug omhoog: de zender krijgt er 0,5 procentpunt bij. Dat blijkt uit de luistercijfers van het NMO (week 44).
Opvallend is dat Sky Radio inlevert, terwijl daar afgelopen week een themalijst werd uitgezonden. Meestal zorgen dat soort lijsten voor hogere luistercijfers, maar Sky Radio ziet het marktaandeel met 0,6 procentpunt zakken.
NPO Radio 1 stijgt het hardst van de grootste zenders er krijgt er 0,7 procentpunt bij. Ook Qmusic doet goede zaken en plust 0,5 procentpunt.
|Station
|Week 44
2025
|Week 43
2025
|Week 44
2024
|01.
|NPO Radio 2
|12.1 %
|11.8 %
|0.3
|12.0 %
|0.1
|02.
|Qmusic
|11.4 %
|10.9 %
|0.5
|11.2 %
|0.2
|03.
|Radio 538
|9.1 %
|8.9 %
|0.2
|10.8 %
|1.7
|04.
|NPO Radio 1
|8.6 %
|7.9 %
|0.7
|7.7 %
|0.9
|05.
|NPO Radio 5
|8.0 %
|7.6 %
|0.4
|7.4 %
|0.6
|06.
|Sky Radio
|6.7 %
|7.3 %
|0.6
|7.3 %
|0.6
|07.
|Radio 10
|5.7 %
|5.2 %
|0.5
|6.4 %
|0.7
|08.
|RPO Radio
|5.4 %
|6.0 %
|0.6
|%
|09.
|JOE
|5.4 %
|6.4 %
|1
|5.4 %
|=
|10.
|Radio Veronica
|4.9 %
|4.7 %
|0.2
|3.5 %
|1.4
|11.
|E Power
|3.8 %
|3.9 %
|0.1
|3.4 %
|0.4
|12.
|100% NL
|2.9 %
|3.0 %
|0.1
|3.9 %
|1
|13.
|Radio 10 extra*
|2.1 %
|2.3 %
|0.2
|1.7 %
|0.4
|14.
|NPO 3FM
|2.0 %
|1.8 %
|0.2
|2.2 %
|0.2
|15.
|NPO Klassiek
|1.9 %
|2.1 %
|0.2
|1.5 %
|0.4
|16.
|SLAM!
|1.4 %
|1.1 %
|0.3
|0.9 %
|0.5
|17.
|Qmusic extra*
|1.3 %
|1.6 %
|0.3
|1.1 %
|0.2
|18.
|NPO Sterren NL
|1.1 %
|1.2 %
|0.1
|%
|19.
|BNR Nieuwsradio
|1.0 %
|0.9 %
|0.1
|0.9 %
|0.1
|20.
|Radio 538 extra*
|0.8 %
|0.7 %
|0.1
|0.7 %
|0.1
|21.
|Qmusic Limburg
|0.7 %
|0.6 %
|0.1
|0.5 %
|0.2
|22.
|NPO Soul & Jazz
|0.6 %
|0.5 %
|0.1
|%
|23.
|KINK
|0.6 %
|0.7 %
|0.1
|0.9 %
|0.3
|24.
|Sky Radio extra*
|0.5 %
|0.5 %
|=
|0.7 %
|0.2
|25.
|Veronica extra*
|0.4 %
|0.4 %
|=
|0.1 %
|0.3
|26.
|Radio Noordzee
|0.3 %
|0.4 %
|0.1
|%
|27.
|JOE Non Stop
|0.3 %
|0.2 %
|0.1
|%
|28.
|Sublime
|0.3 %
|0.2 %
|0.1
|0.4 %
|0.1
|29.
|Radio 8FM
|0.2 %
|0.2 %
|=
|%
|30.
|NPO Campus Radio
|0.2 %
|0.2 %
|=
|%
|31.
|Decibel
|0.1 %
|0.1 %
|=
|0.1 %
|=
|32.
|SLAM! extra*
|0.1 %
|0.1 %
|=
|0.1 %
|=
|33.
|AAS Network
|0.1 %
|0.2 %
|0.1
|0.1 %
|=
|34.
|4EVER49 Radio
|0.1 %
|0.1 %
|=
|%
|35.
|100%NL extra*
|0.1 %
|0.1 %
|=
|0.1 %
|=
|36.
|KINK extra*
|0.0 %
|0.1 %
|0.1
|0.0 %
|=
|37.
|Mediahuis Radio extra*
|0.0 %
|0.0 %
|=
|0.2 %
|0.2
|38.
