NPO Radio 1 krijgt er fors meer marktaandeel bij: 1,1 procentpunt. Daarmee stijgt de publieke nieuwszender naar plek 4 in de lijst van best beluisterde radiostations. Dat blijkt uit de luistercijfers van het NMO over week 19. Ook Qmusic deed afgelopen week goede zaken, met een stijging van 0,9 procentpunt. Toch blijft NPO Radio 2 de marktleider.

Grootste verliezer is Radio 10, dat 0,5 procentpunt van het marktaandeel ziet verdampen. Ook NPO 3FM levert in: de jongerenzender zakt naar een marktaandeel van 1,8 procent. 3FM staat daarmee nu op de vijftiende plaats van best beluisterde radiostations.

Marktaandeel Weekbereik Luistertijd Station Week 19

2024 01. NPO Radio 2 12.2 % 11.9 % 0.3 11.8 % 0.4 02. Qmusic 11.7 % 10.8 % 0.9 12.0 % 0.3 03. Radio 538 8.9 % 8.8 % 0.1 9.3 % 0.4 04. NPO Radio 1 8.8 % 7.7 % 1.1 8.3 % 0.5 05. NPO Radio 5 8.1 % 7.9 % 0.2 7.2 % 0.9 06. Sky Radio 6.9 % 6.8 % 0.1 8.2 % 1.3 07. Radio 10 6.6 % 7.1 % 0.5 8.9 % 2.3 08. JOE 5.9 % 6.0 % 0.1 4.8 % 1.1 09. RPO Radio 5.3 % 5.4 % 0.1 % 10. 100% NL 3.8 % 4.1 % 0.3 3.8 % = 11. Radio Veronica 3.8 % 4.8 % 1 1.8 % 2 12. E Power 3.4 % 3.2 % 0.2 3.4 % = 13. Radio 10 extra* 2.0 % 1.9 % 0.1 1.5 % 0.5 14. NPO Klassiek 1.8 % 1.7 % 0.1 1.8 % = 15. NPO 3FM 1.8 % 2.1 % 0.3 2.2 % 0.4 16. SLAM! 1.3 % 1.4 % 0.1 1.2 % 0.1 17. Qmusic extra* 1.0 % 1.4 % 0.4 1.1 % 0.1 18. BNR Nieuwsradio 0.9 % 0.9 % = 0.7 % 0.2 19. KINK 0.8 % 0.7 % 0.1 0.6 % 0.2 20. Qmusic Limburg 0.8 % 0.7 % 0.1 0.5 % 0.3 21. Radio 538 extra* 0.7 % 0.8 % 0.1 1.1 % 0.4 22. NPO Sterren NL 0.6 % 0.6 % = % 23. NPO Soul & Jazz 0.6 % 0.4 % 0.2 % 24. Sky Radio extra* 0.3 % 0.3 % = 0.4 % 0.1 25. Veronica extra* 0.3 % 0.3 % = 0.1 % 0.2 26. Sublime 0.3 % 0.3 % = 0.3 % = 27. SLAM! extra* 0.3 % 0.3 % = 0.1 % 0.2 28. Radio Noordzee 0.3 % 0.3 % = % 29. Radio 10 Brabant 0.2 % 0.2 % = 0.3 % 0.1 30. 100%NL extra* 0.2 % 0.2 % = 0.0 % 0.2 31. AAS Network 0.1 % 0.1 % = 0.1 % = 32. NPO Campus Radio 0.1 % 0.3 % 0.2 % 33. KINK extra* 0.1 % 0.1 % = 0.0 % 0.1 34. Mediahuis Radio extra* 0.0 % 0.0 % = 0.1 % 0.1 35. Decibel 0.0 % 0.0 % = 0.1 % 0.1 extra* = Extra zenders / Themazenders



Stijgers E Power, KINK, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO Radio 5, NPO Soul & Jazz, Qmusic, Qmusic Limburg, Radio 10 extra zenders, Radio 538 en Sky Radio Dalers 100% NL, JOE, NPO 3FM, NPO Campus Radio, Qmusic extra zenders, RPO Radio, Radio 10, Radio 538 extra zenders, Radio Veronica en SLAM! Gelijk 100%NL extra zenders, AAS Network, BNR Nieuwsradio, Decibel, KINK extra zenders, Mediahuis Radio extra zenders, NPO Sterren NL, Radio 10 Brabant, Radio Noordzee, SLAM! extra zenders, Sky Radio extra zenders, Sublime en Veronica extra zenders

Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.

