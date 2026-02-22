Oud-presentator Koos Postema is op 93-jarige leeftijd overleden. Dit meldt zijn familie aan het ANP. Hij presenteerde ‘Dingen van de dag’, ‘Met het oog op Morgen’ en ‘Langs de Lijn’. Daarnaast presenteerde hij op televisie het populaire reünieprogramma ‘Klasgenoten’.

In 1960 kwam hij bij de VARA-radio en werd aangenomen bij ‘Dingen van de dag’. Twee jaar later was hij voor het eerst op televisie te zien als verslaggever bij Achter Het Nieuws. Hij werd later presentator van het ‘Langs de Lijn’ en ‘Met het oog op Morgen’.

Hij overleed gisteren in het bijzijn van zijn twee dochters Judith en Ingrid. Zijn familie typeert hem als “bevlogen radio- en tv-maker”. De uitvaart vindt in besloten kring plaats.

Foto: Screenshot Rijnmond TV