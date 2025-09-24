Qmusic verliest de koppositie aan NPO Radio 2. Dat blijkt uit de luistercijfers van het NMO over week 38. Radio 2 krijgt er 0,2 procentpunt marktaandeel bij, terwijl Qmusic een half procentpunt inlevert.

Radio 10, die sinds begin deze maand de nieuwe ochtendshow van Gordon en Froukje uitzendt, zakt verder weg in de luistercijfers. Het station staat nu tiende, met een marktaandeel van 6,0 procent. Dat is 1,2 procentpunt lager dan vorig jaar om deze tijd.

Radio Veronica zond tot afgelopen vrijdag de ‘Top 3000’ uit. Dat is terug te zien in het marktaandeel van de zender, dat al weken in de lift zit. Veronica noteert nu 6,1 procent. Een andere opvallende stijger is Sky Radio, die er 0,8 procentpunt bij krijgt.

StationWeek 38
2025		Week 37
2025		 Week 38
2024		 
01.NPO Radio 211.9 %11.7 % 0.212.5 % 0.6
02.Qmusic11.7 %12.2 % 0.511.4 % 0.3
03.NPO Radio 17.8 %8.4 % 0.68.7 % 0.9
04.NPO Radio 57.7 %8.4 % 0.75.5 % 2.2
05.Radio 5387.6 %7.3 % 0.310.0 % 2.4
06.Sky Radio7.1 %6.3 % 0.87.6 % 0.5
07.JOE6.1 %6.7 % 0.64.9 % 1.2
08.RPO Radio6.1 %5.7 % 0.4 %
09.Radio Veronica6.1 %5.9 % 0.23.6 % 2.5
10.Radio 106.0 %6.3 % 0.37.2 % 1.2
11.E Power3.1 %3.2 % 0.13.8 % 0.7
12.100% NL3.0 %3.0 %=4.1 % 1.1
13.NPO 3FM2.6 %2.4 % 0.22.4 % 0.2
14.Radio 10 extra*2.2 %2.2 %=1.7 % 0.5
15.NPO Klassiek1.6 %1.9 % 0.31.6 %=
16.Qmusic extra*1.2 %1.4 % 0.20.8 % 0.4
17.BNR Nieuwsradio1.0 %1.0 %=0.6 % 0.4
18.SLAM!1.0 %1.0 %=1.0 %=
19.NPO Sterren NL0.9 %0.9 %= %
20.Radio 538 extra*0.7 %0.5 % 0.20.5 % 0.2
21.Sky Radio extra*0.6 %0.4 % 0.20.4 % 0.2
22.Qmusic Limburg0.6 %0.5 % 0.10.4 % 0.2
23.KINK0.5 %0.4 % 0.11.0 % 0.5
24.NPO Soul & Jazz0.4 %0.2 % 0.2 %
25.Grand Prix - Sport Radio0.4 %0.0 % 0.4 %
26.Radio Noordzee0.4 %0.3 % 0.1 %
27.Sublime0.4 %0.2 % 0.20.4 %=
28.Veronica extra*0.3 %0.2 % 0.10.0 % 0.3
29.SLAM! extra*0.2 %0.1 % 0.10.1 % 0.1
30.Radio 8FM0.2 %0.2 %= %
31.Decibel0.2 % %0.2 %=
32.100%NL extra*0.2 %0.1 % 0.10.0 % 0.2
33.KINK extra*0.1 %0.1 %=0.0 % 0.1
34.NPO Campus Radio0.1 %0.2 % 0.1 %
35.AAS Network0.1 %0.1 %=0.1 %=
36.4EVER49 Radio0.1 %0.1 %= %
37.JOE Non Stop0.1 %0.2 % 0.1 %
38.Mediahuis Radio extra*0.0 % %0.1 % 0.1
       
extra* = Extra zenders / Themazenders

Stijgers 100%NL extra zenders, Grand Prix - Sport Radio, KINK, NPO 3FM, NPO Radio 2, NPO Soul & Jazz, Qmusic Limburg, RPO Radio, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio Noordzee, Radio Veronica, SLAM! extra zenders, Sky Radio, Sky Radio extra zenders, Sublime en Veronica extra zenders
DalersE Power, JOE, JOE Non Stop, NPO Campus Radio, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Radio 5, Qmusic, Qmusic extra zenders en Radio 10
Gelijk100% NL, 4EVER49 Radio, AAS Network, BNR Nieuwsradio, KINK extra zenders, NPO Sterren NL, Radio 10 extra zenders, Radio 8FM en SLAM!

Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.

