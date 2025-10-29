NPO Radio 2 en Qmusic leveren marktaandeel in, maar blijven stevig aan kop staan. Radio 538 en NPO Radio 1 profiteren en stijgen. Dat blijkt uit de luistercijfers van het NMO over week 43. Ook JOE doet goede zaken, dankzij de ’70s 80s 90s Top 1000′. Dit gaat ten koste van NPO Radio 5 en Radio Veronica. Radio 10 noteert ook een klein plusje.
NPO Klassiek zakt weer terug nadat het een week ervoor de ‘Klassieke Top 400’ uitzond. Opmerkelijk is ook de stijging van 0,6 procentpunt voor Qmusic Extra. De themazender doet het flink beter dan de week ervoor.
|Station
|Week 43
2025
|Week 42
2025
|Week 43
2024
|01.
|NPO Radio 2
|11.8 %
|12.6 %
|0.8
|13.1 %
|1.3
|02.
|Qmusic
|10.9 %
|11.5 %
|0.6
|11.3 %
|0.4
|03.
|Radio 538
|8.9 %
|8.3 %
|0.6
|9.7 %
|0.8
|04.
|NPO Radio 1
|7.9 %
|7.2 %
|0.7
|7.8 %
|0.1
|05.
|NPO Radio 5
|7.6 %
|7.9 %
|0.3
|6.9 %
|0.7
|06.
|Sky Radio
|7.3 %
|7.8 %
|0.5
|7.2 %
|0.1
|07.
|JOE
|6.4 %
|5.7 %
|0.7
|5.6 %
|0.8
|08.
|RPO Radio
|6.0 %
|5.8 %
|0.2
|%
|09.
|Radio 10
|5.2 %
|4.9 %
|0.3
|6.1 %
|0.9
|10.
|Radio Veronica
|4.7 %
|5.5 %
|0.8
|3.9 %
|0.8
|11.
|E Power
|3.9 %
|3.6 %
|0.3
|3.5 %
|0.4
|12.
|100% NL
|3.0 %
|2.7 %
|0.3
|3.8 %
|0.8
|13.
|Radio 10 extra*
|2.3 %
|2.3 %
|=
|1.8 %
|0.5
|14.
|NPO Klassiek
|2.1 %
|3.0 %
|0.9
|1.8 %
|0.3
|15.
|NPO 3FM
|1.8 %
|2.1 %
|0.3
|2.4 %
|0.6
|16.
|Qmusic extra*
|1.6 %
|1.0 %
|0.6
|1.1 %
|0.5
|17.
|NPO Sterren NL
|1.2 %
|1.1 %
|0.1
|%
|18.
|SLAM!
|1.1 %
|1.2 %
|0.1
|1.1 %
|=
|19.
|BNR Nieuwsradio
|0.9 %
|0.8 %
|0.1
|0.7 %
|0.2
|20.
|KINK
|0.7 %
|0.5 %
|0.2
|0.8 %
|0.1
|21.
|Radio 538 extra*
|0.7 %
|0.6 %
|0.1
|0.5 %
|0.2
|22.
|Qmusic Limburg
|0.6 %
|0.5 %
|0.1
|0.5 %
|0.1
|23.
|Sky Radio extra*
|0.5 %
|0.5 %
|=
|0.4 %
|0.1
|24.
|NPO Soul & Jazz
|0.5 %
|0.5 %
|=
|%
|25.
|Radio Noordzee
|0.4 %
|0.2 %
|0.2
|%
|26.
|Veronica extra*
|0.4 %
|0.4 %
|=
|0.0 %
|0.4
|27.
|Grand Prix Radio
|0.3 %
|0.4 %
|0.1
|0.2 %
|0.1
|28.
|Sublime
|0.2 %
|0.4 %
|0.2
|0.4 %
|0.2
|29.
|Radio 8FM
|0.2 %
|0.1 %
|0.1
|%
|30.
|JOE Non Stop
|0.2 %
|0.1 %
|0.1
|%
|31.
|NPO Campus Radio
|0.2 %
|0.2 %
|=
|%
|32.
|AAS Network
|0.2 %
|0.1 %
|0.1
|0.1 %
|0.1
|33.
|SLAM! extra*
|0.1 %
|0.1 %
|=
|0.0 %
|0.1
|34.
|100%NL extra*
|0.1 %
|0.2 %
|0.1
|0.1 %
|=
|35.
|4EVER49 Radio
|0.1 %
|0.1 %
|=
|%
|36.
