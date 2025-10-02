Joey Hereman gaat aan de slag bij Radio Veronica als invaller. Hij valt in tijdens een vakantie, maar een woordvoerder van de zender wil nog niet zeggen wanneer dat is en om welk programma het gaat.

Joey was in het verleden op meerdere radiostations te horen. Hij begon ooit als stagiair bij 3FM en ging in 2006 aan de slag bij Caz!, waar hij verschillende programma’s presenteerde. Tussen 2007 en 2010 was Joey te horen op Radio 538 en in 2017 maakte hij enkele maanden het middagprogramma op Joy Radio. Ook was de radiomaker een tijdje als invaller te horen op Qmusic.

Sinds zijn vertrek bij de radio is Joey vooral actief als voice-over en stemacteur. “Bij 538 zat ik niet echt op mijn plek en na 3 jaar werd mijn contract niet verlengd. Ik kon toen echter al leven van de voice-overs, dus dat gaf een hoop rust en een mooie gelegenheid om mijn voice-over werk uit te bouwen”, zei Joey tien jaar geleden tegen deze site.

Foto: Mediahuis Radio | bewerking RadioFreak