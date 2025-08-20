Qmusic stoot NPO Radio 2 niet van de troon, ondanks de de ‘Q-Top 500 van de Zomer’ die vorige week op Qmusic te horen was. Themalijsten zorgen vaak voor een hoger marktaandeel. Dat is ook bij Qmusic het geval – het station krijgt er 0,9 procentpunt marktaandeel bij – maar het is niet genoeg om Radio 2 in te halen.
Ook Radio Veronica doet goede zaken: de zender krijgt er 0,6 procentpunt marktaandeel bij, zo blijkt uit de luistercijfers van het NMO over week 36. 100% NL klimt met 0,4 procentpunt.
Sterkste zakkers zijn NPO Radio 1 (-0,7 procentpunt), Sky Radio (-0,4 procentpunt) en NPO 3FM (-0,3 procentpunt).
|Station
|Week 33
2025
|Week 32
2025
|Week 33
2024
|01.
|NPO Radio 2
|11.7 %
|11.6 %
|0.1
|11.1 %
|0.6
|02.
|Qmusic
|11.2 %
|10.3 %
|0.9
|11.9 %
|0.7
|03.
|NPO Radio 5
|8.4 %
|8.6 %
|0.2
|6.8 %
|1.6
|04.
|Radio 538
|8.3 %
|8.0 %
|0.3
|9.4 %
|1.1
|05.
|NPO Radio 1
|7.7 %
|8.4 %
|0.7
|7.4 %
|0.3
|06.
|Radio 10
|7.3 %
|7.4 %
|0.1
|7.5 %
|0.2
|07.
|Sky Radio
|6.2 %
|6.6 %
|0.4
|8.3 %
|2.1
|08.
|RPO Radio
|5.9 %
|6.0 %
|0.1
|%
|09.
|JOE
|5.7 %
|5.7 %
|=
|6.0 %
|0.3
|10.
|Radio Veronica
|4.5 %
|3.9 %
|0.6
|3.8 %
|0.7
|11.
|100% NL
|3.8 %
|3.4 %
|0.4
|4.4 %
|0.6
|12.
|E Power
|3.4 %
|3.6 %
|0.2
|2.8 %
|0.6
|13.
|NPO 3FM
|2.4 %
|2.7 %
|0.3
|2.7 %
|0.3
|14.
|Radio 10 extra*
|2.4 %
|2.1 %
|0.3
|2.0 %
|0.4
|15.
|NPO Klassiek
|1.6 %
|1.8 %
|0.2
|1.6 %
|=
|16.
|NPO Sterren NL
|1.4 %
|1.1 %
|0.3
|%
|17.
|Qmusic extra*
|1.4 %
|1.6 %
|0.2
|1.1 %
|0.3
|18.
|SLAM!
|1.1 %
|1.1 %
|=
|1.0 %
|0.1
|19.
|Radio 538 extra*
|0.8 %
|0.6 %
|0.2
|0.7 %
|0.1
|20.
|Qmusic Limburg
|0.7 %
|0.7 %
|=
|0.4 %
|0.3
|21.
|BNR Nieuwsradio
|0.6 %
|0.7 %
|0.1
|0.6 %
|=
|22.
|Sky Radio extra*
|0.6 %
|0.7 %
|0.1
|0.4 %
|0.2
|23.
|KINK
|0.6 %
|0.7 %
|0.1
|0.5 %
|0.1
|24.
|Veronica extra*
|0.4 %
|0.4 %
|=
|0.0 %
|0.4
|25.
|NPO Soul & Jazz
|0.4 %
|0.5 %
|0.1
|%
|26.
|Sublime
|0.3 %
|0.3 %
|=
|0.4 %
|0.1
|27.
|100%NL extra*
|0.3 %
|0.3 %
|=
|0.0 %
|0.3
|28.
|SLAM! extra*
|0.2 %
|0.2 %
|=
|0.1 %
|0.1
|29.
|Radio 10 Brabant
|0.2 %
|0.2 %
|=
|0.5 %
|0.3
|30.
|Radio Noordzee
|0.2 %
|0.3 %
|0.1
|%
|31.
|NPO Campus Radio
|0.2 %
|0.1 %
|0.1
|%
|32.
|4EVER49 Radio
|0.1 %
|0.1 %
|=
|%
|33.
|AAS Network
|0.1 %
|0.1 %
|=
|0.0 %
|0.1
|34.
