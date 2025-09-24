Qmusic verliest de koppositie aan NPO Radio 2. Dat blijkt uit de luistercijfers van het NMO over week 38. Radio 2 krijgt er 0,2 procentpunt marktaandeel bij, terwijl Qmusic een half procentpunt inlevert.
Radio 10, die sinds begin deze maand de nieuwe ochtendshow van Gordon en Froukje uitzendt, zakt verder weg in de luistercijfers. Het station staat nu tiende, met een marktaandeel van 6,0 procent. Dat is 1,2 procentpunt lager dan vorig jaar om deze tijd.
Radio Veronica zond tot afgelopen vrijdag de ‘Top 3000’ uit. Dat is terug te zien in het marktaandeel van de zender, dat al weken in de lift zit. Veronica noteert nu 6,1 procent. Een andere opvallende stijger is Sky Radio, die er 0,8 procentpunt bij krijgt.
|Station
|Week 38
2025
|Week 37
2025
|Week 38
2024
|01.
|NPO Radio 2
|11.9 %
|11.7 %
|0.2
|12.5 %
|0.6
|02.
|Qmusic
|11.7 %
|12.2 %
|0.5
|11.4 %
|0.3
|03.
|NPO Radio 1
|7.8 %
|8.4 %
|0.6
|8.7 %
|0.9
|04.
|NPO Radio 5
|7.7 %
|8.4 %
|0.7
|5.5 %
|2.2
|05.
|Radio 538
|7.6 %
|7.3 %
|0.3
|10.0 %
|2.4
|06.
|Sky Radio
|7.1 %
|6.3 %
|0.8
|7.6 %
|0.5
|07.
|JOE
|6.1 %
|6.7 %
|0.6
|4.9 %
|1.2
|08.
|RPO Radio
|6.1 %
|5.7 %
|0.4
|%
|09.
|Radio Veronica
|6.1 %
|5.9 %
|0.2
|3.6 %
|2.5
|10.
|Radio 10
|6.0 %
|6.3 %
|0.3
|7.2 %
|1.2
|11.
|E Power
|3.1 %
|3.2 %
|0.1
|3.8 %
|0.7
|12.
|100% NL
|3.0 %
|3.0 %
|=
|4.1 %
|1.1
|13.
|NPO 3FM
|2.6 %
|2.4 %
|0.2
|2.4 %
|0.2
|14.
|Radio 10 extra*
|2.2 %
|2.2 %
|=
|1.7 %
|0.5
|15.
|NPO Klassiek
|1.6 %
|1.9 %
|0.3
|1.6 %
|=
|16.
|Qmusic extra*
|1.2 %
|1.4 %
|0.2
|0.8 %
|0.4
|17.
|BNR Nieuwsradio
|1.0 %
|1.0 %
|=
|0.6 %
|0.4
|18.
|SLAM!
|1.0 %
|1.0 %
|=
|1.0 %
|=
|19.
|NPO Sterren NL
|0.9 %
|0.9 %
|=
|%
|20.
|Radio 538 extra*
|0.7 %
|0.5 %
|0.2
|0.5 %
|0.2
|21.
|Sky Radio extra*
|0.6 %
|0.4 %
|0.2
|0.4 %
|0.2
|22.
|Qmusic Limburg
|0.6 %
|0.5 %
|0.1
|0.4 %
|0.2
|23.
|KINK
|0.5 %
|0.4 %
|0.1
|1.0 %
|0.5
|24.
|NPO Soul & Jazz
|0.4 %
|0.2 %
|0.2
|%
|25.
|Grand Prix - Sport Radio
|0.4 %
|0.0 %
|0.4
|%
|26.
|Radio Noordzee
|0.4 %
|0.3 %
|0.1
|%
|27.
|Sublime
|0.4 %
|0.2 %
|0.2
|0.4 %
|=
|28.
|Veronica extra*
|0.3 %
|0.2 %
|0.1
|0.0 %
|0.3
|29.
|SLAM! extra*
|0.2 %
|0.1 %
|0.1
|0.1 %
|0.1
|30.
|Radio 8FM
|0.2 %
|0.2 %
|=
|%
|31.
|Decibel
|0.2 %
|%
|0.2 %
|=
|32.
|100%NL extra*
|0.2 %
|0.1 %
|0.1
|0.0 %
|0.2
|33.
|KINK extra*
|0.1 %
|0.1 %
|=
|0.0 %
|0.1
|34.
|NPO Campus Radio
|0.1 %
|0.2 %
|0.1
|%
|35.
