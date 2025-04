NPO Radio 2 stoot Qmusic weer van de troon en is de nieuwe marktleider. Op Radio 2 was afgelopen week de ‘Koninklijke 500’ te horen en dat zorgt voor een stijging van het marktaandeel met 1,8 procentpunt, blijkt uit de luistercijfers van het NMO over week 17.

Qmusic levert juist flink in en zakt 0,8 procentpunt. Ook Radio 538 en JOE staan in de min, beide met 0,5 procentpunt. Sky Radio en Radio Veronica krijgen er daarentegen allebei 0,3 procentpunt marktaandeel bij.

Hoewel Radio 2 flink aan marktaandeel wint met de themalijst ‘Koninklijke 500’, is dat niet het geval bij Radio 538 en 100% NL. Ook die zenders hadden een themalijst vanwege Koningsdag, maar het marktaandeel is er niet door gestegen (bij 100% NL) of zelfs door gedaald (bij Radio 538).

Marktaandeel Weekbereik Luistertijd Station Week 17

2025 Week 16

2025 Week 17

2024 01. NPO Radio 2 13.3 % 11.5 % 1.8 14.5 % 1.2 02. Qmusic 10.8 % 11.6 % 0.8 11.8 % 1 03. Radio 538 9.1 % 9.6 % 0.5 8.9 % 0.2 04. NPO Radio 5 8.3 % 8.7 % 0.4 7.3 % 1 05. NPO Radio 1 8.2 % 8.4 % 0.2 7.8 % 0.4 06. Sky Radio 7.1 % 6.8 % 0.3 9.0 % 1.9 07. Radio 10 6.8 % 6.7 % 0.1 9.1 % 2.3 08. RPO Radio 5.3 % 5.7 % 0.4 % 09. JOE 5.0 % 5.5 % 0.5 4.1 % 0.9 10. Radio Veronica 4.1 % 3.8 % 0.3 1.8 % 2.3 11. 100% NL 3.8 % 3.8 % = 3.4 % 0.4 12. E Power 3.3 % 3.2 % 0.1 3.0 % 0.3 13. NPO 3FM 2.0 % 1.9 % 0.1 2.0 % = 14. NPO Klassiek 2.0 % 1.9 % 0.1 1.4 % 0.6 15. Radio 10 extra* 1.9 % 1.9 % = 1.6 % 0.3 16. Qmusic extra* 1.1 % 1.2 % 0.1 0.8 % 0.3 17. SLAM! 1.1 % 1.1 % = 1.1 % = 18. Radio 538 extra* 0.9 % 0.8 % 0.1 1.1 % 0.2 19. BNR Nieuwsradio 0.8 % 0.7 % 0.1 1.0 % 0.2 20. KINK 0.7 % 0.8 % 0.1 0.5 % 0.2 21. NPO Soul & Jazz 0.7 % 0.5 % 0.2 % 22. Qmusic Limburg 0.7 % 0.7 % = 0.6 % 0.1 23. NPO Sterren NL 0.6 % 0.5 % 0.1 % 24. Sky Radio extra* 0.4 % 0.4 % = 0.3 % 0.1 25. NPO Campus Radio 0.3 % 0.1 % 0.2 % 26. Veronica extra* 0.3 % 0.4 % 0.1 0.0 % 0.3 27. Sublime 0.3 % 0.3 % = 0.5 % 0.2 28. Radio Noordzee 0.3 % 0.2 % 0.1 % 29. SLAM! extra* 0.2 % 0.2 % = 0.1 % 0.1 30. Radio 10 Brabant 0.2 % 0.3 % 0.1 0.3 % 0.1 31. 100%NL extra* 0.2 % 0.2 % = 0.0 % 0.2 32. AAS Network 0.2 % 0.1 % 0.1 0.1 % 0.1 33. Mediahuis Radio extra* 0.1 % 0.0 % 0.1 0.1 % = 34. KINK extra* 0.1 % 0.1 % = 0.1 % = 35. Decibel 0.0 % 0.1 % 0.1 0.1 % 0.1 extra* = Extra zenders / Themazenders



Stijgers AAS Network, BNR Nieuwsradio, E Power, Mediahuis Radio extra zenders, NPO 3FM, NPO Campus Radio, NPO Klassiek, NPO Radio 2, NPO Soul & Jazz, NPO Sterren NL, Radio 10, Radio 538 extra zenders, Radio Noordzee, Radio Veronica en Sky Radio Dalers Decibel, JOE, KINK, NPO Radio 1, NPO Radio 5, Qmusic, Qmusic extra zenders, RPO Radio, Radio 10 Brabant, Radio 538 en Veronica extra zenders Gelijk 100% NL, 100%NL extra zenders, KINK extra zenders, Qmusic Limburg, Radio 10 extra zenders, SLAM!, SLAM! extra zenders, Sky Radio extra zenders en Sublime

