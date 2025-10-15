KINK is in hoger beroep gegaan in de zaak over de veiling van de FM-frequenties in 2023. Dat bevestigt het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) aan het ANP. Volgens de zender is er ‘ongeoorloofde verbondenheid’ tussen Talpa Radio en Mediahuis Radio, die beide verbonden zijn aan het advertentiebedrijf One Media Sales.

Het Commissariaat voor de Media bepaalde in 2024 dat er geen sprake was van verbondenheid tussen de twee radiobedrijven. In juli verwierp de rechtbank in Rotterdam de zaak van KINK. Het bedrijf heeft nu dus voor hoger beroep gekozen.

Ieder bedrijf mag maximaal drie frequeties hebben. Talpa kocht drie frequenties voor 538, Radio 10 en Sky Radio. Mediahuis kocht twee frequenties voor Radio Veronica en 100% NL. KINK zorgde er juist via juridische procedures voor dat de FM-frequenties eerder geveild werden dan eigenlijk de bedoeling was. Vervolgens wisten ze zelf geen FM-frequentie te machtigen. De frequenties zijn voor een periode van twaalf jaar vastgelegd.

Het is nog niet bekend wanneer de eerste zitting plaatsvindt.

Foto: Nathan Reinds