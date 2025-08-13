NPO Radio 2 is nog steviger koploper. Dat blijkt uit de luistercijfers van het NMO over week 32. De publieke zender krijgt er marktaandeel bij, terwijl Qmusic juist verliest. Opmerkelijk is dat ook 3FM wat wint. Daardoor doen ze het nu wat beter dan vorig jaar rond dezelfde tijd.
In deze vakantieperiode zijn er verder weinig verschuivingen.
|Station
|Week 32
2025
|Week 31
2025
|Week 32
2024
|01.
|NPO Radio 2
|11.6 %
|11.4 %
|0.2
|9.6 %
|2
|02.
|Qmusic
|10.3 %
|10.9 %
|0.6
|12.8 %
|2.5
|03.
|NPO Radio 5
|8.6 %
|8.2 %
|0.4
|6.3 %
|2.3
|04.
|NPO Radio 1
|8.4 %
|8.2 %
|0.2
|11.6 %
|3.2
|05.
|Radio 538
|8.0 %
|7.8 %
|0.2
|8.3 %
|0.3
|06.
|Radio 10
|7.4 %
|7.2 %
|0.2
|6.8 %
|0.6
|07.
|Sky Radio
|6.6 %
|6.9 %
|0.3
|7.6 %
|1
|08.
|RPO Radio
|6.0 %
|6.2 %
|0.2
|%
|09.
|JOE
|5.7 %
|5.5 %
|0.2
|6.2 %
|0.5
|10.
|Radio Veronica
|3.9 %
|4.4 %
|0.5
|3.4 %
|0.5
|11.
|E Power
|3.6 %
|3.9 %
|0.3
|3.2 %
|0.4
|12.
|100% NL
|3.4 %
|3.2 %
|0.2
|4.1 %
|0.7
|13.
|NPO 3FM
|2.7 %
|2.1 %
|0.6
|2.3 %
|0.4
|14.
|Radio 10 extra*
|2.1 %
|2.1 %
|=
|1.8 %
|0.3
|15.
|NPO Klassiek
|1.8 %
|1.5 %
|0.3
|1.5 %
|0.3
|16.
|Qmusic extra*
|1.6 %
|1.4 %
|0.2
|1.3 %
|0.3
|17.
|SLAM!
|1.1 %
|1.3 %
|0.2
|1.3 %
|0.2
|18.
|NPO Sterren NL
|1.1 %
|1.0 %
|0.1
|%
|19.
|KINK
|0.7 %
|0.6 %
|0.1
|0.7 %
|=
|20.
|Sky Radio extra*
|0.7 %
|0.6 %
|0.1
|0.5 %
|0.2
|21.
|BNR Nieuwsradio
|0.7 %
|0.6 %
|0.1
|0.7 %
|=
|22.
|Qmusic Limburg
|0.7 %
|0.7 %
|=
|0.4 %
|0.3
|23.
|Radio 538 extra*
|0.6 %
|1.0 %
|0.4
|0.6 %
|=
|24.
|NPO Soul & Jazz
|0.5 %
|0.4 %
|0.1
|%
|25.
|Veronica extra*
|0.4 %
|0.6 %
|0.2
|0.0 %
|0.4
|26.
|Radio Noordzee
|0.3 %
|0.3 %
|=
|%
|27.
|Sublime
|0.3 %
|0.3 %
|=
|0.3 %
|=
|28.
|100%NL extra*
|0.3 %
|0.3 %
|=
|0.1 %
|0.2
|29.
|SLAM! extra*
|0.2 %
|0.2 %
|=
|0.1 %
|0.1
|30.
|Radio 10 Brabant
|0.2 %
|0.4 %
|0.2
|0.4 %
|0.2
|31.
|KINK extra*
|0.1 %
|0.1 %
|=
|0.0 %
|0.1
|32.
|NPO Campus Radio
|0.1 %
|0.2 %
|0.1
|%
|33.
|AAS Network
|0.1 %
|0.1 %
|=
|0.1 %
|=
|34.
|4EVER49 Radio
|0.1 %
|0.1 %
|=
|%
|35.
|Decibel
|0.0 %
|%
|0.0 %
|=
|36.
