Tijdens de laatste dagen van het jaar passen veel radiostations hun programmering aan. Er zijn jaaroverzichten, lijsten en andere speciale uitzendingen te horen en de presentatoren van de meeste ochtend- en middagshows hebben vakantie. We zetten op een rij van wat je tot en met dinsdag 30 december op de landelijke radiostations kunt horen. Voor Oud & Nieuw maken we volgende week een los overzicht.
NPO Radio 1
NPO Radio 1 volgt grotendeels de normale programmering, al worden veel programma’s gepresenteerd door andere presentatoren dan normaal. In de avonduren zijn speciale uitzendingen te horen en ‘Langs De Lijn’ heeft in het weekend andere uitzendtijden dan normaal.
Een overzicht van de uitzendingen die afwijken van de normale programmering:
Zaterdag 27 december
17:00u – 20:30u: NOS Langs de Lijn – Jeroen Stomphorst
20:30u – 21:30u: Toen was succes nog heel gewoon
21:30u – 23:00u: Wat blijft – Lara Billie Rense
Zondag 28 december
12:00u – 16:00u: De Perstribune presenteert: Het radiomoment van het jaar 2025 – Ron Vergouwen & Margreet Reijntjes
16:00u – 21:00u: NOS Langs de Lijn – Jeroen Stomphorst
Maandag 29 december
18:15u – 20:00u: NOS Langs de Lijn – Jeroen Stomphorst
21:30u – 23:00u: Wat blijft – Lara Billie Rense
Maandag 30 december
18:00u – 23:00u: Langs de Lijn En Omstreken
NPO Radio 2
Op NPO Radio 2 is sinds Eerste Kerstdag ‘Top 2000’ in volle gang. Het presentatieschema is dit jaar als volgt:
00:00u – 02:00u: Jeroen van Inkel
02:00u – 04:00u: Daniël Lippens
04:00u – 06:00u: Tim Op het Broek
06:00u – 08:00u: Tannaz Hajeby
08:00u – 10:00u: Jeroen Kijk in de Vegte
10:00u – 12:00u: Bart Arens
12:00u – 14:00u: Annemieke Schollaardt
14:00u – 16:00u: Paul Rabbering
16:00u – 18:00u: Ruud de Wild
18:00u – 20:00u: Emmely de Wilt
20:00u – 22:00u: Morad El Ouakili
22:00u – 00:00u: Jan-Willem Roodbeen
NPO 3FM
Op NPO 3FM is sinds Kerstavond de ‘Top Serious Request’ te horen met de meest aangevraagde platen tijdens het Glazen Huis dit jaar. De lijst duurt nog tot en met de ochtend van oudejaarsdag.
De presentatie van de lijst is de komende dagen als volgt:
Zaterdag 27 december
00:00u-02:00u: Maikel van Duinen
02:00u-06:00u: Jasper Schrijvers
06:00u-10:00u: Ivo van Breukelen
10:00u-14:00u: Sebastiaan Ockhuysen
14:00u-18:00u: Maikel van Duinen
18:00u-22:00u: Vera Siemons
22:00u-00:00u: Jasper Leijdens
Zondag 28 december
00:00u-02:00u: Jasper Leijdens
02:00u-06:00u: Jelle Hofenk
06:00u-10:00u: Ivo van Breukelen
10:00u-14:00u: Sebastiaan Ockhuysen
14:00u-18:00u: Maikel van Duinen
18:00u-22:00u: Obi Raaijmakers
22:00u-00:00u: Bas van Schaik
Maandag 29 december
00:00u-02:00u: Bas van Schaik
02:00u-06:00u: Jelle Hofenk
06:00u-10:00u: Anders Odijk
10:00u-14:00u: Sebastiaan Ockhuysen
14:00u-18:00u: Maikel van Duinen
18:00u-22:00u: Mark van der Molen
22:00u-00:00u: Eva Cleven
Maandag 30 december
00:00u-02:00u: Eva Cleven
02:00u-06:00u: Jelle Hofenk
06:00u-10:00u: Bas van Schaik
10:00u-14:00u: Sebastiaan Ockhuysen
14:00u-18:00u: Maikel van Duinen
18:00u-22:00u: Annan Verboom
22:00u-00:00u: Joerie Zijderveld
NPO Klassiek
NPO Klassiek volgt grotendeels de reguliere programmering, al worden sommige programma’s niet door hun vaste presentator gepresenteerd. In de avonduren doet NPO Klassiek verslag van het Internationaal Kamermuziekfestival in Utrecht. Op vrijdag is het festival tussen 19:00 en 23:00 uur. Op zondag en maandag presenteert Ab Nieuwdorp van 20:00 tot 21:30 uur concertregistraties van het festival.
NPO Radio 5
Op NPO Radio 5 is de normale programmering te horen. Wel wordt de ‘Magical Mystery Tour’ dit weekend ingevuld door de ‘Tuin van Toon’, gepresenteerd door Peter van Bruggen. Benji Heerschop presenteert op maandag en dinsdag ‘Bertop5’ vanwege de vakantie van Bert Kranenbarg.
Qmusic
Qmusic is op de avond van Tweede Kerstdag begonnen met ‘Fout & Nieuw’. Tot het einde van het jaar is ieder uur ‘Het Foute Uur’.
