Lindo Duvall is vanaf vandaag weer te horen op Radio 538. De dj was de afgelopen anderhalve week plots niet meer te horen op 538, nadat hij boos de studio had verlaten. Op vragen over zijn afwezigheid of terugkeer weigerde Talpa Network antwoord te geven.

Voor vandaag stond Lindo weer in de programmering en is hij inderdaad weer te horen. Over zijn afwezigheid of terugkeer zei hij niks.

Lindo presenteert maandag tot en met vrijdag ‘De 538 Werkdag’ tussen 12:00 en 14:00 uur. Dennis Ruyer en Mark Labrand presenteren hetzelfde programma, maar dan in de uren voor en na Lindo. Tijdens Lindo’s afwezigheid namen ze elk een uur van Lindo over en waren ze dagelijks drie in plaats van twee uur te horen.

Foto: Radio 538