Het is weer stuivertje wisselen aan kop van de lijst van best beluisterde zenders. Qmusic is weer marktleider en heeft NPO Radio 2 weer achter zich gelaten. Radio 538 en NPO Radio 5 winnen juist flink, terwijl NPO 3FM weer inlevert en nog verder zakt naar een marktaandeel van 1,6 procentpunt. Dat blijkt uit de luistercijfers van het NMO over week 20.

NPO Radio 1, JOE en 100%NL moeten juist weer marktaandeel inleveren. JOE doet het wel beter dan vorig jaar rond dezelfde tijd.

2024 01. Qmusic 12.1 % 11.7 % 0.4 13.4 % 1.3 02. NPO Radio 2 11.8 % 12.2 % 0.4 11.8 % = 03. Radio 538 9.7 % 8.9 % 0.8 8.7 % 1 04. NPO Radio 5 8.8 % 8.1 % 0.7 6.8 % 2 05. NPO Radio 1 8.0 % 8.8 % 0.8 8.3 % 0.3 06. Sky Radio 7.1 % 6.9 % 0.2 8.6 % 1.5 07. Radio 10 6.9 % 6.6 % 0.3 8.9 % 2 08. RPO Radio 5.3 % 5.3 % = % 09. JOE 5.2 % 5.9 % 0.7 4.1 % 1.1 10. Radio Veronica 3.6 % 3.8 % 0.2 2.0 % 1.6 11. E Power 3.4 % 3.4 % = 3.3 % 0.1 12. 100% NL 3.3 % 3.8 % 0.5 3.8 % 0.5 13. NPO Klassiek 2.0 % 1.8 % 0.2 1.6 % 0.4 14. Radio 10 extra* 1.9 % 2.0 % 0.1 1.5 % 0.4 15. NPO 3FM 1.6 % 1.8 % 0.2 2.1 % 0.5 16. Qmusic extra* 1.1 % 1.0 % 0.1 1.1 % = 17. SLAM! 1.1 % 1.3 % 0.2 1.1 % = 18. BNR Nieuwsradio 0.8 % 0.9 % 0.1 0.9 % 0.1 19. KINK 0.8 % 0.8 % = 0.7 % 0.1 20. Qmusic Limburg 0.8 % 0.8 % = 0.6 % 0.2 21. NPO Sterren NL 0.7 % 0.6 % 0.1 % 22. Radio 538 extra* 0.7 % 0.7 % = 1.0 % 0.3 23. NPO Soul & Jazz 0.5 % 0.6 % 0.1 % 24. Sky Radio extra* 0.4 % 0.3 % 0.1 0.4 % = 25. Veronica extra* 0.4 % 0.3 % 0.1 0.1 % 0.3 26. Grand Prix - Sport Radio 0.4 % % % 27. SLAM! extra* 0.3 % 0.3 % = 0.1 % 0.2 28. Sublime 0.3 % 0.3 % = 0.5 % 0.2 29. Radio 10 Brabant 0.2 % 0.2 % = 0.3 % 0.1 30. Radio Noordzee 0.2 % 0.3 % 0.1 % 31. 100%NL extra* 0.2 % 0.2 % = 0.0 % 0.2 32. AAS Network 0.1 % 0.1 % = 0.1 % = 33. Decibel 0.1 % 0.0 % 0.1 % 34. Mediahuis Radio extra* 0.0 % 0.0 % = 0.1 % 0.1 35. NPO Campus Radio 0.0 % 0.1 % 0.1 % 36. KINK extra* 0.0 % 0.1 % 0.1 0.0 % = 37. 4EVER49 Radio 0.0 % % % extra* = Extra zenders / Themazenders



Stijgers Decibel, NPO Klassiek, NPO Radio 5, NPO Sterren NL, Qmusic, Qmusic extra zenders, Radio 10, Radio 538, Sky Radio, Sky Radio extra zenders en Veronica extra zenders Dalers 100% NL, BNR Nieuwsradio, JOE, KINK extra zenders, NPO 3FM, NPO Campus Radio, NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO Soul & Jazz, Radio 10 extra zenders, Radio Noordzee, Radio Veronica en SLAM! Gelijk 100%NL extra zenders, AAS Network, E Power, KINK, Mediahuis Radio extra zenders, Qmusic Limburg, RPO Radio, Radio 10 Brabant, Radio 538 extra zenders, SLAM! extra zenders en Sublime