De presentatie van ‘Fout & Nieuw’ is als volgt:
Zaterdag 27 december
00:00u-07:00u: Non-stop
07:00u-09:00u: Jorien Renkema
09:00u-12:00u: Vincent Pronk
12:00u-15:00u: Bram Krikke & Tom van der Weerd
15:00u-18:00u: Stephan Bouwman
18:00u-21:00u: Joey van der Velden
21:00u-00:00u: Vincent Pronk
Zondag 28 december
00:00u-02:00u: Cain Slobbe
02:00u-07:00u: Non-stop
07:00u-09:00u: Jorien Renkema
09:00u-12:00u: Vincent Pronk
12:00u-15:00u: Bram Krikke & Tom van der Weerd
15:00u-18:00u: Stephan Bouwman
18:00u-21:00u: Joey van der Velden
21:00u-00:00u: Vincent Pronk
Maandag 29 december
00:00u-02:00u: Cain Slobbe
02:00u-06:00u: Non-stop
06:00u-10:00u: Joost Swinkels
10:00u-13:00u: Menno Barreveld
13:00u-16:00u: Bas van Nimwegen
16:00u-19:00u: Tom van der Weerd & Judith Eijk
19:00u-22:00u: Joey van der Velden
22:00u-00:00u: Lars Boele
Dinsdag 30 december
00:00u-01:00u: Lars Boele
01:00u-03:00u: Mattis Janssen
02:00u-06:00u: Non-stop
06:00u-10:00u: Joost Swinkels
10:00u-13:00u: Menno Barreveld
13:00u-16:00u: Bas van Nimwegen
16:00u-19:00u: Bram Krikke & Tom van der Weerd
19:00u-22:00u: Joey van der Velden
22:00u-00:00u: Lars Boele
JOE
JOE zendt uit volgens de normale programmering, alleen zijn Coen Swijnenberg en Sander Lantinga op vakantie. Edwin Noorlander presenteert daarom maandag en dinsdag de ochtendshow.
Radio 538
Radio 538 volgt de normale programmering met een paar wijzigingen. In het weekend vervallen de ‘Het Beste Van’-programma’s. Hierdoor is Marnix Westerhuis te horen op zaterdag en zondag van 9:00 tot 12:00 uur.
Daarnaast zijn de presentatoren van de ochend- en middagshow zijn op vakantie. Floris Molenaar presenteert maandag en dinsdag ‘De 538 Ochtendshow’ met herhalingen, Bas Menting en Dylan Boet vervangen ‘De 538 Middagshow’. Hun avondprogramma tussen 21:00 en 0:00 uur worden daarom overgenomen door Jordi Warners.
Radio 10
Radio 10 volgt in het weekend de normale programmering. Doordeweeks is er een aangepaste programmering, omdat het overgrote deel van de dj’s vakantie heeft. De programmering is op maandag en dinsdag als volgt:
06:00u-09:00u: Robert Feller
09:00u-12:00u: Martijn Kolkman
12:00u-15:00u: Edwin Diergaarde
15:00u-18:00u: Albert-Jan Sluis
18:00u-21:00u: Wouter Kooiman
21:00u-00:00u: Non-stop
Sky Radio
Sky Radio is gestopt met het draaien van kerstmuziek en zendt tot eind dit jaar een herhaling van de ‘Sky Radio Top 1000’ uit. De lijst is dagelijks tussen 6:00 en 22:00 uur te horen, uiteraard zonder presentatie.
Radio Veronica
Radio Veronica is afgelopen dinsdag begonnen met de ‘Top V-1000’. Deze lijst bevat duizend platen die dit jaar niet in de ‘Top 2000’ van Radio 2 staan.
De programmering is als volgt:
Zaterdag 27 december en zondag 28 december
00:00u-07:00u: Non-stop
07:00u-09:00u: Thomas Hekker
09:00u-12:00u: Top V-1000 – Dennis Hoebee
12:00u-15:00u: Top V-1000 – Maurice Verschuuren
15:00u-18:00u: Top V-1000 – Ferry Oomen
18:00u-19:00u: Top V-1000 – Gijs Alkemade
19:00u-21:00u: Gijs Alkemade
21:00u-00:00u: Non-stop
Maandag 29 december en dinsdag 30 december
00:00u-07:00u: Non-stop
07:00u-09:00u: Thomas Hekker
09:00u-12:00u: Top V-1000 – Dennis Hoebee
12:00u-15:00u: Top V-1000 – Rob Stenders
15:00u-18:00u: Top V-1000 – Niek van der Bruggen
18:00u-19:00u: Top V-1000 – Gijs Alkemade
19:00u-21:00u: Gijs Alkemade
21:00u-00:00u: Non-stop
SLAM!
SLAM! zendt zaterdag uit volgens de normale programmering. Op zondag gaat ‘Housuh in de Pauzuh XXL’ verder. Het mixprogramma dat normaal tussen de middag wordt uitgezonden is van 6:00 en 17:00 uur te horen. Marijn Oosterveen, Hielke Boersma en Thomas van Empelen nemen de presentatie op zich. Op maandag en dinsdag eindigen de gepresenteerde programma’s al om 17:00 uur in plaats van om 20:00 uur.
100% NL
100% NL zendt in het weekend uit volgens de normale programmering. Op maandag en dinsdag is er een uitgeklede programmering waarbij enkel van 9:00 tot 18:00 uur gepresenteerde programma’s te horen zijn. Deze worden gepresenteerd door Erik van Roekel, Barry Paf en Koen Hansen.
KINK
KINK volgt in het weekend de normale programmering. Op maandag en dinsdag is er geen gepresenteerde ochtendshow en zijn enkel van 9:00 tot 18:00 uur dj’s te horen. Eric Corton, Isabelle Brinkman en Michiel Veenstra nemen alledrie drie uur voor hun rekening.
BNR Nieuwsradio
BNR Nieuwsradio zendt uit volgens de normale programmering.
