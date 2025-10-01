NPO Radio 2 blijft marktleider, terwijl Qmusic relatief veel inlevert: -0,9 procentpunt. Het verschil tussen beide stations is nu 1,3 procentpunt. Dat blijkt uit de luistercijfers van het NMO over week 39. Grootste stijger is NPO Radio 5, met 0,7 procentpunt.

Na drie weken met de ‘Top 3000’ levert Radio Veronica weer iets in: -0,5 procentpunt. JOE zakt nog iets steviger, met 0,7 procentpunt. Radio 10 blijft gelijk.

StationWeek 39
2025		Week 38
2025		 Week 39
2024		 
01.NPO Radio 212.1 %11.9 % 0.212.3 % 0.2
02.Qmusic10.8 %11.7 % 0.911.7 % 0.9
03.NPO Radio 58.4 %7.7 % 0.77.1 % 1.3
04.Radio 5388.1 %7.6 % 0.59.6 % 1.5
05.NPO Radio 17.9 %7.8 % 0.17.9 %=
06.Sky Radio7.1 %7.1 %=7.7 % 0.6
07.RPO Radio6.1 %6.1 %= %
08.Radio 106.0 %6.0 %=6.3 % 0.3
09.Radio Veronica5.6 %6.1 % 0.53.7 % 1.9
10.JOE5.4 %6.1 % 0.75.4 %=
11.100% NL3.3 %3.0 % 0.33.9 % 0.6
12.E Power3.3 %3.1 % 0.23.6 % 0.3
13.NPO 3FM2.6 %2.6 %=2.3 % 0.3
14.Radio 10 extra*2.1 %2.2 % 0.11.9 % 0.2
15.NPO Klassiek1.9 %1.6 % 0.31.6 % 0.3
16.Qmusic extra*1.2 %1.2 %=1.0 % 0.2
17.SLAM!1.0 %1.0 %=1.3 % 0.3
18.NPO Sterren NL1.0 %0.9 % 0.1 %
19.BNR Nieuwsradio0.9 %1.0 % 0.10.7 % 0.2
20.Radio 538 extra*0.8 %0.7 % 0.10.8 %=
21.Sky Radio extra*0.7 %0.6 % 0.10.5 % 0.2
22.KINK0.5 %0.5 %=0.9 % 0.4
23.Qmusic Limburg0.5 %0.6 % 0.10.5 %=
24.NPO Soul & Jazz0.5 %0.4 % 0.1 %
25.Sublime0.4 %0.4 %=0.4 %=
26.Radio Noordzee0.3 %0.4 % 0.1 %
27.Veronica extra*0.3 %0.3 %=0.1 % 0.2
28.NPO Campus Radio0.2 %0.1 % 0.1 %
29.Radio 8FM0.2 %0.2 %= %
30.KINK extra*0.2 %0.1 % 0.1 %
31.SLAM! extra*0.1 %0.2 % 0.10.1 %=
32.100%NL extra*0.1 %0.2 % 0.10.1 %=
33.AAS Network0.1 %0.1 %=0.1 %=
34.JOE Non Stop0.1 %0.1 %= %
35.4EVER49 Radio0.1 %0.1 %= %
36.Decibel0.1 %0.2 % 0.10.1 %=
37.Mediahuis Radio extra*0.0 %0.0 %=0.1 % 0.1
38.Grand Prix - Sport Radio0.0 %0.4 % 0.4 %
       
extra* = Extra zenders / Themazenders

Stijgers 100% NL, E Power, KINK extra zenders, NPO Campus Radio, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO Radio 5, NPO Soul & Jazz, NPO Sterren NL, Radio 538, Radio 538 extra zenders en Sky Radio extra zenders
Dalers100%NL extra zenders, BNR Nieuwsradio, Decibel, Grand Prix - Sport Radio, JOE, Qmusic, Qmusic Limburg, Radio 10 extra zenders, Radio Noordzee, Radio Veronica en SLAM! extra zenders
Gelijk4EVER49 Radio, AAS Network, JOE Non Stop, KINK, Mediahuis Radio extra zenders, NPO 3FM, Qmusic extra zenders, RPO Radio, Radio 10, Radio 8FM, SLAM!, Sky Radio, Sublime en Veronica extra zenders

StationWeek 39
2025		Week 38
2025		 Week 39
2024		 
01.NPO Radio 5570561 9185 385
02.NPO Radio 2343331 12122 221
03.NPO Radio 1300270 3090 210
04.Radio Veronica289273 16102 187
05.NPO Klassiek270261 999 171
06.Radio 10221205 1694 127
07.Qmusic197207 1085 112
08.NPO Campus Radio188129 59
09.NPO 3FM182152 3073 109
10.Radio 538171175 484 87
11.KINK166181 15109 57
12.JOE157172 1574 83
13.NPO Sterren NL155173 18
14.NPO Soul & Jazz155195 40
15.RPO Radio147145 2
16.Sky Radio145144 171 74
17.100% NL140125 1574 66
18.E Power136130 669 67
19.Radio 10 extra*134133 186 48
20.SLAM!116114 269 47
21.Sublime92176 8497 5
22.KINK extra*9060 30
23.BNR Nieuwsradio8385 249 34
24.Radio 8FM7547 28
25.Qmusic Limburg7496 2246 28
26.Qmusic extra*7377 442 31
27.Sky Radio extra*7259 1354 18
28.Radio Noordzee67105 38
29.Veronica extra*5363 1040 13
30.Decibel50126 7671 21
31.Radio 538 extra*4957 857 8
32.4EVER49 Radio4333 10
33.100%NL extra*3358 2522 11
34.SLAM! extra*2850 2221 7
35.JOE Non Stop2824 4
36.AAS Network1013 311 1
37.Mediahuis Radio extra*96 320 11
38.Grand Prix - Sport Radio687 81
       
