Radio 538 is terug in de top drie van best beluisterde radiostations van Nederland. Dat blijkt uit de luistercijfers van het NMO over week 40. Het marktaandeel van de zender stijgt met 0,3 procentpunt. NPO Radio 5 zakt juist iets en verschuift daardoor van plek drie naar plek vier.
In de luistercijfers van vorige week zijn er verder weinig opvallende verschuivingen. Sky Radio is de grootste stijger, met 0,4 procentpunt. NPO 3FM levert juist het meeste in: -0,4 procentpunt. De jongerenzender heeft een marktaandeel van 2,2 procent.
|Station
|Week 40
2025
|Week 39
2025
|Week 40
2024
|01.
|NPO Radio 2
|12.1 %
|12.1 %
|=
|12.6 %
|0.5
|02.
|Qmusic
|11.1 %
|10.8 %
|0.3
|11.6 %
|0.5
|03.
|Radio 538
|8.4 %
|8.1 %
|0.3
|9.0 %
|0.6
|04.
|NPO Radio 5
|8.2 %
|8.4 %
|0.2
|7.0 %
|1.2
|05.
|NPO Radio 1
|8.0 %
|7.9 %
|0.1
|8.0 %
|=
|06.
|Sky Radio
|7.5 %
|7.1 %
|0.4
|7.5 %
|=
|07.
|RPO Radio
|5.9 %
|6.1 %
|0.2
|%
|08.
|Radio 10
|5.9 %
|6.0 %
|0.1
|6.7 %
|0.8
|09.
|JOE
|5.7 %
|5.4 %
|0.3
|5.8 %
|0.1
|10.
|Radio Veronica
|5.4 %
|5.6 %
|0.2
|3.4 %
|2
|11.
|E Power
|3.5 %
|3.3 %
|0.2
|3.7 %
|0.2
|12.
|100% NL
|3.1 %
|3.3 %
|0.2
|3.8 %
|0.7
|13.
|NPO 3FM
|2.2 %
|2.6 %
|0.4
|2.4 %
|0.2
|14.
|Radio 10 extra*
|1.9 %
|2.1 %
|0.2
|1.9 %
|=
|15.
|NPO Klassiek
|1.8 %
|1.9 %
|0.1
|1.7 %
|0.1
|16.
|Qmusic extra*
|1.3 %
|1.2 %
|0.1
|0.9 %
|0.4
|17.
|SLAM!
|0.9 %
|1.0 %
|0.1
|1.1 %
|0.2
|18.
|NPO Sterren NL
|0.9 %
|1.0 %
|0.1
|%
|19.
|BNR Nieuwsradio
|0.8 %
|0.9 %
|0.1
|0.9 %
|0.1
|20.
|Radio 538 extra*
|0.7 %
|0.8 %
|0.1
|0.6 %
|0.1
|21.
|Sky Radio extra*
|0.6 %
|0.7 %
|0.1
|0.6 %
|=
|22.
|Qmusic Limburg
|0.6 %
|0.5 %
|0.1
|0.6 %
|=
|23.
|KINK
|0.5 %
|0.5 %
|=
|0.7 %
|0.2
|24.
|Grand Prix - Sport Radio
|0.4 %
|0.0 %
|0.4
|%
|25.
|NPO Soul & Jazz
|0.4 %
|0.5 %
|0.1
|%
|26.
|Veronica extra*
|0.4 %
|0.3 %
|0.1
|0.1 %
|0.3
|27.
|Radio Noordzee
|0.3 %
|0.3 %
|=
|%
|28.
|Sublime
|0.3 %
|0.4 %
|0.1
|0.3 %
|=
|29.
|Radio 8FM
|0.2 %
|0.2 %
|=
|%
|30.
|SLAM! extra*
|0.2 %
|0.1 %
|0.1
|0.0 %
|0.2
|31.
|NPO Campus Radio
|0.2 %
|0.2 %
|=
|%
|32.
|AAS Network
|0.1 %
|0.1 %
|=
|0.1 %
|=
|33.
|100%NL extra*
|0.1 %
|0.1 %
|=
|0.1 %
|=
|34.
|JOE Non Stop
|0.1 %
|0.1 %
|=
|%
|35.
|4EVER49 Radio
|0.1 %
|0.1 %
|=
|%
|36.
|KINK extra*
|0.1 %
|0.2 %
|0.1
|0.0 %
|0.1
|37.
