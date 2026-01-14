NPO Radio 2 heeft goede luistercijfers overgehouden aan de Top 2000. In de week na het radio-evenement blijft de publieke zender met afstand marktleider. Dat blijkt uit de luistercijfers van het NMO over week 2. Met een marktaandeel van 14,6 procent is het aandeel zelfs iets hoger dan vorig jaar.

Doordat de Top 2000 voorbij is doen een aantal zenders in vergelijking met vorige week goede zaken, zoals Qmusic, Radio 538, NPO Radio 1 en Sky Radio. NPO Radio 5 weet met een stijging van 3,9 procentpunt de grootste stijging te pakken.

Bijna alle zenders winnen, doordat NPO Radio 2 terugzakt na de Top 2000. Opmerkelijk is dat NPO 3FM amper profiteert en onder de twee procent marktaandeel blijft steken. Ten opzichte van vorig jaar doet ook Radio 10 het slecht, net als Radio 538.

StationWeek 02
2026		Week 01
2026		 Week 02
2025		 
01.NPO Radio 214.6 %37.8 % 23.214.4 % 0.2
02.Qmusic10.8 %8.1 % 2.710.7 % 0.1
03.NPO Radio 59.8 %5.9 % 3.99.1 % 0.7
04.NPO Radio 18.4 %6.0 % 2.47.7 % 0.7
05.Radio 5387.5 %4.8 % 2.79.0 % 1.5
06.Sky Radio7.3 %5.6 % 1.76.7 % 0.6
07.RPO Radio6.8 %5.3 % 1.55.2 % 1.6
08.Radio 105.8 %4.7 % 1.17.4 % 1.6
09.Radio Veronica4.5 %2.9 % 1.63.7 % 0.8
10.JOE4.3 %3.8 % 0.55.0 % 0.7
11.E Power3.2 %2.5 % 0.73.6 % 0.4
12.100% NL2.6 %2.2 % 0.43.2 % 0.6
13.NPO Klassiek2.4 %1.8 % 0.61.9 % 0.5
14.Radio 10 extra*2.3 %1.1 % 1.21.6 % 0.7
15.NPO 3FM1.8 %1.5 % 0.32.6 % 0.8
16.Qmusic extra*1.0 %0.7 % 0.31.1 % 0.1
17.SLAM!0.9 %0.9 %=1.2 % 0.3
18.BNR Nieuwsradio0.9 %0.6 % 0.30.7 % 0.2
19.NPO Sterren NL0.8 %0.6 % 0.20.7 % 0.1
20.Sky Radio extra*0.7 %0.4 % 0.30.2 % 0.5
21.Veronica extra*0.6 %0.2 % 0.40.1 % 0.5
22.Qmusic Limburg0.6 %0.3 % 0.30.5 % 0.1
23.KINK0.5 %0.3 % 0.20.8 % 0.3
24.Radio 538 extra*0.4 %0.4 %=0.6 % 0.2
25.Sublime0.3 %0.2 % 0.10.3 %=
26.Radio Noordzee0.3 %0.4 % 0.1 %
27.JOE Non Stop0.2 %0.3 % 0.1 %
28.100%NL extra*0.2 %0.1 % 0.10.2 %=
29.SLAM! extra*0.1 %0.1 %=0.1 %=
30.Radio 8FM0.1 %0.0 % 0.1 %
31.4EVER49 Radio0.1 %0.1 %=0.0 % 0.1
32.Decibel0.1 %0.0 % 0.10.1 %=
33.KINK extra*0.1 %0.0 % 0.10.0 % 0.1
34.Mediahuis Radio extra*0.0 %0.1 % 0.10.0 %=
       
extra* = Extra zenders / Themazenders

Stijgers 100% NL, 100%NL extra zenders, BNR Nieuwsradio, Decibel, E Power, JOE, KINK, KINK extra zenders, NPO 3FM, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Radio 5, NPO Sterren NL, Qmusic, Qmusic Limburg, Qmusic extra zenders, RPO Radio, Radio 10, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Radio 8FM, Radio Veronica, Sky Radio, Sky Radio extra zenders, Sublime en Veronica extra zenders
DalersJOE Non Stop, Mediahuis Radio extra zenders, NPO Radio 2 en Radio Noordzee
Gelijk4EVER49 Radio, Radio 538 extra zenders, SLAM! en SLAM! extra zenders

Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.