StationWeek 38
2025		Week 37
2025		 Week 38
2024		 
01.NPO Radio 5561627 66151 410
02.NPO Radio 2331328 3114 217
03.Radio Veronica273285 12107 166
04.NPO Radio 1270308 3890 180
05.NPO Klassiek261284 23103 158
06.Qmusic207224 1781 126
07.Radio 10205234 2996 109
08.NPO Soul & Jazz19586 109
09.KINK181149 32127 54
10.Sublime17671 10599 77
11.Radio 538175174 189 86
12.NPO Sterren NL173179 6
13.JOE172185 1368 104
14.NPO 3FM152148 469 83
15.RPO Radio145130 15
16.Sky Radio144129 1567 77
17.Radio 10 extra*133125 868 65
18.E Power130135 582 48
19.NPO Campus Radio12992 37
20.Decibel12691 35
21.100% NL125129 476 49
22.SLAM!114129 1562 52
23.Radio Noordzee10575 30
24.Qmusic Limburg9677 1934 62
25.Grand Prix - Sport Radio8730 57
26.BNR Nieuwsradio8587 241 44
27.Qmusic extra*7787 1045 32
28.Veronica extra*6349 1422 41
29.KINK extra*6040 2032 28
30.Sky Radio extra*5942 1747 12
31.100%NL extra*5834 2411 47
32.Radio 538 extra*5739 1842 15
33.SLAM! extra*5046 427 23
34.Radio 8FM4768 21
35.4EVER49 Radio3387 54
36.JOE Non Stop2459 35
37.AAS Network1314 110 3
38.Mediahuis Radio extra*616 10
       
extra* = Extra zenders / Themazenders

Stijgers 100%NL extra zenders, Grand Prix - Sport Radio, KINK, KINK extra zenders, NPO 3FM, NPO Campus Radio, NPO Radio 2, NPO Soul & Jazz, Qmusic Limburg, RPO Radio, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio Noordzee, SLAM! extra zenders, Sky Radio, Sky Radio extra zenders, Sublime en Veronica extra zenders
Dalers100% NL, 4EVER49 Radio, AAS Network, BNR Nieuwsradio, E Power, JOE, JOE Non Stop, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Radio 5, NPO Sterren NL, Qmusic, Qmusic extra zenders, Radio 10, Radio 8FM, Radio Veronica en SLAM!

Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.

StationWeek 38
2025		Week 37
2025		 Week 38
2024		 
01.Qmusic4.208.0934.126.240 81.8534.031.278 176.815
02.Sky Radio3.661.7143.716.949 55.2353.722.807 61.093
03.Radio 5383.234.6153.174.734 59.8813.281.499 46.884
04.RPO Radio3.133.8923.298.808 164.916
05.NPO Radio 22.684.7502.695.720 10.9702.740.086 55.336
06.JOE2.645.6572.726.821 81.1642.401.185 244.472
07.Radio 102.191.8762.025.781 166.0952.372.780 180.904
08.NPO Radio 12.167.0072.062.130 104.8772.065.359 101.648
09.100% NL1.788.5731.755.831 32.7421.789.811 1.238
10.E Power1.759.5111.785.189 25.6781.760.710 1.199
11.Radio Veronica1.658.2281.559.183 99.0451.118.325 539.903
12.NPO 3FM1.272.4881.240.569 31.9191.177.900 94.588
13.Radio 10 extra*1.212.1411.299.538 87.3971.050.012 162.129
14.Qmusic extra*1.187.0921.167.242 19.850886.277 300.815
15.NPO Radio 51.025.7051.011.908 13.797916.227 109.478
16.Radio 538 extra*935.457960.953 25.496639.981 295.476
17.BNR Nieuwsradio871.326850.512 20.814494.454 376.872
18.Sky Radio extra*716.074792.100 76.026470.359 245.715
19.SLAM!639.797575.731 64.066648.426 8.629
20.AAS Network465.482398.960 66.522528.916 63.434
21.NPO Klassiek454.256509.543 55.287379.794 74.462
22.Qmusic Limburg440.022499.621 59.599412.292 27.730
23.NPO Sterren NL392.962392.164 798
24.Veronica extra*363.757331.092 32.665110.060 253.697
25.Grand Prix - Sport Radio362.88696.037 266.849
26.Radio Noordzee296.158351.599 55.441
27.SLAM! extra*265.905239.173 26.732152.721 113.184
28.Mediahuis Radio extra*258.564 253.936 4.628
29.Radio 8FM252.493233.432 19.061
30.100%NL extra*192.950183.109 9.841147.689 45.261
31.KINK192.671194.336 1.665250.029 57.358
32.Sublime172.659254.755 82.096191.996 19.337
33.NPO Soul & Jazz170.139194.593 24.454
34.KINK extra*167.639162.399 5.24086.057 81.582
35.JOE Non Stop163.160256.432 93.272
36.4EVER49 Radio141.49186.792 54.699
37.Decibel92.668 89.480 3.188
38.NPO Campus Radio58.933139.341 80.408
       
extra* = Extra zenders / Themazenders

Stijgers 100% NL, 100%NL extra zenders, 4EVER49 Radio, AAS Network, BNR Nieuwsradio, Grand Prix - Sport Radio, KINK extra zenders, NPO 3FM, NPO Radio 1, NPO Radio 5, NPO Sterren NL, Qmusic, Qmusic extra zenders, Radio 10, Radio 538, Radio 8FM, Radio Veronica, SLAM!, SLAM! extra zenders en Veronica extra zenders
DalersE Power, JOE, JOE Non Stop, KINK, NPO Campus Radio, NPO Klassiek, NPO Radio 2, NPO Soul & Jazz, Qmusic Limburg, RPO Radio, Radio 10 extra zenders, Radio 538 extra zenders, Radio Noordzee, Sky Radio, Sky Radio extra zenders en Sublime

Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.

Foto: RadioFreak

GERELATEERDE ARTIKELENMEER VAN DEZE AUTEUR