|Mediahuis Radio extra*
|0.0 %
|0.0 %
|=
|0.2 %
|0.2
|Stijgers
|E Power, Grand Prix - Sport Radio, JOE, NPO Radio 1, Qmusic, Qmusic Limburg, Qmusic extra zenders, Radio 538, SLAM! extra zenders, Sky Radio en Veronica extra zenders
|Dalers
|100% NL, BNR Nieuwsradio, KINK extra zenders, NPO 3FM, NPO Klassiek, NPO Radio 5, NPO Soul & Jazz, NPO Sterren NL, RPO Radio, Radio 10, Radio 10 extra zenders, Radio 538 extra zenders, Radio Veronica, SLAM!, Sky Radio extra zenders en Sublime
|Gelijk
|100%NL extra zenders, 4EVER49 Radio, AAS Network, JOE Non Stop, KINK, Mediahuis Radio extra zenders, NPO Campus Radio, NPO Radio 2, Radio 8FM en Radio Noordzee
Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.
|Station
|Week 40
2025
|Week 39
2025
|Week 40
2024
|01.
|NPO Radio 5
|606
|570
|36
|187
|419
|02.
|NPO Radio 2
|353
|343
|10
|127
|226
|03.
|NPO Radio 1
|291
|300
|9
|89
|202
|04.
|NPO Klassiek
|284
|270
|14
|105
|179
|05.
|Radio Veronica
|258
|289
|31
|94
|164
|06.
|Radio 10
|213
|221
|8
|106
|107
|07.
|Qmusic
|196
|197
|1
|84
|112
|08.
|NPO Soul & Jazz
|196
|155
|41
|09.
|Radio 538
|195
|171
|24
|86
|109
|10.
|KINK
|188
|166
|22
|101
|87
|11.
|JOE
|167
|157
|10
|78
|89
|12.
|NPO Sterren NL
|163
|155
|8
|13.
|Sky Radio
|156
|145
|11
|70
|86
|14.
|E Power
|147
|136
|11
|71
|76
|15.
|Radio Noordzee
|138
|67
|71
|16.
|100% NL
|138
|140
|2
|74
|64
|17.
|RPO Radio
|130
|147
|17
|18.
|NPO 3FM
|130
|182
|52
|71
|59
|19.
|Radio 10 extra*
|126
|134
|8
|81
|45
|20.
|NPO Campus Radio
|120
|188
|68
|21.
|SLAM!
|117
|116
|1
|58
|59
|22.
|Grand Prix - Sport Radio
|102
|6
|96
|23.
|Qmusic extra*
|90
|73
|17
|39
|51
|24.
|Qmusic Limburg
|86
|74
|12
|49
|37
|25.
|Sublime
|85
|92
|7
|62
|23
|26.
|Veronica extra*
|84
|53
|31
|27
|57
|27.
|Sky Radio extra*
|76
|72
|4
|52
|24
|28.
|BNR Nieuwsradio
|70
|83
|13
|57
|13
|29.
|Radio 8FM
|56
|75
|19
|30.
|Radio 538 extra*
|55
|49
|6
|40
|15
|31.
|SLAM! extra*
|45
|28
|17
|15
|30
|32.
|100%NL extra*
|38
|33
|5
|37
|1
|33.
|4EVER49 Radio
|37
|43
|6
|34.
|KINK extra*
|28
|90
|62
|11
|17
|35.
|JOE Non Stop
|23
|28
|5
|36.
|AAS Network
|19
|10
|9
|8
|11
|37.
|Mediahuis Radio extra*
|6
|9
|3
|31
|25
|Stijgers
|100%NL extra zenders, AAS Network, E Power, Grand Prix - Sport Radio, JOE, KINK, NPO Klassiek, NPO Radio 2, NPO Radio 5, NPO Soul & Jazz, NPO Sterren NL, Qmusic Limburg, Qmusic extra zenders, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio Noordzee, SLAM!, SLAM! extra zenders, Sky Radio, Sky Radio extra zenders en Veronica extra zenders
|Dalers
|100% NL, 4EVER49 Radio, BNR Nieuwsradio, JOE Non Stop, KINK extra zenders, Mediahuis Radio extra zenders, NPO 3FM, NPO Campus Radio, NPO Radio 1, Qmusic, RPO Radio, Radio 10, Radio 10 extra zenders, Radio 8FM, Radio Veronica en Sublime
Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.
