NPO Radio 2 en Qmusic leveren marktaandeel in, maar blijven stevig aan kop staan. Radio 538 en NPO Radio 1 profiteren en stijgen. Dat blijkt uit de luistercijfers van het NMO over week 43. Ook JOE doet goede zaken, dankzij de ’70s 80s 90s Top 1000′. Dit gaat ten koste van NPO Radio 5 en Radio Veronica. Radio 10 noteert ook een klein plusje.

NPO Klassiek zakt weer terug nadat het een week ervoor de ‘Klassieke Top 400’ uitzond. Opmerkelijk is ook de stijging van 0,6 procentpunt voor Qmusic Extra. De themazender doet het flink beter dan de week ervoor.

StationWeek 43
2025		Week 42
2025		 Week 43
2024		 
01.NPO Radio 211.8 %12.6 % 0.813.1 % 1.3
02.Qmusic10.9 %11.5 % 0.611.3 % 0.4
03.Radio 5388.9 %8.3 % 0.69.7 % 0.8
04.NPO Radio 17.9 %7.2 % 0.77.8 % 0.1
05.NPO Radio 57.6 %7.9 % 0.36.9 % 0.7
06.Sky Radio7.3 %7.8 % 0.57.2 % 0.1
07.JOE6.4 %5.7 % 0.75.6 % 0.8
08.RPO Radio6.0 %5.8 % 0.2 %
09.Radio 105.2 %4.9 % 0.36.1 % 0.9
10.Radio Veronica4.7 %5.5 % 0.83.9 % 0.8
11.E Power3.9 %3.6 % 0.33.5 % 0.4
12.100% NL3.0 %2.7 % 0.33.8 % 0.8
13.Radio 10 extra*2.3 %2.3 %=1.8 % 0.5
14.NPO Klassiek2.1 %3.0 % 0.91.8 % 0.3
15.NPO 3FM1.8 %2.1 % 0.32.4 % 0.6
16.Qmusic extra*1.6 %1.0 % 0.61.1 % 0.5
17.NPO Sterren NL1.2 %1.1 % 0.1 %
18.SLAM!1.1 %1.2 % 0.11.1 %=
19.BNR Nieuwsradio0.9 %0.8 % 0.10.7 % 0.2
20.KINK0.7 %0.5 % 0.20.8 % 0.1
21.Radio 538 extra*0.7 %0.6 % 0.10.5 % 0.2
22.Qmusic Limburg0.6 %0.5 % 0.10.5 % 0.1
23.Sky Radio extra*0.5 %0.5 %=0.4 % 0.1
24.NPO Soul & Jazz0.5 %0.5 %= %
25.Radio Noordzee0.4 %0.2 % 0.2 %
26.Veronica extra*0.4 %0.4 %=0.0 % 0.4
27.Grand Prix Radio0.3 %0.4 % 0.10.2 % 0.1
28.Sublime0.2 %0.4 % 0.20.4 % 0.2
29.Radio 8FM0.2 %0.1 % 0.1 %
30.JOE Non Stop0.2 %0.1 % 0.1 %
31.NPO Campus Radio0.2 %0.2 %= %
32.AAS Network0.2 %0.1 % 0.10.1 % 0.1
33.SLAM! extra*0.1 %0.1 %=0.0 % 0.1
34.100%NL extra*0.1 %0.2 % 0.10.1 %=
35.4EVER49 Radio0.1 %0.1 %= %
36.KINK extra*0.1 %0.1 %=0.0 % 0.1
37.Decibel0.1 %0.1 %= %
38.Mediahuis Radio extra*0.0 %0.0 %=0.2 % 0.2
       
Stijgers 100% NL, AAS Network, BNR Nieuwsradio, E Power, JOE, JOE Non Stop, KINK, NPO Radio 1, NPO Sterren NL, Qmusic Limburg, Qmusic extra zenders, RPO Radio, Radio 10, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio 8FM en Radio Noordzee
Dalers100%NL extra zenders, Grand Prix Radio, NPO 3FM, NPO Klassiek, NPO Radio 2, NPO Radio 5, Qmusic, Radio Veronica, SLAM!, Sky Radio en Sublime
Gelijk4EVER49 Radio, Decibel, KINK extra zenders, Mediahuis Radio extra zenders, NPO Campus Radio, NPO Soul & Jazz, Radio 10 extra zenders, SLAM! extra zenders, Sky Radio extra zenders en Veronica extra zenders

