NPO Radio 2 blijft aan kop staan in de luistercijfers, maar levert wel veel in: 1,1 procentpunt. Dat blijkt uit de luistercijfers van het NMO over week 42. Vorige week stond de publieke zender nog aan kop door de Top 90’s. De luistercijfers van Radio 10, waar sinds begin september de nieuwe ochtendshow van Gordon en Froukje te horen is, blijven verder dalen. De zender levert 0,6 procentpunt in.
Radio Veronica heeft Radio 10 nu zelfs ingehaald. Qua weekbereik zijn de verschillen tussen beide stations nog wel groot. Zo bereikte Radio 10 afgelopen week ruim 2,2 miljoen luisteraars en waren dat er bij Radio Veronica ruim 1,5 miljoen.
Grootste stijger afgelopen week is Sky Radio: de zender krijgt er 0,7 procentpunt bij. Daarna volgen Radio Veronica (+0,5 procentpunt) en Radio 538 (+0,3 procentpunt).
|Station
|Week 42
2025
|Week 41
2025
|Week 42
2024
|01.
|NPO Radio 2
|12.6 %
|13.7 %
|1.1
|12.8 %
|0.2
|02.
|Qmusic
|11.5 %
|11.4 %
|0.1
|11.0 %
|0.5
|03.
|Radio 538
|8.3 %
|8.0 %
|0.3
|9.7 %
|1.4
|04.
|NPO Radio 5
|7.9 %
|7.8 %
|0.1
|6.5 %
|1.4
|05.
|Sky Radio
|7.8 %
|7.1 %
|0.7
|8.0 %
|0.2
|06.
|NPO Radio 1
|7.2 %
|7.7 %
|0.5
|7.8 %
|0.6
|07.
|RPO Radio
|5.8 %
|5.8 %
|=
|%
|08.
|JOE
|5.7 %
|6.0 %
|0.3
|6.2 %
|0.5
|09.
|Radio Veronica
|5.5 %
|5.0 %
|0.5
|3.7 %
|1.8
|10.
|Radio 10
|4.9 %
|5.5 %
|0.6
|6.0 %
|1.1
|11.
|E Power
|3.6 %
|3.2 %
|0.4
|3.0 %
|0.6
|12.
|NPO Klassiek
|3.0 %
|1.9 %
|1.1
|2.7 %
|0.3
|13.
|100% NL
|2.7 %
|3.2 %
|0.5
|4.0 %
|1.3
|14.
|Radio 10 extra*
|2.3 %
|2.2 %
|0.1
|1.4 %
|0.9
|15.
|NPO 3FM
|2.1 %
|1.9 %
|0.2
|2.5 %
|0.4
|16.
|SLAM!
|1.2 %
|1.0 %
|0.2
|1.1 %
|0.1
|17.
|NPO Sterren NL
|1.1 %
|1.6 %
|0.5
|%
|18.
|Qmusic extra*
|1.0 %
|1.2 %
|0.2
|1.0 %
|=
|19.
|BNR Nieuwsradio
|0.8 %
|0.7 %
|0.1
|0.6 %
|0.2
|20.
|Radio 538 extra*
|0.6 %
|0.7 %
|0.1
|0.6 %
|=
|21.
|KINK
|0.5 %
|0.5 %
|=
|0.7 %
|0.2
|22.
|NPO Soul & Jazz
|0.5 %
|0.7 %
|0.2
|%
|23.
|Qmusic Limburg
|0.5 %
|0.6 %
|0.1
|0.4 %
|0.1
|24.
|Sky Radio extra*
|0.5 %
|0.5 %
|=
|0.5 %
|=
|25.
|Grand Prix Radio
|0.4 %
|%
|0.2 %
|0.2
|26.
|Veronica extra*
|0.4 %
|0.4 %
|=
|0.1 %
|0.3
|27.
|Sublime
|0.4 %
|0.3 %
|0.1
|0.3 %
|0.1
|28.
|Radio Noordzee
|0.2 %
|0.3 %
|0.1
|%
|29.
|NPO Campus Radio
|0.2 %
|0.2 %
|=
|%
|30.
|100%NL extra*
|0.2 %
|0.1 %
|0.1
|0.1 %
|0.1
|31.
|AAS Network
|0.1 %
|0.1 %
|=
|0.1 %
|=
|32.
|SLAM! extra*
|0.1 %
|0.2 %
|0.1
|0.1 %
|=
|33.
|JOE Non Stop
|0.1 %
|0.1 %
|=
|%
|34.
|Radio 8FM
|0.1 %
|0.1 %
|=
|%
|35.
