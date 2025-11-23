Door de terugkeer van Tom de Graaf en Joe Stam naar Qmusic, verliest Joey van der Velden zijn tijdslot in het weekend. Maar de radio-dj blijft bij de zender, zo meldt een woordvoerder desgevraagd. Joey presenteert vanaf februari op zaterdagavond ‘Qmusic 90s & 00s hits’, tussen 22:00 uur en middernacht. Vincent Pronk, die dat programma nu nog presenteert, behoudt alleen zijn show op zondagavond.

Begin deze week werd de terugkeer van Tom en Joe naar Qmusic bekendgemaakt. De twee zijn nu nog op NPO 3FM te horen, maar maken vanaf februari op zaterdag en zondag tussen 18:00 en 21:00 uur een programma op Qmusic. Joey van der Velden is nu nog op dat tijdslot te horen.

Zo ziet de programmering er vanaf februari uit in de weekendavonden:

Zaterdag

18:00 – 21:00 uur: Tom en Joe

21:00 – 22:00 uur: Kris Kross Amsterdam

22:00 – 00:00 uur: Joey van der Velden

Zondag

18:00 – 21:00 uur: Tom en Joe

21:00 – 00:00 uur: Vincent Pronk

Foto: Qmusic