2024 01. NPO Radio 5 572 554 18 159 413 02. NPO Radio 2 334 345 11 110 224 03. NPO Klassiek 306 248 58 107 199 04. NPO Radio 1 262 290 28 91 171 05. Radio 10 225 199 26 100 125 06. Radio 538 217 190 27 79 138 07. Qmusic 215 205 10 92 123 08. Radio Veronica 203 218 15 73 130 09. KINK 191 171 20 79 112 10. NPO Soul & Jazz 157 232 75 11. 100% NL 153 160 7 78 75 12. JOE 151 168 17 69 82 13. Sky Radio 148 141 7 72 76 14. Qmusic Limburg 140 150 10 57 83 15. SLAM! 139 128 11 60 79 16. NPO Sterren NL 138 141 3 17. E Power 136 136 = 63 73 18. RPO Radio 124 114 10 19. Radio 10 extra* 114 120 6 70 44 20. Grand Prix - Sport Radio 113 21. NPO 3FM 113 116 3 74 39 22. Sublime 106 103 3 100 6 23. Radio Noordzee 100 183 83 24. Veronica extra* 89 68 21 43 46 25. Qmusic extra* 85 73 12 61 24 26. BNR Nieuwsradio 81 78 3 54 27 27. Radio 10 Brabant 78 59 19 55 23 28. Decibel 75 14 61 29. 100%NL extra* 71 67 4 12 59 30. SLAM! extra* 67 56 11 29 38 31. Radio 538 extra* 62 76 14 81 19 32. Sky Radio extra* 51 41 10 39 12 33. KINK extra* 33 52 19 17 16 34. NPO Campus Radio 29 72 43 35. AAS Network 21 19 2 8 13 36. Mediahuis Radio extra* 18 8 10 35 17 37. 4EVER49 Radio 18 extra* = Extra zenders / Themazenders



Stijgers 100%NL extra zenders, AAS Network, BNR Nieuwsradio, Decibel, KINK, Mediahuis Radio extra zenders, NPO Klassiek, NPO Radio 5, Qmusic, Qmusic extra zenders, RPO Radio, Radio 10, Radio 10 Brabant, Radio 538, SLAM!, SLAM! extra zenders, Sky Radio, Sky Radio extra zenders, Sublime en Veronica extra zenders Dalers 100% NL, JOE, KINK extra zenders, NPO 3FM, NPO Campus Radio, NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO Soul & Jazz, NPO Sterren NL, Qmusic Limburg, Radio 10 extra zenders, Radio 538 extra zenders, Radio Noordzee en Radio Veronica Gelijk E Power

2024 01. Qmusic 4.369.594 4.330.237 39.357 4.147.300 222.294 02. Sky Radio 3.714.162 3.722.946 8.784 4.034.182 320.020 03. Radio 538 3.468.879 3.544.451 75.572 3.639.550 170.671 04. RPO Radio 3.327.544 3.536.526 208.982 05. NPO Radio 2 2.750.976 2.676.257 74.719 2.900.908 149.932 06. JOE 2.690.362 2.650.081 40.281 2.109.291 581.071 07. Radio 10 2.400.232 2.518.791 118.559 2.763.093 362.861 08. NPO Radio 1 2.366.569 2.293.181 73.388 2.112.429 254.140 09. E Power 1.930.167 1.869.728 60.439 1.707.046 223.121 10. 100% NL 1.666.903 1.798.574 131.671 1.660.027 6.876 11. Radio Veronica 1.363.979 1.302.022 61.957 1.040.920 323.059 12. Radio 10 extra* 1.308.615 1.240.436 68.179 1.012.894 295.721 13. NPO Radio 5 1.192.772 1.101.497 91.275 981.932 210.840 14. NPO 3FM 1.074.425 1.148.073 73.648 1.038.024 36.401 15. Qmusic extra* 1.051.765 1.069.883 18.118 850.992 200.773 16. Radio 538 extra* 854.675 675.834 178.841 579.105 275.570 17. BNR Nieuwsradio 761.414 851.439 90.025 578.166 183.248 18. Sky Radio extra* 687.500 639.153 48.347 502.662 184.838 19. SLAM! 625.714 760.947 135.233 712.457 86.743 20. AAS Network 527.189 567.491 40.302 412.050 115.139 21. NPO Klassiek 504.440 539.889 35.449 416.200 88.240 22. Qmusic Limburg 417.437 402.910 14.527 466.816 49.379 23. NPO Sterren NL 404.668 317.952 86.716 24. Veronica extra* 378.220 346.487 31.733 134.498 243.722 25. SLAM! extra* 377.655 383.426 5.771 193.359 184.296 26. KINK 317.167 337.924 20.757 334.211 17.044 27. 100%NL extra* 268.158 239.405 28.753 176.342 91.816 28. Grand Prix - Sport Radio 254.212 29. NPO Soul & Jazz 224.978 180.400 44.578 30. Sublime 220.737 225.301 4.564 230.839 10.102 31. Radio 10 Brabant 191.020 277.660 86.640 204.585 13.565 32. Mediahuis Radio extra* 180.955 341.430 160.475 148.531 32.424 33. Radio Noordzee 136.556 115.285 21.271 34. NPO Campus Radio 100.982 147.889 46.907 35. 4EVER49 Radio 99.976 36. Decibel 85.710 123.933 38.223 37. KINK extra* 81.733 117.283 35.550 70.024 11.709 extra* = Extra zenders / Themazenders



Stijgers 100%NL extra zenders, E Power, JOE, NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO Radio 5, NPO Soul & Jazz, NPO Sterren NL, Qmusic, Qmusic Limburg, Radio 10 extra zenders, Radio 538 extra zenders, Radio Noordzee, Radio Veronica, Sky Radio extra zenders en Veronica extra zenders Dalers 100% NL, AAS Network, BNR Nieuwsradio, Decibel, KINK, KINK extra zenders, Mediahuis Radio extra zenders, NPO 3FM, NPO Campus Radio, NPO Klassiek, Qmusic extra zenders, RPO Radio, Radio 10, Radio 10 Brabant, Radio 538, SLAM!, SLAM! extra zenders, Sky Radio en Sublime