|Grand Prix Radio
|0.0 %
|0.3 %
|0.3
|0.4 %
|0.4
|Stijgers
|BNR Nieuwsradio, JOE Non Stop, NPO 3FM, NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO Radio 5, NPO Soul & Jazz, Qmusic, Qmusic Limburg, Radio 10, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio Veronica, SLAM! en Sublime
|Dalers
|100% NL, AAS Network, E Power, Grand Prix Radio, JOE, KINK, KINK extra zenders, NPO Klassiek, NPO Sterren NL, Qmusic extra zenders, RPO Radio, Radio 10 extra zenders, Radio Noordzee en Sky Radio
|Gelijk
|100%NL extra zenders, 4EVER49 Radio, Decibel, Mediahuis Radio extra zenders, NPO Campus Radio, Radio 8FM, SLAM! extra zenders, Sky Radio extra zenders en Veronica extra zenders
Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.
|Station
|Week 44
2025
|Week 43
2025
|Week 44
2024
|01.
|NPO Radio 5
|584
|585
|1
|182
|402
|02.
|NPO Radio 2
|336
|325
|11
|116
|220
|03.
|NPO Klassiek
|277
|289
|12
|97
|180
|04.
|NPO Radio 1
|272
|286
|14
|88
|184
|05.
|Radio Veronica
|268
|248
|20
|105
|163
|06.
|NPO Sterren NL
|224
|267
|43
|07.
|Radio 10
|224
|205
|19
|100
|124
|08.
|Radio 538
|206
|200
|6
|92
|114
|09.
|Qmusic
|202
|198
|4
|80
|122
|10.
|NPO Soul & Jazz
|199
|193
|6
|11.
|KINK
|173
|196
|23
|108
|65
|12.
|SLAM!
|164
|126
|38
|65
|99
|13.
|JOE
|162
|198
|36
|76
|86
|14.
|E Power
|160
|159
|1
|66
|94
|15.
|Sky Radio
|139
|156
|17
|68
|71
|16.
|Radio 10 extra*
|127
|148
|21
|69
|58
|17.
|RPO Radio
|126
|142
|16
|18.
|NPO 3FM
|124
|120
|4
|71
|53
|19.
|100% NL
|123
|142
|19
|74
|49
|20.
|Qmusic Limburg
|122
|106
|16
|40
|82
|21.
|JOE Non Stop
|115
|62
|53
|22.
|Radio Noordzee
|103
|126
|23
|23.
|NPO Campus Radio
|103
|78
|25
|24.
|Decibel
|86
|51
|35
|39
|47
|25.
|Qmusic extra*
|85
|95
|10
|49
|36
|26.
|Veronica extra*
|78
|82
|4
|28
|50
|27.
|Sublime
|73
|75
|2
|83
|10
|28.
|Radio 538 extra*
|71
|58
|13
|50
|21
|29.
|BNR Nieuwsradio
|69
|73
|4
|55
|14
|30.
|4EVER49 Radio
|65
|57
|8
|31.
|Radio 8FM
|63
|72
|9
|32.
|Sky Radio extra*
|49
|56
|7
|53
|4
|33.
|SLAM! extra*
|33
|41
|8
|19
|14
|34.
|100%NL extra*
|25
|47
|22
|19
|6
|35.
|KINK extra*
|23
|43
|20
|16
|7
|36.
|AAS Network
|16
|22
|6
|6
|10
|37.
|Grand Prix Radio
|7
|63
|56
|90
|83
|38.
|Mediahuis Radio extra*
|4
|12
|8
|36
|32
|Stijgers
|4EVER49 Radio, Decibel, E Power, JOE Non Stop, NPO 3FM, NPO Campus Radio, NPO Radio 2, NPO Soul & Jazz, Qmusic, Qmusic Limburg, Radio 10, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio Veronica en SLAM!
|Dalers
|100% NL, 100%NL extra zenders, AAS Network, BNR Nieuwsradio, Grand Prix Radio, JOE, KINK, KINK extra zenders, Mediahuis Radio extra zenders, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Radio 5, NPO Sterren NL, Qmusic extra zenders, RPO Radio, Radio 10 extra zenders, Radio 8FM, Radio Noordzee, SLAM! extra zenders, Sky Radio, Sky Radio extra zenders, Sublime en Veronica extra zenders
|Station
|Week 44
2025
|Week 43
2025
|Week 44
2024
|01.
