NPO Radio 2 heeft flink wat marktaandeel gewonnen en staat nu stevig aan kop. Dat blijkt uit de luistercijfers van het NMO over week 41. Vorige week zond de publieke zender de Top ’90s uit. Ook NPO Sterren NL ziet het marktaandeel flink stijgen, bijna verdubbelen zelfs. De themazender zond vorige week de Nederlandstalige Top 1000 uit.

Veel radiozenders leveren marktaandeel in. NPO 3FM komt weer onder de twee procent uit. Qmusic en Joe weten wel een kleine plus te halen, net zoals NPO Soul & Jazz.

StationWeek 41
2025		Week 40
2025		 Week 41
2024		 
01.NPO Radio 213.7 %12.1 % 1.613.7 %=
02.Qmusic11.4 %11.1 % 0.311.0 % 0.4
03.Radio 5388.0 %8.4 % 0.49.0 % 1
04.NPO Radio 57.8 %8.2 % 0.46.7 % 1.1
05.NPO Radio 17.7 %8.0 % 0.38.1 % 0.4
06.Sky Radio7.1 %7.5 % 0.47.2 % 0.1
07.JOE6.0 %5.7 % 0.36.5 % 0.5
08.RPO Radio5.8 %5.9 % 0.1 %
09.Radio 105.5 %5.9 % 0.46.1 % 0.6
10.Radio Veronica5.0 %5.4 % 0.43.6 % 1.4
11.E Power3.2 %3.5 % 0.33.4 % 0.2
12.100% NL3.2 %3.1 % 0.13.8 % 0.6
13.Radio 10 extra*2.2 %1.9 % 0.31.6 % 0.6
14.NPO 3FM1.9 %2.2 % 0.32.6 % 0.7
15.NPO Klassiek1.9 %1.8 % 0.11.4 % 0.5
16.NPO Sterren NL1.6 %0.9 % 0.7 %
17.Qmusic extra*1.2 %1.3 % 0.10.9 % 0.3
18.SLAM!1.0 %0.9 % 0.11.1 % 0.1
19.Radio 538 extra*0.7 %0.7 %=0.6 % 0.1
20.NPO Soul & Jazz0.7 %0.4 % 0.3 %
21.BNR Nieuwsradio0.7 %0.8 % 0.10.7 %=
22.Qmusic Limburg0.6 %0.6 %=0.5 % 0.1
23.Sky Radio extra*0.5 %0.6 % 0.10.5 %=
24.KINK0.5 %0.5 %=0.6 % 0.1
25.Veronica extra*0.4 %0.4 %=0.0 % 0.4
26.Radio Noordzee0.3 %0.3 %= %
27.Sublime0.3 %0.3 %=0.5 % 0.2
28.NPO Campus Radio0.2 %0.2 %= %
29.SLAM! extra*0.2 %0.2 %=0.0 % 0.2
30.JOE Non Stop0.1 %0.1 %= %
31.AAS Network0.1 %0.1 %=0.1 %=
32.Radio 8FM0.1 %0.2 % 0.1 %
33.4EVER49 Radio0.1 %0.1 %= %
34.Mediahuis Radio extra*0.1 %0.0 % 0.10.1 %=
35.100%NL extra*0.1 %0.1 %=0.1 %=
36.KINK extra*0.0 %0.1 % 0.10.0 %=
37.Decibel0.0 % % %
       
Stijgers 100% NL, JOE, Mediahuis Radio extra zenders, NPO Klassiek, NPO Radio 2, NPO Soul & Jazz, NPO Sterren NL, Qmusic, Radio 10 extra zenders en SLAM!
DalersBNR Nieuwsradio, E Power, KINK extra zenders, NPO 3FM, NPO Radio 1, NPO Radio 5, Qmusic extra zenders, RPO Radio, Radio 10, Radio 538, Radio 8FM, Radio Veronica, Sky Radio en Sky Radio extra zenders
Gelijk100%NL extra zenders, 4EVER49 Radio, AAS Network, JOE Non Stop, KINK, NPO Campus Radio, Qmusic Limburg, Radio 538 extra zenders, Radio Noordzee, SLAM! extra zenders, Sublime en Veronica extra zenders

