Qmusic stoot NPO Radio 2 niet van de troon, ondanks de de ‘Q-Top 500 van de Zomer’ die vorige week op Qmusic te horen was. Themalijsten zorgen vaak voor een hoger marktaandeel. Dat is ook bij Qmusic het geval – het station krijgt er 0,9 procentpunt marktaandeel bij – maar het is niet genoeg om Radio 2 in te halen.

Ook Radio Veronica doet goede zaken: de zender krijgt er 0,6 procentpunt marktaandeel bij, zo blijkt uit de luistercijfers van het NMO over week 36. 100% NL klimt met 0,4 procentpunt.

Sterkste zakkers zijn NPO Radio 1 (-0,7 procentpunt), Sky Radio (-0,4 procentpunt) en NPO 3FM (-0,3 procentpunt).

StationWeek 33
2025		Week 32
2025		 Week 33
2024		 
01.NPO Radio 211.7 %11.6 % 0.111.1 % 0.6
02.Qmusic11.2 %10.3 % 0.911.9 % 0.7
03.NPO Radio 58.4 %8.6 % 0.26.8 % 1.6
04.Radio 5388.3 %8.0 % 0.39.4 % 1.1
05.NPO Radio 17.7 %8.4 % 0.77.4 % 0.3
06.Radio 107.3 %7.4 % 0.17.5 % 0.2
07.Sky Radio6.2 %6.6 % 0.48.3 % 2.1
08.RPO Radio5.9 %6.0 % 0.1 %
09.JOE5.7 %5.7 %=6.0 % 0.3
10.Radio Veronica4.5 %3.9 % 0.63.8 % 0.7
11.100% NL3.8 %3.4 % 0.44.4 % 0.6
12.E Power3.4 %3.6 % 0.22.8 % 0.6
13.NPO 3FM2.4 %2.7 % 0.32.7 % 0.3
14.Radio 10 extra*2.4 %2.1 % 0.32.0 % 0.4
15.NPO Klassiek1.6 %1.8 % 0.21.6 %=
16.NPO Sterren NL1.4 %1.1 % 0.3 %
17.Qmusic extra*1.4 %1.6 % 0.21.1 % 0.3
18.SLAM!1.1 %1.1 %=1.0 % 0.1
19.Radio 538 extra*0.8 %0.6 % 0.20.7 % 0.1
20.Qmusic Limburg0.7 %0.7 %=0.4 % 0.3
21.BNR Nieuwsradio0.6 %0.7 % 0.10.6 %=
22.Sky Radio extra*0.6 %0.7 % 0.10.4 % 0.2
23.KINK0.6 %0.7 % 0.10.5 % 0.1
24.Veronica extra*0.4 %0.4 %=0.0 % 0.4
25.NPO Soul & Jazz0.4 %0.5 % 0.1 %
26.Sublime0.3 %0.3 %=0.4 % 0.1
27.100%NL extra*0.3 %0.3 %=0.0 % 0.3
28.SLAM! extra*0.2 %0.2 %=0.1 % 0.1
29.Radio 10 Brabant0.2 %0.2 %=0.5 % 0.3
30.Radio Noordzee0.2 %0.3 % 0.1 %
31.NPO Campus Radio0.2 %0.1 % 0.1 %
32.4EVER49 Radio0.1 %0.1 %= %
33.AAS Network0.1 %0.1 %=0.0 % 0.1
34.KINK extra*0.1 %0.1 %=0.0 % 0.1
35.Decibel0.1 %0.0 % 0.10.1 %=
36.Mediahuis Radio extra*0.0 %0.0 %=0.2 % 0.2
       
extra* = Extra zenders / Themazenders

Stijgers 100% NL, Decibel, NPO Campus Radio, NPO Radio 2, NPO Sterren NL, Qmusic, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Radio 538 extra zenders en Radio Veronica
DalersBNR Nieuwsradio, E Power, KINK, NPO 3FM, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Radio 5, NPO Soul & Jazz, Qmusic extra zenders, RPO Radio, Radio 10, Radio Noordzee, Sky Radio en Sky Radio extra zenders
Gelijk100%NL extra zenders, 4EVER49 Radio, AAS Network, JOE, KINK extra zenders, Mediahuis Radio extra zenders, Qmusic Limburg, Radio 10 Brabant, SLAM!, SLAM! extra zenders, Sublime en Veronica extra zenders

Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.

