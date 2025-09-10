De eerste week van de ‘Top 3000’ op Radio Veronica heeft het marktaandeel van de zender flink doen stijgen: met 1,1 procentpunt. De themalijst is de opvolger van de ‘Top 1000 Allertijden’. In de luistercijfers van het NMO over week 36 blijft Qmusic marktleider. NPO Radio 2 zakt juist, met 0,5 procentpunt.
Radio 10 profiteert in de weekcijfers nog niet van de nieuwe ochtendshow van Gordon, die vorige week maandag startte. Het marktaandeel van Radio 10 daalt met 0,6 procentpunt. Sterkste stijger is NPO Radio 5, met 0,7 procentpunt.
De luistercijfers over week 36 waren zo’n vier uur vertraagd. Dat kwam volgens het NMO door een ’technisch issue’.
|Station
|Week 36
2025
|Week 35
2025
|Week 36
2024
|01.
|Qmusic
|12.4 %
|12.4 %
|=
|11.3 %
|1.1
|02.
|NPO Radio 2
|11.6 %
|12.1 %
|0.5
|11.6 %
|=
|03.
|Radio 538
|8.6 %
|8.8 %
|0.2
|10.2 %
|1.6
|04.
|NPO Radio 5
|8.2 %
|7.5 %
|0.7
|6.3 %
|1.9
|05.
|NPO Radio 1
|7.7 %
|7.6 %
|0.1
|7.9 %
|0.2
|06.
|Sky Radio
|6.5 %
|6.3 %
|0.2
|7.9 %
|1.4
|07.
|Radio 10
|6.4 %
|7.0 %
|0.6
|7.6 %
|1.2
|08.
|JOE
|6.0 %
|6.0 %
|=
|5.0 %
|1
|09.
|RPO Radio
|5.6 %
|6.0 %
|0.4
|%
|10.
|Radio Veronica
|5.2 %
|4.1 %
|1.1
|3.9 %
|1.3
|11.
|E Power
|3.3 %
|3.6 %
|0.3
|3.6 %
|0.3
|12.
|100% NL
|3.2 %
|3.2 %
|=
|4.4 %
|1.2
|13.
|NPO 3FM
|2.4 %
|2.2 %
|0.2
|2.5 %
|0.1
|14.
|Radio 10 extra*
|2.0 %
|2.3 %
|0.3
|1.7 %
|0.3
|15.
|NPO Klassiek
|1.7 %
|1.6 %
|0.1
|1.4 %
|0.3
|16.
|SLAM!
|1.2 %
|1.1 %
|0.1
|1.1 %
|0.1
|17.
|Qmusic extra*
|1.2 %
|1.4 %
|0.2
|1.0 %
|0.2
|18.
|BNR Nieuwsradio
|1.0 %
|0.9 %
|0.1
|0.7 %
|0.3
|19.
|NPO Sterren NL
|0.9 %
|1.0 %
|0.1
|%
|20.
|Radio 538 extra*
|0.7 %
|0.6 %
|0.1
|0.7 %
|=
|21.
|Qmusic Limburg
|0.6 %
|0.5 %
|0.1
|0.5 %
|0.1
|22.
|KINK
|0.6 %
|0.8 %
|0.2
|0.7 %
|0.1
|23.
|Radio Noordzee
|0.4 %
|0.1 %
|0.3
|%
|24.
|Sky Radio extra*
|0.4 %
|0.4 %
|=
|0.3 %
|0.1
|25.
|Grand Prix - Sport Radio
|0.4 %
|0.4 %
|=
|%
|26.
|Veronica extra*
|0.3 %
|0.4 %
|0.1
|0.0 %
|0.3
|27.
|Sublime
|0.3 %
|0.2 %
|0.1
|0.4 %
|0.1
|28.
|100%NL extra*
|0.2 %
|0.2 %
|=
|0.0 %
|0.2
|29.
|NPO Campus Radio
|0.2 %
|0.2 %
|=
|%
|30.
|Radio 8FM
|0.2 %
|%
|%
|31.
|4EVER49 Radio
|0.1 %
|0.1 %
|=
|%
|32.
|AAS Network
|0.1 %
|0.1 %
|=
|0.1 %
|=
|33.
|Decibel
|0.1 %
|%
|%
|34.
|SLAM! extra*
|0.1 %
|0.3 %
|0.2
|0.1 %
|=
|35.