|KINK extra*
|0.1 %
|0.1 %
|=
|0.0 %
|0.1
|35.
|Decibel
|0.1 %
|0.0 %
|0.1
|0.1 %
|=
|36.
|Mediahuis Radio extra*
|0.0 %
|0.0 %
|=
|0.2 %
|0.2
|Stijgers
|100% NL, Decibel, NPO Campus Radio, NPO Radio 2, NPO Sterren NL, Qmusic, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Radio 538 extra zenders en Radio Veronica
|Dalers
|BNR Nieuwsradio, E Power, KINK, NPO 3FM, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Radio 5, NPO Soul & Jazz, Qmusic extra zenders, RPO Radio, Radio 10, Radio Noordzee, Sky Radio en Sky Radio extra zenders
|Gelijk
|100%NL extra zenders, 4EVER49 Radio, AAS Network, JOE, KINK extra zenders, Mediahuis Radio extra zenders, Qmusic Limburg, Radio 10 Brabant, SLAM!, SLAM! extra zenders, Sublime en Veronica extra zenders
Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.
|Station
|Week 33
2025
|Week 32
2025
|Week 33
2024
|01.
|NPO Radio 5
|669
|615
|54
|172
|497
|02.
|NPO Radio 2
|338
|345
|7
|107
|231
|03.
|NPO Radio 1
|280
|307
|27
|89
|191
|04.
|NPO Klassiek
|256
|367
|111
|118
|138
|05.
|Radio Veronica
|252
|231
|21
|123
|129
|06.
|Radio 10
|242
|243
|1
|112
|130
|07.
|NPO Sterren NL
|210
|231
|21
|08.
|Qmusic
|207
|190
|17
|86
|121
|09.
|Radio 538
|185
|186
|1
|89
|96
|10.
|JOE
|166
|163
|3
|80
|86
|11.
|100% NL
|165
|147
|18
|88
|77
|12.
|NPO Soul & Jazz
|154
|160
|6
|13.
|NPO 3FM
|144
|169
|25
|83
|61
|14.
|KINK
|140
|178
|38
|80
|60
|15.
|Sky Radio
|136
|134
|2
|73
|63
|16.
|Radio 10 extra*
|133
|127
|6
|80
|53
|17.
|E Power
|128
|143
|15
|61
|67
|18.
|NPO Campus Radio
|128
|94
|34
|19.
|RPO Radio
|122
|132
|10
|20.
|SLAM!
|122
|124
|2
|58
|64
|21.
|Qmusic Limburg
|119
|109
|10
|37
|82
|22.
|Qmusic extra*
|94
|106
|12
|49
|45
|23.
|Sublime
|91
|119
|28
|89
|2
|24.
|Radio 538 extra*
|71
|55
|16
|54
|17
|25.
|BNR Nieuwsradio
|69
|72
|3
|52
|17
|26.
|Veronica extra*
|68
|102
|34
|14
|54
|27.
|Sky Radio extra*
|60
|70
|10
|39
|21
|28.
|Radio Noordzee
|58
|145
|87
|29.
|Radio 10 Brabant
|56
|66
|10
|71
|15
|30.
|4EVER49 Radio
|46
|79
|33
|31.
|SLAM! extra*
|44
|41
|3
|28
|16
|32.
|100%NL extra*
|42
|58
|16
|14
|28
|33.
|KINK extra*
|39
|77
|38
|26
|13
|34.
|Decibel
|34
|34
|=
|51
|17
|35.
|AAS Network
|12
|14
|2
|5
|7
|36.
|Mediahuis Radio extra*
|5
|5
|=
|39
|34
|Stijgers
|100% NL, JOE, NPO Campus Radio, NPO Radio 5, Qmusic, Qmusic Limburg, Radio 10 extra zenders, Radio 538 extra zenders, Radio Veronica, SLAM! extra zenders en Sky Radio
|Dalers
|100%NL extra zenders, 4EVER49 Radio, AAS Network, BNR Nieuwsradio, E Power, KINK, KINK extra zenders, NPO 3FM, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO Soul & Jazz, NPO Sterren NL, Qmusic extra zenders, RPO Radio, Radio 10, Radio 10 Brabant, Radio 538, Radio Noordzee, SLAM!, Sky Radio extra zenders, Sublime en Veronica extra zenders
|Gelijk
|Decibel en Mediahuis Radio extra zenders
Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.
