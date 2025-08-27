Qmusic stoot NPO Radio 2 van de troon en is de nieuwe marktleider. Het verschil tussen beide zenders is met 0,1 procentpunt wel miniem. Dat blijkt uit de luistercijfers van het NMO over week 34. Radio 2 levert relatief veel in: 0,6 procentpunt.
NPO Radio 1 is de grootste stijger in de luistercijfers (+0,6 procentpunt), gevolgd door de regionale omroepen (RPO Radio, +0,4 procentpunt). Verder valt op dat 100% NL flink zakt, met 0,7 procentpunt.
|Station
|Week 34
2025
|Week 33
2025
|Week 34
2024
|01.
|Qmusic
|11.2 %
|11.2 %
|=
|11.6 %
|0.4
|02.
|NPO Radio 2
|11.1 %
|11.7 %
|0.6
|11.5 %
|0.4
|03.
|Radio 538
|8.6 %
|8.3 %
|0.3
|11.1 %
|2.5
|04.
|NPO Radio 1
|8.3 %
|7.7 %
|0.6
|7.7 %
|0.6
|05.
|NPO Radio 5
|8.2 %
|8.4 %
|0.2
|6.5 %
|1.7
|06.
|Radio 10
|7.6 %
|7.3 %
|0.3
|7.0 %
|0.6
|07.
|Sky Radio
|6.5 %
|6.2 %
|0.3
|8.2 %
|1.7
|08.
|RPO Radio
|6.3 %
|5.9 %
|0.4
|%
|09.
|JOE
|5.4 %
|5.7 %
|0.3
|5.6 %
|0.2
|10.
|Radio Veronica
|4.5 %
|4.5 %
|=
|3.3 %
|1.2
|11.
|E Power
|3.6 %
|3.4 %
|0.2
|3.3 %
|0.3
|12.
|100% NL
|3.1 %
|3.8 %
|0.7
|3.9 %
|0.8
|13.
|NPO 3FM
|2.4 %
|2.4 %
|=
|2.6 %
|0.2
|14.
|Radio 10 extra*
|2.2 %
|2.4 %
|0.2
|2.0 %
|0.2
|15.
|NPO Klassiek
|1.7 %
|1.6 %
|0.1
|1.3 %
|0.4
|16.
|SLAM!
|1.2 %
|1.1 %
|0.1
|0.8 %
|0.4
|17.
|NPO Sterren NL
|1.2 %
|1.4 %
|0.2
|%
|18.
|Qmusic extra*
|1.1 %
|1.4 %
|0.3
|1.1 %
|=
|19.
|Qmusic Limburg
|0.7 %
|0.7 %
|=
|0.5 %
|0.2
|20.
|Radio 538 extra*
|0.7 %
|0.8 %
|0.1
|0.7 %
|=
|21.
|BNR Nieuwsradio
|0.6 %
|0.6 %
|=
|0.7 %
|0.1
|22.
|Sky Radio extra*
|0.6 %
|0.6 %
|=
|0.4 %
|0.2
|23.
|Veronica extra*
|0.5 %
|0.4 %
|0.1
|0.0 %
|0.5
|24.
|KINK
|0.5 %
|0.6 %
|0.1
|0.6 %
|0.1
|25.
|Sublime
|0.3 %
|0.3 %
|=
|0.4 %
|0.1
|26.
|Radio 10 Brabant
|0.3 %
|0.2 %
|0.1
|0.6 %
|0.3
|27.
|NPO Campus Radio
|0.3 %
|0.2 %
|0.1
|%
|28.
|NPO Soul & Jazz
|0.3 %
|0.4 %
|0.1
|%
|29.
|Radio Noordzee
|0.3 %
|0.2 %
|0.1
|%
|30.
|100%NL extra*
|0.3 %
|0.3 %
|=
|0.0 %
|0.3
|31.
|SLAM! extra*
|0.2 %
|0.2 %
|=
|0.1 %
|0.1
|32.
|KINK extra*
|0.2 %
|0.1 %
|0.1
|0.0 %
|0.2
|33.
|4EVER49 Radio
|0.1 %
|0.1 %
|=
|%
|34.
|AAS Network
|0.1 %
|0.1 %
|=
|0.0 %
|0.1
|35.
