Radio 10 heeft een pittig jaar achter de rug. De radiozender zag het marktaandeel het hardst dalen van alle landelijke stations: van 8,6 naar 7,0 procent marktaandeel in de algemene doelgroep 13+, blijkt uit de jaarcijfers van het NMO.

Het verlies voor Radio 10 was in de commerciële doelgroep 20-49 jaar nog een stuk groter: -3,2 procentpunt. De komst van Gordon en Froukje de Both in de ochtend op Radio 10 deed het tij niet keren: de luistercijfers daalden zelfs nog harder sinds de start van de nieuwe ochtendshow afgelopen najaar.

In de luistercijfers over 2025 valt ook het verlies van Sky Radio op: het radiostation levert in de algemene doelgroep 1,3 procentpunt marktaandeel in. Sky Radio voerde begin dit jaar een aantal wijzingen door. Daarmee hoopt het station weer meer luisteraars te trekken. Op 100% NL lijkt het middagprogramma van Rob van Someren (nog) niet aan te slaan: het marktaandeel van de zender daalde relatief sterk, met 0,5 procentpunt.

Grote winnaar

Radio Veronica is in de jaarcijfers over 2025 juist de grote winnaar: de zender kreeg er in de algemene doelgroep 1,5 procentpunt marktaandeel bij. De zender lijkt te profiteren van de harde klappen die Radio 10 krijgt. “Steeds meer luisteraars sluiten zich bij ons aan, wat we terugzien in de resultaten”, zegt Jorn Agterberg van Radio Veronica. “Met deze cijfers knopen we een grote blauwe strik om het hele jaar.”

NPO Radio 2 ging het afgelopen jaar het vaakst aan kop in de luistercijfers. Het station heeft wel iets marktaandeel ingeleverd: van 13,7 procent in 2024 naar 13,1 procent vorig jaar. Qmusic volgt als tweede, met een marktaandeel van 11,6 procent. JOE deed vorig jaar ook goede zaken: de zender krijgt er 0,7 procentpunt bij.

Luistercijfers over 2025 (doelgroep 13+)

Station 2025 2024 Verschil NPO Radio 2 13,1% 13,7% -0,6% Qmusic 11,6% 11,7% -0,1% Radio 538 8,5% 8,9% -0,4% NPO Radio 1 7,9% 7,9% 0% Radio 10 7,0% 8,6% -1,6% Sky Radio 7,0% 8,3% -1,3% JOE 5,4% 4,7% +0,7% Radio Veronica 4,2% 2,7% +1,5% 100% NL 3,1% 3,6% -0,5% NPO 3FM 2,2% 2,3% -0,1%

(bron: NMO, ma-zo | 06-24 uur)

20-49 jaar

Voor commerciële zenders is vooral de doelgroep 20-49 jaar relevant, omdat adverteerders dat de interessantste doelgroep vinden. In die doelgroep gaat Qmusic met kop en schouders aan kop, met een marktaandeel van 20,9 procent. Radio 538 volgt als tweede, met 13,0 procent. Dat is wel iets lager dan in 2024 (toen 13,9 procent).

Radio 10 krijgt in de doelgroep 20-49 jaar zoals gezegd de hardste klappen: het station leverde in een jaar tijd 3,2 procentpunt marktaandeel in. Radio Veronica krijgt er juist 0,9 procentpunt bij. Ook NPO 3FM stijgt in de commerciële doelgroep, met 0,5 procentpunt.

Foto: Remko Modderkolk