De kerstmuziek van Sky Radio is sinds vanochtend te horen in alle filialen van de Albert Heijn (AH) in Nederland. Sky Radio en AH werken daarvoor samen en brengen daarmee “de ultieme kerstsfeer tot leven voor miljoenen Albert Heijn-klanten in Nederland”. Het gaat overigens om een speciale audiostream: de reguliere Sky Radio is dus niet te horen in de winkels. al worden er wel jingles van het station uitgezonden.

Naast de kerstmuziek die door de speakers in de supermarkten klinkt, maken klanten in de Albert Heijn tussen 15 en 19 december ook kans op boodschappentegoed ter waarde van 250 euro voor de AH. Om daar kans op te maken, moeten ze bij het horen van een specifieke kersthit op een rode knop in de app van Sky Radio drukken.

Kerstbeleving dichterbij

“Sky Radio is voor miljoenen Nederlanders al jarenlang de soundtrack van de maand december. Samen met Albert Heijn brengen we die unieke kerstbeleving nu nog dichterbij”, zegt Dennis van den Berg, marketingdirecteur bij Talpa Network. “Onze herkenbare kerstmuziek en de feestelijke decemberbeleving van Albert Heijn versterken elkaar en maken het winkelen komende maand nog iets specialer.”

De kerstmuziek bezorgt Sky Radio elke decembermaand hoge luistercijfers. Sinds vorige week rijdt er ook weer een grote Sky Radio-kersttram door de drie grootste steden.

Foto: Sky Radio