2024 01. NPO Radio 5 554 526 28 161 393 02. NPO Radio 2 345 327 18 109 236 03. NPO Radio 1 290 280 10 94 196 04. NPO Klassiek 248 247 1 100 148 05. NPO Soul & Jazz 232 143 89 06. Radio Veronica 218 255 37 68 150 07. Qmusic 205 192 13 85 120 08. Radio 10 199 220 21 106 93 09. Radio 538 190 198 8 84 106 10. Radio Noordzee 183 130 53 11. KINK 171 167 4 70 101 12. JOE 168 166 2 71 97 13. 100% NL 160 187 27 77 83 14. Qmusic Limburg 150 115 35 54 96 15. Sky Radio 141 139 2 68 73 16. NPO Sterren NL 141 121 20 17. E Power 136 127 9 65 71 18. SLAM! 128 134 6 65 63 19. Radio 10 extra* 120 123 3 63 57 20. NPO 3FM 116 128 12 69 47 21. RPO Radio 114 124 10 22. Sublime 103 111 8 75 28 23. BNR Nieuwsradio 78 74 4 46 32 24. Radio 538 extra* 76 76 = 69 7 25. Qmusic extra* 73 100 27 59 14 26. NPO Campus Radio 72 174 102 27. Veronica extra* 68 92 24 25 43 28. 100%NL extra* 67 74 7 14 53 29. Radio 10 Brabant 59 77 18 47 12 30. SLAM! extra* 56 71 15 25 31 31. KINK extra* 52 43 9 26 26 32. Sky Radio extra* 41 42 1 42 1 33. AAS Network 19 21 2 8 11 34. Decibel 14 31 17 42 28 35. Mediahuis Radio extra* 8 11 3 24 16 extra* = Extra zenders / Themazenders



Stijgers BNR Nieuwsradio, E Power, JOE, KINK, KINK extra zenders, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO Radio 5, NPO Soul & Jazz, NPO Sterren NL, Qmusic, Qmusic Limburg, Radio Noordzee en Sky Radio Dalers 100% NL, 100%NL extra zenders, AAS Network, Decibel, Mediahuis Radio extra zenders, NPO 3FM, NPO Campus Radio, Qmusic extra zenders, RPO Radio, Radio 10, Radio 10 Brabant, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Radio Veronica, SLAM!, SLAM! extra zenders, Sky Radio extra zenders, Sublime en Veronica extra zenders Gelijk Radio 538 extra zenders

2024 01. Qmusic 4.330.237 4.303.270 26.967 4.086.153 244.084 02. Sky Radio 3.722.946 3.750.001 27.055 3.880.123 157.177 03. Radio 538 3.544.451 3.393.493 150.958 3.505.172 39.279 04. RPO Radio 3.536.526 3.321.613 214.913 05. NPO Radio 2 2.676.257 2.763.587 87.330 2.862.792 186.535 06. JOE 2.650.081 2.759.501 109.420 2.258.631 391.450 07. Radio 10 2.518.791 2.453.355 65.436 2.599.571 80.780 08. NPO Radio 1 2.293.181 2.096.609 196.572 2.003.739 289.442 09. E Power 1.869.728 1.941.505 71.777 1.922.431 52.703 10. 100% NL 1.798.574 1.663.322 135.252 1.689.381 109.193 11. Radio Veronica 1.302.022 1.424.054 122.032 1.028.830 273.192 12. Radio 10 extra* 1.240.436 1.188.108 52.328 1.087.926 152.510 13. NPO 3FM 1.148.073 1.238.185 90.112 1.128.759 19.314 14. NPO Radio 5 1.101.497 1.147.555 46.058 990.856 110.641 15. Qmusic extra* 1.069.883 1.061.278 8.605 934.317 135.566 16. BNR Nieuwsradio 851.439 888.293 36.854 546.830 304.609 17. SLAM! 760.947 790.177 29.230 630.979 129.968 18. Radio 538 extra* 675.834 757.433 81.599 726.402 50.568 19. Sky Radio extra* 639.153 606.527 32.626 517.757 121.396 20. AAS Network 567.491 503.087 64.404 520.939 46.552 21. NPO Klassiek 539.889 528.664 11.225 444.277 95.612 22. Qmusic Limburg 402.910 456.760 53.850 355.078 47.832 23. SLAM! extra* 383.426 359.080 24.346 211.717 171.709 24. Veronica extra* 346.487 290.545 55.942 155.565 190.922 25. Mediahuis Radio extra* 341.430 292.121 49.309 231.889 109.541 26. KINK 337.924 323.614 14.310 315.455 22.469 27. NPO Sterren NL 317.952 366.409 48.457 28. Radio 10 Brabant 277.660 229.606 48.054 208.925 68.735 29. 100%NL extra* 239.405 176.190 63.215 160.622 78.783 30. Sublime 225.301 235.456 10.155 211.720 13.581 31. NPO Soul & Jazz 180.400 239.420 59.020 32. NPO Campus Radio 147.889 111.136 36.753 33. Decibel 123.933 91.709 32.224 70.360 53.573 34. KINK extra* 117.283 180.603 63.320 75.054 42.229 35. Radio Noordzee 115.285 151.355 36.070 extra* = Extra zenders / Themazenders



Stijgers 100% NL, 100%NL extra zenders, AAS Network, Decibel, KINK, Mediahuis Radio extra zenders, NPO Campus Radio, NPO Klassiek, NPO Radio 1, Qmusic, Qmusic extra zenders, RPO Radio, Radio 10, Radio 10 Brabant, Radio 10 extra zenders, Radio 538, SLAM! extra zenders, Sky Radio extra zenders en Veronica extra zenders Dalers BNR Nieuwsradio, E Power, JOE, KINK extra zenders, NPO 3FM, NPO Radio 2, NPO Radio 5, NPO Soul & Jazz, NPO Sterren NL, Qmusic Limburg, Radio 538 extra zenders, Radio Noordzee, Radio Veronica, SLAM!, Sky Radio en Sublime

extra* = Extra zenders / Themazenders Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.

Foto: RadioFreak