|KINK extra*
|0.1 %
|0.1 %
|=
|0.0 %
|0.1
|37.
|Decibel
|0.1 %
|0.1 %
|=
|%
|38.
|Mediahuis Radio extra*
|0.0 %
|0.0 %
|=
|0.2 %
|0.2
|Stijgers
|100% NL, AAS Network, BNR Nieuwsradio, E Power, JOE, JOE Non Stop, KINK, NPO Radio 1, NPO Sterren NL, Qmusic Limburg, Qmusic extra zenders, RPO Radio, Radio 10, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio 8FM en Radio Noordzee
|Dalers
|100%NL extra zenders, Grand Prix Radio, NPO 3FM, NPO Klassiek, NPO Radio 2, NPO Radio 5, Qmusic, Radio Veronica, SLAM!, Sky Radio en Sublime
|Gelijk
|4EVER49 Radio, Decibel, KINK extra zenders, Mediahuis Radio extra zenders, NPO Campus Radio, NPO Soul & Jazz, Radio 10 extra zenders, SLAM! extra zenders, Sky Radio extra zenders en Veronica extra zenders
|Station
|Week 43
2025
|Week 42
2025
|Week 43
2024
|01.
|NPO Radio 5
|585
|588
|3
|184
|401
|02.
|NPO Radio 2
|325
|365
|40
|125
|200
|03.
|NPO Klassiek
|289
|388
|99
|105
|184
|04.
|NPO Radio 1
|286
|266
|20
|91
|195
|05.
|NPO Sterren NL
|267
|227
|40
|06.
|Radio Veronica
|248
|275
|27
|105
|143
|07.
|Radio 10
|205
|171
|34
|99
|106
|08.
|Radio 538
|200
|194
|6
|89
|111
|09.
|JOE
|198
|169
|29
|77
|121
|10.
|Qmusic
|198
|216
|18
|80
|118
|11.
|KINK
|196
|174
|22
|118
|78
|12.
|NPO Soul & Jazz
|193
|183
|10
|13.
|E Power
|159
|159
|=
|67
|92
|14.
|Sky Radio
|156
|173
|17
|66
|90
|15.
|Radio 10 extra*
|148
|146
|2
|73
|75
|16.
|RPO Radio
|142
|151
|9
|17.
|100% NL
|142
|125
|17
|74
|68
|18.
|Radio Noordzee
|126
|85
|41
|19.
|SLAM!
|126
|157
|31
|66
|60
|20.
|NPO 3FM
|120
|122
|2
|77
|43
|21.
|Qmusic Limburg
|106
|109
|3
|45
|61
|22.
|Qmusic extra*
|95
|71
|24
|50
|45
|23.
|Veronica extra*
|82
|97
|15
|20
|62
|24.
|NPO Campus Radio
|78
|94
|16
|25.
|Sublime
|75
|118
|43
|87
|12
|26.
|BNR Nieuwsradio
|73
|67
|6
|43
|30
|27.
|Radio 8FM
|72
|32
|40
|28.
|Grand Prix Radio
|63
|80
|17
|68
|5
|29.
|JOE Non Stop
|62
|34
|28
|30.
|Radio 538 extra*
|58
|46
|12
|44
|14
|31.
|4EVER49 Radio
|57
|43
|14
|32.
|Sky Radio extra*
|56
|47
|9
|40
|16
|33.
|Decibel
|51
|67
|16
|34.
|100%NL extra*
|47
|51
|4
|20
|27
|35.
|KINK extra*
|43
|47
|4
|10
|33
|36.
|SLAM! extra*
|41
|41
|=
|19
|22
|37.
|AAS Network
|22
|20
|2
|8
|14
|38.
|Mediahuis Radio extra*
|12
|6
|6
|45
|33
|Stijgers
|100% NL, 4EVER49 Radio, AAS Network, BNR Nieuwsradio, JOE, JOE Non Stop, KINK, Mediahuis Radio extra zenders, NPO Radio 1, NPO Soul & Jazz, NPO Sterren NL, Qmusic extra zenders, Radio 10, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio 8FM, Radio Noordzee en Sky Radio extra zenders
|Dalers
|100%NL extra zenders, Decibel, Grand Prix Radio, KINK extra zenders, NPO 3FM, NPO Campus Radio, NPO Klassiek, NPO Radio 2, NPO Radio 5, Qmusic, Qmusic Limburg, RPO Radio, Radio Veronica, SLAM!, Sky Radio, Sublime en Veronica extra zenders
|Gelijk
|E Power en SLAM! extra zenders
|Station
|Week 43
2025
|Week 42
2025
|Week 43
2024
|01.
