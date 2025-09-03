KISS FM is maandag non-stop van start gegaan, maar wil uiteindelijk gepresenteerde programma’s uitzenden. De nieuwe zender maakt gebruik van het frequentiepakket NLCO02 dat tijdens de frequentieveiling werd aangekocht door GLXY Radio. Er werd bijna 131.000 euro voor betaald. De FM-zenders hebben bereik in Noord-Holland en Flevoland. Eerder waren Wild FM en GLXY Radio op die frequenties te horen.

De gepresenteerde programma’s moeten starten op 29 september. Volgende week wil de zender ‘onthullen’ wie de dj’s zullen zijn. “De eerste weken van september worden benut voor het optimaliseren van het zendernetwerk”, laat de zender weten.

“Met KISS FM krijgt Nederland er een nieuw radiomerk bij, gericht op de generatie van nu”, zegt woordvoerder Victoria Hensen. “Veel bestaande stations focussen op een ouder publiek, terwijl jongeren radio nog steeds beluisteren – alleen op een andere manier. KISS FM brengt de hits van vandaag, volgt TikTok-trends en kijkt naar wat scoort op streaming. FM gebruiken we als uithangbord, maar de echte beleving vindt plaats online: via onze stream én op social media.”