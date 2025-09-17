NPO Radio 1 stijgt naar de top drie van best beluisterde radiostations. Het station krijgt er 0,7 procentpunt marktaandeel bij en is daarmee, samen met Radio Veronica en JOE, de grootste stijger. Dat blijkt uit de luistercijfers van het NMO over week 37.

Op Radio Veronica is sinds begin deze maand de ‘Top 3000’ te horen, de lijst met de drieduizend beste nummers ooit gemaakt. Dat legt de zender geen windeieren, want het marktaandeel stijgt met 0,7 procentpunt.

Opvallende zakker is Radio 538, dat maar liefst 1,3 procentpunt inlevert. Radio 10 weet vooralsnog niet te profiteren van de nieuwe ochtendshow van Gordon en Froukje. Het marktaandeel van de zender zakt iets, met 0,1 procentpunt.

StationWeek 37
2025		Week 36
2025		 Week 37
2024		 
01.Qmusic12.2 %12.4 % 0.211.2 % 1
02.NPO Radio 211.7 %11.6 % 0.112.6 % 0.9
03.NPO Radio 18.4 %7.7 % 0.77.9 % 0.5
04.NPO Radio 58.4 %8.2 % 0.25.8 % 2.6
05.Radio 5387.3 %8.6 % 1.39.9 % 2.6
06.JOE6.7 %6.0 % 0.75.3 % 1.4
07.Sky Radio6.3 %6.5 % 0.27.6 % 1.3
08.Radio 106.3 %6.4 % 0.16.6 % 0.3
09.Radio Veronica5.9 %5.2 % 0.74.0 % 1.9
10.RPO Radio5.7 %5.6 % 0.1 %
11.E Power3.2 %3.3 % 0.13.8 % 0.6
12.100% NL3.0 %3.2 % 0.24.0 % 1
13.NPO 3FM2.4 %2.4 %=2.3 % 0.1
14.Radio 10 extra*2.2 %2.0 % 0.21.7 % 0.5
15.NPO Klassiek1.9 %1.7 % 0.21.8 % 0.1
16.Qmusic extra*1.4 %1.2 % 0.20.9 % 0.5
17.SLAM!1.0 %1.2 % 0.21.2 % 0.2
18.BNR Nieuwsradio1.0 %1.0 %=0.8 % 0.2
19.NPO Sterren NL0.9 %0.9 %= %
20.Qmusic Limburg0.5 %0.6 % 0.10.3 % 0.2
21.Radio 538 extra*0.5 %0.7 % 0.20.7 % 0.2
22.Sky Radio extra*0.4 %0.4 %=0.3 % 0.1
23.KINK0.4 %0.6 % 0.20.7 % 0.3
24.Radio Noordzee0.3 %0.4 % 0.1 %
25.Sublime0.2 %0.3 % 0.10.4 % 0.2
26.NPO Soul & Jazz0.2 %0.1 % 0.1 %
27.Veronica extra*0.2 %0.3 % 0.10.1 % 0.1
28.Radio 8FM0.2 %0.2 %= %
29.JOE Non Stop0.2 % % %
30.NPO Campus Radio0.2 %0.2 %= %
31.SLAM! extra*0.1 %0.1 %=0.1 %=
32.4EVER49 Radio0.1 %0.1 %= %
33.KINK extra*0.1 %0.1 %=0.0 % 0.1
34.100%NL extra*0.1 %0.2 % 0.10.0 % 0.1
35.AAS Network0.1 %0.1 %=0.1 %=
36.Grand Prix - Sport Radio0.0 %0.4 % 0.4 %
       
extra* = Extra zenders / Themazenders

Stijgers JOE, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO Radio 5, NPO Soul & Jazz, Qmusic extra zenders, RPO Radio, Radio 10 extra zenders en Radio Veronica
Dalers100% NL, 100%NL extra zenders, E Power, Grand Prix - Sport Radio, KINK, Qmusic, Qmusic Limburg, Radio 10, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio Noordzee, SLAM!, Sky Radio, Sublime en Veronica extra zenders
Gelijk4EVER49 Radio, AAS Network, BNR Nieuwsradio, KINK extra zenders, NPO 3FM, NPO Campus Radio, NPO Sterren NL, Radio 8FM, SLAM! extra zenders en Sky Radio extra zenders