StationWeek 33
2025		Week 32
2025		 Week 33
2024		 
01.NPO Radio 5669615 54172 497
02.NPO Radio 2338345 7107 231
03.NPO Radio 1280307 2789 191
04.NPO Klassiek256367 111118 138
05.Radio Veronica252231 21123 129
06.Radio 10242243 1112 130
07.NPO Sterren NL210231 21
08.Qmusic207190 1786 121
09.Radio 538185186 189 96
10.JOE166163 380 86
11.100% NL165147 1888 77
12.NPO Soul & Jazz154160 6
13.NPO 3FM144169 2583 61
14.KINK140178 3880 60
15.Sky Radio136134 273 63
16.Radio 10 extra*133127 680 53
17.E Power128143 1561 67
18.NPO Campus Radio12894 34
19.RPO Radio122132 10
20.SLAM!122124 258 64
21.Qmusic Limburg119109 1037 82
22.Qmusic extra*94106 1249 45
23.Sublime91119 2889 2
24.Radio 538 extra*7155 1654 17
25.BNR Nieuwsradio6972 352 17
26.Veronica extra*68102 3414 54
27.Sky Radio extra*6070 1039 21
28.Radio Noordzee58145 87
29.Radio 10 Brabant5666 1071 15
30.4EVER49 Radio4679 33
31.SLAM! extra*4441 328 16
32.100%NL extra*4258 1614 28
33.KINK extra*3977 3826 13
34.Decibel3434=51 17
35.AAS Network1214 25 7
36.Mediahuis Radio extra*55=39 34
       
extra* = Extra zenders / Themazenders

Stijgers 100% NL, JOE, NPO Campus Radio, NPO Radio 5, Qmusic, Qmusic Limburg, Radio 10 extra zenders, Radio 538 extra zenders, Radio Veronica, SLAM! extra zenders en Sky Radio
Dalers100%NL extra zenders, 4EVER49 Radio, AAS Network, BNR Nieuwsradio, E Power, KINK, KINK extra zenders, NPO 3FM, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO Soul & Jazz, NPO Sterren NL, Qmusic extra zenders, RPO Radio, Radio 10, Radio 10 Brabant, Radio 538, Radio Noordzee, SLAM!, Sky Radio extra zenders, Sublime en Veronica extra zenders
GelijkDecibel en Mediahuis Radio extra zenders

Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.

StationWeek 33
2025		Week 32
2025		 Week 33
2024		 
01.Qmusic3.908.9213.871.307 37.6143.803.780 105.141
02.RPO Radio3.485.3243.206.133 279.191
03.Sky Radio3.301.9053.517.186 215.2813.531.857 229.952
04.Radio 5383.248.7513.048.581 200.1703.080.024 168.727
05.NPO Radio 22.506.9392.391.515 115.4242.736.429 229.490
06.JOE2.466.1952.479.212 13.0172.345.327 120.868
07.Radio 102.187.6632.172.052 15.6112.104.327 83.336
08.NPO Radio 11.985.2451.959.905 25.3401.910.973 74.272
09.E Power1.940.2461.810.134 130.1121.714.660 225.586
10.100% NL1.644.7701.651.719 6.9491.577.854 66.916
11.Radio 10 extra*1.303.0781.162.737 140.3411.025.713 277.365
12.Radio Veronica1.293.9531.198.284 95.6691.079.712 214.241
13.NPO 3FM1.218.7781.125.647 93.1311.094.435 124.343
14.Qmusic extra*1.050.1961.061.906 11.710972.223 77.973
15.NPO Radio 5906.141995.771 89.630871.206 34.935
16.Radio 538 extra*822.081789.593 32.488622.287 199.794
17.Sky Radio extra*725.595703.863 21.732502.882 222.713
18.SLAM!665.886648.429 17.457634.897 30.989
19.BNR Nieuwsradio664.458679.935 15.477441.028 223.430
20.AAS Network598.745618.995 20.250534.828 63.917
21.Veronica extra*479.290297.442 181.848110.329 368.961
22.NPO Sterren NL470.222335.623 134.599
23.Qmusic Limburg449.977429.757 20.220407.864 42.113
24.NPO Klassiek444.797350.485 94.312316.325 128.472
25.100%NL extra*431.393346.686 84.707210.269 221.124
26.KINK300.169295.892 4.277236.683 63.486
27.SLAM! extra*296.995343.684 46.689197.194 99.801
28.Sublime234.467172.644 61.823176.246 58.221
29.Radio 10 Brabant223.365173.255 50.110244.907 21.542
30.Mediahuis Radio extra*216.798317.022 100.224318.201 101.403
31.Radio Noordzee206.651155.724 50.927
32.NPO Soul & Jazz201.918204.270 2.352
33.4EVER49 Radio177.69288.394 89.298
34.KINK extra*171.935135.904 36.03181.051 90.884
35.Decibel126.93874.901 52.037117.609 9.329
36.NPO Campus Radio86.049107.553 21.504
       
extra* = Extra zenders / Themazenders

Stijgers 100%NL extra zenders, 4EVER49 Radio, Decibel, E Power, KINK, KINK extra zenders, NPO 3FM, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO Sterren NL, Qmusic, Qmusic Limburg, RPO Radio, Radio 10, Radio 10 Brabant, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio Noordzee, Radio Veronica, SLAM!, Sky Radio extra zenders, Sublime en Veronica extra zenders
Dalers100% NL, AAS Network, BNR Nieuwsradio, JOE, Mediahuis Radio extra zenders, NPO Campus Radio, NPO Radio 5, NPO Soul & Jazz, Qmusic extra zenders, SLAM! extra zenders en Sky Radio

Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.