|Mediahuis Radio extra*
|0.1 %
|0.0 %
|0.1
|0.1 %
|=
|Stijgers
|E Power, KINK extra zenders, Mediahuis Radio extra zenders, NPO Campus Radio, NPO Klassiek, NPO Radio 1, RPO Radio, Radio 10, Radio 10 Brabant, Radio 538, Radio Noordzee, SLAM!, Sky Radio en Veronica extra zenders
|Dalers
|100% NL, JOE, KINK, NPO Radio 2, NPO Radio 5, NPO Soul & Jazz, NPO Sterren NL, Qmusic extra zenders, Radio 10 extra zenders en Radio 538 extra zenders
|Gelijk
|100%NL extra zenders, 4EVER49 Radio, AAS Network, BNR Nieuwsradio, NPO 3FM, Qmusic, Qmusic Limburg, Radio Veronica, SLAM! extra zenders, Sky Radio extra zenders en Sublime
|Station
|Week 34
2025
|Week 33
2025
|Week 34
2024
|01.
|NPO Radio 5
|634
|669
|35
|165
|469
|02.
|NPO Radio 1
|313
|280
|33
|91
|222
|03.
|NPO Radio 2
|309
|338
|29
|114
|195
|04.
|NPO Klassiek
|289
|256
|33
|94
|195
|05.
|Radio Veronica
|245
|252
|7
|113
|132
|06.
|Radio 10
|244
|242
|2
|104
|140
|07.
|Qmusic
|197
|207
|10
|82
|115
|08.
|NPO Sterren NL
|195
|210
|15
|09.
|Radio 538
|184
|185
|1
|92
|92
|10.
|NPO 3FM
|153
|144
|9
|77
|76
|11.
|100% NL
|149
|165
|16
|80
|69
|12.
|JOE
|147
|166
|19
|78
|69
|13.
|RPO Radio
|143
|122
|21
|14.
|Sky Radio
|141
|136
|5
|69
|72
|15.
|SLAM!
|140
|122
|18
|52
|88
|16.
|KINK
|139
|140
|1
|77
|62
|17.
|E Power
|137
|128
|9
|68
|69
|18.
|Radio 10 extra*
|133
|133
|=
|76
|57
|19.
|Sublime
|133
|91
|42
|79
|54
|20.
|Qmusic Limburg
|128
|119
|9
|45
|83
|21.
|NPO Campus Radio
|128
|128
|=
|22.
|NPO Soul & Jazz
|110
|154
|44
|23.
|Radio 10 Brabant
|105
|56
|49
|73
|32
|24.
|Radio Noordzee
|101
|58
|43
|25.
|Veronica extra*
|99
|68
|31
|16
|83
|26.
|4EVER49 Radio
|84
|46
|38
|27.
|Qmusic extra*
|82
|94
|12
|50
|32
|28.
|Radio 538 extra*
|70
|71
|1
|45
|25
|29.
|KINK extra*
|69
|39
|30
|29
|40
|30.
|BNR Nieuwsradio
|66
|69
|3
|50
|16
|31.
|Sky Radio extra*
|66
|60
|6
|39
|27
|32.
|100%NL extra*
|57
|42
|15
|5
|52
|33.
|SLAM! extra*
|35
|44
|9
|24
|11
|34.
|Mediahuis Radio extra*
|16
|5
|11
|28
|12
|35.
|AAS Network
|15
|12
|3
|8
|7
|Stijgers
|100%NL extra zenders, 4EVER49 Radio, AAS Network, E Power, KINK extra zenders, Mediahuis Radio extra zenders, NPO 3FM, NPO Klassiek, NPO Radio 1, Qmusic Limburg, RPO Radio, Radio 10, Radio 10 Brabant, Radio Noordzee, SLAM!, Sky Radio, Sky Radio extra zenders, Sublime en Veronica extra zenders
|Dalers
|100% NL, BNR Nieuwsradio, JOE, KINK, NPO Radio 2, NPO Radio 5, NPO Soul & Jazz, NPO Sterren NL, Qmusic, Qmusic extra zenders, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio Veronica en SLAM! extra zenders
|Gelijk
|NPO Campus Radio en Radio 10 extra zenders
|Station
|Week 34
2025
|Week 33
2025
|Week 34
2024
|01.
