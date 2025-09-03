Qmusic en NPO Radio 2 stijgen flink en blijven marktleider. Dat blijkt uit de luistercijfers van het NMO over week 35.Qmusic zond vorige week de Q-top 1020 uit. Aanleiding voor deze hitlijst was de 20e verjaardag van het radiostation in Nederland.
NPO Radio 1 en NPO Radio 5 doen juist een stapje terug, net als Radio 10. Ook NPO 3FM zakt weer en is in de laatste week van de vakantie weer terug op het oude lage niveau. JOE weet er 0,6 procent bij te krijgen. Ook KINK plust in de laatste week op FM.
Alle veranderingen die er sinds 1 september zijn op de radio zitten nog niet in deze cijfers.
|Station
|Week 35
2025
|Week 34
2025
|Week 35
2024
|01.
|Qmusic
|12.4 %
|11.2 %
|1.2
|11.7 %
|0.7
|02.
|NPO Radio 2
|12.1 %
|11.1 %
|1
|12.0 %
|0.1
|03.
|Radio 538
|8.8 %
|8.6 %
|0.2
|9.2 %
|0.4
|04.
|NPO Radio 1
|7.6 %
|8.3 %
|0.7
|8.1 %
|0.5
|05.
|NPO Radio 5
|7.5 %
|8.2 %
|0.7
|6.5 %
|1
|06.
|Radio 10
|7.0 %
|7.6 %
|0.6
|7.1 %
|0.1
|07.
|Sky Radio
|6.3 %
|6.5 %
|0.2
|8.3 %
|2
|08.
|RPO Radio
|6.0 %
|6.3 %
|0.3
|%
|09.
|JOE
|6.0 %
|5.4 %
|0.6
|5.5 %
|0.5
|10.
|Radio Veronica
|4.1 %
|4.5 %
|0.4
|3.2 %
|0.9
|11.
|E Power
|3.6 %
|3.6 %
|=
|3.4 %
|0.2
|12.
|100% NL
|3.2 %
|3.1 %
|0.1
|4.0 %
|0.8
|13.
|Radio 10 extra*
|2.3 %
|2.2 %
|0.1
|2.0 %
|0.3
|14.
|NPO 3FM
|2.2 %
|2.4 %
|0.2
|2.2 %
|=
|15.
|NPO Klassiek
|1.6 %
|1.7 %
|0.1
|1.5 %
|0.1
|16.
|Qmusic extra*
|1.4 %
|1.1 %
|0.3
|0.8 %
|0.6
|17.
|SLAM!
|1.1 %
|1.2 %
|0.1
|1.1 %
|=
|18.
|NPO Sterren NL
|1.0 %
|1.2 %
|0.2
|%
|19.
|BNR Nieuwsradio
|0.9 %
|0.6 %
|0.3
|0.8 %
|0.1
|20.
|KINK
|0.8 %
|0.5 %
|0.3
|0.5 %
|0.3
|21.
|Radio 538 extra*
|0.6 %
|0.7 %
|0.1
|0.8 %
|0.2
|22.
|Qmusic Limburg
|0.5 %
|0.7 %
|0.2
|0.4 %
|0.1
|23.
|Grand Prix - Sport Radio
|0.4 %
|%
|%
|24.
|Veronica extra*
|0.4 %
|0.5 %
|0.1
|0.1 %
|0.3
|25.
|Sky Radio extra*
|0.4 %
|0.6 %
|0.2
|0.2 %
|0.2
|26.
|NPO Soul & Jazz
|0.3 %
|0.3 %
|=
|%
|27.
|SLAM! extra*
|0.3 %
|0.2 %
|0.1
|0.1 %
|0.2
|28.
|Radio 10 Brabant
|0.2 %
|0.3 %
|0.1
|0.6 %
|0.4
|29.
|Sublime
|0.2 %
|0.3 %
|0.1
|0.4 %
|0.2
|30.
|NPO Campus Radio
|0.2 %
|0.3 %
|0.1
|%
|31.
|100%NL extra*
|0.2 %
|0.3 %
|0.1
|0.0 %
|0.2
|32.
|KINK extra*
|0.1 %
|0.2 %
|0.1
|0.0 %
|0.1
|33.
|Radio Noordzee
|0.1 %
|0.3 %
|0.2
|%
|34.
