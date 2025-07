Radio Veronica heeft er in een jaar tijd flink meer luisteraars bijgekregen in de doelgroep 20 tot 59 jaar. Voor commerciële zenders is dat de belangrijkste doelgroep, omdat adverteerders veel voor die groep reclame inkopen. Radio Veronica kwam vorige maand uit op een marktaandeel van 5,4%, tegenover 3,4% in dezelfde periode vorig jaar. Dat is een stijging van bijna 60 procent.

Ook Radio 10 klimt omhoog in de doelgroep 20-59 jaar, blijkt uit de luistercijfers van het NMO. Het Talpa-radiostation krijgt er in een jaar tijd een vijfde meer luisteraars bij. Opvallend is ook de winst voor SLAM! (+36%) en KINK (+30%).

De sterkste zakkers in de commerciële doelgroep zijn NPO 3FM (-26%) en Sky Radio (-22%). Ook 100% NL zakt, met ruim twintig procent, en weet daarmee niet te profiteren van de komst van Rob van Someren naar de zender.

Luistercijfers 20-59 jaar (bron: NMO)

Station juni 2025 juni 2024 Verschil Qmusic 18,6% 18,8% -1% NPO Radio 2 13,0% 13,8% -6% Radio 538 13,1% 10,9% +20% Radio 10 8,1% 9,7% -16% JOE 6,3% 6,3% 0% Sky Radio 6% 7,7% -22% Radio Veronica 5,4% 3,4% +59% NPO 3FM 2,6% 3,5% -26% NPO Radio 1 3,6% 3,8% -5% 100% NL 3,1% 3,9% -21% SLAM! 1,9% 1,4% +36% KINK 1,3% 1,0% +30% Radio 10 non-stop 1,2% 0,6% +200% NPO Radio 5 0,9% 0,9% 0%

Foto: Sander Koning | Radio Veronica