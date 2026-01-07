NPO Radio 2 heeft opnieuw torenhoge luistercijfers behaald met de Top 2000. Het marktaandeel van de zender groeide naar bijna 38 procent. Dat blijkt uit de luistercijfers van het NMO over week 1.

De Top 2000 stopte vorige week woensdag, halverwege de meetweek. Vorig jaar, toen de eindejaarlijst een dag eerder in de meetweek eindigde, kwam Radio 2 uit op een marktaandeel van 31,3 procent. Het weekbereik van Radio 2 lag vorige week op 6,8 miljoen luisteraars, ruim een half miljoen meer dan vorig jaar in dezelfde week.

Sky Radio zakt na de kerst juist flink: het station levert 5,5 procentpunt marktaandeel in. Ook Radio 10 levert flink in: 3,6 procentpunt. Na Radio 2 is NPO Radio 5 de grootste stijger, met een plus van 0,8 procentpunt.

StationWeek 01
2026		Week 52
2025		 Week 01
2025		 
01.NPO Radio 237.8 %30.3 % 7.531.3 % 6.5
02.Qmusic8.1 %8.6 % 0.58.6 % 0.5
03.NPO Radio 16.0 %5.0 % 16.4 % 0.4
04.NPO Radio 55.9 %5.1 % 0.86.5 % 0.6
05.Sky Radio5.6 %11.1 % 5.56.3 % 0.7
06.RPO Radio5.3 %4.6 % 0.75.4 % 0.1
07.Radio 5384.8 %4.4 % 0.46.5 % 1.7
08.Radio 104.7 %8.3 % 3.66.2 % 1.5
09.JOE3.8 %2.8 % 13.7 % 0.1
10.Radio Veronica2.9 %2.2 % 0.72.2 % 0.7
11.E Power2.5 %2.5 %=2.7 % 0.2
12.100% NL2.2 %1.8 % 0.43.0 % 0.8
13.NPO Klassiek1.8 %1.9 % 0.11.4 % 0.4
14.NPO 3FM1.5 %4.1 % 2.61.8 % 0.3
15.Radio 10 extra*1.1 %0.8 % 0.31.4 % 0.3
16.SLAM!0.9 %0.9 %=1.1 % 0.2
17.Qmusic extra*0.7 %0.6 % 0.11.0 % 0.3
18.NPO Sterren NL0.6 %0.5 % 0.10.8 % 0.2
19.BNR Nieuwsradio0.6 %0.6 %=0.5 % 0.1
20.Radio Noordzee0.4 %0.4 %= %
21.Sky Radio extra*0.4 %0.4 %=0.3 % 0.1
22.Radio 538 extra*0.4 %0.3 % 0.10.5 % 0.1
23.Qmusic Limburg0.3 %0.4 % 0.10.4 % 0.1
24.KINK0.3 %0.4 % 0.10.6 % 0.3
25.JOE Non Stop0.3 %0.2 % 0.1 %
26.Sublime0.2 %0.2 %=0.3 % 0.1
27.Veronica extra*0.2 %0.1 % 0.10.0 % 0.2
28.100%NL extra*0.1 %0.1 %=0.2 % 0.1
29.Mediahuis Radio extra*0.1 %0.1 %=0.2 % 0.1
30.SLAM! extra*0.1 %0.1 %=0.1 %=
31.4EVER49 Radio0.1 %0.1 %=0.0 % 0.1
32.KINK extra*0.0 %0.0 %=0.0 %=
33.Decibel0.0 % %0.1 % 0.1
34.Radio 8FM0.0 %0.1 % 0.1 %
       
extra* = Extra zenders / Themazenders

Stijgers 100% NL, JOE, JOE Non Stop, NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO Radio 5, NPO Sterren NL, Qmusic extra zenders, RPO Radio, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio Veronica en Veronica extra zenders
DalersKINK, NPO 3FM, NPO Klassiek, Qmusic, Qmusic Limburg, Radio 10, Radio 8FM en Sky Radio
Gelijk100%NL extra zenders, 4EVER49 Radio, BNR Nieuwsradio, E Power, KINK extra zenders, Mediahuis Radio extra zenders, Radio Noordzee, SLAM!, SLAM! extra zenders, Sky Radio extra zenders en Sublime

Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.

