Qmusic levert 2,5 procentpunt marktaandeel in, maar blijft daarmee wel aan kop gaan in de luistercijfers. NPO Radio 2 volgt op de tweede plaats, met een marktaandeel van 11,8 procent. Dat blijkt uit de luistercijfers van het NMO over week 27. Het verlies van Qmusic is te verklaren doordat in week 26 nog de ‘Foute 1500’ bezig was op de zender.

Opvallend is de stijging van themazender Radio 10 Extra, die er maar liefst 0,6 procentpunt marktaandeel bij krijgt. Ook Radio 538 en NPO Radio 5 (beide +0,5 procentpunt) zitten in de lift. Sky Radio weet niet te profiteren van de ‘Summer Top 101’ die het vorige week uitzond: de zender blijft staan op 6,5 procent marktaandeel.

Marktaandeel Weekbereik Luistertijd Station Week 27

2025 Week 26

2025 Week 27

2024 01. Qmusic 12.4 % 14.9 % 2.5 12.2 % 0.2 02. NPO Radio 2 11.8 % 11.8 % = 12.3 % 0.5 03. Radio 538 9.5 % 9.0 % 0.5 9.1 % 0.4 04. NPO Radio 1 8.1 % 7.9 % 0.2 9.0 % 0.9 05. NPO Radio 5 8.1 % 7.6 % 0.5 6.4 % 1.7 06. Radio 10 7.2 % 7.6 % 0.4 7.1 % 0.1 07. Sky Radio 6.5 % 6.5 % = 7.9 % 1.4 08. RPO Radio 5.5 % 5.5 % = % 09. JOE 5.0 % 5.1 % 0.1 5.3 % 0.3 10. Radio Veronica 4.1 % 3.8 % 0.3 3.0 % 1.1 11. E Power 3.6 % 3.0 % 0.6 3.6 % = 12. 100% NL 2.9 % 3.1 % 0.2 4.0 % 1.1 13. Radio 10 extra* 2.2 % 1.6 % 0.6 1.7 % 0.5 14. NPO 3FM 2.1 % 2.1 % = 2.1 % = 15. NPO Klassiek 1.7 % 1.7 % = 1.6 % 0.1 16. SLAM! 1.3 % 1.0 % 0.3 1.0 % 0.3 17. Qmusic extra* 1.1 % 1.1 % = 1.3 % 0.2 18. BNR Nieuwsradio 0.9 % 1.0 % 0.1 0.7 % 0.2 19. NPO Sterren NL 0.7 % 0.7 % = % 20. Radio 538 extra* 0.7 % 0.7 % = 0.6 % 0.1 21. KINK 0.7 % 0.6 % 0.1 0.5 % 0.2 22. NPO Soul & Jazz 0.6 % 0.6 % = % 23. Qmusic Limburg 0.6 % 0.7 % 0.1 0.5 % 0.1 24. Grand Prix - Sport Radio 0.5 % 0.5 % = % 25. Sky Radio extra* 0.4 % 0.4 % = 0.3 % 0.1 26. Veronica extra* 0.4 % 0.3 % 0.1 0.0 % 0.4 27. Sublime 0.3 % 0.3 % = 0.5 % 0.2 28. Radio Noordzee 0.3 % 0.2 % 0.1 % 29. 100%NL extra* 0.3 % 0.3 % = 0.1 % 0.2 30. Radio 10 Brabant 0.2 % 0.3 % 0.1 0.5 % 0.3 31. SLAM! extra* 0.2 % 0.1 % 0.1 0.1 % 0.1 32. NPO Campus Radio 0.2 % 0.2 % = % 33. KINK extra* 0.1 % 0.0 % 0.1 % 34. 4EVER49 Radio 0.0 % % % 35. AAS Network 0.0 % 0.0 % = 0.0 % = 36. Decibel 0.0 % 0.0 % = 0.1 % 0.1 37. Mediahuis Radio extra* 0.0 % 0.0 % = 0.1 % 0.1 extra* = Extra zenders / Themazenders



Stijgers E Power, KINK, KINK extra zenders, NPO Radio 1, NPO Radio 5, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Radio Noordzee, Radio Veronica, SLAM!, SLAM! extra zenders en Veronica extra zenders Dalers 100% NL, BNR Nieuwsradio, JOE, Qmusic, Qmusic Limburg, Radio 10 en Radio 10 Brabant Gelijk 100%NL extra zenders, AAS Network, Decibel, Grand Prix - Sport Radio, Mediahuis Radio extra zenders, NPO 3FM, NPO Campus Radio, NPO Klassiek, NPO Radio 2, NPO Soul & Jazz, NPO Sterren NL, Qmusic extra zenders, RPO Radio, Radio 538 extra zenders, Sky Radio, Sky Radio extra zenders en Sublime

extra* = Extra zenders / Themazenders Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier. Station Week 27

