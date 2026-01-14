NPO Radio 2 heeft goede luistercijfers overgehouden aan de Top 2000. In de week na het radio-evenement blijft de publieke zender met afstand marktleider. Dat blijkt uit de luistercijfers van het NMO over week 2. Met een marktaandeel van 14,6 procent is het aandeel zelfs iets hoger dan vorig jaar.
Doordat de Top 2000 voorbij is doen een aantal zenders in vergelijking met vorige week goede zaken, zoals Qmusic, Radio 538, NPO Radio 1 en Sky Radio. NPO Radio 5 weet met een stijging van 3,9 procentpunt de grootste stijging te pakken.
Bijna alle zenders winnen, doordat NPO Radio 2 terugzakt na de Top 2000. Opmerkelijk is dat NPO 3FM amper profiteert en onder de twee procent marktaandeel blijft steken. Ten opzichte van vorig jaar doet ook Radio 10 het slecht, net als Radio 538.
|Station
|Week 02
2026
|Week 01
2026
|Week 02
2025
|01.
|NPO Radio 2
|14.6 %
|37.8 %
|23.2
|14.4 %
|0.2
|02.
|Qmusic
|10.8 %
|8.1 %
|2.7
|10.7 %
|0.1
|03.
|NPO Radio 5
|9.8 %
|5.9 %
|3.9
|9.1 %
|0.7
|04.
|NPO Radio 1
|8.4 %
|6.0 %
|2.4
|7.7 %
|0.7
|05.
|Radio 538
|7.5 %
|4.8 %
|2.7
|9.0 %
|1.5
|06.
|Sky Radio
|7.3 %
|5.6 %
|1.7
|6.7 %
|0.6
|07.
|RPO Radio
|6.8 %
|5.3 %
|1.5
|5.2 %
|1.6
|08.
|Radio 10
|5.8 %
|4.7 %
|1.1
|7.4 %
|1.6
|09.
|Radio Veronica
|4.5 %
|2.9 %
|1.6
|3.7 %
|0.8
|10.
|JOE
|4.3 %
|3.8 %
|0.5
|5.0 %
|0.7
|11.
|E Power
|3.2 %
|2.5 %
|0.7
|3.6 %
|0.4
|12.
|100% NL
|2.6 %
|2.2 %
|0.4
|3.2 %
|0.6
|13.
|NPO Klassiek
|2.4 %
|1.8 %
|0.6
|1.9 %
|0.5
|14.
|Radio 10 extra*
|2.3 %
|1.1 %
|1.2
|1.6 %
|0.7
|15.
|NPO 3FM
|1.8 %
|1.5 %
|0.3
|2.6 %
|0.8
|16.
|Qmusic extra*
|1.0 %
|0.7 %
|0.3
|1.1 %
|0.1
|17.
|SLAM!
|0.9 %
|0.9 %
|=
|1.2 %
|0.3
|18.
|BNR Nieuwsradio
|0.9 %
|0.6 %
|0.3
|0.7 %
|0.2
|19.
|NPO Sterren NL
|0.8 %
|0.6 %
|0.2
|0.7 %
|0.1
|20.
|Sky Radio extra*
|0.7 %
|0.4 %
|0.3
|0.2 %
|0.5
|21.
|Veronica extra*
|0.6 %
|0.2 %
|0.4
|0.1 %
|0.5
|22.
|Qmusic Limburg
|0.6 %
|0.3 %
|0.3
|0.5 %
|0.1
|23.
|KINK
|0.5 %
|0.3 %
|0.2
|0.8 %
|0.3
|24.
|Radio 538 extra*
|0.4 %
|0.4 %
|=
|0.6 %
|0.2
|25.
|Sublime
|0.3 %
|0.2 %
|0.1
|0.3 %
|=
|26.
|Radio Noordzee
|0.3 %
|0.4 %
|0.1
|%
|27.
|JOE Non Stop
|0.2 %
|0.3 %
|0.1
|%
|28.
|100%NL extra*
|0.2 %
|0.1 %
|0.1
|0.2 %
|=
|29.
|SLAM! extra*
|0.1 %
|0.1 %
|=
|0.1 %
|=
|30.
|Radio 8FM
|0.1 %
|0.0 %
|0.1
|%
|31.