|NPO Soul & Jazz
|0.1 %
|0.3 %
|0.2
|%
|36.
|KINK extra*
|0.1 %
|0.1 %
|=
|0.0 %
|0.1
|37.
|Mediahuis Radio extra*
|0.0 %
|0.1 %
|0.1
|0.1 %
|0.1
|Stijgers
|BNR Nieuwsradio, NPO 3FM, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Radio 5, Qmusic Limburg, Radio 538 extra zenders, Radio Noordzee, Radio Veronica, SLAM!, Sky Radio en Sublime
|Dalers
|E Power, KINK, Mediahuis Radio extra zenders, NPO Radio 2, NPO Soul & Jazz, NPO Sterren NL, Qmusic extra zenders, RPO Radio, Radio 10, Radio 10 extra zenders, Radio 538, SLAM! extra zenders en Veronica extra zenders
|Gelijk
|100% NL, 100%NL extra zenders, 4EVER49 Radio, AAS Network, Grand Prix - Sport Radio, JOE, KINK extra zenders, NPO Campus Radio, Qmusic en Sky Radio extra zenders
Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.
|Station
|Week 36
2025
|Week 35
2025
|Week 36
2024
|01.
|NPO Radio 5
|640
|557
|83
|160
|480
|02.
|NPO Radio 2
|328
|334
|6
|115
|213
|03.
|NPO Klassiek
|321
|271
|50
|93
|228
|04.
|NPO Radio 1
|300
|313
|13
|88
|212
|05.
|Radio Veronica
|266
|235
|31
|99
|167
|06.
|Qmusic
|210
|212
|2
|80
|130
|07.
|Radio 10
|209
|247
|38
|107
|102
|08.
|Radio 538
|186
|190
|4
|88
|98
|09.
|JOE
|182
|168
|14
|70
|112
|10.
|NPO Campus Radio
|166
|121
|45
|11.
|SLAM!
|162
|122
|40
|62
|100
|12.
|NPO Sterren NL
|157
|179
|22
|13.
|KINK
|152
|143
|9
|92
|60
|14.
|NPO 3FM
|150
|137
|13
|75
|75
|15.
|E Power
|143
|148
|5
|69
|74
|16.
|100% NL
|134
|150
|16
|80
|54
|17.
|Sky Radio
|128
|126
|2
|69
|59
|18.
|RPO Radio
|128
|146
|18
|19.
|Sublime
|123
|81
|42
|90
|33
|20.
|Qmusic Limburg
|120
|91
|29
|44
|76
|21.
|Radio 10 extra*
|118
|148
|30
|76
|42
|22.
|BNR Nieuwsradio
|95
|75
|20
|44
|51
|23.
|Radio Noordzee
|88
|62
|26
|24.
|Grand Prix - Sport Radio
|78
|110
|32
|25.
|Qmusic extra*
|72
|77
|5
|44
|28
|26.
|Veronica extra*
|71
|75
|4
|10
|61
|27.
|NPO Soul & Jazz
|70
|144
|74
|28.
|KINK extra*
|67
|51
|16
|8
|59
|29.
|Radio 8FM
|63
|30.
|Radio 538 extra*
|57
|54
|3
|55
|2
|31.
|Sky Radio extra*
|49
|39
|10
|30
|19
|32.
|4EVER49 Radio
|42
|37
|5
|33.
|100%NL extra*
|39
|65
|26
|17
|22
|34.
|Decibel
|36
|35.
|SLAM! extra*
|36
|56
|20
|21
|15
|36.
|AAS Network
|12
|17
|5
|10
|2
|37.
|Mediahuis Radio extra*
|11
|18
|7
|24
|13
|Stijgers
|4EVER49 Radio, BNR Nieuwsradio, JOE, KINK, KINK extra zenders, NPO 3FM, NPO Campus Radio, NPO Klassiek, NPO Radio 5, Qmusic Limburg, Radio 538 extra zenders, Radio Noordzee, Radio Veronica, SLAM!, Sky Radio, Sky Radio extra zenders en Sublime
|Dalers
|100% NL, 100%NL extra zenders, AAS Network, E Power, Grand Prix - Sport Radio, Mediahuis Radio extra zenders, NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO Soul & Jazz, NPO Sterren NL, Qmusic, Qmusic extra zenders, RPO Radio, Radio 10, Radio 10 extra zenders, Radio 538, SLAM! extra zenders en Veronica extra zenders
Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.
