NPO Radio 1 stijgt naar de top drie van best beluisterde radiostations. Het station krijgt er 0,7 procentpunt marktaandeel bij en is daarmee, samen met Radio Veronica en JOE, de grootste stijger. Dat blijkt uit de luistercijfers van het NMO over week 37.
Op Radio Veronica is sinds begin deze maand de ‘Top 3000’ te horen, de lijst met de drieduizend beste nummers ooit gemaakt. Dat legt de zender geen windeieren, want het marktaandeel stijgt met 0,7 procentpunt.
Opvallende zakker is Radio 538, dat maar liefst 1,3 procentpunt inlevert. Radio 10 weet vooralsnog niet te profiteren van de nieuwe ochtendshow van Gordon en Froukje. Het marktaandeel van de zender zakt iets, met 0,1 procentpunt.
|Station
|Week 37
2025
|Week 36
2025
|Week 37
2024
|01.
|Qmusic
|12.2 %
|12.4 %
|0.2
|11.2 %
|1
|02.
|NPO Radio 2
|11.7 %
|11.6 %
|0.1
|12.6 %
|0.9
|03.
|NPO Radio 1
|8.4 %
|7.7 %
|0.7
|7.9 %
|0.5
|04.
|NPO Radio 5
|8.4 %
|8.2 %
|0.2
|5.8 %
|2.6
|05.
|Radio 538
|7.3 %
|8.6 %
|1.3
|9.9 %
|2.6
|06.
|JOE
|6.7 %
|6.0 %
|0.7
|5.3 %
|1.4
|07.
|Sky Radio
|6.3 %
|6.5 %
|0.2
|7.6 %
|1.3
|08.
|Radio 10
|6.3 %
|6.4 %
|0.1
|6.6 %
|0.3
|09.
|Radio Veronica
|5.9 %
|5.2 %
|0.7
|4.0 %
|1.9
|10.
|RPO Radio
|5.7 %
|5.6 %
|0.1
|%
|11.
|E Power
|3.2 %
|3.3 %
|0.1
|3.8 %
|0.6
|12.
|100% NL
|3.0 %
|3.2 %
|0.2
|4.0 %
|1
|13.
|NPO 3FM
|2.4 %
|2.4 %
|=
|2.3 %
|0.1
|14.
|Radio 10 extra*
|2.2 %
|2.0 %
|0.2
|1.7 %
|0.5
|15.
|NPO Klassiek
|1.9 %
|1.7 %
|0.2
|1.8 %
|0.1
|16.
|Qmusic extra*
|1.4 %
|1.2 %
|0.2
|0.9 %
|0.5
|17.
|SLAM!
|1.0 %
|1.2 %
|0.2
|1.2 %
|0.2
|18.
|BNR Nieuwsradio
|1.0 %
|1.0 %
|=
|0.8 %
|0.2
|19.
|NPO Sterren NL
|0.9 %
|0.9 %
|=
|%
|20.
|Qmusic Limburg
|0.5 %
|0.6 %
|0.1
|0.3 %
|0.2
|21.
|Radio 538 extra*
|0.5 %
|0.7 %
|0.2
|0.7 %
|0.2
|22.
|Sky Radio extra*
|0.4 %
|0.4 %
|=
|0.3 %
|0.1
|23.
|KINK
|0.4 %
|0.6 %
|0.2
|0.7 %
|0.3
|24.
|Radio Noordzee
|0.3 %
|0.4 %
|0.1
|%
|25.
|Sublime
|0.2 %
|0.3 %
|0.1
|0.4 %
|0.2
|26.
|NPO Soul & Jazz
|0.2 %
|0.1 %
|0.1
|%
|27.
|Veronica extra*
|0.2 %
|0.3 %
|0.1
|0.1 %
|0.1
|28.
|Radio 8FM
|0.2 %
|0.2 %
|=
|%
|29.
|JOE Non Stop
|0.2 %
|%
|%
|30.
|NPO Campus Radio
|0.2 %
|0.2 %
|=
|%
|31.
|SLAM! extra*
|0.1 %
|0.1 %
|=
|0.1 %
|=
|32.
|4EVER49 Radio
|0.1 %
|0.1 %
|=
|%
|33.
|KINK extra*
|0.1 %
|0.1 %
|=
|0.0 %
|0.1
|34.
