Vanaf 1 september is KINK niet meer in de Randstad te ontvangen op de FM. Het nieuws was al even bekend, maar wordt nu ook door de radiozender zelf op de eigen website bevestigd. Het station, dat meerdere rechtszaken voerde over de FM, is straks dus niet meer te beluisteren via de ether. De ontvangst via DAB+, online en de kabel blijft wel.

De FM-frequenties waar KINK nu nog op uitzendt, zijn bij de regionale FM-veiling van afgelopen voorjaar vergeven aan Radio Limburg 97FM. Dat bedrijf verhuurt de ‘Randstad-frequenties’ vervolgens aan SLAM!, die de regionale dekking op FM dus wél behoudt.

Rechtszaken

KINK aast al jaren op een eigen FM-frequentie. Via een rechtszaak dwong de radiozender af dat de landelijke FM-frequenties jaren eerder geveild werden dan gepland. Bij de veiling zelf, in 2023, viste het station vervolgens achter het net.

Na de veiling stapte KINK opnieuw naar de rechter, omdat het vond dat de veiling oneerlijk was verlopen. De rechter ging daar niet in mee.

