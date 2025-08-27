Qmusic stoot NPO Radio 2 van de troon en is de nieuwe marktleider. Het verschil tussen beide zenders is met 0,1 procentpunt wel miniem. Dat blijkt uit de luistercijfers van het NMO over week 34. Radio 2 levert relatief veel in: 0,6 procentpunt.

NPO Radio 1 is de grootste stijger in de luistercijfers (+0,6 procentpunt), gevolgd door de regionale omroepen (RPO Radio, +0,4 procentpunt). Verder valt op dat 100% NL flink zakt, met 0,7 procentpunt.

StationWeek 34
01.Qmusic11.2 %11.2 %=11.6 % 0.4
02.NPO Radio 211.1 %11.7 % 0.611.5 % 0.4
03.Radio 5388.6 %8.3 % 0.311.1 % 2.5
04.NPO Radio 18.3 %7.7 % 0.67.7 % 0.6
05.NPO Radio 58.2 %8.4 % 0.26.5 % 1.7
06.Radio 107.6 %7.3 % 0.37.0 % 0.6
07.Sky Radio6.5 %6.2 % 0.38.2 % 1.7
08.RPO Radio6.3 %5.9 % 0.4 %
09.JOE5.4 %5.7 % 0.35.6 % 0.2
10.Radio Veronica4.5 %4.5 %=3.3 % 1.2
11.E Power3.6 %3.4 % 0.23.3 % 0.3
12.100% NL3.1 %3.8 % 0.73.9 % 0.8
13.NPO 3FM2.4 %2.4 %=2.6 % 0.2
14.Radio 10 extra*2.2 %2.4 % 0.22.0 % 0.2
15.NPO Klassiek1.7 %1.6 % 0.11.3 % 0.4
16.SLAM!1.2 %1.1 % 0.10.8 % 0.4
17.NPO Sterren NL1.2 %1.4 % 0.2 %
18.Qmusic extra*1.1 %1.4 % 0.31.1 %=
19.Qmusic Limburg0.7 %0.7 %=0.5 % 0.2
20.Radio 538 extra*0.7 %0.8 % 0.10.7 %=
21.BNR Nieuwsradio0.6 %0.6 %=0.7 % 0.1
22.Sky Radio extra*0.6 %0.6 %=0.4 % 0.2
23.Veronica extra*0.5 %0.4 % 0.10.0 % 0.5
24.KINK0.5 %0.6 % 0.10.6 % 0.1
25.Sublime0.3 %0.3 %=0.4 % 0.1
26.Radio 10 Brabant0.3 %0.2 % 0.10.6 % 0.3
27.NPO Campus Radio0.3 %0.2 % 0.1 %
28.NPO Soul & Jazz0.3 %0.4 % 0.1 %
29.Radio Noordzee0.3 %0.2 % 0.1 %
30.100%NL extra*0.3 %0.3 %=0.0 % 0.3
31.SLAM! extra*0.2 %0.2 %=0.1 % 0.1
32.KINK extra*0.2 %0.1 % 0.10.0 % 0.2
33.4EVER49 Radio0.1 %0.1 %= %
34.AAS Network0.1 %0.1 %=0.0 % 0.1
35.Mediahuis Radio extra*0.1 %0.0 % 0.10.1 %=
       
Stijgers E Power, KINK extra zenders, Mediahuis Radio extra zenders, NPO Campus Radio, NPO Klassiek, NPO Radio 1, RPO Radio, Radio 10, Radio 10 Brabant, Radio 538, Radio Noordzee, SLAM!, Sky Radio en Veronica extra zenders
Dalers100% NL, JOE, KINK, NPO Radio 2, NPO Radio 5, NPO Soul & Jazz, NPO Sterren NL, Qmusic extra zenders, Radio 10 extra zenders en Radio 538 extra zenders
Gelijk100%NL extra zenders, 4EVER49 Radio, AAS Network, BNR Nieuwsradio, NPO 3FM, Qmusic, Qmusic Limburg, Radio Veronica, SLAM! extra zenders, Sky Radio extra zenders en Sublime