StationWeek 02
2026		Week 01
2026		 Week 02
2025		 
01.NPO Radio 5746501 245189 557
02.NPO Klassiek458329 129109 349
03.NPO Radio 2379501 122118 261
04.NPO Radio 1338269 6991 247
05.Radio Veronica290238 52101 189
06.Qmusic249211 3879 170
07.Radio 10241227 14101 140
08.NPO Sterren NL228183 4596 132
09.Radio 538221165 5689 132
10.KINK213171 4288 125
11.Radio 10 extra*186132 5477 109
12.Sky Radio178149 2963 115
13.E Power164146 1873 91
14.JOE154174 2075 79
15.SLAM!153160 773 80
16.Veronica extra*15255 9720 132
17.RPO Radio152138 1463 89
18.100% NL151145 674 77
19.NPO 3FM136129 785 51
20.Qmusic Limburg109116 751 58
21.Radio Noordzee95179 84
22.JOE Non Stop81131 50
23.BNR Nieuwsradio8077 347 33
24.Qmusic extra*7775 256 21
25.Sublime7796 1977=
26.Sky Radio extra*7563 1271 4
27.100%NL extra*7476 253 21
28.Decibel5642 1451 5
29.Radio 538 extra*5571 1661 6
30.Radio 8FM3711 26
31.SLAM! extra*3730 728 9
32.KINK extra*2921 815 14
33.4EVER49 Radio2123 210 11
34.Mediahuis Radio extra*1438 249 5
       
extra* = Extra zenders / Themazenders

Stijgers 100% NL, BNR Nieuwsradio, Decibel, E Power, KINK, KINK extra zenders, NPO 3FM, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Radio 5, NPO Sterren NL, Qmusic, Qmusic extra zenders, RPO Radio, Radio 10, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Radio 8FM, Radio Veronica, SLAM! extra zenders, Sky Radio, Sky Radio extra zenders en Veronica extra zenders
Dalers100%NL extra zenders, 4EVER49 Radio, JOE, JOE Non Stop, Mediahuis Radio extra zenders, NPO Radio 2, Qmusic Limburg, Radio 538 extra zenders, Radio Noordzee, SLAM! en Sublime

StationWeek 02
2026		Week 01
2026		 Week 02
2025		 
01.RPO Radio3.690.8183.479.172 211.6462.820.317 870.501
02.Qmusic3.581.2523.443.301 137.9514.046.889 465.637
03.Sky Radio3.369.7103.386.043 16.3333.748.530 378.820
04.NPO Radio 23.172.0516.814.117 3.642.0663.197.646 25.595
05.Radio 5382.814.1272.609.062 205.0653.092.001 277.874
06.JOE2.285.6551.951.094 334.5612.263.748 21.907
07.NPO Radio 12.059.1362.001.196 57.9401.937.609 121.527
08.Radio 101.993.7391.856.707 137.0322.293.108 299.369
09.E Power1.596.5711.534.101 62.4701.892.924 296.353
10.100% NL1.448.6181.371.372 77.2461.554.687 106.069
11.Radio Veronica1.279.9831.081.611 198.3721.254.163 25.820
12.NPO Radio 51.080.4831.059.763 20.7201.101.974 21.491
13.NPO 3FM1.060.6791.067.087 6.4081.124.888 64.209
14.Qmusic extra*1.060.324892.363 167.961951.852 108.472
15.Radio 10 extra*1.040.386775.726 264.660993.052 47.334
16.BNR Nieuwsradio895.741728.142 167.599534.739 361.002
17.Sky Radio extra*728.755585.550 143.205155.817 572.938
18.Radio 538 extra*671.732499.619 172.113596.813 74.919
19.SLAM!497.645490.371 7.274532.839 35.194
20.NPO Klassiek434.362484.313 49.951520.809 86.447
21.Qmusic Limburg417.674264.796 152.878404.388 13.286
22.4EVER49 Radio358.915292.770 66.14585.430 273.485
23.Veronica extra*350.327370.107 19.780223.268 127.059
24.Sublime291.807231.425 60.382158.526 133.281
25.Mediahuis Radio extra*290.807303.555 12.748282.789 8.018
26.NPO Sterren NL275.592319.220 43.628263.123 12.469
27.SLAM! extra*265.805294.718 28.913278.725 12.920
28.Radio Noordzee256.591212.850 43.741
29.JOE Non Stop231.364190.815 40.549
30.Radio 8FM207.539177.362 30.177
31.100%NL extra*185.542165.542 20.000239.024 53.482
32.KINK181.927168.075 13.852339.631 157.704
33.KINK extra*146.013186.215 40.202121.711 24.302
34.Decibel111.14268.721 42.421103.315 7.827
       
extra* = Extra zenders / Themazenders

Stijgers 100% NL, 100%NL extra zenders, 4EVER49 Radio, BNR Nieuwsradio, Decibel, E Power, JOE, JOE Non Stop, KINK, NPO Radio 1, NPO Radio 5, Qmusic, Qmusic Limburg, Qmusic extra zenders, RPO Radio, Radio 10, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio 8FM, Radio Noordzee, Radio Veronica, SLAM!, Sky Radio extra zenders en Sublime
DalersKINK extra zenders, Mediahuis Radio extra zenders, NPO 3FM, NPO Klassiek, NPO Radio 2, NPO Sterren NL, SLAM! extra zenders, Sky Radio en Veronica extra zenders

Foto: RadioFreak

