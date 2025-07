NPO Radio 2 is weer marktleider. Dat blijkt uit de luistercijfers van het NMO over week 28. Qmusic zakt licht en staat daarmee nipt tweede. Radio 538 daalt juist flink en ook NPO Radio 5 verliest marktaandeel.

Radio Veronica en 100%NL doen goede zaken. Veronica kwam deze periode met ‘Het Basispakket’ en krijgt er 0,8 procentpunt marktaandeel bij. Ook is de luistertijd langer.

2024 01. NPO Radio 2 12.1 % 11.8 % 0.3 11.8 % 0.3 02. Qmusic 12.0 % 12.4 % 0.4 12.8 % 0.8 03. NPO Radio 1 8.4 % 8.1 % 0.3 8.3 % 0.1 04. Radio 538 8.4 % 9.5 % 1.1 9.5 % 1.1 05. NPO Radio 5 7.4 % 8.1 % 0.7 6.1 % 1.3 06. Radio 10 6.9 % 7.2 % 0.3 7.6 % 0.7 07. Sky Radio 6.8 % 6.5 % 0.3 7.8 % 1 08. RPO Radio 5.8 % 5.5 % 0.3 % 09. JOE 5.5 % 5.0 % 0.5 5.1 % 0.4 10. Radio Veronica 4.9 % 4.1 % 0.8 3.4 % 1.5 11. 100% NL 3.6 % 2.9 % 0.7 3.6 % = 12. E Power 3.3 % 3.6 % 0.3 3.4 % 0.1 13. NPO 3FM 2.0 % 2.1 % 0.1 1.9 % 0.1 14. Radio 10 extra* 1.8 % 2.2 % 0.4 1.6 % 0.2 15. NPO Klassiek 1.5 % 1.7 % 0.2 1.5 % = 16. SLAM! 1.3 % 1.3 % = 1.2 % 0.1 17. NPO Sterren NL 1.0 % 0.7 % 0.3 % 18. Qmusic extra* 1.0 % 1.1 % 0.1 1.5 % 0.5 19. BNR Nieuwsradio 0.8 % 0.9 % 0.1 0.9 % 0.1 20. KINK 0.7 % 0.7 % = 0.6 % 0.1 21. Radio 538 extra* 0.7 % 0.7 % = 0.7 % = 22. Qmusic Limburg 0.6 % 0.6 % = 0.4 % 0.2 23. Sky Radio extra* 0.6 % 0.4 % 0.2 0.4 % 0.2 24. NPO Soul & Jazz 0.6 % 0.6 % = % 25. SLAM! extra* 0.4 % 0.2 % 0.2 0.1 % 0.3 26. 100%NL extra* 0.4 % 0.3 % 0.1 0.1 % 0.3 27. Veronica extra* 0.4 % 0.4 % = 0.1 % 0.3 28. Sublime 0.3 % 0.3 % = 0.4 % 0.1 29. Radio Noordzee 0.3 % 0.3 % = % 30. NPO Campus Radio 0.3 % 0.2 % 0.1 % 31. Radio 10 Brabant 0.2 % 0.2 % = 0.6 % 0.4 32. AAS Network 0.1 % 0.0 % 0.1 0.0 % 0.1 33. KINK extra* 0.1 % 0.1 % = 0.0 % 0.1 34. Mediahuis Radio extra* 0.0 % 0.0 % = 0.1 % 0.1 extra* = Extra zenders / Themazenders