|Mediahuis Radio extra*
|0.0 %
|0.0 %
|=
|0.1 %
|0.1
|Stijgers
|100% NL, BNR Nieuwsradio, JOE, KINK, NPO 3FM, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO Radio 5, NPO Soul & Jazz, NPO Sterren NL, Qmusic extra zenders, Radio 10, Radio 538 en Sky Radio extra zenders
|Dalers
|E Power, NPO Campus Radio, Qmusic, RPO Radio, Radio 10 Brabant, Radio 538 extra zenders, Radio Veronica, SLAM!, Sky Radio en Veronica extra zenders
|Gelijk
|100%NL extra zenders, 4EVER49 Radio, AAS Network, KINK extra zenders, Mediahuis Radio extra zenders, Qmusic Limburg, Radio 10 extra zenders, Radio Noordzee, SLAM! extra zenders en Sublime
|Station
|Week 32
2025
|Week 31
2025
|Week 32
2024
|01.
|NPO Radio 5
|615
|624
|9
|164
|451
|02.
|NPO Klassiek
|367
|232
|135
|98
|269
|03.
|NPO Radio 2
|345
|336
|9
|98
|247
|04.
|NPO Radio 1
|307
|295
|12
|92
|215
|05.
|Radio 10
|243
|248
|5
|102
|141
|06.
|Radio Veronica
|231
|252
|21
|108
|123
|07.
|NPO Sterren NL
|231
|207
|24
|08.
|Qmusic
|190
|198
|8
|86
|104
|09.
|Radio 538
|186
|183
|3
|78
|108
|10.
|KINK
|178
|116
|62
|98
|80
|11.
|NPO 3FM
|169
|127
|42
|69
|100
|12.
|JOE
|163
|161
|2
|82
|81
|13.
|NPO Soul & Jazz
|160
|232
|72
|14.
|100% NL
|147
|145
|2
|77
|70
|15.
|Radio Noordzee
|145
|82
|63
|16.
|E Power
|143
|146
|3
|58
|85
|17.
|Sky Radio
|134
|144
|10
|61
|73
|18.
|RPO Radio
|132
|139
|7
|19.
|Radio 10 extra*
|127
|128
|1
|67
|60
|20.
|SLAM!
|124
|138
|14
|70
|54
|21.
|Sublime
|119
|116
|3
|66
|53
|22.
|Qmusic Limburg
|109
|123
|14
|33
|76
|23.
|Qmusic extra*
|106
|94
|12
|50
|56
|24.
|Veronica extra*
|102
|89
|13
|7
|95
|25.
|NPO Campus Radio
|94
|269
|175
|26.
|4EVER49 Radio
|79
|37
|42
|27.
|KINK extra*
|77
|44
|33
|15
|62
|28.
|BNR Nieuwsradio
|72
|62
|10
|53
|19
|29.
|Sky Radio extra*
|70
|58
|12
|54
|16
|30.
|Radio 10 Brabant
|66
|116
|50
|65
|1
|31.
|100%NL extra*
|58
|63
|5
|24
|34
|32.
|Radio 538 extra*
|55
|74
|19
|38
|17
|33.
|SLAM! extra*
|41
|41
|=
|31
|10
|34.
|Decibel
|34
|25
|9
|35.
|AAS Network
|14
|15
|1
|5
|9
|36.
|Mediahuis Radio extra*
|5
|5
|=
|26
|21
|Stijgers
|100% NL, 4EVER49 Radio, BNR Nieuwsradio, JOE, KINK, KINK extra zenders, NPO 3FM, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO Sterren NL, Qmusic extra zenders, Radio 538, Radio Noordzee, Sky Radio extra zenders, Sublime en Veronica extra zenders
|Dalers
|100%NL extra zenders, AAS Network, E Power, NPO Campus Radio, NPO Radio 5, NPO Soul & Jazz, Qmusic, Qmusic Limburg, RPO Radio, Radio 10, Radio 10 Brabant, Radio 10 extra zenders, Radio 538 extra zenders, Radio Veronica, SLAM! en Sky Radio
|Gelijk
|Mediahuis Radio extra zenders en SLAM! extra zenders
|Station
|Week 32
2025
|Week 31
2025
|Week 32
2024
|01.