|4EVER49 Radio
|0.1 %
|0.1 %
|=
|0.0 %
|0.1
|32.
|Decibel
|0.1 %
|0.0 %
|0.1
|0.1 %
|=
|33.
|KINK extra*
|0.1 %
|0.0 %
|0.1
|0.0 %
|0.1
|34.
|Mediahuis Radio extra*
|0.0 %
|0.1 %
|0.1
|0.0 %
|=
|Stijgers
|100% NL, 100%NL extra zenders, BNR Nieuwsradio, Decibel, E Power, JOE, KINK, KINK extra zenders, NPO 3FM, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Radio 5, NPO Sterren NL, Qmusic, Qmusic Limburg, Qmusic extra zenders, RPO Radio, Radio 10, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Radio 8FM, Radio Veronica, Sky Radio, Sky Radio extra zenders, Sublime en Veronica extra zenders
|Dalers
|JOE Non Stop, Mediahuis Radio extra zenders, NPO Radio 2 en Radio Noordzee
|Gelijk
|4EVER49 Radio, Radio 538 extra zenders, SLAM! en SLAM! extra zenders
|Station
|Week 02
2026
|Week 01
2026
|Week 02
2025
|01.
|NPO Radio 5
|746
|501
|245
|189
|557
|02.
|NPO Klassiek
|458
|329
|129
|109
|349
|03.
|NPO Radio 2
|379
|501
|122
|118
|261
|04.
|NPO Radio 1
|338
|269
|69
|91
|247
|05.
|Radio Veronica
|290
|238
|52
|101
|189
|06.
|Qmusic
|249
|211
|38
|79
|170
|07.
|Radio 10
|241
|227
|14
|101
|140
|08.
|NPO Sterren NL
|228
|183
|45
|96
|132
|09.
|Radio 538
|221
|165
|56
|89
|132
|10.
|KINK
|213
|171
|42
|88
|125
|11.
|Radio 10 extra*
|186
|132
|54
|77
|109
|12.
|Sky Radio
|178
|149
|29
|63
|115
|13.
|E Power
|164
|146
|18
|73
|91
|14.
|JOE
|154
|174
|20
|75
|79
|15.
|SLAM!
|153
|160
|7
|73
|80
|16.
|Veronica extra*
|152
|55
|97
|20
|132
|17.
|RPO Radio
|152
|138
|14
|63
|89
|18.
|100% NL
|151
|145
|6
|74
|77
|19.
|NPO 3FM
|136
|129
|7
|85
|51
|20.
|Qmusic Limburg
|109
|116
|7
|51
|58
|21.
|Radio Noordzee
|95
|179
|84
|22.
|JOE Non Stop
|81
|131
|50
|23.
|BNR Nieuwsradio
|80
|77
|3
|47
|33
|24.
|Qmusic extra*
|77
|75
|2
|56
|21
|25.
|Sublime
|77
|96
|19
|77
|=
|26.
|Sky Radio extra*
|75
|63
|12
|71
|4
|27.
|100%NL extra*
|74
|76
|2
|53
|21
|28.
|Decibel
|56
|42
|14
|51
|5
|29.
|Radio 538 extra*
|55
|71
|16
|61
|6
|30.
|Radio 8FM
|37
|11
|26
|31.
|SLAM! extra*
|37
|30
|7
|28
|9
|32.
|KINK extra*
|29
|21
|8
|15
|14
|33.
|4EVER49 Radio
|21
|23
|2
|10
|11
|34.
|Mediahuis Radio extra*
|14
|38
|24
|9
|5
|Stijgers
|100% NL, BNR Nieuwsradio, Decibel, E Power, KINK, KINK extra zenders, NPO 3FM, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Radio 5, NPO Sterren NL, Qmusic, Qmusic extra zenders, RPO Radio, Radio 10, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Radio 8FM, Radio Veronica, SLAM! extra zenders, Sky Radio, Sky Radio extra zenders en Veronica extra zenders
|Dalers
|100%NL extra zenders, 4EVER49 Radio, JOE, JOE Non Stop, Mediahuis Radio extra zenders, NPO Radio 2, Qmusic Limburg, Radio 538 extra zenders, Radio Noordzee, SLAM! en Sublime
|Station
|Week 02
2026
|Week 01
2026
|Week 02
2025
|01.
