Qmusic heeft afgelopen week weer flink marktaandeel teruggepakt. Op de zender was het ‘Verboden woord’ te horen. Toch blijft NPO Radio 2 de marktleider. Dat blijkt uit de luistercijfers van het NMO over week 3. Aangezien ook andere publieke zenders zoals NPO Radio 5, NPO Radio 1 en NPO Klassiek wat terugzakken, weten veel andere radiozenders wat te stijgen.
Toch zijn Radio 538 en Radio 10 nog niet terug op het niveau van vorig jaar. En ook JOE weet nog niet het marktaandeel van vorig jaar te halen.
|Station
|Week 03
2026
|Week 02
2026
|Week 03
2025
|01.
|NPO Radio 2
|13.4 %
|14.6 %
|1.2
|14.2 %
|0.8
|02.
|Qmusic
|12.3 %
|10.8 %
|1.5
|11.3 %
|1
|03.
|NPO Radio 5
|8.9 %
|9.8 %
|0.9
|8.3 %
|0.6
|04.
|Radio 538
|7.8 %
|7.5 %
|0.3
|8.8 %
|1
|05.
|NPO Radio 1
|7.7 %
|8.4 %
|0.7
|7.9 %
|0.2
|06.
|Sky Radio
|7.3 %
|7.3 %
|=
|6.8 %
|0.5
|07.
|RPO Radio
|5.9 %
|6.8 %
|0.9
|5.4 %
|0.5
|08.
|Radio 10
|5.8 %
|5.8 %
|=
|7.3 %
|1.5
|09.
|Radio Veronica
|5.0 %
|4.5 %
|0.5
|4.1 %
|0.9
|10.
|JOE
|4.7 %
|4.3 %
|0.4
|5.6 %
|0.9
|11.
|E Power
|3.1 %
|3.2 %
|0.1
|3.4 %
|0.3
|12.
|100% NL
|3.0 %
|2.6 %
|0.4
|3.2 %
|0.2
|13.
|Radio 10 extra*
|2.6 %
|2.3 %
|0.3
|1.8 %
|0.8
|14.
|NPO 3FM
|1.9 %
|1.8 %
|0.1
|2.3 %
|0.4
|15.
|NPO Klassiek
|1.8 %
|2.4 %
|0.6
|1.7 %
|0.1
|16.
|Qmusic extra*
|1.4 %
|1.0 %
|0.4
|1.0 %
|0.4
|17.
|BNR Nieuwsradio
|0.9 %
|0.9 %
|=
|0.8 %
|0.1
|18.
|SLAM!
|0.9 %
|0.9 %
|=
|0.9 %
|=
|19.
|NPO Sterren NL
|0.8 %
|0.8 %
|=
|0.8 %
|=
|20.
|Veronica extra*
|0.7 %
|0.6 %
|0.1
|0.1 %
|0.6
|21.
|Radio 538 extra*
|0.6 %
|0.4 %
|0.2
|0.6 %
|=
|22.
|KINK
|0.6 %
|0.5 %
|0.1
|0.7 %
|0.1
|23.
|Qmusic Limburg
|0.5 %
|0.6 %
|0.1
|0.8 %
|0.3
|24.
|Sky Radio extra*
|0.5 %
|0.7 %
|0.2
|0.5 %
|=
|25.
|Sublime
|0.3 %
|0.3 %
|=
|0.3 %
|=
|26.
|JOE Non Stop
|0.3 %
|0.2 %
|0.1
|%
|27.
|Radio Noordzee
|0.3 %
|0.3 %
|=
|%
|28.
|SLAM! extra*
|0.2 %
|0.1 %
|0.1
|0.1 %
|0.1
|29.
|Radio 8FM
|0.2 %
|0.1 %
|0.1
|%
|30.
|4EVER49 Radio
|0.2 %
|0.1 %
|0.1
|0.0 %
|0.2
|31.
|100%NL extra*
|0.1 %
|0.2 %
|0.1
|0.2 %
|0.1
|32.
|Grand Prix Radio
|0.1 %
|%
|%
|33.
