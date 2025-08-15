Het NPO Radio 1-programma ‘Geld Of Je Leven’ stopt en het tijdslot tussen 15:30 uur en 16:00 uur wordt overgenomen door Jurgen van den Berg, die al in de anderhalf uur daarvoor ‘Villa VdB’ presenteert. Dat meldt De Telegraaf. Het middagprogramma van Radio 1 schuift volgens de krant ook op: ‘Nieuws & Co’ is straks tussen 16:00 en 18:00 uur te horen (nu nog van 17:00 tot 18:30 uur).

Onlangs werd al bevestigd dat ‘Radio EenVandaag’ verhuist naar het tijdslot tussen 12:00 en 13:30 uur, waar nu nog ‘De Nieuws BV’ is te horen. Dat programma zou kampen met tegenvallende luistercijfers, volgens de krant onder meer veroorzaakt door de ‘linkse, activistische toon’. BNNVara krijgt een avondprogramma en mag het tijdslot op vrijdagmiddag, waar nu nog Humberto Tan te horen is, gaan vullen.

De NPO wil de nieuwe programmering nog niet bevestigen. “Het klopt dat we met NPO Radio 1 een meer journalistieke en actuele koers inslaan om nog beter aan te sluiten bij de nieuwsbehoefte van de luisteraars, zoals ook besproken is met de omroepen. Daarbij blijft er uiteraard aandacht voor verdieping en duiding, opinie en cultuur”, zegt een woordvoerder tegen De Telegraaf.

Nieuwe programmering

De nieuwe dagprogrammering van Radio 1 zou er vanaf januari als volgt uitzien:

06:00 – 09:30 uur: ‘NOS Radio 1 Journaal’ – Astrid Kersseboom

09:30 – 11:30 uur: ‘Spraakmakers’ – Roos Abelmans

11:30 – 12:00 uur: ‘Sven op 1’ – Sven Kockelmann

12:00 – 13:30 uur: ‘Radio EenVandaag’ – Suzanne Bosman

13:30 – 14:00 uur: ‘Bureau Buitenland’ – verschillende presentatoren

14:00 – 16:00 uur: ‘Villa VdB’ – Jurgen van den Berg

16:00 – 18:00 uur: ‘Nieuws & Co’ – Fleur Wallenburg of Dieuwke Teertstra

Foto: Stijn Ghijsen | Omroep MAX