StationWeek 37
2025		Week 36
2025		 Week 37
2024		 
01.NPO Radio 5627640 13166 461
02.NPO Radio 2328328=128 200
03.NPO Radio 1308300 891 217
04.Radio Veronica285266 19107 178
05.NPO Klassiek284321 37102 182
06.Radio 10234209 2599 135
07.Qmusic224210 1484 140
08.JOE185182 376 109
09.NPO Sterren NL179157 22
10.Radio 538174186 1289 85
11.KINK149152 3105 44
12.NPO 3FM148150 274 74
13.E Power135143 880 55
14.RPO Radio130128 2
15.Sky Radio129128 170 59
16.100% NL129134 584 45
17.SLAM!129162 3367 62
18.Radio 10 extra*125118 777 48
19.NPO Campus Radio92166 74
20.Qmusic extra*8772 1544 43
21.4EVER49 Radio8742 45
22.BNR Nieuwsradio8795 853 34
23.NPO Soul & Jazz8670 16
24.Qmusic Limburg77120 4330 47
25.Radio Noordzee7588 13
26.Sublime71123 52101 30
27.Radio 8FM6863 5
28.JOE Non Stop59
29.Veronica extra*4971 2230 19
30.SLAM! extra*4636 1028 18
31.Sky Radio extra*4249 736 6
32.KINK extra*4067 2721 19
33.Radio 538 extra*3957 1858 19
34.100%NL extra*3439 511 23
35.Grand Prix - Sport Radio3078 48
36.AAS Network1412 27 7
       
extra* = Extra zenders / Themazenders

Stijgers 4EVER49 Radio, AAS Network, JOE, NPO Radio 1, NPO Soul & Jazz, NPO Sterren NL, Qmusic, Qmusic extra zenders, RPO Radio, Radio 10, Radio 10 extra zenders, Radio 8FM, Radio Veronica, SLAM! extra zenders en Sky Radio
Dalers100% NL, 100%NL extra zenders, BNR Nieuwsradio, E Power, Grand Prix - Sport Radio, KINK, KINK extra zenders, NPO 3FM, NPO Campus Radio, NPO Klassiek, NPO Radio 5, Qmusic Limburg, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio Noordzee, SLAM!, Sky Radio extra zenders, Sublime en Veronica extra zenders
GelijkNPO Radio 2

StationWeek 37
2025		Week 36
2025		 Week 37
2024		 
01.Qmusic4.126.2404.353.212 226.9723.866.738 259.502
02.Sky Radio3.716.9493.770.258 53.3093.650.020 66.929
03.RPO Radio3.298.8083.226.983 71.825
04.Radio 5383.174.7343.419.417 244.6833.413.951 239.217
05.JOE2.726.8212.461.839 264.9822.289.670 437.151
06.NPO Radio 22.695.7202.609.519 86.2012.590.248 105.472
07.NPO Radio 12.062.1301.909.250 152.8802.031.482 30.648
08.Radio 102.025.7812.250.446 224.6652.320.759 294.978
09.E Power1.785.1891.732.321 52.8681.736.428 48.761
10.100% NL1.755.8311.758.757 2.9261.688.658 67.173
11.Radio Veronica1.559.1831.448.915 110.2681.268.801 290.382
12.Radio 10 extra*1.299.5381.259.365 40.1731.018.539 280.999
13.NPO 3FM1.240.5691.168.284 72.2851.134.802 105.767
14.Qmusic extra*1.167.2421.190.551 23.309932.755 234.487
15.NPO Radio 51.011.908950.315 61.593835.974 175.934
16.Radio 538 extra*960.953844.591 116.362639.565 321.388
17.BNR Nieuwsradio850.512743.455 107.057572.271 278.241
18.Sky Radio extra*792.100596.601 195.499595.242 196.858
19.SLAM!575.731551.998 23.733683.140 107.409
20.NPO Klassiek509.543389.720 119.823543.040 33.497
21.Qmusic Limburg499.621398.250 101.371462.960 36.661
22.AAS Network398.960480.522 81.562553.458 154.498
23.NPO Sterren NL392.164402.954 10.790
24.Radio Noordzee351.599334.379 17.220
25.Veronica extra*331.092356.959 25.867134.795 196.297
26.JOE Non Stop256.432
27.Sublime254.755173.417 81.338220.543 34.212
28.SLAM! extra*239.173291.093 51.920206.391 32.782
29.Radio 8FM233.432200.002 33.430
30.NPO Soul & Jazz194.593147.912 46.681
31.KINK194.336293.165 98.829230.698 36.362
32.100%NL extra*183.109347.205 164.096220.538 37.429
33.KINK extra*162.399146.427 15.972107.941 54.458
34.NPO Campus Radio139.34180.616 58.725
35.Grand Prix - Sport Radio96.037340.986 244.949
36.4EVER49 Radio86.792177.692 90.900
       
extra* = Extra zenders / Themazenders

Stijgers BNR Nieuwsradio, E Power, JOE, KINK extra zenders, NPO 3FM, NPO Campus Radio, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO Radio 5, NPO Soul & Jazz, Qmusic Limburg, RPO Radio, Radio 10 extra zenders, Radio 538 extra zenders, Radio 8FM, Radio Noordzee, Radio Veronica, SLAM!, Sky Radio extra zenders en Sublime
Dalers100% NL, 100%NL extra zenders, 4EVER49 Radio, AAS Network, Grand Prix - Sport Radio, KINK, NPO Sterren NL, Qmusic, Qmusic extra zenders, Radio 10, Radio 538, SLAM! extra zenders, Sky Radio en Veronica extra zenders

Foto: RadioFreak