|AAS Network
|0.1 %
|0.1 %
|=
|0.1 %
|=
|36.
|4EVER49 Radio
|0.1 %
|0.1 %
|=
|%
|37.
|JOE Non Stop
|0.1 %
|0.2 %
|0.1
|%
|38.
|Mediahuis Radio extra*
|0.0 %
|%
|0.1 %
|0.1
|Stijgers
|100%NL extra zenders, Grand Prix - Sport Radio, KINK, NPO 3FM, NPO Radio 2, NPO Soul & Jazz, Qmusic Limburg, RPO Radio, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio Noordzee, Radio Veronica, SLAM! extra zenders, Sky Radio, Sky Radio extra zenders, Sublime en Veronica extra zenders
|Dalers
|E Power, JOE, JOE Non Stop, NPO Campus Radio, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Radio 5, Qmusic, Qmusic extra zenders en Radio 10
|Gelijk
|100% NL, 4EVER49 Radio, AAS Network, BNR Nieuwsradio, KINK extra zenders, NPO Sterren NL, Radio 10 extra zenders, Radio 8FM en SLAM!
Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.
|Station
|Week 38
2025
|Week 37
2025
|Week 38
2024
|01.
|NPO Radio 5
|561
|627
|66
|151
|410
|02.
|NPO Radio 2
|331
|328
|3
|114
|217
|03.
|Radio Veronica
|273
|285
|12
|107
|166
|04.
|NPO Radio 1
|270
|308
|38
|90
|180
|05.
|NPO Klassiek
|261
|284
|23
|103
|158
|06.
|Qmusic
|207
|224
|17
|81
|126
|07.
|Radio 10
|205
|234
|29
|96
|109
|08.
|NPO Soul & Jazz
|195
|86
|109
|09.
|KINK
|181
|149
|32
|127
|54
|10.
|Sublime
|176
|71
|105
|99
|77
|11.
|Radio 538
|175
|174
|1
|89
|86
|12.
|NPO Sterren NL
|173
|179
|6
|13.
|JOE
|172
|185
|13
|68
|104
|14.
|NPO 3FM
|152
|148
|4
|69
|83
|15.
|RPO Radio
|145
|130
|15
|16.
|Sky Radio
|144
|129
|15
|67
|77
|17.
|Radio 10 extra*
|133
|125
|8
|68
|65
|18.
|E Power
|130
|135
|5
|82
|48
|19.
|NPO Campus Radio
|129
|92
|37
|20.
|Decibel
|126
|91
|35
|21.
|100% NL
|125
|129
|4
|76
|49
|22.
|SLAM!
|114
|129
|15
|62
|52
|23.
|Radio Noordzee
|105
|75
|30
|24.
|Qmusic Limburg
|96
|77
|19
|34
|62
|25.
|Grand Prix - Sport Radio
|87
|30
|57
|26.
|BNR Nieuwsradio
|85
|87
|2
|41
|44
|27.
|Qmusic extra*
|77
|87
|10
|45
|32
|28.
|Veronica extra*
|63
|49
|14
|22
|41
|29.
|KINK extra*
|60
|40
|20
|32
|28
|30.
|Sky Radio extra*
|59
|42
|17
|47
|12
|31.
|100%NL extra*
|58
|34
|24
|11
|47
|32.
|Radio 538 extra*
|57
|39
|18
|42
|15
|33.
|SLAM! extra*
|50
|46
|4
|27
|23
|34.
|Radio 8FM
|47
|68
|21
|35.
|4EVER49 Radio
|33
|87
|54
|36.
|JOE Non Stop
|24
|59
|35
|37.
|AAS Network
|13
|14
|1
|10
|3
|38.
|Mediahuis Radio extra*
|6
|16
|10
|Stijgers
|100%NL extra zenders, Grand Prix - Sport Radio, KINK, KINK extra zenders, NPO 3FM, NPO Campus Radio, NPO Radio 2, NPO Soul & Jazz, Qmusic Limburg, RPO Radio, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio Noordzee, SLAM! extra zenders, Sky Radio, Sky Radio extra zenders, Sublime en Veronica extra zenders
|Dalers
|100% NL, 4EVER49 Radio, AAS Network, BNR Nieuwsradio, E Power, JOE, JOE Non Stop, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Radio 5, NPO Sterren NL, Qmusic, Qmusic extra zenders, Radio 10, Radio 8FM, Radio Veronica en SLAM!
