Qmusic heeft afgelopen week weer flink marktaandeel teruggepakt. Op de zender was het ‘Verboden woord’ te horen. Toch blijft NPO Radio 2 de marktleider. Dat blijkt uit de luistercijfers van het NMO over week 3. Aangezien ook andere publieke zenders zoals NPO Radio 5, NPO Radio 1 en NPO Klassiek wat terugzakken, weten veel andere radiozenders wat te stijgen.

Toch zijn Radio 538 en Radio 10 nog niet terug op het niveau van vorig jaar. En ook JOE weet nog niet het marktaandeel van vorig jaar te halen.

StationWeek 03
2026		Week 02
2026		 Week 03
2025		 
01.NPO Radio 213.4 %14.6 % 1.214.2 % 0.8
02.Qmusic12.3 %10.8 % 1.511.3 % 1
03.NPO Radio 58.9 %9.8 % 0.98.3 % 0.6
04.Radio 5387.8 %7.5 % 0.38.8 % 1
05.NPO Radio 17.7 %8.4 % 0.77.9 % 0.2
06.Sky Radio7.3 %7.3 %=6.8 % 0.5
07.RPO Radio5.9 %6.8 % 0.95.4 % 0.5
08.Radio 105.8 %5.8 %=7.3 % 1.5
09.Radio Veronica5.0 %4.5 % 0.54.1 % 0.9
10.JOE4.7 %4.3 % 0.45.6 % 0.9
11.E Power3.1 %3.2 % 0.13.4 % 0.3
12.100% NL3.0 %2.6 % 0.43.2 % 0.2
13.Radio 10 extra*2.6 %2.3 % 0.31.8 % 0.8
14.NPO 3FM1.9 %1.8 % 0.12.3 % 0.4
15.NPO Klassiek1.8 %2.4 % 0.61.7 % 0.1
16.Qmusic extra*1.4 %1.0 % 0.41.0 % 0.4
17.BNR Nieuwsradio0.9 %0.9 %=0.8 % 0.1
18.SLAM!0.9 %0.9 %=0.9 %=
19.NPO Sterren NL0.8 %0.8 %=0.8 %=
20.Veronica extra*0.7 %0.6 % 0.10.1 % 0.6
21.Radio 538 extra*0.6 %0.4 % 0.20.6 %=
22.KINK0.6 %0.5 % 0.10.7 % 0.1
23.Qmusic Limburg0.5 %0.6 % 0.10.8 % 0.3
24.Sky Radio extra*0.5 %0.7 % 0.20.5 %=
25.Sublime0.3 %0.3 %=0.3 %=
26.JOE Non Stop0.3 %0.2 % 0.1 %
27.Radio Noordzee0.3 %0.3 %= %
28.SLAM! extra*0.2 %0.1 % 0.10.1 % 0.1
29.Radio 8FM0.2 %0.1 % 0.1 %
30.4EVER49 Radio0.2 %0.1 % 0.10.0 % 0.2
31.100%NL extra*0.1 %0.2 % 0.10.2 % 0.1
32.Grand Prix Radio0.1 % % %
33.Decibel0.1 %0.1 %=0.1 %=
34.Mediahuis Radio extra*0.1 %0.0 % 0.10.1 %=
35.KINK extra*0.0 %0.1 % 0.10.0 %=
       
extra* = Extra zenders / Themazenders

Stijgers 100% NL, 4EVER49 Radio, JOE, JOE Non Stop, KINK, Mediahuis Radio extra zenders, NPO 3FM, Qmusic, Qmusic extra zenders, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio 8FM, Radio Veronica, SLAM! extra zenders en Veronica extra zenders
Dalers100%NL extra zenders, E Power, KINK extra zenders, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO Radio 5, Qmusic Limburg, RPO Radio en Sky Radio extra zenders
GelijkBNR Nieuwsradio, Decibel, NPO Sterren NL, Radio 10, Radio Noordzee, SLAM!, Sky Radio en Sublime

Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.

StationWeek 03
2026		Week 02
2026		 Week 03
2025		 
01.NPO Radio 5667746 79179 488
02.NPO Radio 2334379 45122 212
03.NPO Radio 1300338 3893 207
04.NPO Klassiek294458 164107 187
05.Radio Veronica292290 2110 182
06.Qmusic237249 1283 154
07.Radio 10226241 15104 122
08.NPO Sterren NL192228 3699 93
09.KINK181213 3294 87
10.Radio 538172221 4987 85
11.Radio 10 extra*165186 2176 89
12.Sky Radio159178 1966 93
13.100% NL159151 867 92
14.E Power152164 1273 79
15.JOE149154 579 70
16.RPO Radio145152 768 77
17.NPO 3FM137136 180 57
18.SLAM!127153 2653 74
19.Veronica extra*121152 3127 94
20.Grand Prix Radio118
21.Qmusic Limburg100109 960 40
22.Radio Noordzee8895 7
23.Qmusic extra*8777 1045 42
24.BNR Nieuwsradio8580 547 38
25.Sublime8277 578 4
26.JOE Non Stop7981 2
27.Radio 538 extra*6155 651 10
28.Radio 8FM5537 18
29.Decibel5256 481 29
30.Sky Radio extra*5175 2441 10
31.4EVER49 Radio4821 2715 33
32.SLAM! extra*4337 613 30
33.100%NL extra*3674 3857 21
34.Mediahuis Radio extra*1814 410 8
35.KINK extra*1629 139 7
       
