NPO Radio 2 heeft flink wat marktaandeel gewonnen en staat nu stevig aan kop. Dat blijkt uit de luistercijfers van het NMO over week 41. Vorige week zond de publieke zender de Top ’90s uit. Ook NPO Sterren NL ziet het marktaandeel flink stijgen, bijna verdubbelen zelfs. De themazender zond vorige week de Nederlandstalige Top 1000 uit.
Veel radiozenders leveren marktaandeel in. NPO 3FM komt weer onder de twee procent uit. Qmusic en Joe weten wel een kleine plus te halen, net zoals NPO Soul & Jazz.
|Station
|Week 41
2025
|Week 40
2025
|Week 41
2024
|01.
|NPO Radio 2
|13.7 %
|12.1 %
|1.6
|13.7 %
|=
|02.
|Qmusic
|11.4 %
|11.1 %
|0.3
|11.0 %
|0.4
|03.
|Radio 538
|8.0 %
|8.4 %
|0.4
|9.0 %
|1
|04.
|NPO Radio 5
|7.8 %
|8.2 %
|0.4
|6.7 %
|1.1
|05.
|NPO Radio 1
|7.7 %
|8.0 %
|0.3
|8.1 %
|0.4
|06.
|Sky Radio
|7.1 %
|7.5 %
|0.4
|7.2 %
|0.1
|07.
|JOE
|6.0 %
|5.7 %
|0.3
|6.5 %
|0.5
|08.
|RPO Radio
|5.8 %
|5.9 %
|0.1
|%
|09.
|Radio 10
|5.5 %
|5.9 %
|0.4
|6.1 %
|0.6
|10.
|Radio Veronica
|5.0 %
|5.4 %
|0.4
|3.6 %
|1.4
|11.
|E Power
|3.2 %
|3.5 %
|0.3
|3.4 %
|0.2
|12.
|100% NL
|3.2 %
|3.1 %
|0.1
|3.8 %
|0.6
|13.
|Radio 10 extra*
|2.2 %
|1.9 %
|0.3
|1.6 %
|0.6
|14.
|NPO 3FM
|1.9 %
|2.2 %
|0.3
|2.6 %
|0.7
|15.
|NPO Klassiek
|1.9 %
|1.8 %
|0.1
|1.4 %
|0.5
|16.
|NPO Sterren NL
|1.6 %
|0.9 %
|0.7
|%
|17.
|Qmusic extra*
|1.2 %
|1.3 %
|0.1
|0.9 %
|0.3
|18.
|SLAM!
|1.0 %
|0.9 %
|0.1
|1.1 %
|0.1
|19.
|Radio 538 extra*
|0.7 %
|0.7 %
|=
|0.6 %
|0.1
|20.
|NPO Soul & Jazz
|0.7 %
|0.4 %
|0.3
|%
|21.
|BNR Nieuwsradio
|0.7 %
|0.8 %
|0.1
|0.7 %
|=
|22.
|Qmusic Limburg
|0.6 %
|0.6 %
|=
|0.5 %
|0.1
|23.
|Sky Radio extra*
|0.5 %
|0.6 %
|0.1
|0.5 %
|=
|24.
|KINK
|0.5 %
|0.5 %
|=
|0.6 %
|0.1
|25.
|Veronica extra*
|0.4 %
|0.4 %
|=
|0.0 %
|0.4
|26.
|Radio Noordzee
|0.3 %
|0.3 %
|=
|%
|27.
|Sublime
|0.3 %
|0.3 %
|=
|0.5 %
|0.2
|28.
|NPO Campus Radio
|0.2 %
|0.2 %
|=
|%
|29.
|SLAM! extra*
|0.2 %
|0.2 %
|=
|0.0 %
|0.2
|30.
|JOE Non Stop
|0.1 %
|0.1 %
|=
|%
|31.
|AAS Network
|0.1 %
|0.1 %
|=
|0.1 %
|=
|32.
|Radio 8FM
|0.1 %
|0.2 %
|0.1
|%
|33.
|4EVER49 Radio
|0.1 %
|0.1 %
|=
|%
|34.
|Mediahuis Radio extra*
|0.1 %
|0.0 %
|0.1
|0.1 %
|=
|35.
|100%NL extra*
|0.1 %
|0.1 %
|=
|0.1 %
|=
|36.