|RPO Radio
|3.690.818
|3.479.172
|211.646
|2.820.317
|870.501
|02.
|Qmusic
|3.581.252
|3.443.301
|137.951
|4.046.889
|465.637
|03.
|Sky Radio
|3.369.710
|3.386.043
|16.333
|3.748.530
|378.820
|04.
|NPO Radio 2
|3.172.051
|6.814.117
|3.642.066
|3.197.646
|25.595
|05.
|Radio 538
|2.814.127
|2.609.062
|205.065
|3.092.001
|277.874
|06.
|JOE
|2.285.655
|1.951.094
|334.561
|2.263.748
|21.907
|07.
|NPO Radio 1
|2.059.136
|2.001.196
|57.940
|1.937.609
|121.527
|08.
|Radio 10
|1.993.739
|1.856.707
|137.032
|2.293.108
|299.369
|09.
|E Power
|1.596.571
|1.534.101
|62.470
|1.892.924
|296.353
|10.
|100% NL
|1.448.618
|1.371.372
|77.246
|1.554.687
|106.069
|11.
|Radio Veronica
|1.279.983
|1.081.611
|198.372
|1.254.163
|25.820
|12.
|NPO Radio 5
|1.080.483
|1.059.763
|20.720
|1.101.974
|21.491
|13.
|NPO 3FM
|1.060.679
|1.067.087
|6.408
|1.124.888
|64.209
|14.
|Qmusic extra*
|1.060.324
|892.363
|167.961
|951.852
|108.472
|15.
|Radio 10 extra*
|1.040.386
|775.726
|264.660
|993.052
|47.334
|16.
|BNR Nieuwsradio
|895.741
|728.142
|167.599
|534.739
|361.002
|17.
|Sky Radio extra*
|728.755
|585.550
|143.205
|155.817
|572.938
|18.
|Radio 538 extra*
|671.732
|499.619
|172.113
|596.813
|74.919
|19.
|SLAM!
|497.645
|490.371
|7.274
|532.839
|35.194
|20.
|NPO Klassiek
|434.362
|484.313
|49.951
|520.809
|86.447
|21.
|Qmusic Limburg
|417.674
|264.796
|152.878
|404.388
|13.286
|22.
|4EVER49 Radio
|358.915
|292.770
|66.145
|85.430
|273.485
|23.
|Veronica extra*
|350.327
|370.107
|19.780
|223.268
|127.059
|24.
|Sublime
|291.807
|231.425
|60.382
|158.526
|133.281
|25.
|Mediahuis Radio extra*
|290.807
|303.555
|12.748
|282.789
|8.018
|26.
|NPO Sterren NL
|275.592
|319.220
|43.628
|263.123
|12.469
|27.
|SLAM! extra*
|265.805
|294.718
|28.913
|278.725
|12.920
|28.
|Radio Noordzee
|256.591
|212.850
|43.741
|29.
|JOE Non Stop
|231.364
|190.815
|40.549
|30.
|Radio 8FM
|207.539
|177.362
|30.177
|31.
|100%NL extra*
|185.542
|165.542
|20.000
|239.024
|53.482
|32.
|KINK
|181.927
|168.075
|13.852
|339.631
|157.704
|33.
|KINK extra*
|146.013
|186.215
|40.202
|121.711
|24.302
|34.
|Decibel
|111.142
|68.721
|42.421
|103.315
|7.827
|Stijgers
|100% NL, 100%NL extra zenders, 4EVER49 Radio, BNR Nieuwsradio, Decibel, E Power, JOE, JOE Non Stop, KINK, NPO Radio 1, NPO Radio 5, Qmusic, Qmusic Limburg, Qmusic extra zenders, RPO Radio, Radio 10, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio 8FM, Radio Noordzee, Radio Veronica, SLAM!, Sky Radio extra zenders en Sublime
|Dalers
|KINK extra zenders, Mediahuis Radio extra zenders, NPO 3FM, NPO Klassiek, NPO Radio 2, NPO Sterren NL, SLAM! extra zenders, Sky Radio en Veronica extra zenders