|Decibel
|0.1 %
|0.1 %
|=
|0.1 %
|=
|34.
|Mediahuis Radio extra*
|0.1 %
|0.0 %
|0.1
|0.1 %
|=
|35.
|KINK extra*
|0.0 %
|0.1 %
|0.1
|0.0 %
|=
|Stijgers
|100% NL, 4EVER49 Radio, JOE, JOE Non Stop, KINK, Mediahuis Radio extra zenders, NPO 3FM, Qmusic, Qmusic extra zenders, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio 8FM, Radio Veronica, SLAM! extra zenders en Veronica extra zenders
|Dalers
|100%NL extra zenders, E Power, KINK extra zenders, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO Radio 5, Qmusic Limburg, RPO Radio en Sky Radio extra zenders
|Gelijk
|BNR Nieuwsradio, Decibel, NPO Sterren NL, Radio 10, Radio Noordzee, SLAM!, Sky Radio en Sublime
Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.
|Station
|Week 03
2026
|Week 02
2026
|Week 03
2025
|01.
|NPO Radio 5
|667
|746
|79
|179
|488
|02.
|NPO Radio 2
|334
|379
|45
|122
|212
|03.
|NPO Radio 1
|300
|338
|38
|93
|207
|04.
|NPO Klassiek
|294
|458
|164
|107
|187
|05.
|Radio Veronica
|292
|290
|2
|110
|182
|06.
|Qmusic
|237
|249
|12
|83
|154
|07.
|Radio 10
|226
|241
|15
|104
|122
|08.
|NPO Sterren NL
|192
|228
|36
|99
|93
|09.
|KINK
|181
|213
|32
|94
|87
|10.
|Radio 538
|172
|221
|49
|87
|85
|11.
|Radio 10 extra*
|165
|186
|21
|76
|89
|12.
|Sky Radio
|159
|178
|19
|66
|93
|13.
|100% NL
|159
|151
|8
|67
|92
|14.
|E Power
|152
|164
|12
|73
|79
|15.
|JOE
|149
|154
|5
|79
|70
|16.
|RPO Radio
|145
|152
|7
|68
|77
|17.
|NPO 3FM
|137
|136
|1
|80
|57
|18.
|SLAM!
|127
|153
|26
|53
|74
|19.
|Veronica extra*
|121
|152
|31
|27
|94
|20.
|Grand Prix Radio
|118
|21.
|Qmusic Limburg
|100
|109
|9
|60
|40
|22.
|Radio Noordzee
|88
|95
|7
|23.
|Qmusic extra*
|87
|77
|10
|45
|42
|24.
|BNR Nieuwsradio
|85
|80
|5
|47
|38
|25.
|Sublime
|82
|77
|5
|78
|4
|26.
|JOE Non Stop
|79
|81
|2
|27.
|Radio 538 extra*
|61
|55
|6
|51
|10
|28.
|Radio 8FM
|55
|37
|18
|29.
|Decibel
|52
|56
|4
|81
|29
|30.
|Sky Radio extra*
|51
|75
|24
|41
|10
|31.
|4EVER49 Radio
|48
|21
|27
|15
|33
|32.
|SLAM! extra*
|43
|37
|6
|13
|30
|33.
|100%NL extra*
|36
|74
|38
|57
|21
|34.
|Mediahuis Radio extra*
|18
|14
|4
|10
|8
|35.
|KINK extra*
|16
|29
|13
|9
|7
|Stijgers
|100% NL, 4EVER49 Radio, BNR Nieuwsradio, Mediahuis Radio extra zenders, NPO 3FM, Qmusic extra zenders, Radio 538 extra zenders, Radio 8FM, Radio Veronica, SLAM! extra zenders en Sublime
|Dalers
|100%NL extra zenders, Decibel, E Power, JOE, JOE Non Stop, KINK, KINK extra zenders, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO Radio 5, NPO Sterren NL, Qmusic, Qmusic Limburg, RPO Radio, Radio 10, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Radio Noordzee, SLAM!, Sky Radio, Sky Radio extra zenders en Veronica extra zenders
|Station
|Week 03
2026
|Week 02
2026
|Week 03
2025
|01.