|AAS Network
|0.1 %
|0.1 %
|=
|0.0 %
|0.1
|35.
|4EVER49 Radio
|0.1 %
|0.1 %
|=
|%
|36.
|Mediahuis Radio extra*
|0.1 %
|0.1 %
|=
|0.1 %
|=
|Stijgers
|100% NL, BNR Nieuwsradio, JOE, KINK, NPO Radio 2, Qmusic, Qmusic extra zenders, Radio 10 extra zenders, Radio 538 en SLAM! extra zenders
|Dalers
|100%NL extra zenders, KINK extra zenders, NPO 3FM, NPO Campus Radio, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Radio 5, NPO Sterren NL, Qmusic Limburg, RPO Radio, Radio 10, Radio 10 Brabant, Radio 538 extra zenders, Radio Noordzee, Radio Veronica, SLAM!, Sky Radio, Sky Radio extra zenders, Sublime en Veronica extra zenders
|Gelijk
|4EVER49 Radio, AAS Network, E Power, Mediahuis Radio extra zenders en NPO Soul & Jazz
Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.
|Station
|Week 35
2025
|Week 34
2025
|Week 35
2024
|01.
|NPO Radio 5
|557
|634
|77
|163
|394
|02.
|NPO Radio 2
|334
|309
|25
|119
|215
|03.
|NPO Radio 1
|313
|313
|=
|93
|220
|04.
|NPO Klassiek
|271
|289
|18
|98
|173
|05.
|Radio 10
|247
|244
|3
|108
|139
|06.
|Radio Veronica
|235
|245
|10
|97
|138
|07.
|Qmusic
|212
|197
|15
|85
|127
|08.
|Radio 538
|190
|184
|6
|84
|106
|09.
|NPO Sterren NL
|179
|195
|16
|10.
|JOE
|168
|147
|21
|77
|91
|11.
|100% NL
|150
|149
|1
|78
|72
|12.
|E Power
|148
|137
|11
|69
|79
|13.
|Radio 10 extra*
|148
|133
|15
|78
|70
|14.
|RPO Radio
|146
|143
|3
|15.
|NPO Soul & Jazz
|144
|110
|34
|16.
|KINK
|143
|139
|4
|85
|58
|17.
|NPO 3FM
|137
|153
|16
|69
|68
|18.
|Sky Radio
|126
|141
|15
|73
|53
|19.
|SLAM!
|122
|140
|18
|70
|52
|20.
|NPO Campus Radio
|121
|128
|7
|21.
|Grand Prix - Sport Radio
|110
|22.
|Qmusic Limburg
|91
|128
|37
|36
|55
|23.
|Radio 10 Brabant
|86
|105
|19
|101
|15
|24.
|Sublime
|81
|133
|52
|77
|4
|25.
|Qmusic extra*
|77
|82
|5
|40
|37
|26.
|Veronica extra*
|75
|99
|24
|36
|39
|27.
|BNR Nieuwsradio
|75
|66
|9
|57
|18
|28.
|100%NL extra*
|65
|57
|8
|10
|55
|29.
|Radio Noordzee
|62
|101
|39
|30.
|SLAM! extra*
|56
|35
|21
|20
|36
|31.
|Radio 538 extra*
|54
|70
|16
|50
|4
|32.
|KINK extra*
|51
|69
|18
|16
|35
|33.
|Sky Radio extra*
|39
|66
|27
|30
|9
|34.
|4EVER49 Radio
|37
|84
|47
|35.
|Mediahuis Radio extra*
|18
|16
|2
|21
|3
|36.
|AAS Network
|17
|15
|2
|5
|12
|Stijgers
|100% NL, 100%NL extra zenders, AAS Network, BNR Nieuwsradio, E Power, JOE, KINK, Mediahuis Radio extra zenders, NPO Radio 2, NPO Soul & Jazz, Qmusic, RPO Radio, Radio 10, Radio 10 extra zenders, Radio 538 en SLAM! extra zenders
|Dalers
|4EVER49 Radio, KINK extra zenders, NPO 3FM, NPO Campus Radio, NPO Klassiek, NPO Radio 5, NPO Sterren NL, Qmusic Limburg, Qmusic extra zenders, Radio 10 Brabant, Radio 538 extra zenders, Radio Noordzee, Radio Veronica, SLAM!, Sky Radio, Sky Radio extra zenders, Sublime en Veronica extra zenders
|Gelijk
|NPO Radio 1
Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.
