Radio 10 heeft een slechte maand achter de rug in de luistercijfers 20-59 jaar. Het station is in die voor commerciële zenders belangrijke doelgroep ingehaald door Radio Veronica en JOE.

Een marktaandeel van 6,7 procent noteerde Radio 10 over september in de doelgroep 20-59 jaar. Een maand eerder was dat nog 8,6 procent. Dat is een daling van bijna een kwart, terwijl afgelopen maand de nieuwe ochtendshow van Gordon en Froukje begon.

Radio Veronica heeft daarentegen een heel goede maand gehad, vermoedelijk vanwege de ‘Top 3000’ die het station uitzond. Het marktaandeel van Radio Veronica in 20-59 jaar steeg van 6,1 procent in augustus naar 7,2 procent vorige maand. Ten opzichte van een jaar geleden is de stijging fors, namelijk ruim 2 procentpunt.

JOE en KINK

Ook JOE zit flink in de lift en krijgt er in een maand tijd 1,1 procentpunt bij in de commerciële doelgroep. KINK levert verhoudingsgewijs juist fors in: -0,4 procentpunt, waarschijnlijk doordat het sinds september niet meer te ontvangen is op de FM.

Qmusic blijft met kop en schouders bovenaan staan in de doelgroep 20-59 jaar. Het station is marktleider met een marktaandeel van 18,8 procent, ook een flinke stijging ten opzichte van een maand eerder (toen 17,6 procent). Daarna volgt NPO Radio 2.

Radiostation sep 2025 aug 2025 Qmusic 18,8 17,6 NPO Radio 2 13 12,3 Radio 538 10,9 11,6 Radio Veronica 7,2 6,1 JOE 7,0 6,1 Radio 10 6,7 8,6 Sky Radio 6,6 6 NPO 3FM 3,7 3,8 NPO Radio 1 3,4 3,1 100% NL 3,3 3,7 SLAM! 1,7 1,8 KINK 0,9 1,2 NPO Radio 5 0,9 1,2 BNR Nieuwsradio 0,9 0,7 NPO Klassiek 0,4 0,4