|100%NL extra*
|0.1 %
|0.2 %
|0.1
|0.0 %
|0.1
|35.
|AAS Network
|0.1 %
|0.1 %
|=
|0.1 %
|=
|36.
|Grand Prix - Sport Radio
|0.0 %
|0.4 %
|0.4
|%
|Stijgers
|JOE, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO Radio 5, NPO Soul & Jazz, Qmusic extra zenders, RPO Radio, Radio 10 extra zenders en Radio Veronica
|Dalers
|100% NL, 100%NL extra zenders, E Power, Grand Prix - Sport Radio, KINK, Qmusic, Qmusic Limburg, Radio 10, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio Noordzee, SLAM!, Sky Radio, Sublime en Veronica extra zenders
|Gelijk
|4EVER49 Radio, AAS Network, BNR Nieuwsradio, KINK extra zenders, NPO 3FM, NPO Campus Radio, NPO Sterren NL, Radio 8FM, SLAM! extra zenders en Sky Radio extra zenders
Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.
|Station
|Week 37
2025
|Week 36
2025
|Week 37
2024
|01.
|NPO Radio 5
|627
|640
|13
|166
|461
|02.
|NPO Radio 2
|328
|328
|=
|128
|200
|03.
|NPO Radio 1
|308
|300
|8
|91
|217
|04.
|Radio Veronica
|285
|266
|19
|107
|178
|05.
|NPO Klassiek
|284
|321
|37
|102
|182
|06.
|Radio 10
|234
|209
|25
|99
|135
|07.
|Qmusic
|224
|210
|14
|84
|140
|08.
|JOE
|185
|182
|3
|76
|109
|09.
|NPO Sterren NL
|179
|157
|22
|10.
|Radio 538
|174
|186
|12
|89
|85
|11.
|KINK
|149
|152
|3
|105
|44
|12.
|NPO 3FM
|148
|150
|2
|74
|74
|13.
|E Power
|135
|143
|8
|80
|55
|14.
|RPO Radio
|130
|128
|2
|15.
|Sky Radio
|129
|128
|1
|70
|59
|16.
|100% NL
|129
|134
|5
|84
|45
|17.
|SLAM!
|129
|162
|33
|67
|62
|18.
|Radio 10 extra*
|125
|118
|7
|77
|48
|19.
|NPO Campus Radio
|92
|166
|74
|20.
|Qmusic extra*
|87
|72
|15
|44
|43
|21.
|4EVER49 Radio
|87
|42
|45
|22.
|BNR Nieuwsradio
|87
|95
|8
|53
|34
|23.
|NPO Soul & Jazz
|86
|70
|16
|24.
|Qmusic Limburg
|77
|120
|43
|30
|47
|25.
|Radio Noordzee
|75
|88
|13
|26.
|Sublime
|71
|123
|52
|101
|30
|27.
|Radio 8FM
|68
|63
|5
|28.
|JOE Non Stop
|59
|29.
|Veronica extra*
|49
|71
|22
|30
|19
|30.
|SLAM! extra*
|46
|36
|10
|28
|18
|31.
|Sky Radio extra*
|42
|49
|7
|36
|6
|32.
|KINK extra*
|40
|67
|27
|21
|19
|33.
|Radio 538 extra*
|39
|57
|18
|58
|19
|34.
|100%NL extra*
|34
|39
|5
|11
|23
|35.
|Grand Prix - Sport Radio
|30
|78
|48
|36.
|AAS Network
|14
|12
|2
|7
|7
|Stijgers
|4EVER49 Radio, AAS Network, JOE, NPO Radio 1, NPO Soul & Jazz, NPO Sterren NL, Qmusic, Qmusic extra zenders, RPO Radio, Radio 10, Radio 10 extra zenders, Radio 8FM, Radio Veronica, SLAM! extra zenders en Sky Radio
|Dalers
|100% NL, 100%NL extra zenders, BNR Nieuwsradio, E Power, Grand Prix - Sport Radio, KINK, KINK extra zenders, NPO 3FM, NPO Campus Radio, NPO Klassiek, NPO Radio 5, Qmusic Limburg, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio Noordzee, SLAM!, Sky Radio extra zenders, Sublime en Veronica extra zenders
|Gelijk
|NPO Radio 2
|Station
|Week 37
2025
|Week 36
2025
|Week 37
2024
|01.