|Station
|Week 40
2025
|Week 39
2025
|Week 40
2024
|01.
|Qmusic
|4.334.977
|4.208.902
|126.075
|4.159.226
|175.751
|02.
|Sky Radio
|3.680.381
|3.781.136
|100.755
|3.753.595
|73.214
|03.
|RPO Radio
|3.487.414
|3.181.198
|306.216
|04.
|Radio 538
|3.297.433
|3.616.876
|319.443
|3.174.348
|123.085
|05.
|NPO Radio 2
|2.630.858
|2.701.312
|70.454
|2.669.915
|39.057
|06.
|JOE
|2.616.657
|2.630.268
|13.611
|2.505.292
|111.365
|07.
|Radio 10
|2.098.927
|2.094.807
|4.120
|2.316.713
|217.786
|08.
|NPO Radio 1
|2.096.391
|2.024.172
|72.219
|2.121.486
|25.095
|09.
|E Power
|1.799.135
|1.858.916
|59.781
|1.993.654
|194.519
|10.
|100% NL
|1.709.214
|1.799.380
|90.166
|1.796.693
|87.479
|11.
|Radio Veronica
|1.613.021
|1.489.974
|123.047
|1.218.761
|394.260
|12.
|NPO 3FM
|1.272.241
|1.100.342
|171.899
|1.066.592
|205.649
|13.
|Radio 10 extra*
|1.150.940
|1.208.263
|57.323
|1.147.844
|3.096
|14.
|Qmusic extra*
|1.140.176
|1.291.473
|151.297
|1.012.367
|127.809
|15.
|NPO Radio 5
|1.039.467
|1.124.108
|84.641
|902.302
|137.165
|16.
|Radio 538 extra*
|969.299
|1.189.111
|219.812
|759.207
|210.092
|17.
|BNR Nieuwsradio
|914.779
|870.681
|44.098
|556.017
|358.762
|18.
|Sky Radio extra*
|591.603
|759.801
|168.198
|628.180
|36.577
|19.
|SLAM!
|583.071
|660.557
|77.486
|783.131
|200.060
|20.
|AAS Network
|558.767
|697.657
|138.890
|593.078
|34.311
|21.
|Qmusic Limburg
|492.808
|491.911
|897
|458.140
|34.668
|22.
|NPO Klassiek
|483.668
|538.749
|55.081
|499.929
|16.261
|23.
|NPO Sterren NL
|409.423
|480.517
|71.094
|24.
|Veronica extra*
|374.236
|365.369
|8.867
|168.409
|205.827
|25.
|Grand Prix - Sport Radio
|337.996
|75.631
|262.365
|26.
|SLAM! extra*
|269.923
|314.787
|44.864
|188.660
|81.263
|27.
|Sublime
|235.758
|299.020
|63.262
|270.678
|34.920
|28.
|100%NL extra*
|232.541
|259.818
|27.277
|197.752
|34.789
|29.
|JOE Non Stop
|221.290
|177.803
|43.487
|30.
|Radio 8FM
|217.442
|219.695
|2.253
|31.
|Mediahuis Radio extra*
|211.878
|219.767
|7.889
|350.259
|138.381
|32.
|KINK
|209.766
|224.623
|14.857
|303.123
|93.357
|33.
|Radio Noordzee
|181.356
|324.411
|143.055
|34.
|NPO Soul & Jazz
|165.752
|222.353
|56.601
|35.
|KINK extra*
|153.897
|178.413
|24.516
|126.688
|27.209
|36.
|4EVER49 Radio
|127.493
|114.253
|13.240
|37.
|NPO Campus Radio
|117.446
|92.881
|24.565
|Stijgers
|4EVER49 Radio, BNR Nieuwsradio, Grand Prix - Sport Radio, JOE Non Stop, NPO 3FM, NPO Campus Radio, NPO Radio 1, Qmusic, Qmusic Limburg, RPO Radio, Radio 10, Radio Veronica en Veronica extra zenders
|Dalers
|100% NL, 100%NL extra zenders, AAS Network, E Power, JOE, KINK, KINK extra zenders, Mediahuis Radio extra zenders, NPO Klassiek, NPO Radio 2, NPO Radio 5, NPO Soul & Jazz, NPO Sterren NL, Qmusic extra zenders, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio 8FM, Radio Noordzee, SLAM!, SLAM! extra zenders, Sky Radio, Sky Radio extra zenders en Sublime
Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.
Foto: RadioFreak