StationWeek 41
2025		Week 40
2025		 Week 41
2024		 
01.NPO Radio 5583606 23176 407
02.NPO Radio 2370353 17130 240
03.NPO Radio 1289291 298 191
04.NPO Klassiek286284 2105 181
05.NPO Sterren NL280163 117
06.Radio Veronica246258 12109 137
07.NPO Soul & Jazz230196 34
08.Radio 10209213 497 112
09.Qmusic196196=79 117
10.Radio 538193195 288 105
11.JOE182167 1590 92
12.KINK161188 2785 76
13.Sky Radio150156 672 78
14.100% NL140138 276 64
15.Radio 10 extra*140126 1474 66
16.RPO Radio137130 7
17.SLAM!132117 1562 70
18.NPO 3FM129130 177 52
19.E Power128147 1965 63
20.NPO Campus Radio123120 3
21.Qmusic Limburg11286 2645 67
22.Radio Noordzee102138 36
23.Qmusic extra*8990 143 46
24.Veronica extra*8584 121 64
25.Sublime7685 993 17
26.BNR Nieuwsradio7170 153 18
27.Sky Radio extra*5776 1956 1
28.JOE Non Stop5023 27
29.Radio 538 extra*5055 545 5
30.Decibel48
31.SLAM! extra*4145 418 23
32.4EVER49 Radio3637 1
33.Radio 8FM2556 31
34.KINK extra*2528 313 12
35.100%NL extra*2438 1428 4
36.Mediahuis Radio extra*226 1630 8
37.AAS Network1919=6 13
       
Stijgers 100% NL, BNR Nieuwsradio, JOE, JOE Non Stop, Mediahuis Radio extra zenders, NPO Campus Radio, NPO Klassiek, NPO Radio 2, NPO Soul & Jazz, NPO Sterren NL, Qmusic Limburg, RPO Radio, Radio 10 extra zenders, SLAM! en Veronica extra zenders
Dalers100%NL extra zenders, 4EVER49 Radio, E Power, KINK, KINK extra zenders, NPO 3FM, NPO Radio 1, NPO Radio 5, Qmusic extra zenders, Radio 10, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio 8FM, Radio Noordzee, Radio Veronica, SLAM! extra zenders, Sky Radio, Sky Radio extra zenders en Sublime
GelijkAAS Network en Qmusic

StationWeek 41
2025		Week 40
2025		 Week 41
2024		 
01.Qmusic4.615.4914.334.977 280.5144.086.766 528.725
02.Sky Radio3.766.9573.680.381 86.5763.693.779 73.178
03.RPO Radio3.368.3223.487.414 119.092
04.Radio 5383.283.3523.297.433 14.0813.352.808 69.456
05.NPO Radio 22.929.4022.630.858 298.5442.755.427 173.975
06.JOE2.623.6442.616.657 6.9872.413.449 210.195
07.NPO Radio 12.122.0562.096.391 25.6651.880.670 241.386
08.Radio 102.066.6282.098.927 32.2992.324.240 257.612
09.E Power1.967.8121.799.135 168.6772.044.674 76.862
10.100% NL1.800.5891.709.214 91.3751.715.674 84.915
11.Radio Veronica1.623.5161.613.021 10.4951.169.572 453.944
12.Radio 10 extra*1.241.7961.150.940 90.8561.014.162 227.634
13.NPO 3FM1.186.6701.272.241 85.5711.156.191 30.479
14.Radio 538 extra*1.065.386969.299 96.087768.215 297.171
15.NPO Radio 51.058.8961.039.467 19.429878.592 180.304
16.Qmusic extra*1.051.9861.140.176 88.190949.095 102.891
17.BNR Nieuwsradio822.824914.779 91.955507.486 315.338
18.Sky Radio extra*754.587591.603 162.984502.648 251.939
19.SLAM!617.906583.071 34.835718.539 100.633
20.NPO Klassiek526.128483.668 42.460444.505 81.623
21.AAS Network489.348558.767 69.419872.737 383.389
22.NPO Sterren NL450.905409.423 41.482
23.Qmusic Limburg394.132492.808 98.676413.668 19.536
24.Veronica extra*379.452374.236 5.216108.248 271.204
25.SLAM! extra*309.787269.923 39.864160.312 149.475
26.Sublime298.760235.758 63.002253.432 45.328
27.Radio 8FM282.132217.442 64.690
28.Radio Noordzee254.134181.356 72.778
29.KINK234.322209.766 24.556285.215 50.893
30.Mediahuis Radio extra*230.364211.878 18.486256.015 25.651
31.NPO Soul & Jazz226.266165.752 60.514
32.JOE Non Stop191.632221.290 29.658
33.100%NL extra*189.137232.541 43.404121.839 67.298
34.KINK extra*152.709153.897 1.188116.002 36.707
35.4EVER49 Radio142.484127.493 14.991
36.NPO Campus Radio141.618117.446 24.172
37.Decibel54.329
       
Stijgers 100% NL, 4EVER49 Radio, E Power, JOE, KINK, Mediahuis Radio extra zenders, NPO Campus Radio, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO Radio 5, NPO Soul & Jazz, NPO Sterren NL, Qmusic, Radio 10 extra zenders, Radio 538 extra zenders, Radio 8FM, Radio Noordzee, Radio Veronica, SLAM!, SLAM! extra zenders, Sky Radio, Sky Radio extra zenders, Sublime en Veronica extra zenders
Dalers100%NL extra zenders, AAS Network, BNR Nieuwsradio, JOE Non Stop, KINK extra zenders, NPO 3FM, Qmusic Limburg, Qmusic extra zenders, RPO Radio, Radio 10 en Radio 538

