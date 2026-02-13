Lindo Duvall is al ruim een week niet meer te horen op Radio 538, nadat hij vorige week zichtbaar boos zijn programma heeft gepresenteerd. Tijdens de uitzending voerde hij in de studio een discussie met programmadirecteur Dave Minneboo, waarna hij is vertrokken. Of en wanneer hij terugkeert op Radio 538 is onduidelijk, omdat Talpa Network weigert om antwoord te geven op vrijdag over Lindo’s afwezigheid.

Patrick Kicken besteedde dinsdag in zijn column op Spreekbuis aandacht aan de afwezigheid van Lindo. Hij heeft ook een theorie over wat er precies gebeurd is, maar of die klopt is niet duidelijk. Wat we wel zeker weten is dat Lindo tijdens zijn programma duidelijk boos staat te presenteren en hij in discussie gaat met zijn baas. Dit is te zien op webcambeelden, die RadioFreak.nl heeft teruggekeken. Vervolgens heeft Lindo voordat zijn programma afgelopen was de studio verlaten en is hij niet meer te horen geweest op Radio 538.

Vorige week vrijdag werd Lindo, die normaal gesproken het lunchprogramma presenteert, vervangen. En deze week was de programmering aangepast, waarbij Dennis Ruyer en Mark Labrand allebei een uur langer programma maken. Lindo staat volgende week dinsdag weer in de programmering van 538, maar het is onduidelijk of hij dan ook te horen zal zijn.

Geen reactie

Talpa Network weigert om ook maar iets te zeggen over de afwezigheid van de dj en zijn terugkeer. Op vragen van RadioFreak.nl over waarom en voor hoe lang Lindo afwezig is, reageert een woordvoerder: “Wij reageren niet op speculaties afkomstig uit columns.”

We hebben de vragen nogmaals gesteld op basis van de feiten die er zijn (Lindo is er niet en de webcambeelden waarop hij duidelijk boos te zien is), maar daarop wordt niet gereageerd.

Foto: Radio 538