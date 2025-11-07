De losse app van NPO Radio 2 is vanaf 1 februari 2026 niet meer te gebruiken. Luisteraars moeten voortaan de app NPO Luister downloaden, waar alle radiozenders van de publieke omroep zijn gebundeld. De eigen Radio 2-app blijft iets langer aanstaan, vanwege de Top 2000 die de zender traditiegetrouw aan het eind van het jaar uitzendt.

Radio 2 is een van de laatste zenders die de overstap maakt naar NPO Luister: eerder deden onder meer Radio 5 en 3FM dat al. Wie de Radio 2-app nu nog gebruikt, krijgt een pop-upmelding dat de app verdwijnt.

“Omdat NPO Radio 2 aan het einde van het jaar de Top 2000 uitzendt, willen we de oude zenderapp niet op dat moment, of net na de Top 2000 afschakelen. Vandaar dat we de NPO Radio 2-app op 1 februari helemaal uitzetten”, zegt een woordvoerder van de NPO.

Beter bestand tegen concurrentie

De planning om met alle zenderapps voor het einde van het jaar de overstap te maken naar NPO Luister, is daarmee volgens de woordvoerder gehaald. “We laten de ‘oude’ apps drie maanden aanstaan, zodat gebruikers voldoende tijd hebben om de overstap naar NPO Luister te maken. In de praktijk zien we bij vrijwel alle zenders dat luisteraars al vroeg in het migratieproces overstappen.”

Met één eigen luisterapp wil de NPO beter bestand zijn tegen de concurrentie van internationale audiodiensten, zoals Spotify en Apple Podcasts. Naast de radiozenders van de NPO zijn er ook podcasts van de publieke omroep te beluisteren via de Luister-app.

Opvallend is dat Talpa Network juist het tegenovergestelde heeft gedaan: de eigen radio-app Juke is ontmanteld en in plaats daarvan hebben de radiozenders, zoals Radio 10 en Radio 538, weer eigen, losse radio-apps.

Foto: NPO / beeldbewerking RadioFreak