|KINK extra*
|0.0 %
|0.1 %
|0.1
|0.0 %
|=
|37.
|Decibel
|0.0 %
|%
|%
|Stijgers
|100% NL, JOE, Mediahuis Radio extra zenders, NPO Klassiek, NPO Radio 2, NPO Soul & Jazz, NPO Sterren NL, Qmusic, Radio 10 extra zenders en SLAM!
|Dalers
|BNR Nieuwsradio, E Power, KINK extra zenders, NPO 3FM, NPO Radio 1, NPO Radio 5, Qmusic extra zenders, RPO Radio, Radio 10, Radio 538, Radio 8FM, Radio Veronica, Sky Radio en Sky Radio extra zenders
|Gelijk
|100%NL extra zenders, 4EVER49 Radio, AAS Network, JOE Non Stop, KINK, NPO Campus Radio, Qmusic Limburg, Radio 538 extra zenders, Radio Noordzee, SLAM! extra zenders, Sublime en Veronica extra zenders
Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.
|Station
|Week 41
2025
|Week 40
2025
|Week 41
2024
|01.
|NPO Radio 5
|583
|606
|23
|176
|407
|02.
|NPO Radio 2
|370
|353
|17
|130
|240
|03.
|NPO Radio 1
|289
|291
|2
|98
|191
|04.
|NPO Klassiek
|286
|284
|2
|105
|181
|05.
|NPO Sterren NL
|280
|163
|117
|06.
|Radio Veronica
|246
|258
|12
|109
|137
|07.
|NPO Soul & Jazz
|230
|196
|34
|08.
|Radio 10
|209
|213
|4
|97
|112
|09.
|Qmusic
|196
|196
|=
|79
|117
|10.
|Radio 538
|193
|195
|2
|88
|105
|11.
|JOE
|182
|167
|15
|90
|92
|12.
|KINK
|161
|188
|27
|85
|76
|13.
|Sky Radio
|150
|156
|6
|72
|78
|14.
|100% NL
|140
|138
|2
|76
|64
|15.
|Radio 10 extra*
|140
|126
|14
|74
|66
|16.
|RPO Radio
|137
|130
|7
|17.
|SLAM!
|132
|117
|15
|62
|70
|18.
|NPO 3FM
|129
|130
|1
|77
|52
|19.
|E Power
|128
|147
|19
|65
|63
|20.
|NPO Campus Radio
|123
|120
|3
|21.
|Qmusic Limburg
|112
|86
|26
|45
|67
|22.
|Radio Noordzee
|102
|138
|36
|23.
|Qmusic extra*
|89
|90
|1
|43
|46
|24.
|Veronica extra*
|85
|84
|1
|21
|64
|25.
|Sublime
|76
|85
|9
|93
|17
|26.
|BNR Nieuwsradio
|71
|70
|1
|53
|18
|27.
|Sky Radio extra*
|57
|76
|19
|56
|1
|28.
|JOE Non Stop
|50
|23
|27
|29.
|Radio 538 extra*
|50
|55
|5
|45
|5
|30.
|Decibel
|48
|31.
|SLAM! extra*
|41
|45
|4
|18
|23
|32.
|4EVER49 Radio
|36
|37
|1
|33.
|Radio 8FM
|25
|56
|31
|34.
|KINK extra*
|25
|28
|3
|13
|12
|35.
|100%NL extra*
|24
|38
|14
|28
|4
|36.
|Mediahuis Radio extra*
|22
|6
|16
|30
|8
|37.
|AAS Network
|19
|19
|=
|6
|13
|Stijgers
|100% NL, BNR Nieuwsradio, JOE, JOE Non Stop, Mediahuis Radio extra zenders, NPO Campus Radio, NPO Klassiek, NPO Radio 2, NPO Soul & Jazz, NPO Sterren NL, Qmusic Limburg, RPO Radio, Radio 10 extra zenders, SLAM! en Veronica extra zenders
|Dalers
|100%NL extra zenders, 4EVER49 Radio, E Power, KINK, KINK extra zenders, NPO 3FM, NPO Radio 1, NPO Radio 5, Qmusic extra zenders, Radio 10, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio 8FM, Radio Noordzee, Radio Veronica, SLAM! extra zenders, Sky Radio, Sky Radio extra zenders en Sublime
|Gelijk
|AAS Network en Qmusic
Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.
