NPO Radio 2 blijft marktleider, terwijl Qmusic relatief veel inlevert: -0,9 procentpunt. Het verschil tussen beide stations is nu 1,3 procentpunt. Dat blijkt uit de luistercijfers van het NMO over week 39. Grootste stijger is NPO Radio 5, met 0,7 procentpunt.
Na drie weken met de ‘Top 3000’ levert Radio Veronica weer iets in: -0,5 procentpunt. JOE zakt nog iets steviger, met 0,7 procentpunt. Radio 10 blijft gelijk.
|Station
|Week 39
2025
|Week 38
2025
|Week 39
2024
|01.
|NPO Radio 2
|12.1 %
|11.9 %
|0.2
|12.3 %
|0.2
|02.
|Qmusic
|10.8 %
|11.7 %
|0.9
|11.7 %
|0.9
|03.
|NPO Radio 5
|8.4 %
|7.7 %
|0.7
|7.1 %
|1.3
|04.
|Radio 538
|8.1 %
|7.6 %
|0.5
|9.6 %
|1.5
|05.
|NPO Radio 1
|7.9 %
|7.8 %
|0.1
|7.9 %
|=
|06.
|Sky Radio
|7.1 %
|7.1 %
|=
|7.7 %
|0.6
|07.
|RPO Radio
|6.1 %
|6.1 %
|=
|%
|08.
|Radio 10
|6.0 %
|6.0 %
|=
|6.3 %
|0.3
|09.
|Radio Veronica
|5.6 %
|6.1 %
|0.5
|3.7 %
|1.9
|10.
|JOE
|5.4 %
|6.1 %
|0.7
|5.4 %
|=
|11.
|100% NL
|3.3 %
|3.0 %
|0.3
|3.9 %
|0.6
|12.
|E Power
|3.3 %
|3.1 %
|0.2
|3.6 %
|0.3
|13.
|NPO 3FM
|2.6 %
|2.6 %
|=
|2.3 %
|0.3
|14.
|Radio 10 extra*
|2.1 %
|2.2 %
|0.1
|1.9 %
|0.2
|15.
|NPO Klassiek
|1.9 %
|1.6 %
|0.3
|1.6 %
|0.3
|16.
|Qmusic extra*
|1.2 %
|1.2 %
|=
|1.0 %
|0.2
|17.
|SLAM!
|1.0 %
|1.0 %
|=
|1.3 %
|0.3
|18.
|NPO Sterren NL
|1.0 %
|0.9 %
|0.1
|%
|19.
|BNR Nieuwsradio
|0.9 %
|1.0 %
|0.1
|0.7 %
|0.2
|20.
|Radio 538 extra*
|0.8 %
|0.7 %
|0.1
|0.8 %
|=
|21.
|Sky Radio extra*
|0.7 %
|0.6 %
|0.1
|0.5 %
|0.2
|22.
|KINK
|0.5 %
|0.5 %
|=
|0.9 %
|0.4
|23.
|Qmusic Limburg
|0.5 %
|0.6 %
|0.1
|0.5 %
|=
|24.
|NPO Soul & Jazz
|0.5 %
|0.4 %
|0.1
|%
|25.
|Sublime
|0.4 %
|0.4 %
|=
|0.4 %
|=
|26.
|Radio Noordzee
|0.3 %
|0.4 %
|0.1
|%
|27.
|Veronica extra*
|0.3 %
|0.3 %
|=
|0.1 %
|0.2
|28.
|NPO Campus Radio
|0.2 %
|0.1 %
|0.1
|%
|29.
|Radio 8FM
|0.2 %
|0.2 %
|=
|%
|30.
|KINK extra*
|0.2 %
|0.1 %
|0.1
|%
|31.
|SLAM! extra*
|0.1 %
|0.2 %
|0.1
|0.1 %
|=
|32.
|100%NL extra*
|0.1 %
|0.2 %
|0.1
|0.1 %
|=
|33.
|AAS Network
|0.1 %
|0.1 %
|=
|0.1 %
|=
|34.
|JOE Non Stop
|0.1 %
|0.1 %
|=
|%
|35.
|4EVER49 Radio
|0.1 %
|0.1 %
|=
|%
|36.
|Decibel
|0.1 %
|0.2 %
|0.1
|0.1 %
|=
|37.
|Mediahuis Radio extra*
|0.0 %
|0.0 %
|=
|0.1 %
|0.1
|38.
