NPO Radio 2 is nog steviger koploper. Dat blijkt uit de luistercijfers van het NMO over week 32. De publieke zender krijgt er marktaandeel bij, terwijl Qmusic juist verliest. Opmerkelijk is dat ook 3FM wat wint. Daardoor doen ze het nu wat beter dan vorig jaar rond dezelfde tijd.

In deze vakantieperiode zijn er verder weinig verschuivingen.

StationWeek 32
2025		Week 31
2025		 Week 32
2024		 
01.NPO Radio 211.6 %11.4 % 0.29.6 % 2
02.Qmusic10.3 %10.9 % 0.612.8 % 2.5
03.NPO Radio 58.6 %8.2 % 0.46.3 % 2.3
04.NPO Radio 18.4 %8.2 % 0.211.6 % 3.2
05.Radio 5388.0 %7.8 % 0.28.3 % 0.3
06.Radio 107.4 %7.2 % 0.26.8 % 0.6
07.Sky Radio6.6 %6.9 % 0.37.6 % 1
08.RPO Radio6.0 %6.2 % 0.2 %
09.JOE5.7 %5.5 % 0.26.2 % 0.5
10.Radio Veronica3.9 %4.4 % 0.53.4 % 0.5
11.E Power3.6 %3.9 % 0.33.2 % 0.4
12.100% NL3.4 %3.2 % 0.24.1 % 0.7
13.NPO 3FM2.7 %2.1 % 0.62.3 % 0.4
14.Radio 10 extra*2.1 %2.1 %=1.8 % 0.3
15.NPO Klassiek1.8 %1.5 % 0.31.5 % 0.3
16.Qmusic extra*1.6 %1.4 % 0.21.3 % 0.3
17.SLAM!1.1 %1.3 % 0.21.3 % 0.2
18.NPO Sterren NL1.1 %1.0 % 0.1 %
19.KINK0.7 %0.6 % 0.10.7 %=
20.Sky Radio extra*0.7 %0.6 % 0.10.5 % 0.2
21.BNR Nieuwsradio0.7 %0.6 % 0.10.7 %=
22.Qmusic Limburg0.7 %0.7 %=0.4 % 0.3
23.Radio 538 extra*0.6 %1.0 % 0.40.6 %=
24.NPO Soul & Jazz0.5 %0.4 % 0.1 %
25.Veronica extra*0.4 %0.6 % 0.20.0 % 0.4
26.Radio Noordzee0.3 %0.3 %= %
27.Sublime0.3 %0.3 %=0.3 %=
28.100%NL extra*0.3 %0.3 %=0.1 % 0.2
29.SLAM! extra*0.2 %0.2 %=0.1 % 0.1
30.Radio 10 Brabant0.2 %0.4 % 0.20.4 % 0.2
31.KINK extra*0.1 %0.1 %=0.0 % 0.1
32.NPO Campus Radio0.1 %0.2 % 0.1 %
33.AAS Network0.1 %0.1 %=0.1 %=
34.4EVER49 Radio0.1 %0.1 %= %
35.Decibel0.0 % %0.0 %=
36.Mediahuis Radio extra*0.0 %0.0 %=0.1 % 0.1
       
extra* = Extra zenders / Themazenders

Stijgers 100% NL, BNR Nieuwsradio, JOE, KINK, NPO 3FM, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO Radio 5, NPO Soul & Jazz, NPO Sterren NL, Qmusic extra zenders, Radio 10, Radio 538 en Sky Radio extra zenders
DalersE Power, NPO Campus Radio, Qmusic, RPO Radio, Radio 10 Brabant, Radio 538 extra zenders, Radio Veronica, SLAM!, Sky Radio en Veronica extra zenders
Gelijk100%NL extra zenders, 4EVER49 Radio, AAS Network, KINK extra zenders, Mediahuis Radio extra zenders, Qmusic Limburg, Radio 10 extra zenders, Radio Noordzee, SLAM! extra zenders en Sublime

StationWeek 32
2025		Week 31
2025		 Week 32
2024		 
01.NPO Radio 5615624 9164 451
02.NPO Klassiek367232 13598 269
03.NPO Radio 2345336 998 247
04.NPO Radio 1307295 1292 215
05.Radio 10243248 5102 141
06.Radio Veronica231252 21108 123
07.NPO Sterren NL231207 24
08.Qmusic190198 886 104
09.Radio 538186183 378 108
10.KINK178116 6298 80
11.NPO 3FM169127 4269 100
12.JOE163161 282 81
13.NPO Soul & Jazz160232 72
14.100% NL147145 277 70
15.Radio Noordzee14582 63
16.E Power143146 358 85
17.Sky Radio134144 1061 73
18.RPO Radio132139 7
19.Radio 10 extra*127128 167 60
20.SLAM!124138 1470 54
21.Sublime119116 366 53
22.Qmusic Limburg109123 1433 76
23.Qmusic extra*10694 1250 56
24.Veronica extra*10289 137 95
25.NPO Campus Radio94269 175
26.4EVER49 Radio7937 42
27.KINK extra*7744 3315 62
28.BNR Nieuwsradio7262 1053 19
29.Sky Radio extra*7058 1254 16
30.Radio 10 Brabant66116 5065 1
31.100%NL extra*5863 524 34
32.Radio 538 extra*5574 1938 17
33.SLAM! extra*4141=31 10
34.Decibel3425 9
35.AAS Network1415 15 9
36.Mediahuis Radio extra*55=26 21
       
