De kersttram van Sky Radio rijdt sinds afgelopen weekend weer door Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Madurodam. De tram heeft 6300 kerstlampjes en in het voertuig is kerstmuziek te horen. Op de voorzijde van de tram is een grote kerstmuts geplaatst.

De tram in kerstsferen is inmiddels een traditie: al dertig jaar rijdt het voertuig in de decembermaand door de stad. “In aanloop naar de feestdagen bezorgt de Sky tram zo iedere dag weer talloze reizigers een warm kerstgevoel”, aldus de radiozender, waarop sinds vorige week alleen nog maar kerstmuziek te horen.

Hier rijdt de kersttram:

Den Haag: Tramnummer 3109

Tramnummer 3109 Amsterdam: Tramnummer 2058

Tramnummer 2058 Rotterdam: Tramnummer 2147

Tramnummer 2147 Madurodam: Sinds november rijdt er in het attractiepark een miniatuurversie van de Sky Radio-kersttram

Foto: Sky Radio The Christmas Station