|Grand Prix - Sport Radio
|0.0 %
|0.4 %
|0.4
|%
|Stijgers
|100% NL, E Power, KINK extra zenders, NPO Campus Radio, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO Radio 5, NPO Soul & Jazz, NPO Sterren NL, Radio 538, Radio 538 extra zenders en Sky Radio extra zenders
|Dalers
|100%NL extra zenders, BNR Nieuwsradio, Decibel, Grand Prix - Sport Radio, JOE, Qmusic, Qmusic Limburg, Radio 10 extra zenders, Radio Noordzee, Radio Veronica en SLAM! extra zenders
|Gelijk
|4EVER49 Radio, AAS Network, JOE Non Stop, KINK, Mediahuis Radio extra zenders, NPO 3FM, Qmusic extra zenders, RPO Radio, Radio 10, Radio 8FM, SLAM!, Sky Radio, Sublime en Veronica extra zenders
|Station
|Week 39
2025
|Week 38
2025
|Week 39
2024
|01.
|NPO Radio 5
|570
|561
|9
|185
|385
|02.
|NPO Radio 2
|343
|331
|12
|122
|221
|03.
|NPO Radio 1
|300
|270
|30
|90
|210
|04.
|Radio Veronica
|289
|273
|16
|102
|187
|05.
|NPO Klassiek
|270
|261
|9
|99
|171
|06.
|Radio 10
|221
|205
|16
|94
|127
|07.
|Qmusic
|197
|207
|10
|85
|112
|08.
|NPO Campus Radio
|188
|129
|59
|09.
|NPO 3FM
|182
|152
|30
|73
|109
|10.
|Radio 538
|171
|175
|4
|84
|87
|11.
|KINK
|166
|181
|15
|109
|57
|12.
|JOE
|157
|172
|15
|74
|83
|13.
|NPO Sterren NL
|155
|173
|18
|14.
|NPO Soul & Jazz
|155
|195
|40
|15.
|RPO Radio
|147
|145
|2
|16.
|Sky Radio
|145
|144
|1
|71
|74
|17.
|100% NL
|140
|125
|15
|74
|66
|18.
|E Power
|136
|130
|6
|69
|67
|19.
|Radio 10 extra*
|134
|133
|1
|86
|48
|20.
|SLAM!
|116
|114
|2
|69
|47
|21.
|Sublime
|92
|176
|84
|97
|5
|22.
|KINK extra*
|90
|60
|30
|23.
|BNR Nieuwsradio
|83
|85
|2
|49
|34
|24.
|Radio 8FM
|75
|47
|28
|25.
|Qmusic Limburg
|74
|96
|22
|46
|28
|26.
|Qmusic extra*
|73
|77
|4
|42
|31
|27.
|Sky Radio extra*
|72
|59
|13
|54
|18
|28.
|Radio Noordzee
|67
|105
|38
|29.
|Veronica extra*
|53
|63
|10
|40
|13
|30.
|Decibel
|50
|126
|76
|71
|21
|31.
|Radio 538 extra*
|49
|57
|8
|57
|8
|32.
|4EVER49 Radio
|43
|33
|10
|33.
|100%NL extra*
|33
|58
|25
|22
|11
|34.
|SLAM! extra*
|28
|50
|22
|21
|7
|35.
|JOE Non Stop
|28
|24
|4
|36.
|AAS Network
|10
|13
|3
|11
|1
|37.
|Mediahuis Radio extra*
|9
|6
|3
|20
|11
|38.
|Grand Prix - Sport Radio
|6
|87
|81
|Stijgers
|100% NL, 4EVER49 Radio, E Power, JOE Non Stop, KINK extra zenders, Mediahuis Radio extra zenders, NPO 3FM, NPO Campus Radio, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO Radio 5, RPO Radio, Radio 10, Radio 10 extra zenders, Radio 8FM, Radio Veronica, SLAM!, Sky Radio en Sky Radio extra zenders
|Dalers
|100%NL extra zenders, AAS Network, BNR Nieuwsradio, Decibel, Grand Prix - Sport Radio, JOE, KINK, NPO Soul & Jazz, NPO Sterren NL, Qmusic, Qmusic Limburg, Qmusic extra zenders, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio Noordzee, SLAM! extra zenders, Sublime en Veronica extra zenders
|Station
|Week 39
2025
|Week 38
2025
|Week 39
2024
|01.
