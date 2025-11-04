Kimberley Dekker zal niet meer te horen zijn bij JOE. “We hebben de samenwerking beëindigd en bedanken Kimberley voor al haar mooie radio-uren sinds het allereerste begin van JOE op de landelijke FM”, laat een woordvoerder weten aan RadioFreak.nl. “We wensen haar succes met het vervolg van haar radiocarrière.” Waarom beide partijen uit elkaar gaan, is niet duidelijk.

Vorige maand werd al duidelijk dat ze een tijdje niet te horen zou zijn vanwege privé-omstandigheden. Edwin Noorlander verving haar dagelijkse programma tussen 13:00 en 16:00 uur. Dat blijft hij voorlopig doen.

“Op de vrijdagen zal Chantal Hutten dit tijdslot voor haar rekening nemen”, zegt de woordvoerder. “Luisteraars kunnen er van op aan dat ze de muziek en sfeer die ze van JOE gewend zijn, blijven horen.”

Foto: Sander Koning / JOE