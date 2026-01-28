NPO Radio 2 blijft aan kop in de luistercijfers, maar levert wel iets in (0,3 procentpunt). NPO Radio 1 en JOE doen goede zaken: de zenders krijgen er respectievelijk 0,8 en 0,7 procentpunt bij. Dat blijkt uit de luistercijfers van het NMO over week 4.
Na de succesvolle decembermaand, met de Top 4000, levert Radio 10 verder in. De zender zakt 0,6 procentpunt en is nu de tiende grootste van het land. De ochtendshow van Gordon en Froukje lijkt niet bij te dragen aan betere luistercijfers.
Ook NPO Radio 5 levert relatief veel in: 0,7 procentpunt.
|Station
|Week 04
2026
|Week 03
2026
|Week 04
2025
|01.
|NPO Radio 2
|13.1 %
|13.4 %
|0.3
|13.1 %
|=
|02.
|Qmusic
|11.7 %
|12.3 %
|0.6
|10.6 %
|1.1
|03.
|NPO Radio 1
|8.5 %
|7.7 %
|0.8
|8.3 %
|0.2
|04.
|NPO Radio 5
|8.2 %
|8.9 %
|0.7
|8.7 %
|0.5
|05.
|Radio 538
|8.0 %
|7.8 %
|0.2
|8.6 %
|0.6
|06.
|Sky Radio
|7.3 %
|7.3 %
|=
|6.7 %
|0.6
|07.
|RPO Radio
|5.9 %
|5.9 %
|=
|5.7 %
|0.2
|08.
|Radio Veronica
|5.5 %
|5.0 %
|0.5
|4.9 %
|0.6
|09.
|JOE
|5.4 %
|4.7 %
|0.7
|5.7 %
|0.3
|10.
|Radio 10
|5.2 %
|5.8 %
|0.6
|7.8 %
|2.6
|11.
|E Power
|3.3 %
|3.1 %
|0.2
|3.2 %
|0.1
|12.
|100% NL
|2.9 %
|3.0 %
|0.1
|2.8 %
|0.1
|13.
|Radio 10 extra*
|2.5 %
|2.6 %
|0.1
|1.7 %
|0.8
|14.
|NPO 3FM
|1.9 %
|1.9 %
|=
|2.1 %
|0.2
|15.
|NPO Klassiek
|1.9 %
|1.8 %
|0.1
|1.7 %
|0.2
|16.
|Qmusic extra*
|1.2 %
|1.4 %
|0.2
|1.2 %
|=
|17.
|BNR Nieuwsradio
|1.0 %
|0.9 %
|0.1
|0.8 %
|0.2
|18.
|SLAM!
|0.9 %
|0.9 %
|=
|1.2 %
|0.3
|19.
|Radio 538 extra*
|0.7 %
|0.6 %
|0.1
|0.5 %
|0.2
|20.
|Veronica extra*
|0.7 %
|0.7 %
|=
|0.1 %
|0.6
|21.
|NPO Sterren NL
|0.7 %
|0.8 %
|0.1
|0.8 %
|0.1
|22.
|Qmusic Limburg
|0.5 %
|0.5 %
|=
|0.7 %
|0.2
|23.
|KINK
|0.5 %
|0.6 %
|0.1
|0.7 %
|0.2
|24.
|Sky Radio extra*
|0.5 %
|0.5 %
|=
|0.5 %
|=
|25.
|JOE Non Stop
|0.4 %
|0.3 %
|0.1
|%
|26.
|4EVER49 Radio
|0.3 %
|0.2 %
|0.1
|0.0 %
|0.3
|27.
|Sublime
|0.3 %
|0.3 %
|=
|0.2 %
|0.1
|28.
|Radio Noordzee
|0.2 %
|0.3 %
|0.1
|%
|29.
|SLAM! extra*
|0.2 %
|0.2 %
|=
|0.1 %
|0.1
|30.
|Radio 8FM
|0.2 %
|0.2 %
|=
|%
|31.
|Decibel
|0.1 %
|0.1 %
|=
|0.1 %
|=
|32.
