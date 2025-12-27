Tijdens de laatste dagen van het jaar passen veel radiostations hun programmering aan. Er zijn jaaroverzichten, lijsten en andere speciale uitzendingen te horen en de presentatoren van de meeste ochtend- en middagshows hebben vakantie. We zetten op een rij van wat je tot en met dinsdag 30 december op de landelijke radiostations kunt horen. Voor Oud & Nieuw maken we volgende week een los overzicht.

NPO Radio 1

NPO Radio 1 volgt grotendeels de normale programmering, al worden veel programma’s gepresenteerd door andere presentatoren dan normaal. In de avonduren zijn speciale uitzendingen te horen en ‘Langs De Lijn’ heeft in het weekend andere uitzendtijden dan normaal.

Een overzicht van de uitzendingen die afwijken van de normale programmering:

Zaterdag 27 december

17:00u – 20:30u: NOS Langs de Lijn – Jeroen Stomphorst

20:30u – 21:30u: Toen was succes nog heel gewoon

21:30u – 23:00u: Wat blijft – Lara Billie Rense

Zondag 28 december

12:00u – 16:00u: De Perstribune presenteert: Het radiomoment van het jaar 2025 – Ron Vergouwen & Margreet Reijntjes

16:00u – 21:00u: NOS Langs de Lijn – Jeroen Stomphorst

Maandag 29 december

18:15u – 20:00u: NOS Langs de Lijn – Jeroen Stomphorst

21:30u – 23:00u: Wat blijft – Lara Billie Rense

Maandag 30 december

18:00u – 23:00u: Langs de Lijn En Omstreken

NPO Radio 2

Op NPO Radio 2 is sinds Eerste Kerstdag ‘Top 2000’ in volle gang. Het presentatieschema is dit jaar als volgt:

00:00u – 02:00u: Jeroen van Inkel

02:00u – 04:00u: Daniël Lippens

04:00u – 06:00u: Tim Op het Broek

06:00u – 08:00u: Tannaz Hajeby

08:00u – 10:00u: Jeroen Kijk in de Vegte

10:00u – 12:00u: Bart Arens

12:00u – 14:00u: Annemieke Schollaardt

14:00u – 16:00u: Paul Rabbering

16:00u – 18:00u: Ruud de Wild

18:00u – 20:00u: Emmely de Wilt

20:00u – 22:00u: Morad El Ouakili

22:00u – 00:00u: Jan-Willem Roodbeen

NPO 3FM

Op NPO 3FM is sinds Kerstavond de ‘Top Serious Request’ te horen met de meest aangevraagde platen tijdens het Glazen Huis dit jaar. De lijst duurt nog tot en met de ochtend van oudejaarsdag.

De presentatie van de lijst is de komende dagen als volgt:

Zaterdag 27 december

00:00u-02:00u: Maikel van Duinen

02:00u-06:00u: Jasper Schrijvers

06:00u-10:00u: Ivo van Breukelen

10:00u-14:00u: Sebastiaan Ockhuysen

14:00u-18:00u: Maikel van Duinen

18:00u-22:00u: Vera Siemons

22:00u-00:00u: Jasper Leijdens

Zondag 28 december

00:00u-02:00u: Jasper Leijdens

02:00u-06:00u: Jelle Hofenk

06:00u-10:00u: Ivo van Breukelen

10:00u-14:00u: Sebastiaan Ockhuysen

14:00u-18:00u: Maikel van Duinen

18:00u-22:00u: Obi Raaijmakers

22:00u-00:00u: Bas van Schaik

Maandag 29 december

00:00u-02:00u: Bas van Schaik

02:00u-06:00u: Jelle Hofenk

06:00u-10:00u: Anders Odijk

10:00u-14:00u: Sebastiaan Ockhuysen

14:00u-18:00u: Maikel van Duinen

18:00u-22:00u: Mark van der Molen

22:00u-00:00u: Eva Cleven

Maandag 30 december

00:00u-02:00u: Eva Cleven

02:00u-06:00u: Jelle Hofenk

06:00u-10:00u: Bas van Schaik

10:00u-14:00u: Sebastiaan Ockhuysen

14:00u-18:00u: Maikel van Duinen

18:00u-22:00u: Annan Verboom

22:00u-00:00u: Joerie Zijderveld

NPO Klassiek

NPO Klassiek volgt grotendeels de reguliere programmering, al worden sommige programma’s niet door hun vaste presentator gepresenteerd. In de avonduren doet NPO Klassiek verslag van het Internationaal Kamermuziekfestival in Utrecht. Op vrijdag is het festival tussen 19:00 en 23:00 uur. Op zondag en maandag presenteert Ab Nieuwdorp van 20:00 tot 21:30 uur concertregistraties van het festival.

NPO Radio 5

Op NPO Radio 5 is de normale programmering te horen. Wel wordt de ‘Magical Mystery Tour’ dit weekend ingevuld door de ‘Tuin van Toon’, gepresenteerd door Peter van Bruggen. Benji Heerschop presenteert op maandag en dinsdag ‘Bertop5’ vanwege de vakantie van Bert Kranenbarg.

Qmusic

Qmusic is op de avond van Tweede Kerstdag begonnen met ‘Fout & Nieuw’. Tot het einde van het jaar is ieder uur ‘Het Foute Uur’.

