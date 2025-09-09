JOE is gisteren gestart met de 80s Top 800. De komende week is de lijst die samengesteld is door luisteraars te horen. De top 8 is nog niet bekend. Die wordt komende vrijdag pas bekendgemaakt.

Er staan wat verrassingen in de lijst. Zo is Father Figure van George Michael 43 posities gestegen in de lijst. Het nummer, dat in 1988 uitkwam, kreeg afgelopen jaar een tweede leven dankzij de film Babygirl en een virale TikTok-trend. Ook Kate Bush profiteert nog steeds van een nieuwe generatie fans: Running Up That Hill blijft hoog genoteerd na de wereldwijde revival door Stranger Things.

Grote namen als Michael Jackson en Madonna zijn de grootste leveranciers van de lijst. Michael Jackson staat er met achttien nummers in. Madonna met vijftien.

Zonder telefoon

Ter ere van de JOE 80s Top 800 zijn dj’s Coen Swijnenberg en Sander Lantinga gisterochtend begonnen aan een experiment: een week zonder smartphone. Tijdens de Coen & Sander Show legden ze hun telefoons live in een kluis, waar ze tot en met vrijdag blijven.

Foto: Theun Herder / JOE