|Qmusic
|4.439.082
|4.335.585
|103.497
|4.045.747
|393.335
|02.
|Sky Radio
|3.776.837
|3.693.186
|83.651
|3.790.342
|13.505
|03.
|Radio 538
|3.462.778
|3.507.756
|44.978
|3.570.228
|107.450
|04.
|RPO Radio
|3.412.556
|3.352.274
|60.282
|05.
|NPO Radio 2
|2.825.182
|2.880.814
|55.632
|2.695.509
|129.673
|06.
|JOE
|2.638.880
|2.558.156
|80.724
|2.406.557
|232.323
|07.
|NPO Radio 1
|2.488.761
|2.188.795
|299.966
|2.115.292
|373.469
|08.
|Radio 10
|2.019.251
|2.005.215
|14.036
|2.298.087
|278.836
|09.
|100% NL
|1.868.239
|1.670.757
|197.482
|1.631.602
|236.637
|10.
|E Power
|1.857.425
|1.960.383
|102.958
|1.940.978
|83.553
|11.
|Radio Veronica
|1.452.449
|1.485.762
|33.313
|1.152.146
|300.303
|12.
|Radio 10 extra*
|1.274.128
|1.233.562
|40.566
|1.115.322
|158.806
|13.
|NPO 3FM
|1.248.272
|1.172.129
|76.143
|1.165.431
|82.841
|14.
|Qmusic extra*
|1.231.681
|1.310.044
|78.363
|1.030.168
|201.513
|15.
|BNR Nieuwsradio
|1.100.564
|918.172
|182.392
|568.775
|531.789
|16.
|NPO Radio 5
|1.083.788
|1.027.665
|56.123
|955.067
|128.721
|17.
|Radio 538 extra*
|863.306
|958.264
|94.958
|736.810
|126.496
|18.
|Sky Radio extra*
|860.521
|741.150
|119.371
|556.547
|303.974
|19.
|SLAM!
|659.611
|713.125
|53.514
|526.946
|132.665
|20.
|NPO Klassiek
|541.347
|576.785
|35.438
|474.197
|67.150
|21.
|AAS Network
|466.241
|555.017
|88.776
|689.121
|222.880
|22.
|Qmusic Limburg
|438.767
|476.222
|37.455
|392.947
|45.820
|23.
|NPO Sterren NL
|391.017
|342.426
|48.591
|24.
|Veronica extra*
|366.078
|352.077
|14.001
|145.093
|220.985
|25.
|SLAM! extra*
|284.441
|229.128
|55.313
|200.894
|83.547
|26.
|Sublime
|272.225
|257.179
|15.046
|210.540
|61.685
|27.
|KINK
|261.434
|289.140
|27.706
|289.039
|27.605
|28.
|Mediahuis Radio extra*
|252.113
|202.043
|50.070
|349.879
|97.766
|29.
|Radio Noordzee
|247.864
|245.054
|2.810
|30.
|NPO Soul & Jazz
|242.797
|198.823
|43.974
|31.
|100%NL extra*
|237.724
|172.530
|65.194
|224.066
|13.658
|32.
|Radio 8FM
|206.643
|216.906
|10.263
|33.
|JOE Non Stop
|197.352
|244.040
|46.688
|34.
|KINK extra*
|157.733
|148.245
|9.488
|75.881
|81.852
|35.
|Decibel
|131.738
|82.349
|49.389
|84.927
|46.811
|36.
|NPO Campus Radio
|120.117
|170.576
|50.459
|37.
|4EVER49 Radio
|97.696
|114.667
|16.971
|38.
|Grand Prix Radio
|66.925
|390.368
|323.443
|215.230
|148.305
|Stijgers
|100% NL, 100%NL extra zenders, BNR Nieuwsradio, Decibel, JOE, KINK extra zenders, Mediahuis Radio extra zenders, NPO 3FM, NPO Radio 1, NPO Radio 5, NPO Soul & Jazz, NPO Sterren NL, Qmusic, RPO Radio, Radio 10, Radio 10 extra zenders, Radio Noordzee, SLAM! extra zenders, Sky Radio, Sky Radio extra zenders, Sublime en Veronica extra zenders
|Dalers
|4EVER49 Radio, AAS Network, E Power, Grand Prix Radio, JOE Non Stop, KINK, NPO Campus Radio, NPO Klassiek, NPO Radio 2, Qmusic Limburg, Qmusic extra zenders, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio 8FM, Radio Veronica en SLAM!
Foto: RadioFreak