Klaas van Kruistum is vanaf 9 november ook elke zondag te horen op NPO Radio 2. Hij volgt Martine ten Klooster op, die nu nog op het tijdslot tussen 16:00 en 18:00 uur een programma maakt. Martine gaat zich richten op haar werk als eindredacteur bij de EO.

“Sinds januari dit jaar ben ik weer terug op de radio en ik vind het heerlijk”, schrijft Klaas op Instagram. “Van je hobby je beroep maken, het vervolgens loslaten om tien jaar later je hobby én het plezier in dat werk weer te vinden. Op naar meer.” Klaas maakt nu al een programma op de late vrijdagavond van Radio 2.

De zendtijd op zondagmiddag gaat daarmee van de EO naar KRO-NCRV. Laatstgenoemde omroep verloor begin dit jaar veel zendtijd op Radio 2. Achter de schermen zette de omroep alles op alles om zendtijd te behouden, maar dat bleek tevergeefs.

Foto: KRO-NCRV