2024 01. NPO Radio 5 619 615 4 162 457 02. NPO Radio 2 347 330 17 116 231 03. Radio Veronica 282 257 25 104 178 04. NPO Klassiek 277 318 41 104 173 05. NPO Radio 1 272 277 5 85 187 06. NPO Soul & Jazz 243 230 13 07. Radio 10 221 237 16 102 119 08. Qmusic 219 209 10 86 133 09. Radio 538 182 209 27 83 99 10. NPO Sterren NL 180 127 53 11. KINK 180 157 23 79 101 12. NPO Campus Radio 156 135 21 13. 100% NL 154 122 32 73 81 14. Radio Noordzee 153 125 28 15. JOE 152 143 9 73 79 16. Sky Radio 140 131 9 66 74 17. RPO Radio 133 132 1 18. SLAM! 131 117 14 61 70 19. Sublime 130 117 13 73 57 20. NPO 3FM 130 119 11 62 68 21. E Power 127 141 14 73 54 22. Radio 10 extra* 121 133 12 65 56 23. Qmusic Limburg 106 116 10 48 58 24. SLAM! extra* 89 51 38 31 58 25. Radio 10 Brabant 84 66 18 90 6 26. BNR Nieuwsradio 79 85 6 52 27 27. 100%NL extra* 72 76 4 21 51 28. Veronica extra* 72 79 7 25 47 29. Qmusic extra* 68 78 10 68 = 30. Radio 538 extra* 63 60 3 52 11 31. Sky Radio extra* 55 37 18 36 19 32. KINK extra* 29 38 9 9 20 33. AAS Network 14 7 7 6 8 34. Mediahuis Radio extra* 11 4 7 36 25 extra* = Extra zenders / Themazenders



2024 01. Qmusic 4.213.367 4.481.863 268.496 4.284.305 70.938 02. Sky Radio 3.702.239 3.723.363 21.124 3.961.964 259.725 03. Radio 538 3.554.009 3.424.334 129.675 3.619.446 65.437 04. RPO Radio 3.359.726 3.173.011 186.715 05. JOE 2.759.107 2.648.607 110.500 2.344.861 414.246 06. NPO Radio 2 2.673.620 2.684.286 10.666 2.680.517 6.897 07. NPO Radio 1 2.385.341 2.205.729 179.612 2.579.598 194.257 08. Radio 10 2.379.495 2.275.170 104.325 2.369.724 9.771 09. E Power 1.982.064 1.944.454 37.610 1.835.323 146.741 10. 100% NL 1.802.761 1.788.207 14.554 1.626.567 176.194 11. Radio Veronica 1.343.323 1.188.065 155.258 1.173.192 170.131 12. Qmusic extra* 1.175.507 1.014.410 161.097 996.284 179.223 13. NPO 3FM 1.152.852 1.321.105 168.253 1.125.120 27.732 14. Radio 10 extra* 1.141.893 1.229.269 87.376 1.181.254 39.361 15. NPO Radio 5 918.079 993.024 74.945 874.513 43.566 16. Sky Radio extra* 807.329 737.172 70.157 633.261 174.068 17. BNR Nieuwsradio 797.550 758.542 39.008 561.734 235.816 18. Radio 538 extra* 796.447 864.058 67.611 669.559 126.888 19. SLAM! 735.139 817.748 82.609 690.542 44.597 20. AAS Network 604.981 447.035 157.946 479.077 125.904 21. NPO Sterren NL 445.108 412.334 32.774 22. Qmusic Limburg 421.202 367.502 53.700 340.211 80.991 23. NPO Klassiek 416.147 406.374 9.773 364.465 51.682 24. 100%NL extra* 395.642 273.046 122.596 207.429 188.213 25. Veronica extra* 388.467 340.468 47.999 152.073 236.394 26. SLAM! extra* 346.421 297.046 49.375 154.330 192.091 27. KINK 287.972 349.938 61.966 304.750 16.778 28. Mediahuis Radio extra* 259.980 278.659 18.679 192.789 67.191 29. Radio 10 Brabant 218.466 233.304 14.838 218.138 328 30. Sublime 198.752 209.548 10.796 231.909 33.157 31. NPO Soul & Jazz 174.644 192.466 17.822 32. Radio Noordzee 156.620 184.452 27.832 33. KINK extra* 143.906 121.018 22.888 117.047 26.859 34. NPO Campus Radio 127.404 84.068 43.336 extra* = Extra zenders / Themazenders



In de publicatie van de luistercijfers worden worden zender alleen getoond als ze in de gekozen periode door minimaal 14 respondenten zijn beluisterd. Dit is volgens NMO nodig om betrouwbare cijfers te garanderen. Bij minder dan 14 respondenten worden zenders niet getoond. Daardoor kan een zender de ene week wel zichtbaar zijn en de andere week niet.

