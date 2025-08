In een week waarin er alleen maar invallers te horen waren in de dagprogrammering van NPO Radio 2, daalt de zender met 0,7 procentpunt. Dat is na Radio 538 de sterkste daling van de grootste zenders, zo blijkt uit de luistercijfers van het NMO over week 31. Radio 538 levert maar liefst 1,1 procentpunt in.

Radio Veronica, waar afgelopen weekend het ‘Nederpopweekend’ te horen was, doet goede zaken en krijgt er 0,6 procentpunt bij. Ook JOE klimt, met 0,5 procentpunt. Opvallend is dat NPO Radio 1 niet stijgt, ondanks de populaire ‘Radio Tour de France’. Het station verliest zelfs iets: 0,1 procentpunt.

2024 01. NPO Radio 2 11.4 % 12.1 % 0.7 10.6 % 0.8 02. Qmusic 10.9 % 11.3 % 0.4 12.6 % 1.7 03. NPO Radio 1 8.2 % 8.3 % 0.1 10.4 % 2.2 04. NPO Radio 5 8.2 % 8.0 % 0.2 6.0 % 2.2 05. Radio 538 7.8 % 8.9 % 1.1 8.3 % 0.5 06. Radio 10 7.2 % 7.0 % 0.2 7.0 % 0.2 07. Sky Radio 6.9 % 6.9 % = 6.7 % 0.2 08. RPO Radio 6.2 % 6.1 % 0.1 % 09. JOE 5.5 % 5.0 % 0.5 7.1 % 1.6 10. Radio Veronica 4.4 % 3.8 % 0.6 3.7 % 0.7 11. E Power 3.9 % 3.2 % 0.7 2.6 % 1.3 12. 100% NL 3.2 % 3.4 % 0.2 4.0 % 0.8 13. NPO 3FM 2.1 % 2.1 % = 2.5 % 0.4 14. Radio 10 extra* 2.1 % 2.1 % = 1.9 % 0.2 15. NPO Klassiek 1.5 % 1.8 % 0.3 1.5 % = 16. Qmusic extra* 1.4 % 0.9 % 0.5 1.2 % 0.2 17. SLAM! 1.3 % 1.2 % 0.1 1.3 % = 18. NPO Sterren NL 1.0 % 1.0 % = % 19. Radio 538 extra* 1.0 % 0.6 % 0.4 0.9 % 0.1 20. Qmusic Limburg 0.7 % 0.8 % 0.1 0.6 % 0.1 21. BNR Nieuwsradio 0.6 % 0.6 % = 1.0 % 0.4 22. Sky Radio extra* 0.6 % 0.7 % 0.1 0.3 % 0.3 23. Veronica extra* 0.6 % 0.4 % 0.2 0.0 % 0.6 24. KINK 0.6 % 0.7 % 0.1 0.5 % 0.1 25. Radio 10 Brabant 0.4 % 0.3 % 0.1 0.6 % 0.2 26. Grand Prix - Sport Radio 0.4 % 0.7 % 0.3 % 27. NPO Soul & Jazz 0.4 % 0.6 % 0.2 % 28. Sublime 0.3 % 0.2 % 0.1 0.3 % = 29. 100%NL extra* 0.3 % 0.2 % 0.1 0.0 % 0.3 30. Radio Noordzee 0.3 % 0.2 % 0.1 % 31. NPO Campus Radio 0.2 % 0.2 % = % 32. SLAM! extra* 0.2 % 0.3 % 0.1 0.1 % 0.1 33. AAS Network 0.1 % 0.2 % 0.1 0.1 % = 34. KINK extra* 0.1 % 0.1 % = 0.0 % 0.1 35. 4EVER49 Radio 0.1 % 0.0 % 0.1 % 36. Mediahuis Radio extra* 0.0 % 0.0 % = 0.1 % 0.1 extra* = Extra zenders / Themazenders



Stijgers 100%NL extra zenders, 4EVER49 Radio, E Power, JOE, NPO Radio 5, Qmusic extra zenders, RPO Radio, Radio 10, Radio 10 Brabant, Radio 538 extra zenders, Radio Noordzee, Radio Veronica, SLAM!, Sublime en Veronica extra zenders Dalers 100% NL, AAS Network, Grand Prix - Sport Radio, KINK, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO Soul & Jazz, Qmusic, Qmusic Limburg, Radio 538, SLAM! extra zenders en Sky Radio extra zenders Gelijk BNR Nieuwsradio, KINK extra zenders, Mediahuis Radio extra zenders, NPO 3FM, NPO Campus Radio, NPO Sterren NL, Radio 10 extra zenders en Sky Radio

