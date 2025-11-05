KINK is relatief veel marktaandeel verloren in de doelgroep 20-59 jaar. Dat is voor commerciële stations de belangrijkste luistergroep. Het marktaandeel van KINK zakte van 1,4 procent vorig jaar oktober naar 1,0 procent afgelopen maand – een daling van 29 procent. KINK is sinds september niet meer via de FM te ontvangen, mogelijk is dat een van de oorzaken voor het verlies.

Ook NPO 3FM ziet het marktaandeel in 20-59 jaar flink onderuit gaan: met bijna een kwart in een jaar tijd. 100% NL verliest procentueel gezien ongeveer net zoveel marktaandeel. Het station weet daarmee duidelijk niet te profiteren van de komst van Rob van Someren. Hij is sinds vorig jaar in de middag te horen op 100% NL.

Winnaars

Radio Veronica is in de doelgroep 20-59 jaar juist de grote winnaar. Het station ziet het marktaandeel in een jaar tijd met een kwart groeien. Vorig jaar oktober was dat aandeel nog 5,3 procent, maar afgelopen maand 6,7 procent. Op Radio Veronica vierde Gerard Ekdom vorige maand zijn tienjarig jubileum in de ochtend. Ook werd er stilgestaan bij 10 jaar Bonanza van Rob Stenders.

Qmusic gaat nog altijd aan kop in de doelgroep 20-59 jaar, met een marktaandeel van 17,9 procent. NPO Radio 2 volgt daarna, met 13,9 procent. Radio 538 volgt als derde, met een marktaandeel van 12 procent. Dat is wel ruim een tiende minder dan een jaar eerder.

Luistercijfers 20-59 jaar (bron: NMO)

Station oktober 2025 oktober 2024 verschil Qmusic 17,9% 16,8% +7% NPO Radio 2 13,9% 13,7% +1% Radio 538 12,0% 13,8% -13% Sky Radio 7,0% 6,7% +4% JOE 6,8% 7,2% -6% Radio Veronica 6,7% 5,3% +26% Radio 10 5,5% 6,6% -17% NPO Radio 1 3,2% 3,5% -9% 100% NL 3,1% 3,9% -21% NPO 3FM 2,9% 3,7% -22% SLAM! 1,8% 1,7% +6% KINK 1,0% 1,4% -29%

Foto: Nathan Reinds