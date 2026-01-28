NPO Radio 2 blijft aan kop in de luistercijfers, maar levert wel iets in (0,3 procentpunt). NPO Radio 1 en JOE doen goede zaken: de zenders krijgen er respectievelijk 0,8 en 0,7 procentpunt bij. Dat blijkt uit de luistercijfers van het NMO over week 4.

Na de succesvolle decembermaand, met de Top 4000, levert Radio 10 verder in. De zender zakt 0,6 procentpunt en is nu de tiende grootste van het land. De ochtendshow van Gordon en Froukje lijkt niet bij te dragen aan betere luistercijfers.

Ook NPO Radio 5 levert relatief veel in: 0,7 procentpunt.

StationWeek 04
2026		Week 03
2026		 Week 04
2025		 
01.NPO Radio 213.1 %13.4 % 0.313.1 %=
02.Qmusic11.7 %12.3 % 0.610.6 % 1.1
03.NPO Radio 18.5 %7.7 % 0.88.3 % 0.2
04.NPO Radio 58.2 %8.9 % 0.78.7 % 0.5
05.Radio 5388.0 %7.8 % 0.28.6 % 0.6
06.Sky Radio7.3 %7.3 %=6.7 % 0.6
07.RPO Radio5.9 %5.9 %=5.7 % 0.2
08.Radio Veronica5.5 %5.0 % 0.54.9 % 0.6
09.JOE5.4 %4.7 % 0.75.7 % 0.3
10.Radio 105.2 %5.8 % 0.67.8 % 2.6
11.E Power3.3 %3.1 % 0.23.2 % 0.1
12.100% NL2.9 %3.0 % 0.12.8 % 0.1
13.Radio 10 extra*2.5 %2.6 % 0.11.7 % 0.8
14.NPO 3FM1.9 %1.9 %=2.1 % 0.2
15.NPO Klassiek1.9 %1.8 % 0.11.7 % 0.2
16.Qmusic extra*1.2 %1.4 % 0.21.2 %=
17.BNR Nieuwsradio1.0 %0.9 % 0.10.8 % 0.2
18.SLAM!0.9 %0.9 %=1.2 % 0.3
19.Radio 538 extra*0.7 %0.6 % 0.10.5 % 0.2
20.Veronica extra*0.7 %0.7 %=0.1 % 0.6
21.NPO Sterren NL0.7 %0.8 % 0.10.8 % 0.1
22.Qmusic Limburg0.5 %0.5 %=0.7 % 0.2
23.KINK0.5 %0.6 % 0.10.7 % 0.2
24.Sky Radio extra*0.5 %0.5 %=0.5 %=
25.JOE Non Stop0.4 %0.3 % 0.1 %
26.4EVER49 Radio0.3 %0.2 % 0.10.0 % 0.3
27.Sublime0.3 %0.3 %=0.2 % 0.1
28.Radio Noordzee0.2 %0.3 % 0.1 %
29.SLAM! extra*0.2 %0.2 %=0.1 % 0.1
30.Radio 8FM0.2 %0.2 %= %
31.Decibel0.1 %0.1 %=0.1 %=
32.100%NL extra*0.1 %0.1 %=0.2 % 0.1
33.KINK extra*0.0 %0.0 %=0.0 %=
34.Mediahuis Radio extra*0.0 %0.1 % 0.10.0 %=
       
extra* = Extra zenders / Themazenders

Stijgers 4EVER49 Radio, BNR Nieuwsradio, E Power, JOE, JOE Non Stop, NPO Klassiek, NPO Radio 1, Radio 538, Radio 538 extra zenders en Radio Veronica
Dalers100% NL, KINK, Mediahuis Radio extra zenders, NPO Radio 2, NPO Radio 5, NPO Sterren NL, Qmusic, Qmusic extra zenders, Radio 10, Radio 10 extra zenders en Radio Noordzee
Gelijk100%NL extra zenders, Decibel, KINK extra zenders, NPO 3FM, Qmusic Limburg, RPO Radio, Radio 8FM, SLAM!, SLAM! extra zenders, Sky Radio, Sky Radio extra zenders, Sublime en Veronica extra zenders