|Station
|Week 33
2025
|Week 32
2025
|Week 33
2024
|01.
|Qmusic
|3.908.921
|3.871.307
|37.614
|3.803.780
|105.141
|02.
|RPO Radio
|3.485.324
|3.206.133
|279.191
|03.
|Sky Radio
|3.301.905
|3.517.186
|215.281
|3.531.857
|229.952
|04.
|Radio 538
|3.248.751
|3.048.581
|200.170
|3.080.024
|168.727
|05.
|NPO Radio 2
|2.506.939
|2.391.515
|115.424
|2.736.429
|229.490
|06.
|JOE
|2.466.195
|2.479.212
|13.017
|2.345.327
|120.868
|07.
|Radio 10
|2.187.663
|2.172.052
|15.611
|2.104.327
|83.336
|08.
|NPO Radio 1
|1.985.245
|1.959.905
|25.340
|1.910.973
|74.272
|09.
|E Power
|1.940.246
|1.810.134
|130.112
|1.714.660
|225.586
|10.
|100% NL
|1.644.770
|1.651.719
|6.949
|1.577.854
|66.916
|11.
|Radio 10 extra*
|1.303.078
|1.162.737
|140.341
|1.025.713
|277.365
|12.
|Radio Veronica
|1.293.953
|1.198.284
|95.669
|1.079.712
|214.241
|13.
|NPO 3FM
|1.218.778
|1.125.647
|93.131
|1.094.435
|124.343
|14.
|Qmusic extra*
|1.050.196
|1.061.906
|11.710
|972.223
|77.973
|15.
|NPO Radio 5
|906.141
|995.771
|89.630
|871.206
|34.935
|16.
|Radio 538 extra*
|822.081
|789.593
|32.488
|622.287
|199.794
|17.
|Sky Radio extra*
|725.595
|703.863
|21.732
|502.882
|222.713
|18.
|SLAM!
|665.886
|648.429
|17.457
|634.897
|30.989
|19.
|BNR Nieuwsradio
|664.458
|679.935
|15.477
|441.028
|223.430
|20.
|AAS Network
|598.745
|618.995
|20.250
|534.828
|63.917
|21.
|Veronica extra*
|479.290
|297.442
|181.848
|110.329
|368.961
|22.
|NPO Sterren NL
|470.222
|335.623
|134.599
|23.
|Qmusic Limburg
|449.977
|429.757
|20.220
|407.864
|42.113
|24.
|NPO Klassiek
|444.797
|350.485
|94.312
|316.325
|128.472
|25.
|100%NL extra*
|431.393
|346.686
|84.707
|210.269
|221.124
|26.
|KINK
|300.169
|295.892
|4.277
|236.683
|63.486
|27.
|SLAM! extra*
|296.995
|343.684
|46.689
|197.194
|99.801
|28.
|Sublime
|234.467
|172.644
|61.823
|176.246
|58.221
|29.
|Radio 10 Brabant
|223.365
|173.255
|50.110
|244.907
|21.542
|30.
|Mediahuis Radio extra*
|216.798
|317.022
|100.224
|318.201
|101.403
|31.
|Radio Noordzee
|206.651
|155.724
|50.927
|32.
|NPO Soul & Jazz
|201.918
|204.270
|2.352
|33.
|4EVER49 Radio
|177.692
|88.394
|89.298
|34.
|KINK extra*
|171.935
|135.904
|36.031
|81.051
|90.884
|35.
|Decibel
|126.938
|74.901
|52.037
|117.609
|9.329
|36.
|NPO Campus Radio
|86.049
|107.553
|21.504
|Stijgers
|100%NL extra zenders, 4EVER49 Radio, Decibel, E Power, KINK, KINK extra zenders, NPO 3FM, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO Sterren NL, Qmusic, Qmusic Limburg, RPO Radio, Radio 10, Radio 10 Brabant, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio Noordzee, Radio Veronica, SLAM!, Sky Radio extra zenders, Sublime en Veronica extra zenders
|Dalers
|100% NL, AAS Network, BNR Nieuwsradio, JOE, Mediahuis Radio extra zenders, NPO Campus Radio, NPO Radio 5, NPO Soul & Jazz, Qmusic extra zenders, SLAM! extra zenders en Sky Radio
Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.