2025 Week 26

2025 Week 27

2024 01. NPO Radio 5 615 610 5 171 444 02. NPO Radio 2 330 317 13 119 211 03. NPO Klassiek 318 288 30 96 222 04. NPO Radio 1 277 277 = 78 199 05. Radio Veronica 257 254 3 93 164 06. Radio 10 237 259 22 94 143 07. NPO Soul & Jazz 230 218 12 08. Qmusic 209 270 61 84 125 09. Radio 538 209 199 10 81 128 10. KINK 157 169 12 60 97 11. JOE 143 149 6 76 67 12. E Power 141 125 16 76 65 13. NPO Campus Radio 135 134 1 14. Radio 10 extra* 133 102 31 77 56 15. RPO Radio 132 122 10 16. Sky Radio 131 141 10 69 62 17. NPO Sterren NL 127 154 27 18. Radio Noordzee 125 165 40 19. 100% NL 122 143 21 76 46 20. Grand Prix - Sport Radio 120 84 36 21. NPO 3FM 119 134 15 60 59 22. Sublime 117 117 = 81 36 23. SLAM! 117 108 9 55 62 24. Qmusic Limburg 116 113 3 48 68 25. BNR Nieuwsradio 85 86 1 47 38 26. Veronica extra* 79 93 14 24 55 27. Qmusic extra* 78 72 6 57 21 28. 100%NL extra* 76 71 5 17 59 29. Radio 10 Brabant 66 93 27 97 31 30. Radio 538 extra* 60 61 1 53 7 31. SLAM! extra* 51 35 16 24 27 32. KINK extra* 38 28 10 33. Decibel 37 25 12 64 27 34. Sky Radio extra* 37 44 7 39 2 35. 4EVER49 Radio 26 36. AAS Network 7 6 1 6 1 37. Mediahuis Radio extra* 4 10 6 34 30 extra* = Extra zenders / Themazenders



Stijgers 100%NL extra zenders, AAS Network, Decibel, E Power, Grand Prix - Sport Radio, KINK extra zenders, NPO Campus Radio, NPO Klassiek, NPO Radio 2, NPO Radio 5, NPO Soul & Jazz, Qmusic Limburg, Qmusic extra zenders, RPO Radio, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Radio Veronica, SLAM! en SLAM! extra zenders Dalers 100% NL, BNR Nieuwsradio, JOE, KINK, Mediahuis Radio extra zenders, NPO 3FM, NPO Sterren NL, Qmusic, Radio 10, Radio 10 Brabant, Radio 538 extra zenders, Radio Noordzee, Sky Radio, Sky Radio extra zenders en Veronica extra zenders Gelijk NPO Radio 1 en Sublime

extra* = Extra zenders / Themazenders Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier. Station Week 27

2025 Week 26

2025 Week 27

2024 01. Qmusic 4.481.863 4.384.751 97.112 4.082.284 399.579 02. Sky Radio 3.723.363 3.666.922 56.441 3.888.633 165.270 03. Radio 538 3.424.334 3.557.994 133.660 3.498.114 73.780 04. RPO Radio 3.173.011 3.555.358 382.347 05. NPO Radio 2 2.684.286 2.949.032 264.746 2.723.336 39.050 06. JOE 2.648.607 2.715.028 66.421 2.235.875 412.732 07. Radio 10 2.275.170 2.329.419 54.249 2.443.750 168.580 08. NPO Radio 1 2.205.729 2.245.008 39.279 3.207.622 1.001.893 09. E Power 1.944.454 1.911.381 33.073 1.748.655 195.799 10. 100% NL 1.788.207 1.710.215 77.992 1.676.681 111.526 11. NPO 3FM 1.321.105 1.206.451 114.654 1.244.090 77.015 12. Radio 10 extra* 1.229.269 1.214.072 15.197 1.029.923 199.346 13. Radio Veronica 1.188.065 1.180.379 7.686 1.179.469 8.596 14. Qmusic extra* 1.014.410 1.211.357 196.947 997.703 16.707 15. NPO Radio 5 993.024 981.160 11.864 857.335 135.689 16. Radio 538 extra* 864.058 894.564 30.506 673.101 190.957 17. SLAM! 817.748 700.458 117.290 727.342 90.406 18. BNR Nieuwsradio 758.542 873.960 115.418 502.258 256.284 19. Sky Radio extra* 737.172 647.070 90.102 457.870 279.302 20. AAS Network 447.035 526.498 79.463 424.386 22.649 21. NPO Sterren NL 412.334 352.659 59.675 22. NPO Klassiek 406.374 457.024 50.650 435.689 29.315 23. Qmusic Limburg 367.502 457.914 90.412 418.548 51.046 24. KINK 349.938 299.730 50.208 299.335 50.603 25. Grand Prix - Sport Radio 341.915 445.780 103.865 26. Veronica extra* 340.468 235.004 105.464 137.429 203.039 27. SLAM! extra* 297.046 321.537 24.491 155.409 141.637 28. Mediahuis Radio extra* 278.659 276.663 1.996 190.479 88.180 29. 100%NL extra* 273.046 361.908 88.862 207.828 65.218 30. Radio 10 Brabant 233.304 221.588 11.716 206.979 26.325 31. Sublime 209.548 188.192 21.356 269.883 60.335 32. NPO Soul & Jazz 192.466 211.085 18.619 33. Radio Noordzee 184.452 109.154 75.298 34. 4EVER49 Radio 136.571 35. KINK extra* 121.018 115.310 5.708 36. NPO Campus Radio 84.068 101.489 17.421 37. Decibel 73.117 87.466 14.349 49.551 23.566 extra* = Extra zenders / Themazenders



Stijgers 100% NL, E Power, KINK, KINK extra zenders, Mediahuis Radio extra zenders, NPO 3FM, NPO Radio 5, NPO Sterren NL, Qmusic, Radio 10 Brabant, Radio 10 extra zenders, Radio Noordzee, Radio Veronica, SLAM!, Sky Radio, Sky Radio extra zenders, Sublime en Veronica extra zenders Dalers 100%NL extra zenders, AAS Network, BNR Nieuwsradio, Decibel, Grand Prix - Sport Radio, JOE, NPO Campus Radio, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO Soul & Jazz, Qmusic Limburg, Qmusic extra zenders, RPO Radio, Radio 10, Radio 538, Radio 538 extra zenders en SLAM! extra zenders

extra* = Extra zenders / Themazenders Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.

Foto: RadioFreak