01.NPO Radio 5634669 35165 469
02.NPO Radio 1313280 3391 222
03.NPO Radio 2309338 29114 195
04.NPO Klassiek289256 3394 195
05.Radio Veronica245252 7113 132
06.Radio 10244242 2104 140
07.Qmusic197207 1082 115
08.NPO Sterren NL195210 15
09.Radio 538184185 192 92
10.NPO 3FM153144 977 76
11.100% NL149165 1680 69
12.JOE147166 1978 69
13.RPO Radio143122 21
14.Sky Radio141136 569 72
15.SLAM!140122 1852 88
16.KINK139140 177 62
17.E Power137128 968 69
18.Radio 10 extra*133133=76 57
19.Sublime13391 4279 54
20.Qmusic Limburg128119 945 83
21.NPO Campus Radio128128=
22.NPO Soul & Jazz110154 44
23.Radio 10 Brabant10556 4973 32
24.Radio Noordzee10158 43
25.Veronica extra*9968 3116 83
26.4EVER49 Radio8446 38
27.Qmusic extra*8294 1250 32
28.Radio 538 extra*7071 145 25
29.KINK extra*6939 3029 40
30.BNR Nieuwsradio6669 350 16
31.Sky Radio extra*6660 639 27
32.100%NL extra*5742 155 52
33.SLAM! extra*3544 924 11
34.Mediahuis Radio extra*165 1128 12
35.AAS Network1512 38 7
       
Stijgers 100%NL extra zenders, 4EVER49 Radio, AAS Network, E Power, KINK extra zenders, Mediahuis Radio extra zenders, NPO 3FM, NPO Klassiek, NPO Radio 1, Qmusic Limburg, RPO Radio, Radio 10, Radio 10 Brabant, Radio Noordzee, SLAM!, Sky Radio, Sky Radio extra zenders, Sublime en Veronica extra zenders
Dalers100% NL, BNR Nieuwsradio, JOE, KINK, NPO Radio 2, NPO Radio 5, NPO Soul & Jazz, NPO Sterren NL, Qmusic, Qmusic extra zenders, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio Veronica en SLAM! extra zenders
GelijkNPO Campus Radio en Radio 10 extra zenders

01.Qmusic4.273.1943.908.921 364.2733.927.658 345.536
02.Radio 5383.526.1723.248.751 277.4213.578.730 52.558
03.Sky Radio3.449.8983.301.905 147.9933.714.420 264.522
04.RPO Radio3.312.1383.485.324 173.186
05.JOE2.746.9672.466.195 280.7722.297.523 449.444
06.NPO Radio 22.701.0782.506.939 194.1392.545.309 155.769
07.Radio 102.324.8482.187.663 137.1852.086.284 238.564
08.NPO Radio 11.986.8221.985.245 1.5771.905.268 81.554
09.E Power1.956.8971.940.246 16.6511.846.244 110.653
10.100% NL1.577.9361.644.770 66.8341.678.932 100.996
11.Radio Veronica1.365.1441.293.953 71.1911.029.774 335.370
12.Radio 10 extra*1.220.4721.303.078 82.6061.029.155 191.317
13.NPO 3FM1.185.5141.218.778 33.2641.036.362 149.152
14.Qmusic extra*1.022.4251.050.196 27.771890.652 131.773
15.NPO Radio 5965.467906.141 59.326859.731 105.736
16.Radio 538 extra*757.347822.081 64.734696.512 60.835
17.BNR Nieuwsradio716.777664.458 52.319516.616 200.161
18.Sky Radio extra*711.229725.595 14.366608.349 102.880
19.SLAM!638.716665.886 27.170648.356 9.640
20.AAS Network506.358598.745 92.387362.405 143.953
21.NPO Sterren NL448.809470.222 21.413
22.NPO Klassiek441.892444.797 2.905399.888 42.004
23.Qmusic Limburg439.251449.977 10.726429.771 9.480
24.SLAM! extra*346.278296.995 49.283190.789 155.489
25.Veronica extra*340.174479.290 139.116172.677 167.497
26.100%NL extra*329.909431.393 101.484204.730 125.179
27.KINK277.732300.169 22.437332.188 54.456
28.Mediahuis Radio extra*275.256216.798 58.458205.116 70.140
29.Radio 10 Brabant210.707223.365 12.658251.154 40.447
30.Radio Noordzee198.560206.651 8.091
31.Sublime190.266234.467 44.201226.634 36.368
32.NPO Soul & Jazz181.117201.918 20.801
33.KINK extra*163.303171.935 8.63257.242 106.061
34.NPO Campus Radio162.04786.049 75.998
35.4EVER49 Radio112.677177.692 65.015
       
Stijgers BNR Nieuwsradio, E Power, JOE, Mediahuis Radio extra zenders, NPO Campus Radio, NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO Radio 5, Qmusic, Radio 10, Radio 538, Radio Veronica, SLAM! extra zenders en Sky Radio
Dalers100% NL, 100%NL extra zenders, 4EVER49 Radio, AAS Network, KINK, KINK extra zenders, NPO 3FM, NPO Klassiek, NPO Soul & Jazz, NPO Sterren NL, Qmusic Limburg, Qmusic extra zenders, RPO Radio, Radio 10 Brabant, Radio 10 extra zenders, Radio 538 extra zenders, Radio Noordzee, SLAM!, Sky Radio extra zenders, Sublime en Veronica extra zenders