|Station
|Week 41
2025
|Week 40
2025
|Week 41
2024
|01.
|Qmusic
|4.615.491
|4.334.977
|280.514
|4.086.766
|528.725
|02.
|Sky Radio
|3.766.957
|3.680.381
|86.576
|3.693.779
|73.178
|03.
|RPO Radio
|3.368.322
|3.487.414
|119.092
|04.
|Radio 538
|3.283.352
|3.297.433
|14.081
|3.352.808
|69.456
|05.
|NPO Radio 2
|2.929.402
|2.630.858
|298.544
|2.755.427
|173.975
|06.
|JOE
|2.623.644
|2.616.657
|6.987
|2.413.449
|210.195
|07.
|NPO Radio 1
|2.122.056
|2.096.391
|25.665
|1.880.670
|241.386
|08.
|Radio 10
|2.066.628
|2.098.927
|32.299
|2.324.240
|257.612
|09.
|E Power
|1.967.812
|1.799.135
|168.677
|2.044.674
|76.862
|10.
|100% NL
|1.800.589
|1.709.214
|91.375
|1.715.674
|84.915
|11.
|Radio Veronica
|1.623.516
|1.613.021
|10.495
|1.169.572
|453.944
|12.
|Radio 10 extra*
|1.241.796
|1.150.940
|90.856
|1.014.162
|227.634
|13.
|NPO 3FM
|1.186.670
|1.272.241
|85.571
|1.156.191
|30.479
|14.
|Radio 538 extra*
|1.065.386
|969.299
|96.087
|768.215
|297.171
|15.
|NPO Radio 5
|1.058.896
|1.039.467
|19.429
|878.592
|180.304
|16.
|Qmusic extra*
|1.051.986
|1.140.176
|88.190
|949.095
|102.891
|17.
|BNR Nieuwsradio
|822.824
|914.779
|91.955
|507.486
|315.338
|18.
|Sky Radio extra*
|754.587
|591.603
|162.984
|502.648
|251.939
|19.
|SLAM!
|617.906
|583.071
|34.835
|718.539
|100.633
|20.
|NPO Klassiek
|526.128
|483.668
|42.460
|444.505
|81.623
|21.
|AAS Network
|489.348
|558.767
|69.419
|872.737
|383.389
|22.
|NPO Sterren NL
|450.905
|409.423
|41.482
|23.
|Qmusic Limburg
|394.132
|492.808
|98.676
|413.668
|19.536
|24.
|Veronica extra*
|379.452
|374.236
|5.216
|108.248
|271.204
|25.
|SLAM! extra*
|309.787
|269.923
|39.864
|160.312
|149.475
|26.
|Sublime
|298.760
|235.758
|63.002
|253.432
|45.328
|27.
|Radio 8FM
|282.132
|217.442
|64.690
|28.
|Radio Noordzee
|254.134
|181.356
|72.778
|29.
|KINK
|234.322
|209.766
|24.556
|285.215
|50.893
|30.
|Mediahuis Radio extra*
|230.364
|211.878
|18.486
|256.015
|25.651
|31.
|NPO Soul & Jazz
|226.266
|165.752
|60.514
|32.
|JOE Non Stop
|191.632
|221.290
|29.658
|33.
|100%NL extra*
|189.137
|232.541
|43.404
|121.839
|67.298
|34.
|KINK extra*
|152.709
|153.897
|1.188
|116.002
|36.707
|35.
|4EVER49 Radio
|142.484
|127.493
|14.991
|36.
|NPO Campus Radio
|141.618
|117.446
|24.172
|37.
|Decibel
|54.329
|Stijgers
|100% NL, 4EVER49 Radio, E Power, JOE, KINK, Mediahuis Radio extra zenders, NPO Campus Radio, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO Radio 5, NPO Soul & Jazz, NPO Sterren NL, Qmusic, Radio 10 extra zenders, Radio 538 extra zenders, Radio 8FM, Radio Noordzee, Radio Veronica, SLAM!, SLAM! extra zenders, Sky Radio, Sky Radio extra zenders, Sublime en Veronica extra zenders
|Dalers
|100%NL extra zenders, AAS Network, BNR Nieuwsradio, JOE Non Stop, KINK extra zenders, NPO 3FM, Qmusic Limburg, Qmusic extra zenders, RPO Radio, Radio 10 en Radio 538
Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.
Foto: RadioFreak