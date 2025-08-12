Om het 50 jarig bestaan van de publieke klassieke zender NPO Klassiek te vieren zijn verschillende hits van artiesten omgezet naar een klassiek arrangement. De artiesten, uit uiteenlopende genres, brengen samen met het Radio Filharmonisch Orkest hun eigen werk ten gehore in een klassiek, symfonisch arrangement.

Marco Schuitmaker, Wolter Kroes, Kensington, Reinier Zonneveld, Inez en Jayh Jawson zijn de artiesten die te horen zijn in ‘Symfonische Sessies’ op NPO Klassiek. Tim Moen, zendermanager NPO Klassiek: “50 jaar worden, dát moet gevierd! Niets verbindt meer dan muziek, daarom vieren we dit feest over genres en zenders heen. Het is uniek dat we dit project binnen no-time hebben opgezet met vijf verschillende NPO-merken en met AVROTROS. Ook het 80-jarig bestaan van het Radio Filharmonisch Orkest maakt Symfonische Sessies extra feestelijk.”

Iedere week is er een andere publieke zender gekoppeld aan de Symfonische Sessies, de twee artiesten die passen bij de zender is dan te horen. De presentatie is in handen van Jet Berkhout. Zij wordt in de uitzendingen met 3FM, FunX en Sterren NL-artiesten bijgestaan door co-hosts Sophie Hijlkema (3FM), Fernando Halman (FunX) en Emilie Sleven (Sterren NL). De arrangementen zijn door onder meer componist en AVROTROS-presentator Leonard Evers gemaakt.

Symfonische Sessies is in september op NPO Klassiek te horen, op vrijdagmiddag van 12.00 tot 14.00 uur:

5 september: Aftrap met een medley

12 september: 3FM-editie met Kensington en Reinier Zonneveld

19 september: FunX-editie met Inez en Jayh Jawson

26 september: Sterren NL-editie met Marco Schuitmaker en Wolter Kroes

Hilversum 4

NPO Klassiek hete tot 2023 NPO Radio 4. Dit deed de NPO omdat ze van de zender een publieke platform wilden maken voor klassieke muziek. Eerder hete de zender Radio 4 en toen de zender begon in 1975 was de naam Hilversum 4.