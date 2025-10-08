Radio 538 is terug in de top drie van best beluisterde radiostations van Nederland. Dat blijkt uit de luistercijfers van het NMO over week 40. Het marktaandeel van de zender stijgt met 0,3 procentpunt. NPO Radio 5 zakt juist iets en verschuift daardoor van plek drie naar plek vier.

In de luistercijfers van vorige week zijn er verder weinig opvallende verschuivingen. Sky Radio is de grootste stijger, met 0,4 procentpunt. NPO 3FM levert juist het meeste in: -0,4 procentpunt. De jongerenzender heeft een marktaandeel van 2,2 procent.

StationWeek 40
2025		Week 39
2025		 Week 40
2024		 
01.NPO Radio 212.1 %12.1 %=12.6 % 0.5
02.Qmusic11.1 %10.8 % 0.311.6 % 0.5
03.Radio 5388.4 %8.1 % 0.39.0 % 0.6
04.NPO Radio 58.2 %8.4 % 0.27.0 % 1.2
05.NPO Radio 18.0 %7.9 % 0.18.0 %=
06.Sky Radio7.5 %7.1 % 0.47.5 %=
07.RPO Radio5.9 %6.1 % 0.2 %
08.Radio 105.9 %6.0 % 0.16.7 % 0.8
09.JOE5.7 %5.4 % 0.35.8 % 0.1
10.Radio Veronica5.4 %5.6 % 0.23.4 % 2
11.E Power3.5 %3.3 % 0.23.7 % 0.2
12.100% NL3.1 %3.3 % 0.23.8 % 0.7
13.NPO 3FM2.2 %2.6 % 0.42.4 % 0.2
14.Radio 10 extra*1.9 %2.1 % 0.21.9 %=
15.NPO Klassiek1.8 %1.9 % 0.11.7 % 0.1
16.Qmusic extra*1.3 %1.2 % 0.10.9 % 0.4
17.SLAM!0.9 %1.0 % 0.11.1 % 0.2
18.NPO Sterren NL0.9 %1.0 % 0.1 %
19.BNR Nieuwsradio0.8 %0.9 % 0.10.9 % 0.1
20.Radio 538 extra*0.7 %0.8 % 0.10.6 % 0.1
21.Sky Radio extra*0.6 %0.7 % 0.10.6 %=
22.Qmusic Limburg0.6 %0.5 % 0.10.6 %=
23.KINK0.5 %0.5 %=0.7 % 0.2
24.Grand Prix - Sport Radio0.4 %0.0 % 0.4 %
25.NPO Soul & Jazz0.4 %0.5 % 0.1 %
26.Veronica extra*0.4 %0.3 % 0.10.1 % 0.3
27.Radio Noordzee0.3 %0.3 %= %
28.Sublime0.3 %0.4 % 0.10.3 %=
29.Radio 8FM0.2 %0.2 %= %
30.SLAM! extra*0.2 %0.1 % 0.10.0 % 0.2
31.NPO Campus Radio0.2 %0.2 %= %
32.AAS Network0.1 %0.1 %=0.1 %=
33.100%NL extra*0.1 %0.1 %=0.1 %=
34.JOE Non Stop0.1 %0.1 %= %
35.4EVER49 Radio0.1 %0.1 %= %
36.KINK extra*0.1 %0.2 % 0.10.0 % 0.1
37.Mediahuis Radio extra*0.0 %0.0 %=0.2 % 0.2
       
extra* = Extra zenders / Themazenders

Stijgers E Power, Grand Prix - Sport Radio, JOE, NPO Radio 1, Qmusic, Qmusic Limburg, Qmusic extra zenders, Radio 538, SLAM! extra zenders, Sky Radio en Veronica extra zenders
Dalers100% NL, BNR Nieuwsradio, KINK extra zenders, NPO 3FM, NPO Klassiek, NPO Radio 5, NPO Soul & Jazz, NPO Sterren NL, RPO Radio, Radio 10, Radio 10 extra zenders, Radio 538 extra zenders, Radio Veronica, SLAM!, Sky Radio extra zenders en Sublime
Gelijk100%NL extra zenders, 4EVER49 Radio, AAS Network, JOE Non Stop, KINK, Mediahuis Radio extra zenders, NPO Campus Radio, NPO Radio 2, Radio 8FM en Radio Noordzee

