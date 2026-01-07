NPO Radio 2 heeft opnieuw torenhoge luistercijfers behaald met de Top 2000. Het marktaandeel van de zender groeide naar bijna 38 procent. Dat blijkt uit de luistercijfers van het NMO over week 1.
De Top 2000 stopte vorige week woensdag, halverwege de meetweek. Vorig jaar, toen de eindejaarlijst een dag eerder in de meetweek eindigde, kwam Radio 2 uit op een marktaandeel van 31,3 procent. Het weekbereik van Radio 2 lag vorige week op 6,8 miljoen luisteraars, ruim een half miljoen meer dan vorig jaar in dezelfde week.
Sky Radio zakt na de kerst juist flink: het station levert 5,5 procentpunt marktaandeel in. Ook Radio 10 levert flink in: 3,6 procentpunt. Na Radio 2 is NPO Radio 5 de grootste stijger, met een plus van 0,8 procentpunt.
|Station
|Week 01
2026
|Week 52
2025
|Week 01
2025
|01.
|NPO Radio 2
|37.8 %
|30.3 %
|7.5
|31.3 %
|6.5
|02.
|Qmusic
|8.1 %
|8.6 %
|0.5
|8.6 %
|0.5
|03.
|NPO Radio 1
|6.0 %
|5.0 %
|1
|6.4 %
|0.4
|04.
|NPO Radio 5
|5.9 %
|5.1 %
|0.8
|6.5 %
|0.6
|05.
|Sky Radio
|5.6 %
|11.1 %
|5.5
|6.3 %
|0.7
|06.
|RPO Radio
|5.3 %
|4.6 %
|0.7
|5.4 %
|0.1
|07.
|Radio 538
|4.8 %
|4.4 %
|0.4
|6.5 %
|1.7
|08.
|Radio 10
|4.7 %
|8.3 %
|3.6
|6.2 %
|1.5
|09.
|JOE
|3.8 %
|2.8 %
|1
|3.7 %
|0.1
|10.
|Radio Veronica
|2.9 %
|2.2 %
|0.7
|2.2 %
|0.7
|11.
|E Power
|2.5 %
|2.5 %
|=
|2.7 %
|0.2
|12.
|100% NL
|2.2 %
|1.8 %
|0.4
|3.0 %
|0.8
|13.
|NPO Klassiek
|1.8 %
|1.9 %
|0.1
|1.4 %
|0.4
|14.
|NPO 3FM
|1.5 %
|4.1 %
|2.6
|1.8 %
|0.3
|15.
|Radio 10 extra*
|1.1 %
|0.8 %
|0.3
|1.4 %
|0.3
|16.
|SLAM!
|0.9 %
|0.9 %
|=
|1.1 %
|0.2
|17.
|Qmusic extra*
|0.7 %
|0.6 %
|0.1
|1.0 %
|0.3
|18.
|NPO Sterren NL
|0.6 %
|0.5 %
|0.1
|0.8 %
|0.2
|19.
|BNR Nieuwsradio
|0.6 %
|0.6 %
|=
|0.5 %
|0.1
|20.
|Radio Noordzee
|0.4 %
|0.4 %
|=
|%
|21.
|Sky Radio extra*
|0.4 %
|0.4 %
|=
|0.3 %
|0.1
|22.
|Radio 538 extra*
|0.4 %
|0.3 %
|0.1
|0.5 %
|0.1
|23.
|Qmusic Limburg
|0.3 %
|0.4 %
|0.1
|0.4 %
|0.1
|24.
|KINK
|0.3 %
|0.4 %
|0.1
|0.6 %
|0.3
|25.
|JOE Non Stop
|0.3 %
|0.2 %
|0.1
|%
|26.
|Sublime
|0.2 %
|0.2 %
|=
|0.3 %
|0.1
|27.
|Veronica extra*
|0.2 %
|0.1 %
|0.1
|0.0 %
|0.2
|28.
|100%NL extra*
|0.1 %
|0.1 %
|=
|0.2 %
|0.1
|29.
|Mediahuis Radio extra*
|0.1 %
|0.1 %
|=
|0.2 %
|0.1
|30.