|KINK extra*
|0.1 %
|0.0 %
|0.1
|0.0 %
|0.1
|36.
|Decibel
|0.1 %
|0.0 %
|0.1
|0.2 %
|0.1
|37.
|4EVER49 Radio
|0.1 %
|0.1 %
|=
|%
|38.
|Mediahuis Radio extra*
|0.0 %
|0.1 %
|0.1
|0.2 %
|0.2
|Stijgers
|100%NL extra zenders, BNR Nieuwsradio, Decibel, E Power, KINK extra zenders, NPO 3FM, NPO Klassiek, NPO Radio 5, Qmusic, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Radio Veronica, SLAM!, Sky Radio en Sublime
|Dalers
|100% NL, JOE, Mediahuis Radio extra zenders, NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO Soul & Jazz, NPO Sterren NL, Qmusic Limburg, Qmusic extra zenders, Radio 10, Radio 538 extra zenders, Radio Noordzee en SLAM! extra zenders
|Gelijk
|4EVER49 Radio, AAS Network, JOE Non Stop, KINK, NPO Campus Radio, RPO Radio, Radio 8FM, Sky Radio extra zenders en Veronica extra zenders
Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.
|Station
|Week 42
2025
|Week 41
2025
|Week 42
2024
|01.
|NPO Radio 5
|588
|583
|5
|171
|417
|02.
|NPO Klassiek
|388
|286
|102
|123
|265
|03.
|NPO Radio 2
|365
|370
|5
|121
|244
|04.
|Radio Veronica
|275
|246
|29
|105
|170
|05.
|NPO Radio 1
|266
|289
|23
|90
|176
|06.
|NPO Sterren NL
|227
|280
|53
|07.
|Qmusic
|216
|196
|20
|80
|136
|08.
|Radio 538
|194
|193
|1
|87
|107
|09.
|NPO Soul & Jazz
|183
|230
|47
|10.
|KINK
|174
|161
|13
|89
|85
|11.
|Sky Radio
|173
|150
|23
|71
|102
|12.
|Radio 10
|171
|209
|38
|95
|76
|13.
|JOE
|169
|182
|13
|81
|88
|14.
|E Power
|159
|128
|31
|64
|95
|15.
|SLAM!
|157
|132
|25
|62
|95
|16.
|RPO Radio
|151
|137
|14
|17.
|Radio 10 extra*
|146
|140
|6
|69
|77
|18.
|100% NL
|125
|140
|15
|74
|51
|19.
|NPO 3FM
|122
|129
|7
|77
|45
|20.
|Sublime
|118
|76
|42
|90
|28
|21.
|Qmusic Limburg
|109
|112
|3
|32
|77
|22.
|Veronica extra*
|97
|85
|12
|25
|72
|23.
|NPO Campus Radio
|94
|123
|29
|24.
|Radio Noordzee
|85
|102
|17
|25.
|Grand Prix Radio
|80
|49
|31
|26.
|Qmusic extra*
|71
|89
|18
|50
|21
|27.
|BNR Nieuwsradio
|67
|71
|4
|40
|27
|28.
|Decibel
|67
|48
|19
|80
|13
|29.
|100%NL extra*
|51
|24
|27
|21
|30
|30.
|Sky Radio extra*
|47
|57
|10
|60
|13
|31.
|KINK extra*
|47
|25
|22
|17
|30
|32.
|Radio 538 extra*
|46
|50
|4
|46
|=
|33.
|4EVER49 Radio
|43
|36
|7
|34.
|SLAM! extra*
|41
|41
|=
|31
|10
|35.
|JOE Non Stop
|34
|50
|16
|36.
|Radio 8FM
|32
|25
|7
|37.
|AAS Network
|20
|19
|1
|6
|14
|38.
|Mediahuis Radio extra*
|6
|22
|16
|37
|31
|Stijgers
|100%NL extra zenders, 4EVER49 Radio, AAS Network, Decibel, E Power, KINK, KINK extra zenders, NPO Klassiek, NPO Radio 5, Qmusic, RPO Radio, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Radio 8FM, Radio Veronica, SLAM!, Sky Radio, Sublime en Veronica extra zenders
|Dalers
|100% NL, BNR Nieuwsradio, JOE, JOE Non Stop, Mediahuis Radio extra zenders, NPO 3FM, NPO Campus Radio, NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO Soul & Jazz, NPO Sterren NL, Qmusic Limburg, Qmusic extra zenders, Radio 10, Radio 538 extra zenders, Radio Noordzee en Sky Radio extra zenders
|Gelijk
|SLAM! extra zenders
Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.
