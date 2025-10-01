Kees Dorresteijn stopt op 1 november met het presenteren van het middagprogramma op BNR Nieuwsradio. “Niet omdat ik het niet meer leuk vind, maar omdat ik tijd vrij wil maken voor nieuwe dingen”, schrijft hij op LinkedIn. Kees heeft het programma tussen 16:00 en 18:30 uur bijna vier jaar gepresenteerd, samen met Liesbeth Staats.

De radiomaker schrijft dat hij meer wil bezig zijn met de toekomst van de media. “En meer ruimte hebben voor mijn dagvoorzitterschappen en presentaties op evenementen. Als ik nadenk over de toekomst van de media, zie ik sterke platformen die het nieuws zowel in audio- als videovorm aanbieden. Dus wil ik weer tijd hebben om weer video’s en ook podcasts te maken, wat ik hiervoor veel gedaan heb. Radio zal ik niet vergeten.”

Kees benadrukt dat hij verbonden blijft aan BNR Nieuwsradio, al is onduidelijk of hij straks nog een ander programma presenteert. “Daar later meer over”, aldus de mediamaker. Eerder werkte Kees in de nacht op NPO Radio 1. Daarna ging hij naar SLAM!.



Foto: BNR Nieuwsradio