extra* = Extra zenders / Themazenders

Stijgers 100% NL, 4EVER49 Radio, BNR Nieuwsradio, JOE, KINK, KINK extra zenders, NPO 3FM, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO Sterren NL, Qmusic extra zenders, Radio 538, Radio Noordzee, Sky Radio extra zenders, Sublime en Veronica extra zenders
Dalers100%NL extra zenders, AAS Network, E Power, NPO Campus Radio, NPO Radio 5, NPO Soul & Jazz, Qmusic, Qmusic Limburg, RPO Radio, Radio 10, Radio 10 Brabant, Radio 10 extra zenders, Radio 538 extra zenders, Radio Veronica, SLAM! en Sky Radio
GelijkMediahuis Radio extra zenders en SLAM! extra zenders

StationWeek 32
2025		Week 31
2025		 Week 32
2024		 
01.Qmusic3.871.3073.965.215 93.9083.530.317 340.990
02.Sky Radio3.517.1863.428.796 88.3903.469.355 47.831
03.RPO Radio3.206.1333.179.768 26.365
04.Radio 5383.048.5813.066.866 18.2852.886.429 162.152
05.JOE2.479.2122.449.599 29.6132.092.419 386.793
06.NPO Radio 22.391.5152.439.991 48.4762.457.467 65.952
07.Radio 102.172.0522.091.798 80.2541.923.878 248.174
08.NPO Radio 11.959.9051.997.583 37.6782.547.799 587.894
09.E Power1.810.1341.900.448 90.3141.791.737 18.397
10.100% NL1.651.7191.563.625 88.0941.572.488 79.231
11.Radio Veronica1.198.2841.259.492 61.208936.973 261.311
12.Radio 10 extra*1.162.7371.186.483 23.7461.005.135 157.602
13.NPO 3FM1.125.6471.202.320 76.673962.948 162.699
14.Qmusic extra*1.061.9061.066.431 4.525959.173 102.733
15.NPO Radio 5995.771941.546 54.225733.780 261.991
16.Radio 538 extra*789.593934.882 145.289629.601 159.992
17.Sky Radio extra*703.863728.622 24.759429.194 274.669
18.BNR Nieuwsradio679.935675.690 4.245413.751 266.184
19.SLAM!648.429657.460 9.031576.655 71.774
20.AAS Network618.995533.930 85.065485.710 133.285
21.Qmusic Limburg429.757407.942 21.815430.073 316
22.NPO Klassiek350.485453.276 102.791327.218 23.267
23.100%NL extra*346.686304.145 42.541219.500 127.186
24.SLAM! extra*343.684361.276 17.592136.155 207.529
25.NPO Sterren NL335.623335.563 60
26.Mediahuis Radio extra*317.022318.004 982242.296 74.726
27.Veronica extra*297.442462.087 164.645110.265 187.177
28.KINK295.892344.527 48.635217.948 77.944
29.NPO Soul & Jazz204.270125.499 78.771
30.Radio 10 Brabant173.255249.096 75.841240.891 67.636
31.Sublime172.644180.556 7.912145.077 27.567
32.Radio Noordzee155.724232.095 76.371
33.KINK extra*135.904149.603 13.69999.346 36.558
34.NPO Campus Radio107.55357.302 50.251
35.4EVER49 Radio88.394126.949 38.555
36.Decibel74.901 65.012 9.889
       
extra* = Extra zenders / Themazenders

Stijgers 100% NL, 100%NL extra zenders, AAS Network, BNR Nieuwsradio, JOE, NPO Campus Radio, NPO Radio 5, NPO Soul & Jazz, NPO Sterren NL, Qmusic Limburg, RPO Radio, Radio 10 en Sky Radio
Dalers4EVER49 Radio, E Power, KINK, KINK extra zenders, Mediahuis Radio extra zenders, NPO 3FM, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Radio 2, Qmusic, Qmusic extra zenders, Radio 10 Brabant, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio Noordzee, Radio Veronica, SLAM!, SLAM! extra zenders, Sky Radio extra zenders, Sublime en Veronica extra zenders