|100%NL extra*
|0.1 %
|0.1 %
|=
|0.2 %
|0.1
|33.
|KINK extra*
|0.0 %
|0.0 %
|=
|0.0 %
|=
|34.
|Mediahuis Radio extra*
|0.0 %
|0.1 %
|0.1
|0.0 %
|=
|Stijgers
|4EVER49 Radio, BNR Nieuwsradio, E Power, JOE, JOE Non Stop, NPO Klassiek, NPO Radio 1, Radio 538, Radio 538 extra zenders en Radio Veronica
|Dalers
|100% NL, KINK, Mediahuis Radio extra zenders, NPO Radio 2, NPO Radio 5, NPO Sterren NL, Qmusic, Qmusic extra zenders, Radio 10, Radio 10 extra zenders en Radio Noordzee
|Gelijk
|100%NL extra zenders, Decibel, KINK extra zenders, NPO 3FM, Qmusic Limburg, RPO Radio, Radio 8FM, SLAM!, SLAM! extra zenders, Sky Radio, Sky Radio extra zenders, Sublime en Veronica extra zenders
|Station
|Week 04
2026
|Week 03
2026
|Week 04
2025
|01.
|NPO Radio 5
|632
|667
|35
|183
|449
|02.
|NPO Radio 1
|345
|300
|45
|96
|249
|03.
|NPO Radio 2
|339
|334
|5
|120
|219
|04.
|NPO Klassiek
|310
|294
|16
|109
|201
|05.
|Radio Veronica
|288
|292
|4
|122
|166
|06.
|Qmusic
|230
|237
|7
|78
|152
|07.
|NPO Sterren NL
|208
|192
|16
|86
|122
|08.
|Radio 10
|197
|226
|29
|109
|88
|09.
|Radio 538
|188
|172
|16
|83
|105
|10.
|KINK
|178
|181
|3
|95
|83
|11.
|JOE
|173
|149
|24
|80
|93
|12.
|Radio 10 extra*
|169
|165
|4
|76
|93
|13.
|Veronica extra*
|162
|121
|41
|23
|139
|14.
|Sky Radio
|157
|159
|2
|63
|94
|15.
|E Power
|156
|152
|4
|65
|91
|16.
|100% NL
|154
|159
|5
|62
|92
|17.
|RPO Radio
|140
|145
|5
|68
|72
|18.
|NPO 3FM
|120
|137
|17
|72
|48
|19.
|SLAM!
|118
|127
|9
|68
|50
|20.
|Sublime
|103
|82
|21
|53
|50
|21.
|Qmusic Limburg
|102
|100
|2
|50
|52
|22.
|JOE Non Stop
|100
|79
|21
|23.
|4EVER49 Radio
|100
|48
|52
|16
|84
|24.
|BNR Nieuwsradio
|90
|85
|5
|44
|46
|25.
|Radio Noordzee
|82
|88
|6
|26.
|Qmusic extra*
|78
|87
|9
|64
|14
|27.
|Decibel
|73
|52
|21
|68
|5
|28.
|Radio 538 extra*
|72
|61
|11
|44
|28
|29.
|Radio 8FM
|60
|55
|5
|30.
|Sky Radio extra*
|50
|51
|1
|49
|1
|31.
|SLAM! extra*
|40
|43
|3
|24
|16
|32.
|KINK extra*
|26
|16
|10
|12
|14
|33.
|100%NL extra*
|25
|36
|11
|46
|21
|34.
|Mediahuis Radio extra*
|5
|18
|13
|5
|=
|Stijgers
|4EVER49 Radio, BNR Nieuwsradio, Decibel, E Power, JOE, JOE Non Stop, KINK extra zenders, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO Sterren NL, Qmusic Limburg, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio 8FM, Sublime en Veronica extra zenders
|Dalers
|100% NL, 100%NL extra zenders, KINK, Mediahuis Radio extra zenders, NPO 3FM, NPO Radio 5, Qmusic, Qmusic extra zenders, RPO Radio, Radio 10, Radio Noordzee, Radio Veronica, SLAM!, SLAM! extra zenders, Sky Radio en Sky Radio extra zenders
|Station
|Week 04
2026
|Week 03
2026
|Week 04
2025
|01.