|SLAM! extra*
|0.1 %
|0.1 %
|=
|0.1 %
|=
|31.
|4EVER49 Radio
|0.1 %
|0.1 %
|=
|0.0 %
|0.1
|32.
|KINK extra*
|0.0 %
|0.0 %
|=
|0.0 %
|=
|33.
|Decibel
|0.0 %
|%
|0.1 %
|0.1
|34.
|Radio 8FM
|0.0 %
|0.1 %
|0.1
|%
|Stijgers
|100% NL, JOE, JOE Non Stop, NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO Radio 5, NPO Sterren NL, Qmusic extra zenders, RPO Radio, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio Veronica en Veronica extra zenders
|Dalers
|KINK, NPO 3FM, NPO Klassiek, Qmusic, Qmusic Limburg, Radio 10, Radio 8FM en Sky Radio
|Gelijk
|100%NL extra zenders, 4EVER49 Radio, BNR Nieuwsradio, E Power, KINK extra zenders, Mediahuis Radio extra zenders, Radio Noordzee, SLAM!, SLAM! extra zenders, Sky Radio extra zenders en Sublime
Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.
|Station
|Week 01
2026
|Week 52
2025
|Week 01
2025
|01.
|NPO Radio 2
|501
|464
|37
|163
|338
|02.
|NPO Radio 5
|501
|436
|65
|188
|313
|03.
|NPO Klassiek
|329
|329
|=
|96
|233
|04.
|NPO Radio 1
|269
|263
|6
|101
|168
|05.
|Radio Veronica
|238
|192
|46
|102
|136
|06.
|Radio 10
|227
|273
|46
|112
|115
|07.
|Qmusic
|211
|204
|7
|82
|129
|08.
|NPO Sterren NL
|183
|170
|13
|136
|47
|09.
|Radio Noordzee
|179
|100
|79
|10.
|JOE
|174
|120
|54
|76
|98
|11.
|KINK
|171
|170
|1
|106
|65
|12.
|Radio 538
|165
|156
|9
|84
|81
|13.
|SLAM!
|160
|152
|8
|72
|88
|14.
|Sky Radio
|149
|175
|26
|71
|78
|15.
|E Power
|146
|141
|5
|69
|77
|16.
|100% NL
|145
|87
|58
|77
|68
|17.
|RPO Radio
|138
|108
|30
|70
|68
|18.
|Radio 10 extra*
|132
|95
|37
|88
|44
|19.
|JOE Non Stop
|131
|47
|84
|20.
|NPO 3FM
|129
|206
|77
|71
|58
|21.
|Qmusic Limburg
|116
|77
|39
|48
|68
|22.
|Sublime
|96
|73
|23
|110
|14
|23.
|BNR Nieuwsradio
|77
|72
|5
|49
|28
|24.
|100%NL extra*
|76
|24
|52
|41
|35
|25.
|Qmusic extra*
|75
|48
|27
|67
|8
|26.
|Radio 538 extra*
|71
|38
|33
|59
|12
|27.
|Sky Radio extra*
|63
|60
|3
|30
|33
|28.
|Veronica extra*
|55
|42
|13
|18
|37
|29.
|Decibel
|42
|52
|10
|30.
|Mediahuis Radio extra*
|38
|22
|16
|33
|5
|31.
|SLAM! extra*
|30
|23
|7
|23
|7
|32.
|4EVER49 Radio
|23
|27
|4
|5
|18
|33.
|KINK extra*
|21
|30
|9
|12
|9
|34.
|Radio 8FM
|11
|39
|28
|Stijgers
|100% NL, 100%NL extra zenders, BNR Nieuwsradio, E Power, JOE, JOE Non Stop, KINK, Mediahuis Radio extra zenders, NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO Radio 5, NPO Sterren NL, Qmusic, Qmusic Limburg, Qmusic extra zenders, RPO Radio, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio Noordzee, Radio Veronica, SLAM!, SLAM! extra zenders, Sky Radio extra zenders, Sublime en Veronica extra zenders
|Dalers
|4EVER49 Radio, KINK extra zenders, NPO 3FM, Radio 10, Radio 8FM en Sky Radio
|Gelijk
|NPO Klassiek
|Station
|Week 01
2026
|Week 52
2025
|Week 01
2025
|01.