StationWeek 04
2026		Week 03
2026		 Week 04
2025		 
01.NPO Radio 5632667 35183 449
02.NPO Radio 1345300 4596 249
03.NPO Radio 2339334 5120 219
04.NPO Klassiek310294 16109 201
05.Radio Veronica288292 4122 166
06.Qmusic230237 778 152
07.NPO Sterren NL208192 1686 122
08.Radio 10197226 29109 88
09.Radio 538188172 1683 105
10.KINK178181 395 83
11.JOE173149 2480 93
12.Radio 10 extra*169165 476 93
13.Veronica extra*162121 4123 139
14.Sky Radio157159 263 94
15.E Power156152 465 91
16.100% NL154159 562 92
17.RPO Radio140145 568 72
18.NPO 3FM120137 1772 48
19.SLAM!118127 968 50
20.Sublime10382 2153 50
21.Qmusic Limburg102100 250 52
22.JOE Non Stop10079 21
23.4EVER49 Radio10048 5216 84
24.BNR Nieuwsradio9085 544 46
25.Radio Noordzee8288 6
26.Qmusic extra*7887 964 14
27.Decibel7352 2168 5
28.Radio 538 extra*7261 1144 28
29.Radio 8FM6055 5
30.Sky Radio extra*5051 149 1
31.SLAM! extra*4043 324 16
32.KINK extra*2616 1012 14
33.100%NL extra*2536 1146 21
34.Mediahuis Radio extra*518 135=
       
StationWeek 04
2026		Week 03
2026		 Week 04
2025		 
01.Qmusic4.171.2624.247.585 76.3233.923.820 247.442
02.Sky Radio3.792.7533.741.184 51.5693.708.920 83.833
03.RPO Radio3.463.3573.346.556 116.8012.743.020 720.337
04.Radio 5383.454.9933.703.132 248.1393.320.233 134.760
05.NPO Radio 23.157.4313.262.303 104.8722.843.950 313.481
06.JOE2.537.7412.572.215 34.4742.434.621 103.120
07.Radio 102.154.6422.090.512 64.1302.405.611 250.969
08.NPO Radio 12.016.5902.091.431 74.8412.033.819 17.229
09.E Power1.745.3021.655.681 89.6211.907.803 162.501
10.Radio Veronica1.574.1611.410.910 163.2511.274.094 300.067
11.100% NL1.542.6211.527.050 15.5711.536.216 6.405
12.NPO 3FM1.316.3361.126.394 189.9421.131.922 184.414
13.Qmusic extra*1.270.6521.317.664 47.012950.935 319.717
14.Radio 10 extra*1.201.4631.295.627 94.1641.044.765 156.698
15.NPO Radio 51.067.9181.092.001 24.0831.123.580 55.662
16.BNR Nieuwsradio936.805897.126 39.679723.816 212.989
17.Radio 538 extra*847.003834.442 12.561643.235 203.768
18.Sky Radio extra*794.641778.076 16.565675.852 118.789
19.SLAM!601.866601.886 20588.177 13.689
20.NPO Klassiek492.381489.624 2.757436.318 56.063
21.SLAM! extra*455.166370.900 84.266214.581 240.585
22.Qmusic Limburg414.053418.303 4.250480.683 66.630
23.Veronica extra*362.471460.768 98.297250.479 111.992
24.Mediahuis Radio extra*335.980263.602 72.378219.457 116.523
25.JOE Non Stop304.526282.769 21.757
26.NPO Sterren NL265.809350.594 84.785354.943 89.134
27.4EVER49 Radio263.249277.260 14.01179.247 184.002
28.100%NL extra*259.513260.740 1.227263.311 3.798
29.KINK230.615255.889 25.274276.967 46.352
30.Radio Noordzee230.092248.312 18.220
31.Sublime220.288293.693 73.405164.571 55.717
32.Radio 8FM206.008273.350 67.342
33.KINK extra*146.530163.500 16.97098.109 48.421
34.Decibel143.883131.176 12.70757.862 86.021
       
Foto: RadioFreak