|Qmusic
|4.171.262
|4.247.585
|76.323
|3.923.820
|247.442
|02.
|Sky Radio
|3.792.753
|3.741.184
|51.569
|3.708.920
|83.833
|03.
|RPO Radio
|3.463.357
|3.346.556
|116.801
|2.743.020
|720.337
|04.
|Radio 538
|3.454.993
|3.703.132
|248.139
|3.320.233
|134.760
|05.
|NPO Radio 2
|3.157.431
|3.262.303
|104.872
|2.843.950
|313.481
|06.
|JOE
|2.537.741
|2.572.215
|34.474
|2.434.621
|103.120
|07.
|Radio 10
|2.154.642
|2.090.512
|64.130
|2.405.611
|250.969
|08.
|NPO Radio 1
|2.016.590
|2.091.431
|74.841
|2.033.819
|17.229
|09.
|E Power
|1.745.302
|1.655.681
|89.621
|1.907.803
|162.501
|10.
|Radio Veronica
|1.574.161
|1.410.910
|163.251
|1.274.094
|300.067
|11.
|100% NL
|1.542.621
|1.527.050
|15.571
|1.536.216
|6.405
|12.
|NPO 3FM
|1.316.336
|1.126.394
|189.942
|1.131.922
|184.414
|13.
|Qmusic extra*
|1.270.652
|1.317.664
|47.012
|950.935
|319.717
|14.
|Radio 10 extra*
|1.201.463
|1.295.627
|94.164
|1.044.765
|156.698
|15.
|NPO Radio 5
|1.067.918
|1.092.001
|24.083
|1.123.580
|55.662
|16.
|BNR Nieuwsradio
|936.805
|897.126
|39.679
|723.816
|212.989
|17.
|Radio 538 extra*
|847.003
|834.442
|12.561
|643.235
|203.768
|18.
|Sky Radio extra*
|794.641
|778.076
|16.565
|675.852
|118.789
|19.
|SLAM!
|601.866
|601.886
|20
|588.177
|13.689
|20.
|NPO Klassiek
|492.381
|489.624
|2.757
|436.318
|56.063
|21.
|SLAM! extra*
|455.166
|370.900
|84.266
|214.581
|240.585
|22.
|Qmusic Limburg
|414.053
|418.303
|4.250
|480.683
|66.630
|23.
|Veronica extra*
|362.471
|460.768
|98.297
|250.479
|111.992
|24.
|Mediahuis Radio extra*
|335.980
|263.602
|72.378
|219.457
|116.523
|25.
|JOE Non Stop
|304.526
|282.769
|21.757
|26.
|NPO Sterren NL
|265.809
|350.594
|84.785
|354.943
|89.134
|27.
|4EVER49 Radio
|263.249
|277.260
|14.011
|79.247
|184.002
|28.
|100%NL extra*
|259.513
|260.740
|1.227
|263.311
|3.798
|29.
|KINK
|230.615
|255.889
|25.274
|276.967
|46.352
|30.
|Radio Noordzee
|230.092
|248.312
|18.220
|31.
|Sublime
|220.288
|293.693
|73.405
|164.571
|55.717
|32.
|Radio 8FM
|206.008
|273.350
|67.342
|33.
|KINK extra*
|146.530
|163.500
|16.970
|98.109
|48.421
|34.
|Decibel
|143.883
|131.176
|12.707
|57.862
|86.021
|Stijgers
|100% NL, BNR Nieuwsradio, Decibel, E Power, JOE Non Stop, Mediahuis Radio extra zenders, NPO 3FM, NPO Klassiek, RPO Radio, Radio 10, Radio 538 extra zenders, Radio Veronica, SLAM! extra zenders, Sky Radio en Sky Radio extra zenders
|Dalers
|100%NL extra zenders, 4EVER49 Radio, JOE, KINK, KINK extra zenders, NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO Radio 5, NPO Sterren NL, Qmusic, Qmusic Limburg, Qmusic extra zenders, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Radio 8FM, Radio Noordzee, SLAM!, Sublime en Veronica extra zenders