|NPO Radio 2
|6.814.117
|6.315.790
|498.327
|6.164.991
|649.126
|02.
|RPO Radio
|3.479.172
|4.111.886
|632.714
|2.947.160
|532.012
|03.
|Qmusic
|3.443.301
|4.042.463
|599.162
|3.581.342
|138.041
|04.
|Sky Radio
|3.386.043
|6.134.130
|2.748.087
|3.403.509
|17.466
|05.
|Radio 538
|2.609.062
|2.741.308
|132.246
|2.994.622
|385.560
|06.
|NPO Radio 1
|2.001.196
|1.850.737
|150.459
|1.725.788
|275.408
|07.
|JOE
|1.951.094
|2.268.348
|317.254
|1.939.268
|11.826
|08.
|Radio 10
|1.856.707
|2.923.919
|1.067.212
|2.106.121
|249.414
|09.
|E Power
|1.534.101
|1.678.354
|144.253
|1.622.276
|88.175
|10.
|100% NL
|1.371.372
|1.978.486
|607.114
|1.517.188
|145.816
|11.
|Radio Veronica
|1.081.611
|1.112.706
|31.095
|902.873
|178.738
|12.
|NPO 3FM
|1.067.087
|1.929.152
|862.065
|1.042.081
|25.006
|13.
|NPO Radio 5
|1.059.763
|1.128.084
|68.321
|955.322
|104.441
|14.
|Qmusic extra*
|892.363
|1.172.007
|279.644
|681.224
|211.139
|15.
|Radio 10 extra*
|775.726
|845.790
|70.064
|790.888
|15.162
|16.
|BNR Nieuwsradio
|728.142
|756.208
|28.066
|421.473
|306.669
|17.
|Sky Radio extra*
|585.550
|675.818
|90.268
|606.350
|20.800
|18.
|Radio 538 extra*
|499.619
|719.371
|219.752
|457.453
|42.166
|19.
|SLAM!
|490.371
|558.386
|68.015
|582.188
|91.817
|20.
|NPO Klassiek
|484.313
|549.678
|65.365
|487.301
|2.988
|21.
|Veronica extra*
|370.107
|215.909
|154.198
|114.445
|255.662
|22.
|NPO Sterren NL
|319.220
|278.303
|40.917
|221.720
|97.500
|23.
|Mediahuis Radio extra*
|303.555
|298.718
|4.837
|360.835
|57.280
|24.
|SLAM! extra*
|294.718
|273.527
|21.191
|190.670
|104.048
|25.
|4EVER49 Radio
|292.770
|294.197
|1.427
|97.498
|195.272
|26.
|Qmusic Limburg
|264.796
|548.215
|283.419
|399.554
|134.758
|27.
|Sublime
|231.425
|254.665
|23.240
|136.657
|94.768
|28.
|Radio Noordzee
|212.850
|406.799
|193.949
|29.
|JOE Non Stop
|190.815
|478.092
|287.277
|30.
|KINK extra*
|186.215
|118.711
|67.504
|121.012
|65.203
|31.
|Radio 8FM
|177.362
|299.415
|122.053
|32.
|KINK
|168.075
|199.772
|31.697
|246.145
|78.070
|33.
|100%NL extra*
|165.542
|202.673
|37.131
|345.963
|180.421
|34.
|Decibel
|68.721
|114.640
|45.919
|Stijgers
|KINK extra zenders, Mediahuis Radio extra zenders, NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO Sterren NL, SLAM! extra zenders en Veronica extra zenders
|Dalers
|100% NL, 100%NL extra zenders, 4EVER49 Radio, BNR Nieuwsradio, E Power, JOE, JOE Non Stop, KINK, NPO 3FM, NPO Klassiek, NPO Radio 5, Qmusic, Qmusic Limburg, Qmusic extra zenders, RPO Radio, Radio 10, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio 8FM, Radio Noordzee, Radio Veronica, SLAM!, Sky Radio, Sky Radio extra zenders en Sublime
Foto: RadioFreak