NPO Radio 2 blijft aan kop staan in de luistercijfers, maar levert wel veel in: 1,1 procentpunt. Dat blijkt uit de luistercijfers van het NMO over week 42. Vorige week stond de publieke zender nog aan kop door de Top 90’s. De luistercijfers van Radio 10, waar sinds begin september de nieuwe ochtendshow van Gordon en Froukje te horen is, blijven verder dalen. De zender levert 0,6 procentpunt in.

Radio Veronica heeft Radio 10 nu zelfs ingehaald. Qua weekbereik zijn de verschillen tussen beide stations nog wel groot. Zo bereikte Radio 10 afgelopen week ruim 2,2 miljoen luisteraars en waren dat er bij Radio Veronica ruim 1,5 miljoen.

Grootste stijger afgelopen week is Sky Radio: de zender krijgt er 0,7 procentpunt bij. Daarna volgen Radio Veronica (+0,5 procentpunt) en Radio 538 (+0,3 procentpunt).

StationWeek 42
2025		Week 41
2025		 Week 42
2024		 
01.NPO Radio 212.6 %13.7 % 1.112.8 % 0.2
02.Qmusic11.5 %11.4 % 0.111.0 % 0.5
03.Radio 5388.3 %8.0 % 0.39.7 % 1.4
04.NPO Radio 57.9 %7.8 % 0.16.5 % 1.4
05.Sky Radio7.8 %7.1 % 0.78.0 % 0.2
06.NPO Radio 17.2 %7.7 % 0.57.8 % 0.6
07.RPO Radio5.8 %5.8 %= %
08.JOE5.7 %6.0 % 0.36.2 % 0.5
09.Radio Veronica5.5 %5.0 % 0.53.7 % 1.8
10.Radio 104.9 %5.5 % 0.66.0 % 1.1
11.E Power3.6 %3.2 % 0.43.0 % 0.6
12.NPO Klassiek3.0 %1.9 % 1.12.7 % 0.3
13.100% NL2.7 %3.2 % 0.54.0 % 1.3
14.Radio 10 extra*2.3 %2.2 % 0.11.4 % 0.9
15.NPO 3FM2.1 %1.9 % 0.22.5 % 0.4
16.SLAM!1.2 %1.0 % 0.21.1 % 0.1
17.NPO Sterren NL1.1 %1.6 % 0.5 %
18.Qmusic extra*1.0 %1.2 % 0.21.0 %=
19.BNR Nieuwsradio0.8 %0.7 % 0.10.6 % 0.2
20.Radio 538 extra*0.6 %0.7 % 0.10.6 %=
21.KINK0.5 %0.5 %=0.7 % 0.2
22.NPO Soul & Jazz0.5 %0.7 % 0.2 %
23.Qmusic Limburg0.5 %0.6 % 0.10.4 % 0.1
24.Sky Radio extra*0.5 %0.5 %=0.5 %=
25.Grand Prix Radio0.4 % %0.2 % 0.2
26.Veronica extra*0.4 %0.4 %=0.1 % 0.3
27.Sublime0.4 %0.3 % 0.10.3 % 0.1
28.Radio Noordzee0.2 %0.3 % 0.1 %
29.NPO Campus Radio0.2 %0.2 %= %
30.100%NL extra*0.2 %0.1 % 0.10.1 % 0.1
31.AAS Network0.1 %0.1 %=0.1 %=
32.SLAM! extra*0.1 %0.2 % 0.10.1 %=
33.JOE Non Stop0.1 %0.1 %= %
34.Radio 8FM0.1 %0.1 %= %
35.KINK extra*0.1 %0.0 % 0.10.0 % 0.1
36.Decibel0.1 %0.0 % 0.10.2 % 0.1
37.4EVER49 Radio0.1 %0.1 %= %
38.Mediahuis Radio extra*0.0 %0.1 % 0.10.2 % 0.2
       
extra* = Extra zenders / Themazenders

Stijgers 100%NL extra zenders, BNR Nieuwsradio, Decibel, E Power, KINK extra zenders, NPO 3FM, NPO Klassiek, NPO Radio 5, Qmusic, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Radio Veronica, SLAM!, Sky Radio en Sublime
Dalers100% NL, JOE, Mediahuis Radio extra zenders, NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO Soul & Jazz, NPO Sterren NL, Qmusic Limburg, Qmusic extra zenders, Radio 10, Radio 538 extra zenders, Radio Noordzee en SLAM! extra zenders
Gelijk4EVER49 Radio, AAS Network, JOE Non Stop, KINK, NPO Campus Radio, RPO Radio, Radio 8FM, Sky Radio extra zenders en Veronica extra zenders

Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.