extra* = Extra zenders / Themazenders

StationWeek 43
2025		Week 42
2025		 Week 43
2024		 
01.NPO Radio 5585588 3184 401
02.NPO Radio 2325365 40125 200
03.NPO Klassiek289388 99105 184
04.NPO Radio 1286266 2091 195
05.NPO Sterren NL267227 40
06.Radio Veronica248275 27105 143
07.Radio 10205171 3499 106
08.Radio 538200194 689 111
09.JOE198169 2977 121
10.Qmusic198216 1880 118
11.KINK196174 22118 78
12.NPO Soul & Jazz193183 10
13.E Power159159=67 92
14.Sky Radio156173 1766 90
15.Radio 10 extra*148146 273 75
16.RPO Radio142151 9
17.100% NL142125 1774 68
18.Radio Noordzee12685 41
19.SLAM!126157 3166 60
20.NPO 3FM120122 277 43
21.Qmusic Limburg106109 345 61
22.Qmusic extra*9571 2450 45
23.Veronica extra*8297 1520 62
24.NPO Campus Radio7894 16
25.Sublime75118 4387 12
26.BNR Nieuwsradio7367 643 30
27.Radio 8FM7232 40
28.Grand Prix Radio6380 1768 5
29.JOE Non Stop6234 28
30.Radio 538 extra*5846 1244 14
31.4EVER49 Radio5743 14
32.Sky Radio extra*5647 940 16
33.Decibel5167 16
34.100%NL extra*4751 420 27
35.KINK extra*4347 410 33
36.SLAM! extra*4141=19 22
37.AAS Network2220 28 14
38.Mediahuis Radio extra*126 645 33
       
Stijgers 100% NL, 4EVER49 Radio, AAS Network, BNR Nieuwsradio, JOE, JOE Non Stop, KINK, Mediahuis Radio extra zenders, NPO Radio 1, NPO Soul & Jazz, NPO Sterren NL, Qmusic extra zenders, Radio 10, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio 8FM, Radio Noordzee en Sky Radio extra zenders
Dalers100%NL extra zenders, Decibel, Grand Prix Radio, KINK extra zenders, NPO 3FM, NPO Campus Radio, NPO Klassiek, NPO Radio 2, NPO Radio 5, Qmusic, Qmusic Limburg, RPO Radio, Radio Veronica, SLAM!, Sky Radio, Sublime en Veronica extra zenders
GelijkE Power en SLAM! extra zenders

StationWeek 43
2025		Week 42
2025		 Week 43
2024		 
01.Qmusic4.335.5854.141.798 193.7874.072.914 262.671
02.Sky Radio3.693.1863.493.931 199.2553.728.504 35.318
03.Radio 5383.507.7563.316.355 191.4013.407.313 100.443
04.RPO Radio3.352.2742.994.302 357.972
05.NPO Radio 22.880.8142.702.915 177.8992.726.149 154.665
06.JOE2.558.1562.658.017 99.8612.434.587 123.569
07.NPO Radio 12.188.7952.113.901 74.8941.951.964 236.831
08.Radio 102.005.2152.222.893 217.6782.147.472 142.257
09.E Power1.960.3831.751.694 208.6891.993.744 33.361
10.100% NL1.670.7571.669.478 1.2791.713.475 42.718
11.Radio Veronica1.485.7621.560.737 74.9751.219.174 266.588
12.Qmusic extra*1.310.0441.106.619 203.425928.005 382.039
13.Radio 10 extra*1.233.5621.231.819 1.7431.147.582 85.980
14.NPO 3FM1.172.1291.322.309 150.1801.102.922 69.207
15.NPO Radio 51.027.6651.044.226 16.561874.480 153.185
16.Radio 538 extra*958.2641.039.455 81.191620.239 338.025
17.BNR Nieuwsradio918.172945.248 27.076564.398 353.774
18.Sky Radio extra*741.150811.847 70.697465.596 275.554
19.SLAM!713.125581.239 131.886647.670 65.455
20.NPO Klassiek576.785594.674 17.889501.819 74.966
21.AAS Network555.017575.660 20.643730.582 175.565
22.Qmusic Limburg476.222354.032 122.190418.029 58.193
23.Grand Prix Radio390.368406.455 16.087195.713 194.655
24.Veronica extra*352.077328.988 23.089157.653 194.424
25.NPO Sterren NL342.426375.863 33.437
26.KINK289.140240.484 48.656243.109 46.031
27.Sublime257.179263.906 6.727211.748 45.431
28.Radio Noordzee245.054216.473 28.581
29.JOE Non Stop244.040311.918 67.878
30.SLAM! extra*229.128271.363 42.235163.218 65.910
31.Radio 8FM216.906253.447 36.541
32.Mediahuis Radio extra*202.043222.007 19.964278.303 76.260
33.NPO Soul & Jazz198.823225.072 26.249
34.100%NL extra*172.530231.427 58.897200.005 27.475
35.NPO Campus Radio170.576193.171 22.595
36.KINK extra*148.245153.912 5.66790.133 58.112
37.4EVER49 Radio114.667114.718 51
38.Decibel82.34980.913 1.436
       
Stijgers 100% NL, Decibel, E Power, KINK, NPO Radio 1, NPO Radio 2, Qmusic, Qmusic Limburg, Qmusic extra zenders, RPO Radio, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Radio Noordzee, SLAM!, Sky Radio en Veronica extra zenders
Dalers100%NL extra zenders, 4EVER49 Radio, AAS Network, BNR Nieuwsradio, Grand Prix Radio, JOE, JOE Non Stop, KINK extra zenders, Mediahuis Radio extra zenders, NPO 3FM, NPO Campus Radio, NPO Klassiek, NPO Radio 5, NPO Soul & Jazz, NPO Sterren NL, Radio 10, Radio 538 extra zenders, Radio 8FM, Radio Veronica, SLAM! extra zenders, Sky Radio extra zenders en Sublime