extra* = Extra zenders / Themazenders

Stijgers 100% NL, 4EVER49 Radio, BNR Nieuwsradio, Mediahuis Radio extra zenders, NPO 3FM, Qmusic extra zenders, Radio 538 extra zenders, Radio 8FM, Radio Veronica, SLAM! extra zenders en Sublime
Dalers100%NL extra zenders, Decibel, E Power, JOE, JOE Non Stop, KINK, KINK extra zenders, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO Radio 5, NPO Sterren NL, Qmusic, Qmusic Limburg, RPO Radio, Radio 10, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Radio Noordzee, SLAM!, Sky Radio, Sky Radio extra zenders en Veronica extra zenders

Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.

StationWeek 03
2026		Week 02
2026		 Week 03
2025		 
01.Qmusic4.247.5853.581.252 666.3334.090.433 157.152
02.Sky Radio3.741.1843.369.710 371.4743.563.647 177.537
03.Radio 5383.703.1322.814.127 889.0053.318.299 384.833
04.RPO Radio3.346.5563.690.818 344.2622.687.594 658.962
05.NPO Radio 23.262.3033.172.051 90.2523.148.433 113.870
06.JOE2.572.2152.285.655 286.5602.369.209 203.006
07.NPO Radio 12.091.4312.059.136 32.2952.089.517 1.914
08.Radio 102.090.5121.993.739 96.7732.419.766 329.254
09.E Power1.655.6811.596.571 59.1101.855.482 199.801
10.100% NL1.527.0501.448.618 78.4321.649.805 122.755
11.Radio Veronica1.410.9101.279.983 130.9271.215.992 194.918
12.Qmusic extra*1.317.6641.060.324 257.3401.036.750 280.914
13.Radio 10 extra*1.295.6271.040.386 255.2411.165.625 130.002
14.NPO 3FM1.126.3941.060.679 65.7151.111.467 14.927
15.NPO Radio 51.092.0011.080.483 11.5181.097.108 5.107
16.BNR Nieuwsradio897.126895.741 1.385645.515 251.611
17.Radio 538 extra*834.442671.732 162.710653.063 181.379
18.Sky Radio extra*778.076728.755 49.321625.161 152.915
19.SLAM!601.886497.645 104.241666.435 64.549
20.NPO Klassiek489.624434.362 55.262476.502 13.122
21.Veronica extra*460.768350.327 110.441202.642 258.126
22.Qmusic Limburg418.303417.674 629454.334 36.031
23.SLAM! extra*370.900265.805 105.095289.984 80.916
24.NPO Sterren NL350.594275.592 75.002319.364 31.230
25.Sublime293.693291.807 1.886209.120 84.573
26.JOE Non Stop282.769231.364 51.405
27.4EVER49 Radio277.260358.915 81.655105.712 171.548
28.Radio 8FM273.350207.539 65.811
29.Mediahuis Radio extra*263.602290.807 27.205396.237 132.635
30.100%NL extra*260.740185.542 75.198191.531 69.209
31.KINK255.889181.927 73.962311.620 55.731
32.Radio Noordzee248.312256.591 8.279
33.KINK extra*163.500146.013 17.487145.118 18.382
34.Decibel131.176111.142 20.034104.193 26.983
35.Grand Prix Radio66.717
       
extra* = Extra zenders / Themazenders

Stijgers 100% NL, 100%NL extra zenders, BNR Nieuwsradio, Decibel, E Power, JOE, JOE Non Stop, KINK, KINK extra zenders, NPO 3FM, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO Radio 5, NPO Sterren NL, Qmusic, Qmusic Limburg, Qmusic extra zenders, Radio 10, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio 8FM, Radio Veronica, SLAM!, SLAM! extra zenders, Sky Radio, Sky Radio extra zenders, Sublime en Veronica extra zenders
Dalers4EVER49 Radio, Mediahuis Radio extra zenders, RPO Radio en Radio Noordzee

Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.

Foto: RadioFreak

GERELATEERDE ARTIKELENMEER VAN DEZE AUTEUR