Stijgers 100% NL, 4EVER49 Radio, E Power, JOE Non Stop, KINK extra zenders, Mediahuis Radio extra zenders, NPO 3FM, NPO Campus Radio, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO Radio 5, RPO Radio, Radio 10, Radio 10 extra zenders, Radio 8FM, Radio Veronica, SLAM!, Sky Radio en Sky Radio extra zenders
Dalers100%NL extra zenders, AAS Network, BNR Nieuwsradio, Decibel, Grand Prix - Sport Radio, JOE, KINK, NPO Soul & Jazz, NPO Sterren NL, Qmusic, Qmusic Limburg, Qmusic extra zenders, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio Noordzee, SLAM! extra zenders, Sublime en Veronica extra zenders

StationWeek 39
2025		Week 38
2025		 Week 39
2024		 
01.Qmusic4.208.9024.208.093 8094.053.728 155.174
02.Sky Radio3.781.1363.661.714 119.4223.828.604 47.468
03.Radio 5383.616.8763.234.615 382.2613.505.692 111.184
04.RPO Radio3.181.1983.133.892 47.306
05.NPO Radio 22.701.3122.684.750 16.5622.657.092 44.220
06.JOE2.630.2682.645.657 15.3892.376.021 254.247
07.Radio 102.094.8072.191.876 97.0692.344.410 249.603
08.NPO Radio 12.024.1722.167.007 142.8352.074.707 50.535
09.E Power1.858.9161.759.511 99.4052.047.744 188.828
10.100% NL1.799.3801.788.573 10.8071.785.193 14.187
11.Radio Veronica1.489.9741.658.228 168.2541.247.417 242.557
12.Qmusic extra*1.291.4731.187.092 104.3811.109.877 181.596
13.Radio 10 extra*1.208.2631.212.141 3.8781.025.294 182.969
14.Radio 538 extra*1.189.111935.457 253.654764.592 424.519
15.NPO Radio 51.124.1081.025.705 98.403852.760 271.348
16.NPO 3FM1.100.3421.272.488 172.1461.249.244 148.902
17.BNR Nieuwsradio870.681871.326 645511.803 358.878
18.Sky Radio extra*759.801716.074 43.727550.154 209.647
19.AAS Network697.657465.482 232.175489.553 208.104
20.SLAM!660.557639.797 20.760706.274 45.717
21.NPO Klassiek538.749454.256 84.493413.576 125.173
22.Qmusic Limburg491.911440.022 51.889377.703 114.208
23.NPO Sterren NL480.517392.962 87.555
24.Veronica extra*365.369363.757 1.612100.488 264.881
25.Radio Noordzee324.411296.158 28.253
26.SLAM! extra*314.787265.905 48.882207.200 107.587
27.Sublime299.020172.659 126.361216.040 82.980
28.100%NL extra*259.818192.950 66.868236.677 23.141
29.KINK224.623192.671 31.952322.542 97.919
30.NPO Soul & Jazz222.353170.139 52.214
31.Mediahuis Radio extra*219.767258.564 38.797224.548 4.781
32.Radio 8FM219.695252.493 32.798
33.KINK extra*178.413167.639 10.774
34.JOE Non Stop177.803163.160 14.643
35.4EVER49 Radio114.253141.491 27.238
36.NPO Campus Radio92.88158.933 33.948
37.Decibel81.83892.668 10.83088.477 6.639
38.Grand Prix - Sport Radio75.631362.886 287.255
       
Stijgers 100% NL, 100%NL extra zenders, AAS Network, E Power, JOE Non Stop, KINK, KINK extra zenders, NPO Campus Radio, NPO Klassiek, NPO Radio 2, NPO Radio 5, NPO Soul & Jazz, NPO Sterren NL, Qmusic, Qmusic Limburg, Qmusic extra zenders, RPO Radio, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio Noordzee, SLAM!, SLAM! extra zenders, Sky Radio, Sky Radio extra zenders, Sublime en Veronica extra zenders
Dalers4EVER49 Radio, BNR Nieuwsradio, Decibel, Grand Prix - Sport Radio, JOE, Mediahuis Radio extra zenders, NPO 3FM, NPO Radio 1, Radio 10, Radio 10 extra zenders, Radio 8FM en Radio Veronica