2024 01. NPO Radio 5 624 605 19 161 463 02. NPO Radio 2 336 356 20 104 232 03. NPO Radio 1 295 264 31 88 207 04. NPO Campus Radio 269 158 111 05. Radio Veronica 252 230 22 110 142 06. Radio 10 248 248 = 103 145 07. NPO Klassiek 232 310 78 102 130 08. NPO Soul & Jazz 232 228 4 09. NPO Sterren NL 207 205 2 10. Qmusic 198 209 11 86 112 11. Radio 538 183 204 21 77 106 12. JOE 161 156 5 89 72 13. E Power 146 127 19 58 88 14. 100% NL 145 155 10 71 74 15. Sky Radio 144 147 3 60 84 16. RPO Radio 139 137 2 17. SLAM! 138 136 2 61 77 18. Radio 10 extra* 128 129 1 71 57 19. NPO 3FM 127 132 5 70 57 20. Qmusic Limburg 123 114 9 47 76 21. KINK 116 164 48 83 33 22. Radio 10 Brabant 116 87 29 90 26 23. Sublime 116 85 31 79 37 24. Qmusic extra* 94 71 23 48 46 25. Veronica extra* 89 100 11 12 77 26. Grand Prix - Sport Radio 88 142 54 27. Radio Noordzee 82 97 15 28. Radio 538 extra* 74 59 15 58 16 29. 100%NL extra* 63 38 25 15 48 30. BNR Nieuwsradio 62 65 3 61 1 31. Sky Radio extra* 58 60 2 33 25 32. KINK extra* 44 34 10 15 29 33. SLAM! extra* 41 80 39 30 11 34. 4EVER49 Radio 37 12 25 35. AAS Network 15 27 12 6 9 36. Mediahuis Radio extra* 5 6 1 29 24 extra* = Extra zenders / Themazenders



Stijgers 100%NL extra zenders, 4EVER49 Radio, E Power, JOE, KINK extra zenders, NPO Campus Radio, NPO Radio 1, NPO Radio 5, NPO Soul & Jazz, NPO Sterren NL, Qmusic Limburg, Qmusic extra zenders, RPO Radio, Radio 10 Brabant, Radio 538 extra zenders, Radio Veronica, SLAM! en Sublime Dalers 100% NL, AAS Network, BNR Nieuwsradio, Grand Prix - Sport Radio, KINK, Mediahuis Radio extra zenders, NPO 3FM, NPO Klassiek, NPO Radio 2, Qmusic, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Radio Noordzee, SLAM! extra zenders, Sky Radio, Sky Radio extra zenders en Veronica extra zenders Gelijk Radio 10

2024 01. Qmusic 3.965.215 3.908.930 56.285 3.633.465 331.750 02. Sky Radio 3.428.796 3.385.452 43.344 3.213.713 215.083 03. RPO Radio 3.179.768 3.205.837 26.069 04. Radio 538 3.066.866 3.149.130 82.264 2.922.606 144.260 05. JOE 2.449.599 2.315.524 134.075 2.092.612 356.987 06. NPO Radio 2 2.439.991 2.450.329 10.338 2.469.312 29.321 07. Radio 10 2.091.798 2.049.145 42.653 2.074.907 16.891 08. NPO Radio 1 1.997.583 2.273.533 275.950 2.404.013 406.430 09. E Power 1.900.448 1.825.781 74.667 1.613.137 287.311 10. 100% NL 1.563.625 1.561.563 2.062 1.699.565 135.940 11. Radio Veronica 1.259.492 1.200.422 59.070 938.121 321.371 12. NPO 3FM 1.202.320 1.145.542 56.778 1.018.081 184.239 13. Radio 10 extra* 1.186.483 1.162.345 24.138 942.535 243.948 14. Qmusic extra* 1.066.431 953.993 112.438 868.624 197.807 15. NPO Radio 5 941.546 951.119 9.573 751.538 190.008 16. Radio 538 extra* 934.882 756.974 177.908 564.687 370.195 17. Sky Radio extra* 728.622 788.588 59.966 462.038 266.584 18. BNR Nieuwsradio 675.690 704.594 28.904 473.700 201.990 19. SLAM! 657.460 638.603 18.857 689.848 32.388 20. AAS Network 533.930 509.741 24.189 445.070 88.860 21. Veronica extra* 462.087 318.119 143.968 73.287 388.800 22. NPO Klassiek 453.276 420.248 33.028 350.260 103.016 23. Qmusic Limburg 407.942 492.451 84.509 347.241 60.701 24. SLAM! extra* 361.276 247.759 113.517 118.274 243.002 25. KINK 344.527 286.355 58.172 227.199 117.328 26. NPO Sterren NL 335.563 354.975 19.412 27. Mediahuis Radio extra* 318.004 307.172 10.832 141.055 176.949 28. Grand Prix - Sport Radio 317.115 333.668 16.553 29. 100%NL extra* 304.145 285.144 19.001 173.033 131.112 30. Radio 10 Brabant 249.096 247.447 1.649 229.121 19.975 31. Radio Noordzee 232.095 176.790 55.305 32. Sublime 180.556 177.277 3.279 119.184 61.372 33. KINK extra* 149.603 168.067 18.464 65.392 84.211 34. 4EVER49 Radio 126.949 114.422 12.527 35. NPO Soul & Jazz 125.499 186.952 61.453 36. NPO Campus Radio 57.302 72.865 15.563 extra* = Extra zenders / Themazenders



Stijgers 100% NL, 100%NL extra zenders, 4EVER49 Radio, AAS Network, E Power, JOE, KINK, Mediahuis Radio extra zenders, NPO 3FM, NPO Klassiek, Qmusic, Qmusic extra zenders, Radio 10, Radio 10 Brabant, Radio 10 extra zenders, Radio 538 extra zenders, Radio Noordzee, Radio Veronica, SLAM!, SLAM! extra zenders, Sky Radio, Sublime en Veronica extra zenders Dalers BNR Nieuwsradio, Grand Prix - Sport Radio, KINK extra zenders, NPO Campus Radio, NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO Radio 5, NPO Soul & Jazz, NPO Sterren NL, Qmusic Limburg, RPO Radio, Radio 538 en Sky Radio extra zenders

extra* = Extra zenders / Themazenders Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.