|Station
|Week 38
2025
|Week 37
2025
|Week 38
2024
|01.
|Qmusic
|4.208.093
|4.126.240
|81.853
|4.031.278
|176.815
|02.
|Sky Radio
|3.661.714
|3.716.949
|55.235
|3.722.807
|61.093
|03.
|Radio 538
|3.234.615
|3.174.734
|59.881
|3.281.499
|46.884
|04.
|RPO Radio
|3.133.892
|3.298.808
|164.916
|05.
|NPO Radio 2
|2.684.750
|2.695.720
|10.970
|2.740.086
|55.336
|06.
|JOE
|2.645.657
|2.726.821
|81.164
|2.401.185
|244.472
|07.
|Radio 10
|2.191.876
|2.025.781
|166.095
|2.372.780
|180.904
|08.
|NPO Radio 1
|2.167.007
|2.062.130
|104.877
|2.065.359
|101.648
|09.
|100% NL
|1.788.573
|1.755.831
|32.742
|1.789.811
|1.238
|10.
|E Power
|1.759.511
|1.785.189
|25.678
|1.760.710
|1.199
|11.
|Radio Veronica
|1.658.228
|1.559.183
|99.045
|1.118.325
|539.903
|12.
|NPO 3FM
|1.272.488
|1.240.569
|31.919
|1.177.900
|94.588
|13.
|Radio 10 extra*
|1.212.141
|1.299.538
|87.397
|1.050.012
|162.129
|14.
|Qmusic extra*
|1.187.092
|1.167.242
|19.850
|886.277
|300.815
|15.
|NPO Radio 5
|1.025.705
|1.011.908
|13.797
|916.227
|109.478
|16.
|Radio 538 extra*
|935.457
|960.953
|25.496
|639.981
|295.476
|17.
|BNR Nieuwsradio
|871.326
|850.512
|20.814
|494.454
|376.872
|18.
|Sky Radio extra*
|716.074
|792.100
|76.026
|470.359
|245.715
|19.
|SLAM!
|639.797
|575.731
|64.066
|648.426
|8.629
|20.
|AAS Network
|465.482
|398.960
|66.522
|528.916
|63.434
|21.
|NPO Klassiek
|454.256
|509.543
|55.287
|379.794
|74.462
|22.
|Qmusic Limburg
|440.022
|499.621
|59.599
|412.292
|27.730
|23.
|NPO Sterren NL
|392.962
|392.164
|798
|24.
|Veronica extra*
|363.757
|331.092
|32.665
|110.060
|253.697
|25.
|Grand Prix - Sport Radio
|362.886
|96.037
|266.849
|26.
|Radio Noordzee
|296.158
|351.599
|55.441
|27.
|SLAM! extra*
|265.905
|239.173
|26.732
|152.721
|113.184
|28.
|Mediahuis Radio extra*
|258.564
|253.936
|4.628
|29.
|Radio 8FM
|252.493
|233.432
|19.061
|30.
|100%NL extra*
|192.950
|183.109
|9.841
|147.689
|45.261
|31.
|KINK
|192.671
|194.336
|1.665
|250.029
|57.358
|32.
|Sublime
|172.659
|254.755
|82.096
|191.996
|19.337
|33.
|NPO Soul & Jazz
|170.139
|194.593
|24.454
|34.
|KINK extra*
|167.639
|162.399
|5.240
|86.057
|81.582
|35.
|JOE Non Stop
|163.160
|256.432
|93.272
|36.
|4EVER49 Radio
|141.491
|86.792
|54.699
|37.
|Decibel
|92.668
|89.480
|3.188
|38.
|NPO Campus Radio
|58.933
|139.341
|80.408
|Stijgers
|100% NL, 100%NL extra zenders, 4EVER49 Radio, AAS Network, BNR Nieuwsradio, Grand Prix - Sport Radio, KINK extra zenders, NPO 3FM, NPO Radio 1, NPO Radio 5, NPO Sterren NL, Qmusic, Qmusic extra zenders, Radio 10, Radio 538, Radio 8FM, Radio Veronica, SLAM!, SLAM! extra zenders en Veronica extra zenders
|Dalers
|E Power, JOE, JOE Non Stop, KINK, NPO Campus Radio, NPO Klassiek, NPO Radio 2, NPO Soul & Jazz, Qmusic Limburg, RPO Radio, Radio 10 extra zenders, Radio 538 extra zenders, Radio Noordzee, Sky Radio, Sky Radio extra zenders en Sublime
Foto: RadioFreak