|Station
|Week 42
2025
|Week 41
2025
|Week 42
2024
|01.
|Qmusic
|4.141.798
|4.615.491
|473.693
|3.979.835
|161.963
|02.
|Sky Radio
|3.493.931
|3.766.957
|273.026
|3.838.508
|344.577
|03.
|Radio 538
|3.316.355
|3.283.352
|33.003
|3.617.525
|301.170
|04.
|RPO Radio
|2.994.302
|3.368.322
|374.020
|05.
|NPO Radio 2
|2.702.915
|2.929.402
|226.487
|2.696.325
|6.590
|06.
|JOE
|2.658.017
|2.623.644
|34.373
|2.468.910
|189.107
|07.
|Radio 10
|2.222.893
|2.066.628
|156.265
|2.217.675
|5.218
|08.
|NPO Radio 1
|2.113.901
|2.122.056
|8.155
|2.072.298
|41.603
|09.
|E Power
|1.751.694
|1.967.812
|216.118
|1.802.610
|50.916
|10.
|100% NL
|1.669.478
|1.800.589
|131.111
|1.792.955
|123.477
|11.
|Radio Veronica
|1.560.737
|1.623.516
|62.779
|1.165.884
|394.853
|12.
|NPO 3FM
|1.322.309
|1.186.670
|135.639
|1.037.224
|285.085
|13.
|Radio 10 extra*
|1.231.819
|1.241.796
|9.977
|965.504
|266.315
|14.
|Qmusic extra*
|1.106.619
|1.051.986
|54.633
|978.732
|127.887
|15.
|NPO Radio 5
|1.044.226
|1.058.896
|14.670
|906.458
|137.768
|16.
|Radio 538 extra*
|1.039.455
|1.065.386
|25.931
|698.239
|341.216
|17.
|BNR Nieuwsradio
|945.248
|822.824
|122.424
|599.085
|346.163
|18.
|Sky Radio extra*
|811.847
|754.587
|57.260
|452.558
|359.289
|19.
|NPO Klassiek
|594.674
|526.128
|68.546
|567.547
|27.127
|20.
|SLAM!
|581.239
|617.906
|36.667
|695.440
|114.201
|21.
|AAS Network
|575.660
|489.348
|86.312
|615.083
|39.423
|22.
|Grand Prix Radio
|406.455
|194.962
|211.493
|23.
|NPO Sterren NL
|375.863
|450.905
|75.042
|24.
|Qmusic Limburg
|354.032
|394.132
|40.100
|412.511
|58.479
|25.
|Veronica extra*
|328.988
|379.452
|50.464
|142.842
|186.146
|26.
|JOE Non Stop
|311.918
|191.632
|120.286
|27.
|SLAM! extra*
|271.363
|309.787
|38.424
|172.305
|99.058
|28.
|Sublime
|263.906
|298.760
|34.854
|170.563
|93.343
|29.
|Radio 8FM
|253.447
|282.132
|28.685
|30.
|KINK
|240.484
|234.322
|6.162
|291.738
|51.254
|31.
|100%NL extra*
|231.427
|189.137
|42.290
|197.707
|33.720
|32.
|NPO Soul & Jazz
|225.072
|226.266
|1.194
|33.
|Mediahuis Radio extra*
|222.007
|230.364
|8.357
|367.737
|145.730
|34.
|Radio Noordzee
|216.473
|254.134
|37.661
|35.
|NPO Campus Radio
|193.171
|141.618
|51.553
|36.
|KINK extra*
|153.912
|152.709
|1.203
|59.085
|94.827
|37.
|4EVER49 Radio
|114.718
|142.484
|27.766
|38.
|Decibel
|80.913
|54.329
|26.584
|98.497
|17.584
|Stijgers
|100%NL extra zenders, AAS Network, BNR Nieuwsradio, Decibel, JOE, JOE Non Stop, KINK, KINK extra zenders, NPO 3FM, NPO Campus Radio, NPO Klassiek, Qmusic extra zenders, Radio 10, Radio 538 en Sky Radio extra zenders
|Dalers
|100% NL, 4EVER49 Radio, E Power, Mediahuis Radio extra zenders, NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO Radio 5, NPO Soul & Jazz, NPO Sterren NL, Qmusic, Qmusic Limburg, RPO Radio, Radio 10 extra zenders, Radio 538 extra zenders, Radio 8FM, Radio Noordzee, Radio Veronica, SLAM!, SLAM! extra zenders, Sky Radio, Sublime en Veronica extra zenders
Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.
Foto: RadioFreak