|Qmusic
|4.208.902
|4.208.093
|809
|4.053.728
|155.174
|02.
|Sky Radio
|3.781.136
|3.661.714
|119.422
|3.828.604
|47.468
|03.
|Radio 538
|3.616.876
|3.234.615
|382.261
|3.505.692
|111.184
|04.
|RPO Radio
|3.181.198
|3.133.892
|47.306
|05.
|NPO Radio 2
|2.701.312
|2.684.750
|16.562
|2.657.092
|44.220
|06.
|JOE
|2.630.268
|2.645.657
|15.389
|2.376.021
|254.247
|07.
|Radio 10
|2.094.807
|2.191.876
|97.069
|2.344.410
|249.603
|08.
|NPO Radio 1
|2.024.172
|2.167.007
|142.835
|2.074.707
|50.535
|09.
|E Power
|1.858.916
|1.759.511
|99.405
|2.047.744
|188.828
|10.
|100% NL
|1.799.380
|1.788.573
|10.807
|1.785.193
|14.187
|11.
|Radio Veronica
|1.489.974
|1.658.228
|168.254
|1.247.417
|242.557
|12.
|Qmusic extra*
|1.291.473
|1.187.092
|104.381
|1.109.877
|181.596
|13.
|Radio 10 extra*
|1.208.263
|1.212.141
|3.878
|1.025.294
|182.969
|14.
|Radio 538 extra*
|1.189.111
|935.457
|253.654
|764.592
|424.519
|15.
|NPO Radio 5
|1.124.108
|1.025.705
|98.403
|852.760
|271.348
|16.
|NPO 3FM
|1.100.342
|1.272.488
|172.146
|1.249.244
|148.902
|17.
|BNR Nieuwsradio
|870.681
|871.326
|645
|511.803
|358.878
|18.
|Sky Radio extra*
|759.801
|716.074
|43.727
|550.154
|209.647
|19.
|AAS Network
|697.657
|465.482
|232.175
|489.553
|208.104
|20.
|SLAM!
|660.557
|639.797
|20.760
|706.274
|45.717
|21.
|NPO Klassiek
|538.749
|454.256
|84.493
|413.576
|125.173
|22.
|Qmusic Limburg
|491.911
|440.022
|51.889
|377.703
|114.208
|23.
|NPO Sterren NL
|480.517
|392.962
|87.555
|24.
|Veronica extra*
|365.369
|363.757
|1.612
|100.488
|264.881
|25.
|Radio Noordzee
|324.411
|296.158
|28.253
|26.
|SLAM! extra*
|314.787
|265.905
|48.882
|207.200
|107.587
|27.
|Sublime
|299.020
|172.659
|126.361
|216.040
|82.980
|28.
|100%NL extra*
|259.818
|192.950
|66.868
|236.677
|23.141
|29.
|KINK
|224.623
|192.671
|31.952
|322.542
|97.919
|30.
|NPO Soul & Jazz
|222.353
|170.139
|52.214
|31.
|Mediahuis Radio extra*
|219.767
|258.564
|38.797
|224.548
|4.781
|32.
|Radio 8FM
|219.695
|252.493
|32.798
|33.
|KINK extra*
|178.413
|167.639
|10.774
|34.
|JOE Non Stop
|177.803
|163.160
|14.643
|35.
|4EVER49 Radio
|114.253
|141.491
|27.238
|36.
|NPO Campus Radio
|92.881
|58.933
|33.948
|37.
|Decibel
|81.838
|92.668
|10.830
|88.477
|6.639
|38.
|Grand Prix - Sport Radio
|75.631
|362.886
|287.255
|Stijgers
|100% NL, 100%NL extra zenders, AAS Network, E Power, JOE Non Stop, KINK, KINK extra zenders, NPO Campus Radio, NPO Klassiek, NPO Radio 2, NPO Radio 5, NPO Soul & Jazz, NPO Sterren NL, Qmusic, Qmusic Limburg, Qmusic extra zenders, RPO Radio, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio Noordzee, SLAM!, SLAM! extra zenders, Sky Radio, Sky Radio extra zenders, Sublime en Veronica extra zenders
|Dalers
|4EVER49 Radio, BNR Nieuwsradio, Decibel, Grand Prix - Sport Radio, JOE, Mediahuis Radio extra zenders, NPO 3FM, NPO Radio 1, Radio 10, Radio 10 extra zenders, Radio 8FM en Radio Veronica
