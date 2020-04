De Nederlandse radiozenders pakken tijdens Koningsdag ieder jaar groot uit. Dit jaar kunnen ze, door het Coronavirus, het niet in het land doen maar doen het wel op de radio. Door 12 uur lang Nederlands product te draaien.

Radio Freak zet alle acties op een rijtje.

100% NL

100% NL geeft Nederlandse artiesten een eigen programma tijdens ‘Samen Oranje’. Onder andere Emma Heesters, Jeroen van der Boom en Rolf Sanchez presenteren ieder twee uur een eigen show. Iedere artiest bepaalt helemaal zelf hoe zijn of haar programma eruit moet komen te zien.

De programmering op 100% NL ziet er op Koningsdag als volgt uit:

09:00 – 11:00 uur Rob Dekay

11:00 – 13:00 uur Rolf Sanchez

13:00 – 15:00 uur Emma Heesters

15:00 – 17:00 uur Edsilia Rombley

17:00 – 19:00 uur Jeroen van der boom

19:00 – 21:00 uur Gerard Joling

KINK

Op KINK is tussen 7:00 uur en 19:00 uur uitsluitend muziek van eigen bodem te horen. Tussen 10:00 en 17:00 uur is de KINKNL TOP 100 te horen. Om 19:00 uur opent het nieuwe digitale kanaal KINKNL.

NPO Radio

Om 10:00 uur op zenden NPO Radio 1, 2, 4 en 5 het Wilhelmus uit, gespeeld door het Koninklijk Concertgebouworkest. Vervolgens pakken de zenders hun eigen (aangepaste) programmering op.

NPO Radio 1

Op NPO Radio 1 zijn de reguliere nieuws- en actualiteitenprogramma’s te horen, waarbij de muziek van 07:00 tot 19:00 uur compleet van eigen bodem komt. Rond 10:00 uur is, na de uitzending van het Wilhelmus, een korte toespraak van koning Willem-Alexander te horen.

NPO Radio 2

Op Koningsdag sluit NPO Radio 2 ‘De Grote Bonanza’ af. Luisteraars kunnen sinds maandag 20 april nummers aanvragen voor zichzelf of voor iemand anders: van liedjes die troost bieden tot de broodnodige oppeppers, van klassiekers uit de Top 2000 tot gloednieuwe songs. Op Koningsdag staat De Grote Bonanza volledig in het teken van Nederlands product.

Na 19:00 uur gaat NPO Radio 2 door met het Koningsdagfestival op zender en online, met live optredens van Nederlandse artiesten als Jacqueline Govaert, DI-RECT en Suzan & Freek.

NPO 3FM

Vanaf 00:00 uur is op NPO 3FM 24 uur Nederlands product te horen. Frank van der Lende houdt tussen 18.00 en 19.00 uur een Singlefeestje waarbij luisteraars muziek van Nederlandse artiesten kunnen aanvragen. Frank trekt met Singlefeestjes ook regelematig door het land.

NPO Radio 4

NPO Radio 4 laat een etmaal lang klassieke muziek van Nederlandse musici, ensembles of componisten horen. Speciaal voor deze dag heeft Componist des Vaderlands Calliope Tsoupaki de compositie Tune-in geschreven. Dit werk, gespeeld door hoboïste Dorine Schoon, is morgen de programma-tune bij alle uitzendingen van NPO Radio 4. De partituur is ook als download beschikbaar voor verschillende instrumenten via de website van NPO Radio 4.

NPO Radio 5

Op NPO Radio 5 is van 07:00 uur tot middernacht muziek van eigen bodem te horen. In de uren van Omroep MAX kan de luisteraar op Koningsdag familie en vrienden verrassen met hun persoonlijke boodschap tijdens het MAX radio-defilé.

Qmusic

‘Qmusic presenteert: Samen Oranje’ wordt volgens de zender een groot koningsdagfestival met elk uur live optredens en een muzikale vrijmarkt. Artiesten die een huiskameroptreden geven zijn onder anderen Davina Michelle, Nielson, Miss Montreal, Di-rect, Suzan & Freek, Maan, Kraantje Pappie, Rolf Sanchez en songfestival-vedette Duncan Laurence. Daarnaast draait het succesvolle dj-duo Lucas & Steve een live set.

Programmadirecteur Dave Minneboo laat weten: “Bij Qmusic maken we radio voor en mét de luisteraars. Die verbinding is juist in deze tijd heel belangrijk. En als er iets is dat ons allemaal verbindt, is het wel Koningsdag. Daarom pakken we flink uit.”

Radio 10

Tussen 07:00 en 19:00 uur zendt Radio 10 de ‘NederTop 150’ uit, een hitlijst met uitsluitend hits gemaakt door Nederlandse bands en artiesten. Luisteraars konden stemmen op de lijst.

Radio 538

538 en Unox zijn een samenwerking aangegaan voor Koningsdag 2020. Vanaf 08:00 uur kunnen luisteraars meedoen aan de speciale Koningsdagspelletjes op de zender en om 15:00 uur start 538 Koningsdag, volgens de zender: het grootste virtuele Koningsdag event van Nederland.

De radiozender organiseert een nieuw, gratis en Corona-proof Oranjefeest voor heel Nederland met optredens van o.a. Tiësto, Duncan Laurence en Davina Michelle. 538 Koningsdag is voor iedereen vanuit eigen huis, tuin of balkon te volgen via Radio 538, TV 538, YouTube, de 538 app, 538.nl SBS6 en KIJK.nl.

Radio Veronica

Veronica Inside zendt op maandag 27 april een speciale Legends Top 50 uit, een hitlijst met enkel muziek van Nederlandse legendes.

Wilfred Genee, presentator Veronica Inside: “Ik ben een groot fan van het Nederlandse product. Veel Nederlandse artiesten krijgen al een podium in onze show, maar we willen iets extra’s doen. Van Nederlandse legendes tot hedendaagse artiesten. Denk aan Golden Earring, John de Bever, André Hazes, Rob de Nijs, Doe Maar en De Dijk: het komt allemaal voorbij in onze speciale Top 50. We gaan er alles aan doen om Nederlandse artiesten te helpen, ze verdienen het.”

Wilfred Genee, Rick Romijn, Niels van Baarlen en Celine Huijsmans verlengen hun programma eenmalig en zenden uit van 13:00 uur tot 18:00 uur.

Sky radio

Op Sky Radio is heel de dag Nederpop te horen met zowel Nederlandstalige als Engelstalige hits van Nederlandse artiesten.

SLAM!

SLAM! is vanavond al begonnen met Koningsnacht op de zender. Onder andere Nicky Romero, DJ La Fuente en Mr. Belt & Wezol verzorgen ieder een set die te volgen is via een livestream.

Morgen kunnen luisteraars een nummer aanvragen van een Nederlandstalige artiest.Vervolgens wordt het nummer live gemixt door The Juke in de SLAM!-studio tijdens SLAM! Oranje Mix.

Foto: 538