StationWeek 01
2026		Week 52
2025		 Week 01
2025		 
01.NPO Radio 2501464 37163 338
02.NPO Radio 5501436 65188 313
03.NPO Klassiek329329=96 233
04.NPO Radio 1269263 6101 168
05.Radio Veronica238192 46102 136
06.Radio 10227273 46112 115
07.Qmusic211204 782 129
08.NPO Sterren NL183170 13136 47
09.Radio Noordzee179100 79
10.JOE174120 5476 98
11.KINK171170 1106 65
12.Radio 538165156 984 81
13.SLAM!160152 872 88
14.Sky Radio149175 2671 78
15.E Power146141 569 77
16.100% NL14587 5877 68
17.RPO Radio138108 3070 68
18.Radio 10 extra*13295 3788 44
19.JOE Non Stop13147 84
20.NPO 3FM129206 7771 58
21.Qmusic Limburg11677 3948 68
22.Sublime9673 23110 14
23.BNR Nieuwsradio7772 549 28
24.100%NL extra*7624 5241 35
25.Qmusic extra*7548 2767 8
26.Radio 538 extra*7138 3359 12
27.Sky Radio extra*6360 330 33
28.Veronica extra*5542 1318 37
29.Decibel4252 10
30.Mediahuis Radio extra*3822 1633 5
31.SLAM! extra*3023 723 7
32.4EVER49 Radio2327 45 18
33.KINK extra*2130 912 9
34.Radio 8FM1139 28
       
extra* = Extra zenders / Themazenders

Stijgers 100% NL, 100%NL extra zenders, BNR Nieuwsradio, E Power, JOE, JOE Non Stop, KINK, Mediahuis Radio extra zenders, NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO Radio 5, NPO Sterren NL, Qmusic, Qmusic Limburg, Qmusic extra zenders, RPO Radio, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio Noordzee, Radio Veronica, SLAM!, SLAM! extra zenders, Sky Radio extra zenders, Sublime en Veronica extra zenders
Dalers4EVER49 Radio, KINK extra zenders, NPO 3FM, Radio 10, Radio 8FM en Sky Radio
GelijkNPO Klassiek

Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.

StationWeek 01
2026		Week 52
2025		 Week 01
2025		 
01.NPO Radio 26.814.1176.315.790 498.3276.164.991 649.126
02.RPO Radio3.479.1724.111.886 632.7142.947.160 532.012
03.Qmusic3.443.3014.042.463 599.1623.581.342 138.041
04.Sky Radio3.386.0436.134.130 2.748.0873.403.509 17.466
05.Radio 5382.609.0622.741.308 132.2462.994.622 385.560
06.NPO Radio 12.001.1961.850.737 150.4591.725.788 275.408
07.JOE1.951.0942.268.348 317.2541.939.268 11.826
08.Radio 101.856.7072.923.919 1.067.2122.106.121 249.414
09.E Power1.534.1011.678.354 144.2531.622.276 88.175
10.100% NL1.371.3721.978.486 607.1141.517.188 145.816
11.Radio Veronica1.081.6111.112.706 31.095902.873 178.738
12.NPO 3FM1.067.0871.929.152 862.0651.042.081 25.006
13.NPO Radio 51.059.7631.128.084 68.321955.322 104.441
14.Qmusic extra*892.3631.172.007 279.644681.224 211.139
15.Radio 10 extra*775.726845.790 70.064790.888 15.162
16.BNR Nieuwsradio728.142756.208 28.066421.473 306.669
17.Sky Radio extra*585.550675.818 90.268606.350 20.800
18.Radio 538 extra*499.619719.371 219.752457.453 42.166
19.SLAM!490.371558.386 68.015582.188 91.817
20.NPO Klassiek484.313549.678 65.365487.301 2.988
21.Veronica extra*370.107215.909 154.198114.445 255.662
22.NPO Sterren NL319.220278.303 40.917221.720 97.500
23.Mediahuis Radio extra*303.555298.718 4.837360.835 57.280
24.SLAM! extra*294.718273.527 21.191190.670 104.048
25.4EVER49 Radio292.770294.197 1.42797.498 195.272
26.Qmusic Limburg264.796548.215 283.419399.554 134.758
27.Sublime231.425254.665 23.240136.657 94.768
28.Radio Noordzee212.850406.799 193.949
29.JOE Non Stop190.815478.092 287.277
30.KINK extra*186.215118.711 67.504121.012 65.203
31.Radio 8FM177.362299.415 122.053
32.KINK168.075199.772 31.697246.145 78.070
33.100%NL extra*165.542202.673 37.131345.963 180.421
34.Decibel68.721 114.640 45.919
       
extra* = Extra zenders / Themazenders

Stijgers KINK extra zenders, Mediahuis Radio extra zenders, NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO Sterren NL, SLAM! extra zenders en Veronica extra zenders
Dalers100% NL, 100%NL extra zenders, 4EVER49 Radio, BNR Nieuwsradio, E Power, JOE, JOE Non Stop, KINK, NPO 3FM, NPO Klassiek, NPO Radio 5, Qmusic, Qmusic Limburg, Qmusic extra zenders, RPO Radio, Radio 10, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio 8FM, Radio Noordzee, Radio Veronica, SLAM!, Sky Radio, Sky Radio extra zenders en Sublime

Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.

Foto: RadioFreak

GERELATEERDE ARTIKELENMEER VAN DEZE AUTEUR