Qmusic en NPO Radio 2 stijgen flink en blijven marktleider. Dat blijkt uit de luistercijfers van het NMO over week 35.Qmusic zond vorige week de Q-top 1020 uit. Aanleiding voor deze hitlijst was de 20e verjaardag van het radiostation in Nederland.

NPO Radio 1 en NPO Radio 5 doen juist een stapje terug, net als Radio 10. Ook NPO 3FM zakt weer en is in de laatste week van de vakantie weer terug op het oude lage niveau. JOE weet er 0,6 procent bij te krijgen. Ook KINK plust in de laatste week op FM.

Alle veranderingen die er sinds 1 september zijn op de radio zitten nog niet in deze cijfers.

StationWeek 35
2025		Week 34
2025		 Week 35
2024		 
01.Qmusic12.4 %11.2 % 1.211.7 % 0.7
02.NPO Radio 212.1 %11.1 % 112.0 % 0.1
03.Radio 5388.8 %8.6 % 0.29.2 % 0.4
04.NPO Radio 17.6 %8.3 % 0.78.1 % 0.5
05.NPO Radio 57.5 %8.2 % 0.76.5 % 1
06.Radio 107.0 %7.6 % 0.67.1 % 0.1
07.Sky Radio6.3 %6.5 % 0.28.3 % 2
08.RPO Radio6.0 %6.3 % 0.3 %
09.JOE6.0 %5.4 % 0.65.5 % 0.5
10.Radio Veronica4.1 %4.5 % 0.43.2 % 0.9
11.E Power3.6 %3.6 %=3.4 % 0.2
12.100% NL3.2 %3.1 % 0.14.0 % 0.8
13.Radio 10 extra*2.3 %2.2 % 0.12.0 % 0.3
14.NPO 3FM2.2 %2.4 % 0.22.2 %=
15.NPO Klassiek1.6 %1.7 % 0.11.5 % 0.1
16.Qmusic extra*1.4 %1.1 % 0.30.8 % 0.6
17.SLAM!1.1 %1.2 % 0.11.1 %=
18.NPO Sterren NL1.0 %1.2 % 0.2 %
19.BNR Nieuwsradio0.9 %0.6 % 0.30.8 % 0.1
20.KINK0.8 %0.5 % 0.30.5 % 0.3
21.Radio 538 extra*0.6 %0.7 % 0.10.8 % 0.2
22.Qmusic Limburg0.5 %0.7 % 0.20.4 % 0.1
23.Grand Prix - Sport Radio0.4 % % %
24.Veronica extra*0.4 %0.5 % 0.10.1 % 0.3
25.Sky Radio extra*0.4 %0.6 % 0.20.2 % 0.2
26.NPO Soul & Jazz0.3 %0.3 %= %
27.SLAM! extra*0.3 %0.2 % 0.10.1 % 0.2
28.Radio 10 Brabant0.2 %0.3 % 0.10.6 % 0.4
29.Sublime0.2 %0.3 % 0.10.4 % 0.2
30.NPO Campus Radio0.2 %0.3 % 0.1 %
31.100%NL extra*0.2 %0.3 % 0.10.0 % 0.2
32.KINK extra*0.1 %0.2 % 0.10.0 % 0.1
33.Radio Noordzee0.1 %0.3 % 0.2 %
34.AAS Network0.1 %0.1 %=0.0 % 0.1
35.4EVER49 Radio0.1 %0.1 %= %
36.Mediahuis Radio extra*0.1 %0.1 %=0.1 %=
       
extra* = Extra zenders / Themazenders

Stijgers 100% NL, BNR Nieuwsradio, JOE, KINK, NPO Radio 2, Qmusic, Qmusic extra zenders, Radio 10 extra zenders, Radio 538 en SLAM! extra zenders
Dalers100%NL extra zenders, KINK extra zenders, NPO 3FM, NPO Campus Radio, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Radio 5, NPO Sterren NL, Qmusic Limburg, RPO Radio, Radio 10, Radio 10 Brabant, Radio 538 extra zenders, Radio Noordzee, Radio Veronica, SLAM!, Sky Radio, Sky Radio extra zenders, Sublime en Veronica extra zenders
Gelijk4EVER49 Radio, AAS Network, E Power, Mediahuis Radio extra zenders en NPO Soul & Jazz

Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.

StationWeek 35
2025		Week 34
2025		 Week 35
2024		 
01.NPO Radio 5557634 77163 394
02.NPO Radio 2334309 25119 215
03.NPO Radio 1313313=93 220
04.NPO Klassiek271289 1898 173
05.Radio 10247244 3108 139
06.Radio Veronica235245 1097 138
07.Qmusic212197 1585 127
08.Radio 538190184 684 106
09.NPO Sterren NL179195 16
10.JOE168147 2177 91
11.100% NL150149 178 72
12.E Power148137 1169 79
13.Radio 10 extra*148133 1578 70
14.RPO Radio146143 3
15.NPO Soul & Jazz144110 34
16.KINK143139 485 58
17.NPO 3FM137153 1669 68
18.Sky Radio126141 1573 53
19.SLAM!122140 1870 52
20.NPO Campus Radio121128 7
21.Grand Prix - Sport Radio110
22.Qmusic Limburg91128 3736 55
23.Radio 10 Brabant86105 19101 15
24.Sublime81133 5277 4
25.Qmusic extra*7782 540 37
26.Veronica extra*7599 2436 39
27.BNR Nieuwsradio7566 957 18
28.100%NL extra*6557 810 55
29.Radio Noordzee62101 39
30.SLAM! extra*5635 2120 36
31.Radio 538 extra*5470 1650 4
32.KINK extra*5169 1816 35
33.Sky Radio extra*3966 2730 9
34.4EVER49 Radio3784 47
35.Mediahuis Radio extra*1816 221 3
36.AAS Network1715 25 12
       