|Qmusic
|4.273.194
|3.908.921
|364.273
|3.927.658
|345.536
|02.
|Radio 538
|3.526.172
|3.248.751
|277.421
|3.578.730
|52.558
|03.
|Sky Radio
|3.449.898
|3.301.905
|147.993
|3.714.420
|264.522
|04.
|RPO Radio
|3.312.138
|3.485.324
|173.186
|05.
|JOE
|2.746.967
|2.466.195
|280.772
|2.297.523
|449.444
|06.
|NPO Radio 2
|2.701.078
|2.506.939
|194.139
|2.545.309
|155.769
|07.
|Radio 10
|2.324.848
|2.187.663
|137.185
|2.086.284
|238.564
|08.
|NPO Radio 1
|1.986.822
|1.985.245
|1.577
|1.905.268
|81.554
|09.
|E Power
|1.956.897
|1.940.246
|16.651
|1.846.244
|110.653
|10.
|100% NL
|1.577.936
|1.644.770
|66.834
|1.678.932
|100.996
|11.
|Radio Veronica
|1.365.144
|1.293.953
|71.191
|1.029.774
|335.370
|12.
|Radio 10 extra*
|1.220.472
|1.303.078
|82.606
|1.029.155
|191.317
|13.
|NPO 3FM
|1.185.514
|1.218.778
|33.264
|1.036.362
|149.152
|14.
|Qmusic extra*
|1.022.425
|1.050.196
|27.771
|890.652
|131.773
|15.
|NPO Radio 5
|965.467
|906.141
|59.326
|859.731
|105.736
|16.
|Radio 538 extra*
|757.347
|822.081
|64.734
|696.512
|60.835
|17.
|BNR Nieuwsradio
|716.777
|664.458
|52.319
|516.616
|200.161
|18.
|Sky Radio extra*
|711.229
|725.595
|14.366
|608.349
|102.880
|19.
|SLAM!
|638.716
|665.886
|27.170
|648.356
|9.640
|20.
|AAS Network
|506.358
|598.745
|92.387
|362.405
|143.953
|21.
|NPO Sterren NL
|448.809
|470.222
|21.413
|22.
|NPO Klassiek
|441.892
|444.797
|2.905
|399.888
|42.004
|23.
|Qmusic Limburg
|439.251
|449.977
|10.726
|429.771
|9.480
|24.
|SLAM! extra*
|346.278
|296.995
|49.283
|190.789
|155.489
|25.
|Veronica extra*
|340.174
|479.290
|139.116
|172.677
|167.497
|26.
|100%NL extra*
|329.909
|431.393
|101.484
|204.730
|125.179
|27.
|KINK
|277.732
|300.169
|22.437
|332.188
|54.456
|28.
|Mediahuis Radio extra*
|275.256
|216.798
|58.458
|205.116
|70.140
|29.
|Radio 10 Brabant
|210.707
|223.365
|12.658
|251.154
|40.447
|30.
|Radio Noordzee
|198.560
|206.651
|8.091
|31.
|Sublime
|190.266
|234.467
|44.201
|226.634
|36.368
|32.
|NPO Soul & Jazz
|181.117
|201.918
|20.801
|33.
|KINK extra*
|163.303
|171.935
|8.632
|57.242
|106.061
|34.
|NPO Campus Radio
|162.047
|86.049
|75.998
|35.
|4EVER49 Radio
|112.677
|177.692
|65.015
|Stijgers
|BNR Nieuwsradio, E Power, JOE, Mediahuis Radio extra zenders, NPO Campus Radio, NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO Radio 5, Qmusic, Radio 10, Radio 538, Radio Veronica, SLAM! extra zenders en Sky Radio
|Dalers
|100% NL, 100%NL extra zenders, 4EVER49 Radio, AAS Network, KINK, KINK extra zenders, NPO 3FM, NPO Klassiek, NPO Soul & Jazz, NPO Sterren NL, Qmusic Limburg, Qmusic extra zenders, RPO Radio, Radio 10 Brabant, Radio 10 extra zenders, Radio 538 extra zenders, Radio Noordzee, SLAM!, Sky Radio extra zenders, Sublime en Veronica extra zenders