|Qmusic
|4.126.240
|4.353.212
|226.972
|3.866.738
|259.502
|02.
|Sky Radio
|3.716.949
|3.770.258
|53.309
|3.650.020
|66.929
|03.
|RPO Radio
|3.298.808
|3.226.983
|71.825
|04.
|Radio 538
|3.174.734
|3.419.417
|244.683
|3.413.951
|239.217
|05.
|JOE
|2.726.821
|2.461.839
|264.982
|2.289.670
|437.151
|06.
|NPO Radio 2
|2.695.720
|2.609.519
|86.201
|2.590.248
|105.472
|07.
|NPO Radio 1
|2.062.130
|1.909.250
|152.880
|2.031.482
|30.648
|08.
|Radio 10
|2.025.781
|2.250.446
|224.665
|2.320.759
|294.978
|09.
|E Power
|1.785.189
|1.732.321
|52.868
|1.736.428
|48.761
|10.
|100% NL
|1.755.831
|1.758.757
|2.926
|1.688.658
|67.173
|11.
|Radio Veronica
|1.559.183
|1.448.915
|110.268
|1.268.801
|290.382
|12.
|Radio 10 extra*
|1.299.538
|1.259.365
|40.173
|1.018.539
|280.999
|13.
|NPO 3FM
|1.240.569
|1.168.284
|72.285
|1.134.802
|105.767
|14.
|Qmusic extra*
|1.167.242
|1.190.551
|23.309
|932.755
|234.487
|15.
|NPO Radio 5
|1.011.908
|950.315
|61.593
|835.974
|175.934
|16.
|Radio 538 extra*
|960.953
|844.591
|116.362
|639.565
|321.388
|17.
|BNR Nieuwsradio
|850.512
|743.455
|107.057
|572.271
|278.241
|18.
|Sky Radio extra*
|792.100
|596.601
|195.499
|595.242
|196.858
|19.
|SLAM!
|575.731
|551.998
|23.733
|683.140
|107.409
|20.
|NPO Klassiek
|509.543
|389.720
|119.823
|543.040
|33.497
|21.
|Qmusic Limburg
|499.621
|398.250
|101.371
|462.960
|36.661
|22.
|AAS Network
|398.960
|480.522
|81.562
|553.458
|154.498
|23.
|NPO Sterren NL
|392.164
|402.954
|10.790
|24.
|Radio Noordzee
|351.599
|334.379
|17.220
|25.
|Veronica extra*
|331.092
|356.959
|25.867
|134.795
|196.297
|26.
|JOE Non Stop
|256.432
|27.
|Sublime
|254.755
|173.417
|81.338
|220.543
|34.212
|28.
|SLAM! extra*
|239.173
|291.093
|51.920
|206.391
|32.782
|29.
|Radio 8FM
|233.432
|200.002
|33.430
|30.
|NPO Soul & Jazz
|194.593
|147.912
|46.681
|31.
|KINK
|194.336
|293.165
|98.829
|230.698
|36.362
|32.
|100%NL extra*
|183.109
|347.205
|164.096
|220.538
|37.429
|33.
|KINK extra*
|162.399
|146.427
|15.972
|107.941
|54.458
|34.
|NPO Campus Radio
|139.341
|80.616
|58.725
|35.
|Grand Prix - Sport Radio
|96.037
|340.986
|244.949
|36.
|4EVER49 Radio
|86.792
|177.692
|90.900
|Stijgers
|BNR Nieuwsradio, E Power, JOE, KINK extra zenders, NPO 3FM, NPO Campus Radio, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO Radio 5, NPO Soul & Jazz, Qmusic Limburg, RPO Radio, Radio 10 extra zenders, Radio 538 extra zenders, Radio 8FM, Radio Noordzee, Radio Veronica, SLAM!, Sky Radio extra zenders en Sublime
|Dalers
|100% NL, 100%NL extra zenders, 4EVER49 Radio, AAS Network, Grand Prix - Sport Radio, KINK, NPO Sterren NL, Qmusic, Qmusic extra zenders, Radio 10, Radio 538, SLAM! extra zenders, Sky Radio en Veronica extra zenders
