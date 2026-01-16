Joris van den Berg heeft de Theo Koomen Award 2025 gewonnen, de prijs voor het mooiste sportverslag van het afgelopen jaar. Van den Berg krijgt de prijs voor zijn verslag van de Tour de France in ‘Radio Tour de France’ op NPO Radio 1.

Bert Kranenbarg verraste de winnaar vandaag in het IJssportcentrum Tilburg, waar Joris verslag doet van het EK shorttrack voor ‘Langs de lijn’. “Daar sta ik wel even van te kijken. Daar overval je mij mee. Het gaat niet om mij, ik ben niet belangrijk, maar ik vind het wel heel leuk. Het is een hele eer.”, aldus een zichtbare blije Joris.

De prijs, vernoemd naar één van de beroemdste Nederlandse sportverslaggevers van de twintigste eeuw, is dertien jaar geleden in het leven geroepen door de redactie van het KRO-NCRV-programma van Bert Kranenbarg. Eerdere winnaars zijn o.a. Jack van Gelder, Olav Mol en Marcella Mesker. Mart Smeets (2019) en Gio Lippens (2023) ontvingen de Theo Koomen Oeuvre Award.

Aanstaande donderdag ontvangt hij de Theo Koomen Award uit handen van juryvoorzitter Evert ten Napel in de uitzending van BertOp5 tussen 16:00 en 18:00 uur op NPO Radio 5.

Foto: KRO-NCRV