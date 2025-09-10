De eerste week van de ‘Top 3000’ op Radio Veronica heeft het marktaandeel van de zender flink doen stijgen: met 1,1 procentpunt. De themalijst is de opvolger van de ‘Top 1000 Allertijden’. In de luistercijfers van het NMO over week 36 blijft Qmusic marktleider. NPO Radio 2 zakt juist, met 0,5 procentpunt.

Radio 10 profiteert in de weekcijfers nog niet van de nieuwe ochtendshow van Gordon, die vorige week maandag startte. Het marktaandeel van Radio 10 daalt met 0,6 procentpunt. Sterkste stijger is NPO Radio 5, met 0,7 procentpunt.

De luistercijfers over week 36 waren zo’n vier uur vertraagd. Dat kwam volgens het NMO door een ’technisch issue’.

StationWeek 36
2025		Week 35
2025		 Week 36
2024		 
01.Qmusic12.4 %12.4 %=11.3 % 1.1
02.NPO Radio 211.6 %12.1 % 0.511.6 %=
03.Radio 5388.6 %8.8 % 0.210.2 % 1.6
04.NPO Radio 58.2 %7.5 % 0.76.3 % 1.9
05.NPO Radio 17.7 %7.6 % 0.17.9 % 0.2
06.Sky Radio6.5 %6.3 % 0.27.9 % 1.4
07.Radio 106.4 %7.0 % 0.67.6 % 1.2
08.JOE6.0 %6.0 %=5.0 % 1
09.RPO Radio5.6 %6.0 % 0.4 %
10.Radio Veronica5.2 %4.1 % 1.13.9 % 1.3
11.E Power3.3 %3.6 % 0.33.6 % 0.3
12.100% NL3.2 %3.2 %=4.4 % 1.2
13.NPO 3FM2.4 %2.2 % 0.22.5 % 0.1
14.Radio 10 extra*2.0 %2.3 % 0.31.7 % 0.3
15.NPO Klassiek1.7 %1.6 % 0.11.4 % 0.3
16.SLAM!1.2 %1.1 % 0.11.1 % 0.1
17.Qmusic extra*1.2 %1.4 % 0.21.0 % 0.2
18.BNR Nieuwsradio1.0 %0.9 % 0.10.7 % 0.3
19.NPO Sterren NL0.9 %1.0 % 0.1 %
20.Radio 538 extra*0.7 %0.6 % 0.10.7 %=
21.Qmusic Limburg0.6 %0.5 % 0.10.5 % 0.1
22.KINK0.6 %0.8 % 0.20.7 % 0.1
23.Radio Noordzee0.4 %0.1 % 0.3 %
24.Sky Radio extra*0.4 %0.4 %=0.3 % 0.1
25.Grand Prix - Sport Radio0.4 %0.4 %= %
26.Veronica extra*0.3 %0.4 % 0.10.0 % 0.3
27.Sublime0.3 %0.2 % 0.10.4 % 0.1
28.100%NL extra*0.2 %0.2 %=0.0 % 0.2
29.NPO Campus Radio0.2 %0.2 %= %
30.Radio 8FM0.2 % % %
31.4EVER49 Radio0.1 %0.1 %= %
32.AAS Network0.1 %0.1 %=0.1 %=
33.Decibel0.1 % % %
34.SLAM! extra*0.1 %0.3 % 0.20.1 %=
35.NPO Soul & Jazz0.1 %0.3 % 0.2 %
36.KINK extra*0.1 %0.1 %=0.0 % 0.1
37.Mediahuis Radio extra*0.0 %0.1 % 0.10.1 % 0.1
       
extra* = Extra zenders / Themazenders

Stijgers BNR Nieuwsradio, NPO 3FM, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Radio 5, Qmusic Limburg, Radio 538 extra zenders, Radio Noordzee, Radio Veronica, SLAM!, Sky Radio en Sublime
DalersE Power, KINK, Mediahuis Radio extra zenders, NPO Radio 2, NPO Soul & Jazz, NPO Sterren NL, Qmusic extra zenders, RPO Radio, Radio 10, Radio 10 extra zenders, Radio 538, SLAM! extra zenders en Veronica extra zenders
Gelijk100% NL, 100%NL extra zenders, 4EVER49 Radio, AAS Network, Grand Prix - Sport Radio, JOE, KINK extra zenders, NPO Campus Radio, Qmusic en Sky Radio extra zenders

Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.