extra* = Extra zenders / Themazenders

2025 Week 16

2025 Week 17

2024 01. NPO Radio 5 497 584 87 182 315 02. NPO Radio 2 334 311 23 125 209 03. NPO Klassiek 256 289 33 80 176 04. NPO Soul & Jazz 256 209 47 05. NPO Radio 1 253 300 47 89 164 06. NPO Campus Radio 225 86 139 07. Radio Veronica 221 199 22 76 145 08. Radio 10 216 219 3 101 115 09. Radio 538 201 218 17 81 120 10. Qmusic 190 204 14 89 101 11. KINK 183 187 4 70 113 12. NPO Sterren NL 166 115 51 13. 100% NL 160 166 6 73 87 14. Sublime 157 103 54 91 66 15. JOE 149 157 8 69 80 16. Sky Radio 144 133 11 78 66 17. Radio 10 extra* 130 115 15 74 56 18. E Power 126 137 11 58 68 19. Qmusic Limburg 124 118 6 68 56 20. NPO 3FM 119 122 3 72 47 21. SLAM! 118 119 1 60 58 22. RPO Radio 114 142 28 23. Radio Noordzee 111 73 38 24. Radio 538 extra* 91 76 15 71 20 25. Qmusic extra* 79 94 15 46 33 26. BNR Nieuwsradio 74 63 11 57 17 27. Radio 10 Brabant 61 95 34 58 3 28. Veronica extra* 52 75 23 26 26 29. Sky Radio extra* 50 48 2 34 16 30. Decibel 44 61 17 78 34 31. KINK extra* 42 42 = 64 22 32. 100%NL extra* 39 58 19 15 24 33. SLAM! extra* 38 40 2 17 21 34. Mediahuis Radio extra* 23 8 15 35 12 35. AAS Network 21 18 3 9 12 extra* = Extra zenders / Themazenders



Stijgers AAS Network, BNR Nieuwsradio, Mediahuis Radio extra zenders, NPO Campus Radio, NPO Radio 2, NPO Soul & Jazz, NPO Sterren NL, Qmusic Limburg, Radio 10 extra zenders, Radio 538 extra zenders, Radio Noordzee, Radio Veronica, Sky Radio, Sky Radio extra zenders en Sublime Dalers 100% NL, 100%NL extra zenders, Decibel, E Power, JOE, KINK, NPO 3FM, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Radio 5, Qmusic, Qmusic extra zenders, RPO Radio, Radio 10, Radio 10 Brabant, Radio 538, SLAM!, SLAM! extra zenders en Veronica extra zenders Gelijk KINK extra zenders

extra* = Extra zenders / Themazenders

2025 Week 16

2025 Week 17

2024 01. Qmusic 4.249.642 4.657.842 408.200 3.911.199 338.443 02. Sky Radio 3.708.902 4.210.187 501.285 3.861.355 152.453 03. RPO Radio 3.486.402 3.291.626 194.776 04. Radio 538 3.402.592 3.626.846 224.254 3.605.917 203.325 05. NPO Radio 2 2.988.877 3.036.502 47.625 3.046.460 57.583 06. JOE 2.491.478 2.868.262 376.784 2.035.158 456.320 07. NPO Radio 1 2.443.720 2.299.961 143.759 2.041.244 402.476 08. Radio 10 2.351.877 2.526.478 174.601 2.845.574 493.697 09. E Power 1.982.427 1.905.551 76.876 1.884.064 98.363 10. 100% NL 1.771.027 1.893.605 122.578 1.749.602 21.425 11. Radio Veronica 1.403.543 1.577.722 174.179 964.654 438.889 12. NPO 3FM 1.287.935 1.261.454 26.481 1.034.339 253.596 13. NPO Radio 5 1.250.288 1.222.352 27.936 938.215 312.073 14. Radio 10 extra* 1.101.097 1.364.749 263.652 948.907 152.190 15. Qmusic extra* 1.081.467 1.044.748 36.719 922.960 158.507 16. BNR Nieuwsradio 824.967 947.122 122.155 595.223 229.744 17. Radio 538 extra* 734.706 843.594 108.888 766.585 31.879 18. SLAM! 722.720 763.354 40.634 721.232 1.488 19. Sky Radio extra* 601.821 676.132 74.311 545.056 56.765 20. NPO Klassiek 587.809 527.610 60.199 519.864 67.945 21. AAS Network 554.170 610.689 56.519 547.903 6.267 22. SLAM! extra* 453.128 415.330 37.798 248.979 204.149 23. Veronica extra* 431.617 463.296 31.679 132.819 298.798 24. Qmusic Limburg 403.878 509.564 105.686 360.086 43.792 25. 100%NL extra* 313.516 319.649 6.133 224.173 89.343 26. KINK 284.413 356.936 72.523 305.902 21.489 27. Mediahuis Radio extra* 278.278 342.349 64.071 212.700 65.578 28. NPO Sterren NL 250.859 351.913 101.054 29. Radio 10 Brabant 224.735 273.161 48.426 219.655 5.080 30. NPO Soul & Jazz 200.483 208.273 7.790 31. Radio Noordzee 179.298 173.127 6.171 32. Sublime 142.751 217.688 74.937 268.508 125.757 33. KINK extra* 118.638 143.468 24.830 66.992 51.646 34. NPO Campus Radio 102.016 110.695 8.679 35. Decibel 63.285 77.921 14.636 72.419 9.134 extra* = Extra zenders / Themazenders



Stijgers E Power, NPO 3FM, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Radio 5, Qmusic extra zenders, RPO Radio, Radio Noordzee en SLAM! extra zenders Dalers 100% NL, 100%NL extra zenders, AAS Network, BNR Nieuwsradio, Decibel, JOE, KINK, KINK extra zenders, Mediahuis Radio extra zenders, NPO Campus Radio, NPO Radio 2, NPO Soul & Jazz, NPO Sterren NL, Qmusic, Qmusic Limburg, Radio 10, Radio 10 Brabant, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio Veronica, SLAM!, Sky Radio, Sky Radio extra zenders, Sublime en Veronica extra zenders

extra* = Extra zenders / Themazenders