StationWeek 40
2025		Week 39
2025		 Week 40
2024		 
01.NPO Radio 5606570 36187 419
02.NPO Radio 2353343 10127 226
03.NPO Radio 1291300 989 202
04.NPO Klassiek284270 14105 179
05.Radio Veronica258289 3194 164
06.Radio 10213221 8106 107
07.Qmusic196197 184 112
08.NPO Soul & Jazz196155 41
09.Radio 538195171 2486 109
10.KINK188166 22101 87
11.JOE167157 1078 89
12.NPO Sterren NL163155 8
13.Sky Radio156145 1170 86
14.E Power147136 1171 76
15.Radio Noordzee13867 71
16.100% NL138140 274 64
17.RPO Radio130147 17
18.NPO 3FM130182 5271 59
19.Radio 10 extra*126134 881 45
20.NPO Campus Radio120188 68
21.SLAM!117116 158 59
22.Grand Prix - Sport Radio1026 96
23.Qmusic extra*9073 1739 51
24.Qmusic Limburg8674 1249 37
25.Sublime8592 762 23
26.Veronica extra*8453 3127 57
27.Sky Radio extra*7672 452 24
28.BNR Nieuwsradio7083 1357 13
29.Radio 8FM5675 19
30.Radio 538 extra*5549 640 15
31.SLAM! extra*4528 1715 30
32.100%NL extra*3833 537 1
33.4EVER49 Radio3743 6
34.KINK extra*2890 6211 17
35.JOE Non Stop2328 5
36.AAS Network1910 98 11
37.Mediahuis Radio extra*69 331 25
       
Stijgers 100%NL extra zenders, AAS Network, E Power, Grand Prix - Sport Radio, JOE, KINK, NPO Klassiek, NPO Radio 2, NPO Radio 5, NPO Soul & Jazz, NPO Sterren NL, Qmusic Limburg, Qmusic extra zenders, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio Noordzee, SLAM!, SLAM! extra zenders, Sky Radio, Sky Radio extra zenders en Veronica extra zenders
Dalers100% NL, 4EVER49 Radio, BNR Nieuwsradio, JOE Non Stop, KINK extra zenders, Mediahuis Radio extra zenders, NPO 3FM, NPO Campus Radio, NPO Radio 1, Qmusic, RPO Radio, Radio 10, Radio 10 extra zenders, Radio 8FM, Radio Veronica en Sublime

StationWeek 40
2025		Week 39
2025		 Week 40
2024		 
01.Qmusic4.334.9774.208.902 126.0754.159.226 175.751
02.Sky Radio3.680.3813.781.136 100.7553.753.595 73.214
03.RPO Radio3.487.4143.181.198 306.216
04.Radio 5383.297.4333.616.876 319.4433.174.348 123.085
05.NPO Radio 22.630.8582.701.312 70.4542.669.915 39.057
06.JOE2.616.6572.630.268 13.6112.505.292 111.365
07.Radio 102.098.9272.094.807 4.1202.316.713 217.786
08.NPO Radio 12.096.3912.024.172 72.2192.121.486 25.095
09.E Power1.799.1351.858.916 59.7811.993.654 194.519
10.100% NL1.709.2141.799.380 90.1661.796.693 87.479
11.Radio Veronica1.613.0211.489.974 123.0471.218.761 394.260
12.NPO 3FM1.272.2411.100.342 171.8991.066.592 205.649
13.Radio 10 extra*1.150.9401.208.263 57.3231.147.844 3.096
14.Qmusic extra*1.140.1761.291.473 151.2971.012.367 127.809
15.NPO Radio 51.039.4671.124.108 84.641902.302 137.165
16.Radio 538 extra*969.2991.189.111 219.812759.207 210.092
17.BNR Nieuwsradio914.779870.681 44.098556.017 358.762
18.Sky Radio extra*591.603759.801 168.198628.180 36.577
19.SLAM!583.071660.557 77.486783.131 200.060
20.AAS Network558.767697.657 138.890593.078 34.311
21.Qmusic Limburg492.808491.911 897458.140 34.668
22.NPO Klassiek483.668538.749 55.081499.929 16.261
23.NPO Sterren NL409.423480.517 71.094
24.Veronica extra*374.236365.369 8.867168.409 205.827
25.Grand Prix - Sport Radio337.99675.631 262.365
26.SLAM! extra*269.923314.787 44.864188.660 81.263
27.Sublime235.758299.020 63.262270.678 34.920
28.100%NL extra*232.541259.818 27.277197.752 34.789
29.JOE Non Stop221.290177.803 43.487
30.Radio 8FM217.442219.695 2.253
31.Mediahuis Radio extra*211.878219.767 7.889350.259 138.381
32.KINK209.766224.623 14.857303.123 93.357
33.Radio Noordzee181.356324.411 143.055
34.NPO Soul & Jazz165.752222.353 56.601
35.KINK extra*153.897178.413 24.516126.688 27.209
36.4EVER49 Radio127.493114.253 13.240
37.NPO Campus Radio117.44692.881 24.565
       
Stijgers 4EVER49 Radio, BNR Nieuwsradio, Grand Prix - Sport Radio, JOE Non Stop, NPO 3FM, NPO Campus Radio, NPO Radio 1, Qmusic, Qmusic Limburg, RPO Radio, Radio 10, Radio Veronica en Veronica extra zenders
Dalers100% NL, 100%NL extra zenders, AAS Network, E Power, JOE, KINK, KINK extra zenders, Mediahuis Radio extra zenders, NPO Klassiek, NPO Radio 2, NPO Radio 5, NPO Soul & Jazz, NPO Sterren NL, Qmusic extra zenders, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio 8FM, Radio Noordzee, SLAM!, SLAM! extra zenders, Sky Radio, Sky Radio extra zenders en Sublime