01.NPO Radio 5640557 83160 480
02.NPO Radio 2328334 6115 213
03.NPO Klassiek321271 5093 228
04.NPO Radio 1300313 1388 212
05.Radio Veronica266235 3199 167
06.Qmusic210212 280 130
07.Radio 10209247 38107 102
08.Radio 538186190 488 98
09.JOE182168 1470 112
10.NPO Campus Radio166121 45
11.SLAM!162122 4062 100
12.NPO Sterren NL157179 22
13.KINK152143 992 60
14.NPO 3FM150137 1375 75
15.E Power143148 569 74
16.100% NL134150 1680 54
17.Sky Radio128126 269 59
18.RPO Radio128146 18
19.Sublime12381 4290 33
20.Qmusic Limburg12091 2944 76
21.Radio 10 extra*118148 3076 42
22.BNR Nieuwsradio9575 2044 51
23.Radio Noordzee8862 26
24.Grand Prix - Sport Radio78110 32
25.Qmusic extra*7277 544 28
26.Veronica extra*7175 410 61
27.NPO Soul & Jazz70144 74
28.KINK extra*6751 168 59
29.Radio 8FM63
30.Radio 538 extra*5754 355 2
31.Sky Radio extra*4939 1030 19
32.4EVER49 Radio4237 5
33.100%NL extra*3965 2617 22
34.Decibel36
35.SLAM! extra*3656 2021 15
36.AAS Network1217 510 2
37.Mediahuis Radio extra*1118 724 13
       
01.Qmusic4.353.2124.418.008 64.7963.936.301 416.911
02.Sky Radio3.770.2583.778.804 8.5463.640.074 130.184
03.Radio 5383.419.4173.497.287 77.8703.376.111 43.306
04.RPO Radio3.226.9833.141.275 85.708
05.NPO Radio 22.609.5192.735.322 125.8032.530.644 78.875
06.JOE2.461.8392.714.950 253.1112.438.778 23.061
07.Radio 102.250.4462.152.228 98.2182.228.675 21.771
08.NPO Radio 11.909.2501.848.124 61.1261.925.734 16.484
09.100% NL1.758.7571.607.377 151.3801.778.707 19.950
10.E Power1.732.3211.851.407 119.0861.937.391 205.070
11.Radio Veronica1.448.9151.325.156 123.7591.349.308 99.607
12.Radio 10 extra*1.259.3651.159.664 99.701984.210 275.155
13.Qmusic extra*1.190.5511.348.557 158.0061.038.240 152.311
14.NPO 3FM1.168.2841.248.607 80.3231.079.469 88.815
15.NPO Radio 5950.3151.020.868 70.553882.613 67.702
16.Radio 538 extra*844.591888.404 43.813617.186 227.405
17.BNR Nieuwsradio743.455860.641 117.186599.203 144.252
18.Sky Radio extra*596.601691.037 94.436536.507 60.094
19.SLAM!551.998704.468 152.470655.469 103.471
20.AAS Network480.522502.573 22.051516.886 36.364
21.NPO Sterren NL402.954419.485 16.531
22.Qmusic Limburg398.250402.274 4.024370.149 28.101
23.NPO Klassiek389.720441.286 51.566410.783 21.063
24.Veronica extra*356.959362.171 5.212148.690 208.269
25.100%NL extra*347.205199.513 147.692130.345 216.860
26.Grand Prix - Sport Radio340.986260.429 80.557
27.Radio Noordzee334.379163.278 171.101
28.Mediahuis Radio extra*309.722239.747 69.975224.367 85.355
29.KINK293.165404.627 111.462282.582 10.583
30.SLAM! extra*291.093345.275 54.182187.707 103.386
31.Radio 8FM200.002
32.4EVER49 Radio177.692149.485 28.207
33.Sublime173.417218.713 45.296218.240 44.823
34.NPO Soul & Jazz147.912153.181 5.269
35.KINK extra*146.427212.474 66.04768.802 77.625
36.Decibel110.330
37.NPO Campus Radio80.616109.215 28.599
       
Foto: RadioFreak