|Qmusic
|4.247.585
|3.581.252
|666.333
|4.090.433
|157.152
|02.
|Sky Radio
|3.741.184
|3.369.710
|371.474
|3.563.647
|177.537
|03.
|Radio 538
|3.703.132
|2.814.127
|889.005
|3.318.299
|384.833
|04.
|RPO Radio
|3.346.556
|3.690.818
|344.262
|2.687.594
|658.962
|05.
|NPO Radio 2
|3.262.303
|3.172.051
|90.252
|3.148.433
|113.870
|06.
|JOE
|2.572.215
|2.285.655
|286.560
|2.369.209
|203.006
|07.
|NPO Radio 1
|2.091.431
|2.059.136
|32.295
|2.089.517
|1.914
|08.
|Radio 10
|2.090.512
|1.993.739
|96.773
|2.419.766
|329.254
|09.
|E Power
|1.655.681
|1.596.571
|59.110
|1.855.482
|199.801
|10.
|100% NL
|1.527.050
|1.448.618
|78.432
|1.649.805
|122.755
|11.
|Radio Veronica
|1.410.910
|1.279.983
|130.927
|1.215.992
|194.918
|12.
|Qmusic extra*
|1.317.664
|1.060.324
|257.340
|1.036.750
|280.914
|13.
|Radio 10 extra*
|1.295.627
|1.040.386
|255.241
|1.165.625
|130.002
|14.
|NPO 3FM
|1.126.394
|1.060.679
|65.715
|1.111.467
|14.927
|15.
|NPO Radio 5
|1.092.001
|1.080.483
|11.518
|1.097.108
|5.107
|16.
|BNR Nieuwsradio
|897.126
|895.741
|1.385
|645.515
|251.611
|17.
|Radio 538 extra*
|834.442
|671.732
|162.710
|653.063
|181.379
|18.
|Sky Radio extra*
|778.076
|728.755
|49.321
|625.161
|152.915
|19.
|SLAM!
|601.886
|497.645
|104.241
|666.435
|64.549
|20.
|NPO Klassiek
|489.624
|434.362
|55.262
|476.502
|13.122
|21.
|Veronica extra*
|460.768
|350.327
|110.441
|202.642
|258.126
|22.
|Qmusic Limburg
|418.303
|417.674
|629
|454.334
|36.031
|23.
|SLAM! extra*
|370.900
|265.805
|105.095
|289.984
|80.916
|24.
|NPO Sterren NL
|350.594
|275.592
|75.002
|319.364
|31.230
|25.
|Sublime
|293.693
|291.807
|1.886
|209.120
|84.573
|26.
|JOE Non Stop
|282.769
|231.364
|51.405
|27.
|4EVER49 Radio
|277.260
|358.915
|81.655
|105.712
|171.548
|28.
|Radio 8FM
|273.350
|207.539
|65.811
|29.
|Mediahuis Radio extra*
|263.602
|290.807
|27.205
|396.237
|132.635
|30.
|100%NL extra*
|260.740
|185.542
|75.198
|191.531
|69.209
|31.
|KINK
|255.889
|181.927
|73.962
|311.620
|55.731
|32.
|Radio Noordzee
|248.312
|256.591
|8.279
|33.
|KINK extra*
|163.500
|146.013
|17.487
|145.118
|18.382
|34.
|Decibel
|131.176
|111.142
|20.034
|104.193
|26.983
|35.
|Grand Prix Radio
|66.717
|Stijgers
|100% NL, 100%NL extra zenders, BNR Nieuwsradio, Decibel, E Power, JOE, JOE Non Stop, KINK, KINK extra zenders, NPO 3FM, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO Radio 5, NPO Sterren NL, Qmusic, Qmusic Limburg, Qmusic extra zenders, Radio 10, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio 8FM, Radio Veronica, SLAM!, SLAM! extra zenders, Sky Radio, Sky Radio extra zenders, Sublime en Veronica extra zenders
|Dalers
|4EVER49 Radio, Mediahuis Radio extra zenders, RPO Radio en Radio Noordzee
Foto: RadioFreak