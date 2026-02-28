Lisanne Bronkhorst is met zwangerschapsverlof. Haar programma, tussen 4:00 en 6:00 uur op Radio Veronica, wordt niet vervangen. De zender kiest ervoor om op de uren de komende tijd non-stop muziek te draaien, bevestigt een woordvoerder aan RadioFreak.

Lisanne, die binnenkort voor het eerst moeder wordt, is al een aantal jaar te horen op Radio Veronica. Ze was een tijdlang sidekick in de toenmalige ochtendshow van Rick van Velthuysen. Eerder was ze ook te horen op 100% NL en op Bingo FM, de lokale omroep van Utrecht.

Foto: Radio Veronica