|Qmusic
|3.871.307
|3.965.215
|93.908
|3.530.317
|340.990
|02.
|Sky Radio
|3.517.186
|3.428.796
|88.390
|3.469.355
|47.831
|03.
|RPO Radio
|3.206.133
|3.179.768
|26.365
|04.
|Radio 538
|3.048.581
|3.066.866
|18.285
|2.886.429
|162.152
|05.
|JOE
|2.479.212
|2.449.599
|29.613
|2.092.419
|386.793
|06.
|NPO Radio 2
|2.391.515
|2.439.991
|48.476
|2.457.467
|65.952
|07.
|Radio 10
|2.172.052
|2.091.798
|80.254
|1.923.878
|248.174
|08.
|NPO Radio 1
|1.959.905
|1.997.583
|37.678
|2.547.799
|587.894
|09.
|E Power
|1.810.134
|1.900.448
|90.314
|1.791.737
|18.397
|10.
|100% NL
|1.651.719
|1.563.625
|88.094
|1.572.488
|79.231
|11.
|Radio Veronica
|1.198.284
|1.259.492
|61.208
|936.973
|261.311
|12.
|Radio 10 extra*
|1.162.737
|1.186.483
|23.746
|1.005.135
|157.602
|13.
|NPO 3FM
|1.125.647
|1.202.320
|76.673
|962.948
|162.699
|14.
|Qmusic extra*
|1.061.906
|1.066.431
|4.525
|959.173
|102.733
|15.
|NPO Radio 5
|995.771
|941.546
|54.225
|733.780
|261.991
|16.
|Radio 538 extra*
|789.593
|934.882
|145.289
|629.601
|159.992
|17.
|Sky Radio extra*
|703.863
|728.622
|24.759
|429.194
|274.669
|18.
|BNR Nieuwsradio
|679.935
|675.690
|4.245
|413.751
|266.184
|19.
|SLAM!
|648.429
|657.460
|9.031
|576.655
|71.774
|20.
|AAS Network
|618.995
|533.930
|85.065
|485.710
|133.285
|21.
|Qmusic Limburg
|429.757
|407.942
|21.815
|430.073
|316
|22.
|NPO Klassiek
|350.485
|453.276
|102.791
|327.218
|23.267
|23.
|100%NL extra*
|346.686
|304.145
|42.541
|219.500
|127.186
|24.
|SLAM! extra*
|343.684
|361.276
|17.592
|136.155
|207.529
|25.
|NPO Sterren NL
|335.623
|335.563
|60
|26.
|Mediahuis Radio extra*
|317.022
|318.004
|982
|242.296
|74.726
|27.
|Veronica extra*
|297.442
|462.087
|164.645
|110.265
|187.177
|28.
|KINK
|295.892
|344.527
|48.635
|217.948
|77.944
|29.
|NPO Soul & Jazz
|204.270
|125.499
|78.771
|30.
|Radio 10 Brabant
|173.255
|249.096
|75.841
|240.891
|67.636
|31.
|Sublime
|172.644
|180.556
|7.912
|145.077
|27.567
|32.
|Radio Noordzee
|155.724
|232.095
|76.371
|33.
|KINK extra*
|135.904
|149.603
|13.699
|99.346
|36.558
|34.
|NPO Campus Radio
|107.553
|57.302
|50.251
|35.
|4EVER49 Radio
|88.394
|126.949
|38.555
|36.
|Decibel
|74.901
|65.012
|9.889
|Stijgers
|100% NL, 100%NL extra zenders, AAS Network, BNR Nieuwsradio, JOE, NPO Campus Radio, NPO Radio 5, NPO Soul & Jazz, NPO Sterren NL, Qmusic Limburg, RPO Radio, Radio 10 en Sky Radio
|Dalers
|4EVER49 Radio, E Power, KINK, KINK extra zenders, Mediahuis Radio extra zenders, NPO 3FM, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Radio 2, Qmusic, Qmusic extra zenders, Radio 10 Brabant, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio Noordzee, Radio Veronica, SLAM!, SLAM! extra zenders, Sky Radio extra zenders, Sublime en Veronica extra zenders