|Station
|Week 35
2025
|Week 34
2025
|Week 35
2024
|01.
|Qmusic
|4.418.008
|4.273.194
|144.814
|3.909.161
|508.847
|02.
|Sky Radio
|3.778.804
|3.449.898
|328.906
|3.739.724
|39.080
|03.
|Radio 538
|3.497.287
|3.526.172
|28.885
|3.253.878
|243.409
|04.
|RPO Radio
|3.141.275
|3.312.138
|170.863
|05.
|NPO Radio 2
|2.735.322
|2.701.078
|34.244
|2.627.487
|107.835
|06.
|JOE
|2.714.950
|2.746.967
|32.017
|2.323.363
|391.587
|07.
|Radio 10
|2.152.228
|2.324.848
|172.620
|2.149.722
|2.506
|08.
|E Power
|1.851.407
|1.956.897
|105.490
|1.838.693
|12.714
|09.
|NPO Radio 1
|1.848.124
|1.986.822
|138.698
|1.934.950
|86.826
|10.
|100% NL
|1.607.377
|1.577.936
|29.441
|1.806.098
|198.721
|11.
|Qmusic extra*
|1.348.557
|1.022.425
|326.132
|902.093
|446.464
|12.
|Radio Veronica
|1.325.156
|1.365.144
|39.988
|1.173.005
|152.151
|13.
|NPO 3FM
|1.248.607
|1.185.514
|63.093
|1.083.266
|165.341
|14.
|Radio 10 extra*
|1.159.664
|1.220.472
|60.808
|1.092.291
|67.373
|15.
|NPO Radio 5
|1.020.868
|965.467
|55.401
|959.001
|61.867
|16.
|Radio 538 extra*
|888.404
|757.347
|131.057
|751.527
|136.877
|17.
|BNR Nieuwsradio
|860.641
|716.777
|143.864
|506.740
|353.901
|18.
|SLAM!
|704.468
|638.716
|65.752
|620.220
|84.248
|19.
|Sky Radio extra*
|691.037
|711.229
|20.192
|494.410
|196.627
|20.
|AAS Network
|502.573
|506.358
|3.785
|509.762
|7.189
|21.
|NPO Klassiek
|441.286
|441.892
|606
|429.471
|11.815
|22.
|NPO Sterren NL
|419.485
|448.809
|29.324
|23.
|KINK
|404.627
|277.732
|126.895
|266.003
|138.624
|24.
|Qmusic Limburg
|402.274
|439.251
|36.977
|391.210
|11.064
|25.
|Veronica extra*
|362.171
|340.174
|21.997
|131.437
|230.734
|26.
|SLAM! extra*
|345.275
|346.278
|1.003
|176.800
|168.475
|27.
|Grand Prix - Sport Radio
|260.429
|28.
|Mediahuis Radio extra*
|239.747
|275.256
|35.509
|305.622
|65.875
|29.
|Sublime
|218.713
|190.266
|28.447
|251.844
|33.131
|30.
|Radio 10 Brabant
|218.372
|210.707
|7.665
|189.356
|29.016
|31.
|KINK extra*
|212.474
|163.303
|49.171
|70.489
|141.985
|32.
|100%NL extra*
|199.513
|329.909
|130.396
|157.818
|41.695
|33.
|Radio Noordzee
|163.278
|198.560
|35.282
|34.
|NPO Soul & Jazz
|153.181
|181.117
|27.936
|35.
|4EVER49 Radio
|149.485
|112.677
|36.808
|36.
|NPO Campus Radio
|109.215
|162.047
|52.832
|Stijgers
|100% NL, 4EVER49 Radio, BNR Nieuwsradio, KINK, KINK extra zenders, NPO 3FM, NPO Radio 2, NPO Radio 5, Qmusic, Qmusic extra zenders, Radio 10 Brabant, Radio 538 extra zenders, SLAM!, Sky Radio, Sublime en Veronica extra zenders
|Dalers
|100%NL extra zenders, AAS Network, E Power, JOE, Mediahuis Radio extra zenders, NPO Campus Radio, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Soul & Jazz, NPO Sterren NL, Qmusic Limburg, RPO Radio, Radio 10, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Radio Noordzee, Radio Veronica, SLAM! extra zenders en Sky Radio extra zenders
Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.
Foto: RadioFreak