|Qmusic
|4.335.585
|4.141.798
|193.787
|4.072.914
|262.671
|02.
|Sky Radio
|3.693.186
|3.493.931
|199.255
|3.728.504
|35.318
|03.
|Radio 538
|3.507.756
|3.316.355
|191.401
|3.407.313
|100.443
|04.
|RPO Radio
|3.352.274
|2.994.302
|357.972
|05.
|NPO Radio 2
|2.880.814
|2.702.915
|177.899
|2.726.149
|154.665
|06.
|JOE
|2.558.156
|2.658.017
|99.861
|2.434.587
|123.569
|07.
|NPO Radio 1
|2.188.795
|2.113.901
|74.894
|1.951.964
|236.831
|08.
|Radio 10
|2.005.215
|2.222.893
|217.678
|2.147.472
|142.257
|09.
|E Power
|1.960.383
|1.751.694
|208.689
|1.993.744
|33.361
|10.
|100% NL
|1.670.757
|1.669.478
|1.279
|1.713.475
|42.718
|11.
|Radio Veronica
|1.485.762
|1.560.737
|74.975
|1.219.174
|266.588
|12.
|Qmusic extra*
|1.310.044
|1.106.619
|203.425
|928.005
|382.039
|13.
|Radio 10 extra*
|1.233.562
|1.231.819
|1.743
|1.147.582
|85.980
|14.
|NPO 3FM
|1.172.129
|1.322.309
|150.180
|1.102.922
|69.207
|15.
|NPO Radio 5
|1.027.665
|1.044.226
|16.561
|874.480
|153.185
|16.
|Radio 538 extra*
|958.264
|1.039.455
|81.191
|620.239
|338.025
|17.
|BNR Nieuwsradio
|918.172
|945.248
|27.076
|564.398
|353.774
|18.
|Sky Radio extra*
|741.150
|811.847
|70.697
|465.596
|275.554
|19.
|SLAM!
|713.125
|581.239
|131.886
|647.670
|65.455
|20.
|NPO Klassiek
|576.785
|594.674
|17.889
|501.819
|74.966
|21.
|AAS Network
|555.017
|575.660
|20.643
|730.582
|175.565
|22.
|Qmusic Limburg
|476.222
|354.032
|122.190
|418.029
|58.193
|23.
|Grand Prix Radio
|390.368
|406.455
|16.087
|195.713
|194.655
|24.
|Veronica extra*
|352.077
|328.988
|23.089
|157.653
|194.424
|25.
|NPO Sterren NL
|342.426
|375.863
|33.437
|26.
|KINK
|289.140
|240.484
|48.656
|243.109
|46.031
|27.
|Sublime
|257.179
|263.906
|6.727
|211.748
|45.431
|28.
|Radio Noordzee
|245.054
|216.473
|28.581
|29.
|JOE Non Stop
|244.040
|311.918
|67.878
|30.
|SLAM! extra*
|229.128
|271.363
|42.235
|163.218
|65.910
|31.
|Radio 8FM
|216.906
|253.447
|36.541
|32.
|Mediahuis Radio extra*
|202.043
|222.007
|19.964
|278.303
|76.260
|33.
|NPO Soul & Jazz
|198.823
|225.072
|26.249
|34.
|100%NL extra*
|172.530
|231.427
|58.897
|200.005
|27.475
|35.
|NPO Campus Radio
|170.576
|193.171
|22.595
|36.
|KINK extra*
|148.245
|153.912
|5.667
|90.133
|58.112
|37.
|4EVER49 Radio
|114.667
|114.718
|51
|38.
|Decibel
|82.349
|80.913
|1.436
|Stijgers
|100% NL, Decibel, E Power, KINK, NPO Radio 1, NPO Radio 2, Qmusic, Qmusic Limburg, Qmusic extra zenders, RPO Radio, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Radio Noordzee, SLAM!, Sky Radio en Veronica extra zenders
|Dalers
|100%NL extra zenders, 4EVER49 Radio, AAS Network, BNR Nieuwsradio, Grand Prix Radio, JOE, JOE Non Stop, KINK extra zenders, Mediahuis Radio extra zenders, NPO 3FM, NPO Campus Radio, NPO Klassiek, NPO Radio 5, NPO Soul & Jazz, NPO Sterren NL, Radio 10, Radio 538 extra zenders, Radio 8FM, Radio Veronica, SLAM! extra zenders, Sky Radio extra zenders en Sublime
Foto: RadioFreak