De presentatie van ‘Fout & Nieuw’ is als volgt:

Zaterdag 27 december

00:00u-07:00u: Non-stop

07:00u-09:00u: Jorien Renkema

09:00u-12:00u: Vincent Pronk

12:00u-15:00u: Bram Krikke & Tom van der Weerd

15:00u-18:00u: Stephan Bouwman

18:00u-21:00u: Joey van der Velden

21:00u-00:00u: Vincent Pronk

Zondag 28 december

00:00u-02:00u: Cain Slobbe

02:00u-07:00u: Non-stop

07:00u-09:00u: Jorien Renkema

09:00u-12:00u: Vincent Pronk

12:00u-15:00u: Bram Krikke & Tom van der Weerd

15:00u-18:00u: Stephan Bouwman

18:00u-21:00u: Joey van der Velden

21:00u-00:00u: Vincent Pronk

Maandag 29 december

00:00u-02:00u: Cain Slobbe

02:00u-06:00u: Non-stop

06:00u-10:00u: Joost Swinkels

10:00u-13:00u: Menno Barreveld

13:00u-16:00u: Bas van Nimwegen

16:00u-19:00u: Tom van der Weerd & Judith Eijk

19:00u-22:00u: Joey van der Velden

22:00u-00:00u: Lars Boele

Dinsdag 30 december

00:00u-01:00u: Lars Boele

01:00u-03:00u: Mattis Janssen

02:00u-06:00u: Non-stop

06:00u-10:00u: Joost Swinkels

10:00u-13:00u: Menno Barreveld

13:00u-16:00u: Bas van Nimwegen

16:00u-19:00u: Bram Krikke & Tom van der Weerd

19:00u-22:00u: Joey van der Velden

22:00u-00:00u: Lars Boele

JOE

JOE zendt uit volgens de normale programmering, alleen zijn Coen Swijnenberg en Sander Lantinga op vakantie. Edwin Noorlander presenteert daarom maandag en dinsdag de ochtendshow.

Radio 538

Radio 538 volgt de normale programmering met een paar wijzigingen. In het weekend vervallen de ‘Het Beste Van’-programma’s. Hierdoor is Marnix Westerhuis te horen op zaterdag en zondag van 9:00 tot 12:00 uur.

Daarnaast zijn de presentatoren van de ochend- en middagshow zijn op vakantie. Floris Molenaar presenteert maandag en dinsdag ‘De 538 Ochtendshow’ met herhalingen, Bas Menting en Dylan Boet vervangen ‘De 538 Middagshow’. Hun avondprogramma tussen 21:00 en 0:00 uur worden daarom overgenomen door Jordi Warners.

Radio 10

Radio 10 volgt in het weekend de normale programmering. Doordeweeks is er een aangepaste programmering, omdat het overgrote deel van de dj’s vakantie heeft. De programmering is op maandag en dinsdag als volgt:

06:00u-09:00u: Robert Feller

09:00u-12:00u: Martijn Kolkman

12:00u-15:00u: Edwin Diergaarde

15:00u-18:00u: Albert-Jan Sluis

18:00u-21:00u: Wouter Kooiman

21:00u-00:00u: Non-stop

Sky Radio

Sky Radio is gestopt met het draaien van kerstmuziek en zendt tot eind dit jaar een herhaling van de ‘Sky Radio Top 1000’ uit. De lijst is dagelijks tussen 6:00 en 22:00 uur te horen, uiteraard zonder presentatie.

Radio Veronica

Radio Veronica is afgelopen dinsdag begonnen met de ‘Top V-1000’. Deze lijst bevat duizend platen die dit jaar niet in de ‘Top 2000’ van Radio 2 staan.

De programmering is als volgt:

Zaterdag 27 december en zondag 28 december

00:00u-07:00u: Non-stop

07:00u-09:00u: Thomas Hekker

09:00u-12:00u: Top V-1000 – Dennis Hoebee

12:00u-15:00u: Top V-1000 – Maurice Verschuuren

15:00u-18:00u: Top V-1000 – Ferry Oomen

18:00u-19:00u: Top V-1000 – Gijs Alkemade

19:00u-21:00u: Gijs Alkemade

21:00u-00:00u: Non-stop

Maandag 29 december en dinsdag 30 december

00:00u-07:00u: Non-stop

07:00u-09:00u: Thomas Hekker

09:00u-12:00u: Top V-1000 – Dennis Hoebee

12:00u-15:00u: Top V-1000 – Rob Stenders

15:00u-18:00u: Top V-1000 – Niek van der Bruggen

18:00u-19:00u: Top V-1000 – Gijs Alkemade

19:00u-21:00u: Gijs Alkemade

21:00u-00:00u: Non-stop

SLAM!

SLAM! zendt zaterdag uit volgens de normale programmering. Op zondag gaat ‘Housuh in de Pauzuh XXL’ verder. Het mixprogramma dat normaal tussen de middag wordt uitgezonden is van 6:00 en 17:00 uur te horen. Marijn Oosterveen, Hielke Boersma en Thomas van Empelen nemen de presentatie op zich. Op maandag en dinsdag eindigen de gepresenteerde programma’s al om 17:00 uur in plaats van om 20:00 uur.

100% NL

100% NL zendt in het weekend uit volgens de normale programmering. Op maandag en dinsdag is er een uitgeklede programmering waarbij enkel van 9:00 tot 18:00 uur gepresenteerde programma’s te horen zijn. Deze worden gepresenteerd door Erik van Roekel, Barry Paf en Koen Hansen.

KINK

KINK volgt in het weekend de normale programmering. Op maandag en dinsdag is er geen gepresenteerde ochtendshow en zijn enkel van 9:00 tot 18:00 uur dj’s te horen. Eric Corton, Isabelle Brinkman en Michiel Veenstra nemen alledrie drie uur voor hun rekening.

BNR Nieuwsradio

BNR Nieuwsradio zendt uit volgens de normale programmering.

Foto: Pexels / Skitterphoto