|Station
|Week 36
2025
|Week 35
2025
|Week 36
2024
|01.
|Qmusic
|4.353.212
|4.418.008
|64.796
|3.936.301
|416.911
|02.
|Sky Radio
|3.770.258
|3.778.804
|8.546
|3.640.074
|130.184
|03.
|Radio 538
|3.419.417
|3.497.287
|77.870
|3.376.111
|43.306
|04.
|RPO Radio
|3.226.983
|3.141.275
|85.708
|05.
|NPO Radio 2
|2.609.519
|2.735.322
|125.803
|2.530.644
|78.875
|06.
|JOE
|2.461.839
|2.714.950
|253.111
|2.438.778
|23.061
|07.
|Radio 10
|2.250.446
|2.152.228
|98.218
|2.228.675
|21.771
|08.
|NPO Radio 1
|1.909.250
|1.848.124
|61.126
|1.925.734
|16.484
|09.
|100% NL
|1.758.757
|1.607.377
|151.380
|1.778.707
|19.950
|10.
|E Power
|1.732.321
|1.851.407
|119.086
|1.937.391
|205.070
|11.
|Radio Veronica
|1.448.915
|1.325.156
|123.759
|1.349.308
|99.607
|12.
|Radio 10 extra*
|1.259.365
|1.159.664
|99.701
|984.210
|275.155
|13.
|Qmusic extra*
|1.190.551
|1.348.557
|158.006
|1.038.240
|152.311
|14.
|NPO 3FM
|1.168.284
|1.248.607
|80.323
|1.079.469
|88.815
|15.
|NPO Radio 5
|950.315
|1.020.868
|70.553
|882.613
|67.702
|16.
|Radio 538 extra*
|844.591
|888.404
|43.813
|617.186
|227.405
|17.
|BNR Nieuwsradio
|743.455
|860.641
|117.186
|599.203
|144.252
|18.
|Sky Radio extra*
|596.601
|691.037
|94.436
|536.507
|60.094
|19.
|SLAM!
|551.998
|704.468
|152.470
|655.469
|103.471
|20.
|AAS Network
|480.522
|502.573
|22.051
|516.886
|36.364
|21.
|NPO Sterren NL
|402.954
|419.485
|16.531
|22.
|Qmusic Limburg
|398.250
|402.274
|4.024
|370.149
|28.101
|23.
|NPO Klassiek
|389.720
|441.286
|51.566
|410.783
|21.063
|24.
|Veronica extra*
|356.959
|362.171
|5.212
|148.690
|208.269
|25.
|100%NL extra*
|347.205
|199.513
|147.692
|130.345
|216.860
|26.
|Grand Prix - Sport Radio
|340.986
|260.429
|80.557
|27.
|Radio Noordzee
|334.379
|163.278
|171.101
|28.
|Mediahuis Radio extra*
|309.722
|239.747
|69.975
|224.367
|85.355
|29.
|KINK
|293.165
|404.627
|111.462
|282.582
|10.583
|30.
|SLAM! extra*
|291.093
|345.275
|54.182
|187.707
|103.386
|31.
|Radio 8FM
|200.002
|32.
|4EVER49 Radio
|177.692
|149.485
|28.207
|33.
|Sublime
|173.417
|218.713
|45.296
|218.240
|44.823
|34.
|NPO Soul & Jazz
|147.912
|153.181
|5.269
|35.
|KINK extra*
|146.427
|212.474
|66.047
|68.802
|77.625
|36.
|Decibel
|110.330
|37.
|NPO Campus Radio
|80.616
|109.215
|28.599
|Stijgers
|100% NL, 100%NL extra zenders, 4EVER49 Radio, Grand Prix - Sport Radio, Mediahuis Radio extra zenders, NPO Radio 1, RPO Radio, Radio 10, Radio 10 extra zenders, Radio Noordzee en Radio Veronica
|Dalers
|AAS Network, BNR Nieuwsradio, E Power, JOE, KINK, KINK extra zenders, NPO 3FM, NPO Campus Radio, NPO Klassiek, NPO Radio 2, NPO Radio 5, NPO Soul & Jazz, NPO Sterren NL, Qmusic, Qmusic Limburg, Qmusic extra zenders, Radio 538, Radio 538 extra zenders, SLAM!, SLAM! extra zenders, Sky Radio, Sky Radio extra zenders, Sublime en Veronica extra zenders
Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.
Foto: RadioFreak