StationWeek 42
2025		Week 41
2025		 Week 42
2024		 
01.NPO Radio 5588583 5171 417
02.NPO Klassiek388286 102123 265
03.NPO Radio 2365370 5121 244
04.Radio Veronica275246 29105 170
05.NPO Radio 1266289 2390 176
06.NPO Sterren NL227280 53
07.Qmusic216196 2080 136
08.Radio 538194193 187 107
09.NPO Soul & Jazz183230 47
10.KINK174161 1389 85
11.Sky Radio173150 2371 102
12.Radio 10171209 3895 76
13.JOE169182 1381 88
14.E Power159128 3164 95
15.SLAM!157132 2562 95
16.RPO Radio151137 14
17.Radio 10 extra*146140 669 77
18.100% NL125140 1574 51
19.NPO 3FM122129 777 45
20.Sublime11876 4290 28
21.Qmusic Limburg109112 332 77
22.Veronica extra*9785 1225 72
23.NPO Campus Radio94123 29
24.Radio Noordzee85102 17
25.Grand Prix Radio8049 31
26.Qmusic extra*7189 1850 21
27.BNR Nieuwsradio6771 440 27
28.Decibel6748 1980 13
29.100%NL extra*5124 2721 30
30.Sky Radio extra*4757 1060 13
31.KINK extra*4725 2217 30
32.Radio 538 extra*4650 446=
33.4EVER49 Radio4336 7
34.SLAM! extra*4141=31 10
35.JOE Non Stop3450 16
36.Radio 8FM3225 7
37.AAS Network2019 16 14
38.Mediahuis Radio extra*622 1637 31
       
extra* = Extra zenders / Themazenders

Stijgers 100%NL extra zenders, 4EVER49 Radio, AAS Network, Decibel, E Power, KINK, KINK extra zenders, NPO Klassiek, NPO Radio 5, Qmusic, RPO Radio, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Radio 8FM, Radio Veronica, SLAM!, Sky Radio, Sublime en Veronica extra zenders
Dalers100% NL, BNR Nieuwsradio, JOE, JOE Non Stop, Mediahuis Radio extra zenders, NPO 3FM, NPO Campus Radio, NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO Soul & Jazz, NPO Sterren NL, Qmusic Limburg, Qmusic extra zenders, Radio 10, Radio 538 extra zenders, Radio Noordzee en Sky Radio extra zenders
GelijkSLAM! extra zenders

Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.

StationWeek 42
2025		Week 41
2025		 Week 42
2024		 
01.Qmusic4.141.7984.615.491 473.6933.979.835 161.963
02.Sky Radio3.493.9313.766.957 273.0263.838.508 344.577
03.Radio 5383.316.3553.283.352 33.0033.617.525 301.170
04.RPO Radio2.994.3023.368.322 374.020
05.NPO Radio 22.702.9152.929.402 226.4872.696.325 6.590
06.JOE2.658.0172.623.644 34.3732.468.910 189.107
07.Radio 102.222.8932.066.628 156.2652.217.675 5.218
08.NPO Radio 12.113.9012.122.056 8.1552.072.298 41.603
09.E Power1.751.6941.967.812 216.1181.802.610 50.916
10.100% NL1.669.4781.800.589 131.1111.792.955 123.477
11.Radio Veronica1.560.7371.623.516 62.7791.165.884 394.853
12.NPO 3FM1.322.3091.186.670 135.6391.037.224 285.085
13.Radio 10 extra*1.231.8191.241.796 9.977965.504 266.315
14.Qmusic extra*1.106.6191.051.986 54.633978.732 127.887
15.NPO Radio 51.044.2261.058.896 14.670906.458 137.768
16.Radio 538 extra*1.039.4551.065.386 25.931698.239 341.216
17.BNR Nieuwsradio945.248822.824 122.424599.085 346.163
18.Sky Radio extra*811.847754.587 57.260452.558 359.289
19.NPO Klassiek594.674526.128 68.546567.547 27.127
20.SLAM!581.239617.906 36.667695.440 114.201
21.AAS Network575.660489.348 86.312615.083 39.423
22.Grand Prix Radio406.455 194.962 211.493
23.NPO Sterren NL375.863450.905 75.042
24.Qmusic Limburg354.032394.132 40.100412.511 58.479
25.Veronica extra*328.988379.452 50.464142.842 186.146
26.JOE Non Stop311.918191.632 120.286
27.SLAM! extra*271.363309.787 38.424172.305 99.058
28.Sublime263.906298.760 34.854170.563 93.343
29.Radio 8FM253.447282.132 28.685
30.KINK240.484234.322 6.162291.738 51.254
31.100%NL extra*231.427189.137 42.290197.707 33.720
32.NPO Soul & Jazz225.072226.266 1.194
33.Mediahuis Radio extra*222.007230.364 8.357367.737 145.730
34.Radio Noordzee216.473254.134 37.661
35.NPO Campus Radio193.171141.618 51.553
36.KINK extra*153.912152.709 1.20359.085 94.827
37.4EVER49 Radio114.718142.484 27.766
38.Decibel80.91354.329 26.58498.497 17.584
       
extra* = Extra zenders / Themazenders

Stijgers 100%NL extra zenders, AAS Network, BNR Nieuwsradio, Decibel, JOE, JOE Non Stop, KINK, KINK extra zenders, NPO 3FM, NPO Campus Radio, NPO Klassiek, Qmusic extra zenders, Radio 10, Radio 538 en Sky Radio extra zenders
Dalers100% NL, 4EVER49 Radio, E Power, Mediahuis Radio extra zenders, NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO Radio 5, NPO Soul & Jazz, NPO Sterren NL, Qmusic, Qmusic Limburg, RPO Radio, Radio 10 extra zenders, Radio 538 extra zenders, Radio 8FM, Radio Noordzee, Radio Veronica, SLAM!, SLAM! extra zenders, Sky Radio, Sublime en Veronica extra zenders

Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.

Foto: RadioFreak

GERELATEERDE ARTIKELENMEER VAN DEZE AUTEUR