extra* = Extra zenders / Themazenders

Stijgers 100% NL, 100%NL extra zenders, AAS Network, BNR Nieuwsradio, E Power, JOE, KINK, Mediahuis Radio extra zenders, NPO Radio 2, NPO Soul & Jazz, Qmusic, RPO Radio, Radio 10, Radio 10 extra zenders, Radio 538 en SLAM! extra zenders
Dalers4EVER49 Radio, KINK extra zenders, NPO 3FM, NPO Campus Radio, NPO Klassiek, NPO Radio 5, NPO Sterren NL, Qmusic Limburg, Qmusic extra zenders, Radio 10 Brabant, Radio 538 extra zenders, Radio Noordzee, Radio Veronica, SLAM!, Sky Radio, Sky Radio extra zenders, Sublime en Veronica extra zenders
GelijkNPO Radio 1

Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.

StationWeek 35
2025		Week 34
2025		 Week 35
2024		 
01.Qmusic4.418.0084.273.194 144.8143.909.161 508.847
02.Sky Radio3.778.8043.449.898 328.9063.739.724 39.080
03.Radio 5383.497.2873.526.172 28.8853.253.878 243.409
04.RPO Radio3.141.2753.312.138 170.863
05.NPO Radio 22.735.3222.701.078 34.2442.627.487 107.835
06.JOE2.714.9502.746.967 32.0172.323.363 391.587
07.Radio 102.152.2282.324.848 172.6202.149.722 2.506
08.E Power1.851.4071.956.897 105.4901.838.693 12.714
09.NPO Radio 11.848.1241.986.822 138.6981.934.950 86.826
10.100% NL1.607.3771.577.936 29.4411.806.098 198.721
11.Qmusic extra*1.348.5571.022.425 326.132902.093 446.464
12.Radio Veronica1.325.1561.365.144 39.9881.173.005 152.151
13.NPO 3FM1.248.6071.185.514 63.0931.083.266 165.341
14.Radio 10 extra*1.159.6641.220.472 60.8081.092.291 67.373
15.NPO Radio 51.020.868965.467 55.401959.001 61.867
16.Radio 538 extra*888.404757.347 131.057751.527 136.877
17.BNR Nieuwsradio860.641716.777 143.864506.740 353.901
18.SLAM!704.468638.716 65.752620.220 84.248
19.Sky Radio extra*691.037711.229 20.192494.410 196.627
20.AAS Network502.573506.358 3.785509.762 7.189
21.NPO Klassiek441.286441.892 606429.471 11.815
22.NPO Sterren NL419.485448.809 29.324
23.KINK404.627277.732 126.895266.003 138.624
24.Qmusic Limburg402.274439.251 36.977391.210 11.064
25.Veronica extra*362.171340.174 21.997131.437 230.734
26.SLAM! extra*345.275346.278 1.003176.800 168.475
27.Grand Prix - Sport Radio260.429
28.Mediahuis Radio extra*239.747275.256 35.509305.622 65.875
29.Sublime218.713190.266 28.447251.844 33.131
30.Radio 10 Brabant218.372210.707 7.665189.356 29.016
31.KINK extra*212.474163.303 49.17170.489 141.985
32.100%NL extra*199.513329.909 130.396157.818 41.695
33.Radio Noordzee163.278198.560 35.282
34.NPO Soul & Jazz153.181181.117 27.936
35.4EVER49 Radio149.485112.677 36.808
36.NPO Campus Radio109.215162.047 52.832
       
extra* = Extra zenders / Themazenders

Stijgers 100% NL, 4EVER49 Radio, BNR Nieuwsradio, KINK, KINK extra zenders, NPO 3FM, NPO Radio 2, NPO Radio 5, Qmusic, Qmusic extra zenders, Radio 10 Brabant, Radio 538 extra zenders, SLAM!, Sky Radio, Sublime en Veronica extra zenders
Dalers100%NL extra zenders, AAS Network, E Power, JOE, Mediahuis Radio extra zenders, NPO Campus Radio, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Soul & Jazz, NPO Sterren NL, Qmusic Limburg, RPO Radio, Radio 10, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Radio Noordzee, Radio Veronica, SLAM! extra zenders en Sky Radio extra zenders

Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.

Foto: RadioFreak

GERELATEERDE ARTIKELENMEER VAN DEZE AUTEUR